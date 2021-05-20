Фурсенко объяснил слова о «главной ошибке» советской школы

Квалифицированно использовать знания, полученные другими людьми, – это не менее достойно, чем создавать их самому, заявил помощник президента России по науке и образованию Андрей Фурсенко, и пояснил, что именно это он имел в виду, говоря в свое время о недостатке советского школьного образования.

В ходе онлайн-марафона «Новое знание» один из его молодых участников попросил Фурсенко прокомментировать сказанные им в конце 2000-х годов в бытность министром образования и науки России слова о том, что «главная ошибка советской школы в том, что она растила человека-творца, а задача современной школы в том, чтобы вырастить квалифицированного потребителя».

«Я сказал совсем не это, совсем о другом. Но это, так же как и ЕГЭ, будет преследовать до конца моей жизни», – передает РИА «Новости» слова Фурсенко.

«Речь шла о другом. Речь шла о том, что у нас в советское время считалось, что человек состоялся, если он превратился в какого-либо выдающегося конструктора, человека именно творца, я это слово употребил», – добавил помощник главы государства.

По словам Фурсенко, во времена СССР также считалось, что если человек использует знания, добытые другими людьми, то он не состоялся, не добился какого-то выдающегося результата. «И я сказал, что это абсолютно неправильно... Но поскольку длинные цитаты – это плохо, из нее сделали короткую цитату, которую время от времени мне рассказывают», – добавил он.

Фурсенко подчеркнул, что опираться на знания, полученные другими людьми, «быть потребителями знаний, которые произведены во всем мире, – это не менее достойное дело, чем что-либо придумывать самому». Он пояснил, что конструкторов самолетов – единицы, тех, кто собирает эту технику, намного больше, а тех, кто «эксплуатирует эту технику, причем эксплуатирует на высоком уровне, сохраняя безопасность», – их сотни тысяч.

«И нельзя создавать образование, которое бы создавало ощущение, что люди, которые занимаются вот этим очень важным делом, что они неудачники. Каждый делает свое дело и каждый на своем месте очень важен и очень нужен», – подчеркнул помощник президента.

Ранее Фурсенко указал на необходимость воспитывать не только детей, но и родителей.