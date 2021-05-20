Стал известен срок начала госиспытаний гиперзвуковых ракет «Циркон» Стала известна тема разговора Шойгу с армянским коллегой 20 мая 2021, 08:23 Текст: Дмитрий Зубарев

Глава Минобороны России Сергей Шойгу по телефону обсудил с министром обороны Армении Вагаршаком Арутюняном обстановку в Нагорном Карабахе, сообщили в российском военном ведомстве. «Вечером 19 мая министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Республики Армения Арутюняном. В ходе беседы обсуждена обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», – передает ТАСС сообщение Минобороны. Минобороны Армении сообщало, что 12 мая азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Ситуацию на границе обсуждали в среду главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров. ОДКБ заявляла, что в случае обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана примет необходимые меры. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи, в том числе военной, из-за ситуации в Сюникской области.

В Морской коллегии назвали необходимое России число авианосцев 18 мая 2021, 07:26

Фото: mil.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Военно-промышленная комиссия при подготовке новой госпрограммы вооружения оценит целесообразность включения в нее планов по строительству нового авианосца, ВМФ требуется три таких корабля, рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии, а также член Морской коллегии при правительстве России Владимир Поспелов. «В ближайшее время в рамках подготовки новой ГПВ (государственной программы вооружения на 2024–2033 годы – прим. ВЗГЛЯД) необходимо оценить целесообразность создания авианосцев и их стоимость. По идее, для ВМФ нужно три таких корабля – головной и два серийных. Аванпроект авианосца есть», – передает РИА «Новости» слова Поспелова. По его словам, Россия располагает многими необходимыми для создания такого крупного корабля технологиями, а какие-то потребуется доработать. «Ядерные энергетические установки необходимой мощности, которые обеспечат соответствующую скорость, тоже есть. Но несколько основных элементов будущего авианосца требуется довести до ума, в том числе системы взлета и посадки летательных аппаратов. Кроме того, мы должны создать перспективный палубный корабельный истребитель, способный нести необходимое количество вооружения», – рассказал Поспелов. В настоящее время в составе ВМФ России только один корабль подобного класса – тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Корабль был введен в эксплуатацию в 1991 году, еще при СССР. В настоящее время он находится на ремонте. После обновления он сможет прослужить флоту еще 20 лет. По словам Поспелова, строительство нового авианосца может обойтись России в полтриллиона рублей. «Есть разные оценки. Нам представлена такая: головной авианосец – около 500 млрд рублей», – сказал Поспелов. При этом он назвал эту цифру лукавой. По его словам, водоизмещение нового российского авианосца должно составлять не менее 70–80 тыс. тонн. При создании столь масштабных кораблей всегда есть риск получить удорожание по мере строительства. «Все риски должны быть учтены на этапе планирования, до принятия решения. Мы можем ошибиться на 10-20%, но не в разы. Иначе уйдем в долгострой на многие годы», – предупредил Поспелов. Он подчеркнул, что российский авианосец должен быть дешевле, но и немного поменьше американских, обладающих 110 тыс. тонн водоизмещения и принимающих более 100 летательных аппаратов, если считать вместе с беспилотниками. Напомним, сообщалось, что на новом авианосце при условии их адаптации смогут базироваться новейшие российские истребители пятого поколения Су-57. В июле 2019 года руководитель Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов сообщил, что новый многоцелевой авианосец для ВМФ России можно построить за 200 млрд рублей в течение пяти лет. Штатам предрекли «большие проблемы» из-за российских ракет 19 мая 2021, 07:45

Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

При столкновении Соединенных Штатов с Россией или Китаем в воздухе американские ВВС ждут большие проблемы, говорится в статье, опубликованной в Forbes. Как утверждает автор материала Дэвид Экс, десятилетия «неспешных бомбардировок повстанцев с больших и удобных баз» ослабили воздушные силы США настолько, что сделали их неготовыми к открытому конфликту с «равными по силе» противниками, передает РИА «Новости». «Если китайские или российские силы пришли в движение, и уже летят ракеты, то американские эскадрильи, вероятно, не могут рассчитывать на большую, уютную базу, подготовленную специально для них», – говорится в статье. Экс отметил, что в бедственном состоянии американские летчики оказались из-за того, что привыкли вести на Ближнем Востоке бои низкой интенсивности. Также, по его мнению, американцы не готовы вести сражения в условиях быстрого реагирования. В материале отмечается, что Вашингтон планирует заняться реструктуризацией воздушных сил, однако делать это придется в условиях ограниченного бюджета. Напомним, в марте американский журнал сообщил о недостатке у США стелс-истребителей и неготовности Соединенных Штатов к возможной войне с Россией или Китаем. Адмирал указал на ключевые проблемы строительства новых авианосцев 18 мая 2021, 13:32

Фото: РИА Новости

Текст: Елена Лексина

«Имея на вооружении лишь авианосцы, нельзя достичь превосходства на море, для этого нужно комплексно развивать авианосные ударные группы», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Комоедов, комментируя идею включения в новую госпрограмму вооружения строительства трех авианосцев ВМФ. «Способность осуществлять морские операции и боевые действия на море во взаимодействии с авиацией – это самый эффективный способ обеспечения своего лидерства на море и в воздухе. Поэтому я приветствую возможное строительство авианосцев и считаю эту задачу перспективной для государства», – считает бывший главком Черноморского флота адмирал Владимир Комоедов. Он также добавил, что не стоит недооценивать эти корабли с точки зрения обеспечения обороны. «Средняя глубина обороны у авианосца достигает 1500 км, а дальность пусковых ракет примерно 500 км. Это означает, что авианосцы просто незаменимы на море», – пояснил адмирал. В то же время собеседник указал на серьезную проблему базирования кораблей подобного плана. «Можно сказать, что географически нам не слишком повезло. У тех же американцев есть открытый выход в Тихий и Атлантический океаны. Ни одна страна так «высоко» не загоняла авианосцы, как мы загнали свой пока единственный тяжелый корабль подобного типа «Адмирал Кузнецов». А все потому, что единственный свободный и прямой выход в океан – это Камчатка, все остальные территории находятся под контролем других стран. Нам больше просто негде базировать авианосцы. Поэтому вопрос с базированием сразу трех авианосцев очень сложный. Так просто его не разрешить», – рассказал Комоедов. При этом обеспечение лидерства на море не ограничивается одними лишь авианосцами. «Тут нужны авианосные ударные группы (АУГ), в которые входят надводные и охранные корабли, отряды оперативного прикрытия, подводные лодки и дальняя авиация. То есть нужен целый комплекс средств. