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В России выявили 9,2 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 9232 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 9232 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 14,4% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3312, Санкт-Петербурге – 791, Московской области – 727.
Всего в стране выявлено 4 974 908 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 591 770 человек, из них 9983 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 396 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 117 361 человек.
Накануне, 19 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 7920. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 1312.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Нарышкин: Регистрация «Спутника V» в ЕС затягивается из-за сигналов сверху
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Регистрация российской вакцины «Спутник V» в ЕС затягивается из-за «сигналов из высоких кабинетов» Брюсселя, такое поведение в условиях пандемии аморально, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в эфире Первого канала.
«Европейское лекарственное агентство (EMA), которое осуществляет регистрацию всех лекарственных препаратов, тянет. Я не хочу обвинить экспертов и специалистов EMA, но мы достоверно знаем, что эта затяжка связана с соответствующими сигналами, которые поступают из высоких кабинетов ЕС. Почему это происходит? В этом есть только лишь причины политического характера или еще присутствует экономический фактор? Не знаю, пусть в этом разбираются сами граждане европейских стран и правоохранительные органы, но мы понимаем, что это просто аморально», – цитирует его ТАСС.
Также он подчеркнул, что граждане и правоохранительные органы стран ЕС сами должны разобраться в том, почему Брюссель затягивает регистрацию российской вакцины.
Ранее Нарышкин заявил, что руководство Евросоюза намерено организовать новую клеветническую кампанию против России и обвинить Москву в разжигании антипрививочного движения за рубежом.
Производители российской вакцины от коронавируса «Спутник V» направили в адрес еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона письмо с просьбой прекратить предвзятые заявления против препарата.
В марте Бретон заявлял, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». Позже он заявил, что, даже если российскую вакцину разрешат в Европе, «Спутник V» придет слишком поздно. Также еврокомиссар усомнился в том, что в ЕС до конца 2021 года будет доступно необходимое количество доз «Спутника V». Однако страны ЕС уже либо приобрели его и начали использовать, либо собираются это сделать после одобрения европейским регулятором.
Медведев сказал, когда вакцинация может быть обязательной
Вакцинация, хоть и является добровольной, но в ряде случаев она может стать обязательной, если того требуют интересы государства, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума «9 3/4: вакцинация правом».
«Мне кажется, что позиция, которая была занята целым рядом европейских институтов, вполне разумна, поскольку прививка сама по себе предполагает согласие человека на ее осуществление. Иными словами, мы исходим из добровольности прививок, но иногда в государственных интересах, интересах защиты подавляющего большинства населения, такого рода решения могут носить и общеобязательный характер», – передает его слова ТАСС.
Медведев также призвал страны отказаться от «вакцинного национализма». «Безусловно, в ближайшее время нужно будет договориться и о правилах взаимного признания вакцин для целей трансграничных поездок. Это тема весьма актуальная. [Нужно] обеспечить общий доступ к вакцине для того, чтобы проводить скоординированный подход, и отказаться от практик так называемого вакцинного национализма», – сказал зампред Совбеза.
Он также отметил, что пандемия заставила по-новому взглянуть на традиционные юридические концепции прав, обязанностей, ответственности. Сейчас, по его словам, в международно-правовом измерении нужно урегулировать отношения по поводу вакцинации от новых инфекций.
«Является ли вакцинация правом или обязанностью человека, на ком лежит риск неблагоприятных последствий отказа от вакцинации или побочных эффектов от ее проведения, может ли государство искусственно ограничивать доступ к зарубежным вакцинам и лекарствам – все это очень сложные вопросы, причем сверхактуальные, вопросы зачастую жизни и смерти. И эти вопросы нужно решать сообща, используя площадки Организации Объединенных Наций, Всемирной организации здравоохранения, Совета Европы и других авторитетных международных организаций», – сказал Медведев.
Если же пробелы в регулировании будут сохраняться, то неизбежно появление противоречащих друг другу практик государств, международных и национальных судов, считает он. «И это ни к чему хорошему, как правило, не ведет», – заключил зампред СБ России.
Накануне президент России Владимир Путин анонсировал запуск в оборот четвертой российской вакцины от коронавируса. Вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована в России 6 мая. В РФПИ уточнили, что «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V». Она стала четвертой отечественной вакциной, предназначенной для профилактики коронавирусной инфекции. В понедельник ФАС согласовала предельную отпускную цену на «Спутник Лайт».
В Кремле ответили на вопрос о планах сделать прививку от коронавируса обязательной
Вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной, не рассматривается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, в настоящий момент так вопрос не стоит. В предметном плане никаких действий в этом плане не выполняется», – передает слова представителя Кремля РИА «Новости».
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявил, что вакцинация, хоть и является добровольной, но в ряде случаев она может стать обязательной, если того требуют интересы государства.
Между тем директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович пояснила, что в России наказание за отказ от вакцинации может последовать, если доказано, что он привел к причинению вреда здоровью других граждан.
В двух индийских штатах объявили эпидемию «черной плесени» на фоне COVID
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Индийские штаты Раджастан и Телангана объявили об эпидемии мукормикоза – грибкового заболевания, известного как «черная плесень», распространение болезни происходит на фоне активности коронавируса.
В уведомлении, подписанном главным министром здравоохранения Раджастана Ахилом Аророй, говорится, что «число больных мукормикозом в штате продолжает расти из-за воздействия COVID-19», он проявляется «как побочный эффект COVID-19», передает РИА «Новости».
«Уведомляется об эпидемии и заболевании, подлежащем регистрации, по всему штату», – добавил министр.
Отмечается, что в штате насчитывается около 100 пациентов с этим заболеванием, для них создано специальное отделение в государственной больнице Савай Ман Сингха. Большинство заболевших проживали в районе городов Джайпур, Джодхпур, Сирохи и Кота.
Глава минздрава штата Телангана Сриниваса Рао сообщил, что на территории штата мукормикоз объявляется заболеванием, «подлежащим уведомлению (...) в соответствии с Законом об эпидемических заболеваниях 1897 года».
«Все государственные и частные медицинские учреждения должны следовать рекомендациям по скринингу, диагностике и лечению мукормикоза, изданным министерством здравоохранения и благосостояния семьи, правительством Индии и индийским Советом медицинских исследований. Кроме того, все государственные и частные медицинские учреждения обязаны сообщать обо всех подозрительных и подтвержденных случаях заболевания в департамент здравоохранения», – отмечается в постановлении правительства Раджастана.
Мукормикоз или «черная плесень» – это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание способно развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог. Наибольшую опасность заболевание представляет людям, больным диабетом, а также тем, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности, коронавирусом.
Накануне некоторые СМИ сообщили, что в России якобы зафиксированы случаи «черной плесени». В Роспотребнадзоре заявили, что «черная плесень» – это повсеместно, почти во всех странах, распространенный микоз, «сапрофит, обитающий практически во всех объектах внешней среды», который обычно «не вызывает заболевания людей, а является мощным аллергеном, но в случаях очень глубокого иммунодефицита может в единичных случаях проявляться как оппортунистическая инфекция».
«В силу природно-географических факторов этот микоз потенциально более актуален для стран Юго-Восточной Азии», – добавили в Роспотребнадзоре.
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Британцев призвали воздержаться от поездок в Россию
Британцы не должны ездить отдыхать в страны из «желтого» списка, в который входит и Россия, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
«Вы не должны ездить в страны желтого списка на отдых», – сказал Джонсон, отвечая на вопросы парламентариев, передает РИА «Новости».
Ранее Джонсон сообщил, что власти Британии приняли решение с 17 мая значительно ослабить ограничения в связи с коронавирусом. Британцам разрешат ходить в гости, путешествовать по стране, будут открыты театры и музеи, кафе и рестораны смогут принимать посетителей в помещениях
«Желтый список» включает более 150 стран, в том числе Россию, где пока не получили широкого распространения те штаммы коронавируса, которые британские эксперты считают наиболее опасными. Вернувшись в Британию из этих стран, также необходимо соблюдать 10-дневный карантин.
Страны ЕС договорились разрешить въезд вакцинированным туристам
Страны Евросоюза пришли к соглашению в разрешении въезда на территорию сообщества полностью вакцинированным туристам, сообщили источники в ЕС.
По информации агентства AFP, одной из главных экстренного саммита глав государств и правительств Евросоюза 25 мая станет тема открытия границ и сертификатов о вакцинации, передает ТАСС.
Ранее было объявлено, что Европейский сертификат вакцинации от коронавируса начнет действовать на всей территории ЕС со второй половины июня.
3 мая Еврокомиссия (ЕК) впервые с начала пандемии рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд туристам, вакцинированным препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Ранее Европаламент заявил, что сертификаты о вакцинации от коронавируса должны быть введены в Евросоюзе на срок максимум 12 месяцев.
Опрос показал процент набравших лишний вес немцев во время пандемии
Около 40% жителей Германии сообщили о том, что они набрали лишний вес во время пандемии коронавируса, 33% прибавили примерно до 5 килограммов, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного социологическим институтом YouGov.
По данным опроса, каждые двое из пяти опрошенных (40% респондентов) граждан ФРГ сообщили о том, что они набрали лишний вес во время пандемии. Германия, согласно опубликованным результатам, находится на третьем месте. Впереди жители Мексики (56% респондентов) и Италии (51%), передает ТАСС.
В опросе, проводившемся в онлайн-формате в 17 странах мира с 8 по 27 февраля, приняли участие около 19 тыс. человек старше 18 лет.
Помимо этого, 33% респондентов сообщили, что они набрали примерно до 5 килограммов лишнего веса, 12% – более 5 кг. 47% опрошенных высказались, что они либо похудели, либо их вес за время пандемии коронавируса существенно не изменился.
Ранее, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в телеобращении предупредил сограждан о жестких ограничениях в следующие несколько недель из-за пандемии коронавируса.
Со 2 апреля власти Берлина ввели в городе комендантский час. 23 марта канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении режима карантина в стране до 18 апреля. Месяцем ранее Меркель заявила о третьей волне коронавируса в Германии.
Эпидемиолог назвал положительные аспекты обязательной вакцинации
«Если будет принято решение об обязательной вакцинации, лично я возражать бы не стал. Дело в том, что это станет сильным методом борьбы с пандемией», – сказал газете ВЗГЛЯД эпидемиолог Анатолий Альштейн, комментируя слова Дмитрия Медведева о том, что прививка от коронавируса в ряде случаев может стать обязательной.
«С одной стороны, вопрос о добровольности вакцинации – это вопрос о соблюдении свободы выбора гражданина. С другой стороны, важен медицинский и эпидемиологический аспект. Вакцинация – это и средство индивидуальной защиты, и фактор коллективного иммунитета. Если вы прививаетесь, то и других людей защищаете», - отметил профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн.
Ранее в среду зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума, заметил, что вакцинация, хоть и является добровольной, но в ряде случаев она может стать обязательной, если того требуют интересы государства.
«Если будет принято решение об обязательной вакцинации, лично я против возражать бы не стал. Дело в том, что это станет сильным методом борьбы с пандемией COVID-19, – заметил профессор Альштейн. – Если вы посмотрите на кривые заболеваемости и смертности, например, по Израилю, то увидите, что вакцинация просто остановила эпидемию. Если вы посмотрите на Великобританию, которая привила половину своего населения, то увидите сильный спад эпидемии». По оценке эпидемиолога, после того, как в Израиле прививки получили 60% населения, а в Британии около 50%, заболеваемость упала примерно в десять раз. «Вирусу неуютно, когда вокруг большой процент людей с иммунитетом», – заметил Альштейн.
«На самом деле добровольная вакцинация во всех странах буксует, везде есть люди, которые прививаться не хотят. Но если в США это где-то треть населения, то у нас это больше половины половина населения, – полагает собеседник. – При этом очень трудно добиться коллективного иммунитета, который конечно нужен для борьбы с этой эпидемией. Это важно».
Иного мнения придерживается адвокат Сталина Гуревич. Прямого запрета на обязательную вакцинацию в Конституции нет, но она противоречит естественно-правовому духу основного закона, сказала Гуревич газете ВЗГЛЯД. «Каждый человек имеет право на охрану своего здоровья и защиту личности. Но нельзя обязать человека совершать манипуляции со своим организмом – это противоречит нормам международного права и нормам конституции России», – подчеркивает юрист. Документы, которые регламентируют вакцинацию людей определенных профессий – например, учителей и воспитателей детских садов – предполагают альтернативу: либо вы прививаетесь, либо вы не работаете с детьми, отметила Гуревич. «Но обязательная поголовная вакцинация противоречит всем возможным нормам законодательным», – считает юрист.
Схожую позицию сформулировала и директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Она отметила – действующее российское законодательство не позволяет принуждать граждан к вакцинации, но отказавшиеся могут быть не допущены к деятельности в сфере образования и здравоохранения.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя предпололжение Медведева, уточнил: вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной, не рассматривается.
Во вторник Владимир Путин анонсировал запуск в оборот четвертой российской вакцины от коронавируса. Препарат «Спутник Лайт» был зарегистрирован в России 6 мая. Это уже четвертая отечественная вакцина, предназначенная для профилактики коронавирусной инфекции. 17 мая ФАС согласовала предельную отпускную цену на «Спутник Лайт».
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Египет объявил о соглашении на поставку «Спутника V»
Власти Египта объявили о соглашении на поставку партии российской вакцины от коронавируса «Спутника V».
«С компанией-поставщиком была достигнута договоренность о поставке доз российской вакцины «Спутник V». Поставки будут осуществляться последовательно до конца года. Также соглашение о поставках вакцины достигнуто с компанией Johnson & Johnson», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Напомним, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Minapharm договорились о производстве свыше 40 млн доз вакцины «Спутник V» в Египте.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что регистрация российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Египте создала хорошие предпосылки для активизации контактов между профильными структурами двух стран по вопросу возможных поставок препарата в арабскую республику.
Эксперт: Законодательство не позволяет принуждать россиян к вакцинации
Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович рассказала, что действующее российское законодательство не позволяет принуждать граждан к вакцинации. Однако, по ее словам, отказавшиеся могут быть не допущены к деятельности в сфере образования и здравоохранения.
Как пояснила эксперт, в законе об охране здоровья граждан указывается, что россияне имеют право на добровольное информированное получение медицинской помощи или отказ от нее, передает РИА «Новости».
Также на основании закона об иммунизации ясен исчерпывающий перечень последствий, к которым может привести отказ от вакцинации. В частности, граждане могут быть не допущены до определенных видов деятельности, либо быть ограничены в праве пойти в ясли, образовательные учреждения, либо быть не допущены к деятельности в сфере образования и здравоохранения.
«Это исчерпывающий перечень, никаких иных принудительных мер в этом законе не предусмотрено», – подчеркнула Попович.
Однако, эксперт отметила, что наказание за отказ от вакцинации может последовать, если доказано, что такой отказ привел к причинению вреда здоровью других граждан. Это касается уголовного и административного кодексов.
«В раках действующего законодательства... меры административного принуждения невозможны», – добавила Попович, говоря о вакцинации.
Как подчеркнула директор НИУ ВШЭ, для того чтобы обязать россиян прививаться, властям придется серьезно поменять законодательство. По ее мнению, надо активизировать коммуникативную кампанию, привлечь к освещению темы вакцинации лидеров мнений.
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что вакцинация, хоть и является добровольной, но в ряде случаев она может стать обязательной, если того требуют интересы государства.
Напомним, 18 мая президент России Владимир Путин анонсировал запуск в оборот четвертой российской вакцины от коронавируса. Вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована в России 6 мая. В РФПИ уточнили, что «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V». Она стала четвертой отечественной вакциной, предназначенной для профилактики коронавирусной инфекции. 17 мая ФАС согласовала предельную отпускную цену на «Спутник Лайт».
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ЕП и Совет ЕС не смогли договориться по сертификатам о вакцинации
Европарламент и Совет Евросоюза провалили переговоры по вопросу внедрения в ЕС сертификатов о вакцинации, говорится в заявлении Европейской народной партии.
«К сожалению, из-за позиции некоторых государств-членов Совет и Европарламент не смогли заключить сделку в ходе третьего раунда переговоров по предлагаемому положению о европейском сертификате COVID-19», – приводит ТАСС заявление.
Ранее источники в ЕС сообщили, что страны Евросоюза пришли к соглашению в разрешении въезда на территорию сообщества полностью вакцинированным туристам.
До этого было объявлено, что Европейский сертификат вакцинации от коронавируса начнет действовать на всей территории ЕС со второй половины июня.
3 мая Еврокомиссия (ЕК) впервые с начала пандемии рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд туристам, вакцинированным препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Ранее Европаламент заявил, что сертификаты о вакцинации от коронавируса должны быть введены в Евросоюзе на срок максимум 12 месяцев.
В Кремле назвали сроки преодоления порога иммунизации населения
В Кремле считают, что порог иммунизации населения России по коронавирусу будет пройден до осени, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«О том, что до осени вот этот порог иммунизации должен быть пройден, говорил ранее президент России Владимир Путин. Поэтому мы действительно исходим из того, что так и должно получиться», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают высказывания главного санитарного врача Анны Поповой об ожидаемой вакцинации населения до 60% раньше осени и спада пандемии коронавируса.
Ранее кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что коллективный иммунитет от коронавируса на уровне 60% в России следует ожидать до второй половины 2021 года.
Центр Гамалеи одобрил производство «Спутника V» в Сербии
Центр имени Гамалеи подтвердил качество пробной вакцины «Спутник V», произведенной в белградском Институте вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак», и одобрил производство препарата в этом сербском учреждении, сообщил министр, отвечающий в правительстве Сербии за инновации и технологии, глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович.
Попович заявил, что Институт Гамалеи подтвердил – «вакцины, произведенные в «Торлаке», соответствуют прописанному стандарту качества», передает ТАСС.
«Сегодня мы от наших российских партнеров получили это подтверждение и получили одобрение начать производство», – добавил он.
Ранее сербский политик, депутат горсовета Белграда Драгиния Влк заявила, что выбрала вакцину «Спутник V», потому что верит российской медицине.
Напомним, производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Сербии стартовало в апреле.
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Матвиенко заявила об отсутствии оснований для локдауна в России
Ситуация с распространением коронавируса в стране непростая, однако нет оснований для введения локдауна, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Ситуация с коронавирусом остается непростой, но в нашей стране она абсолютно контролируема и на федеральном уровне, и на уровне субъектов РФ. Никаких оснований, на мой взгляд, для введения жестких ограничительных мер нет и, я надеюсь, что их не возникнет», – передает ее слова ТАСС.
По словам Матвиенко, нерабочие дни в мае сыграли положительную роль в борьбе с коронавирусом. «Могу твердо сказать, ссылаясь на аргументированное мнение специалистов и экспертов, что введение десятидневных каникул, которые были введены по рекомендации санитарно-эпидемиологической службы, было оправданным и сыграло положительную роль», – отметила она.
За минувшие сутки в России выявили 7920 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,9 млн случаев заболевания.
Первая Российско-Армянская конференция о биоугрозах стартовала в Ереване
В Ереване начала работу Первая Российско-Армянская конференция, посвященная угрозам биологического характера и борьбе с последствиями пандемии COVID-19 на Евразийском пространстве.
Открыл конференцию лидер коалиции «Единое здоровье», международный эксперт по организации ветеринарного здравоохранения, организатор мероприятия от армянской стороны Григор Григорян, передает «Ридус».
Главный редактор «Ридуса» Андрей Гулютин указал, что США регулярно обвиняют Россию в распространении боевых отравляющих веществ, хотя убедительных доказательств, кроме заявлений с разных трибун, так и не было представлено. Агрессия США в Ираке началась с подобных обвинений.
«В итоге следов ни ядерного, ни биологического оружия так и не было найдено», – подчеркнул он.
Гулютин указал также, что «уже не первый год международные эксперты в сфере медицины, биологии, поддерживающие их журналисты, общественники, политики требуют открыть информацию о деятельности более 400 американских биолабораторий, действующих под «крышей» Пентагона и размещенных буквально по всему миру, часто в непосредственной близости от границ стратегических противников США».
«Вряд ли их работа носит мирный характер, и очевидно, что она несет опасность жителям всего земного шара. Сейчас, когда по всему миру распространяется эпидемия коронавируса, происхождение которого, по сути, так и не установлено, и стоит на пороге угроза появления и распространения новых болезнетворных штаммов, особенно важно если не прекратить работу военных биолабораторий, то потребовать ее прозрачности», – добавил он.
Обозреватель «Ридуса» Александр Александровский представил доклад, посвященный истории существующей сегодня проблемы американских биолабораторий и угроз, которые от них исходят. Он указал, что «до XIX века распространение инфекционных болезней не имело научной основы», а в начале ХХ века «военные и спецслужбы обратили внимание на возможность разработки и применения БО (биологического оружия – прим. ВЗГЛЯД)».
«Научные исследования и разработки продолжались, несмотря на принятие в 1925 году Женевского соглашения о запрещении применения на войне удушливых ядовитых газов и биологических препаратов. На протяжении всего XX века человечество безуспешно пыталось взять под контроль распространение биологического оружия. В результате развала СССР и передачи боевых патогенов бывшего Союза Пентагону в мире нарушен баланс противовесов по БО в пользу США. И Америка продолжает наращивать разработку и производство БО, а также размещать смертельное оружие на территориях возможных театров военных действий. И как заявил интернет-изданию The People's Voice известный американский писатель и журналист Стивен Лендман, «ядерные, химические и биологические атаки – всего лишь вопрос времени». Постоянное состояние войны – это политика США. По его же мнению, Америка играет по-крупному», – сказал он.
Таким образом, «без системной и целенаправленной комплексной работы по биозащите и биобезопасности любое государство может стать легкой жертвой современного био- и агротерроризма».
Помимо экспертов в сфере медицины и биологии из Армении и России в конференции принимают участие представители Украины, Сербии и Болгарии.
Участники конференции намерены подробно осветить вопросы, связанные с медико-биологической деятельностью в рамках программы США по уменьшению биологических угроз на территории Армении и других стран СНГ, проблемы, связанные с COVID-19 и вакцинацией населения, а также поднять вопросы укрепления сотрудничества российской и армянской общественности в сферах противодействия угрозам биологического характера и борьбы с последствиями пандемии COVID-19 на Евразийском пространстве.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала об опасных биолабораториях США на границах с Россией, а также разбиралась, почему необходимо требовать инспекций американских биолабораторий.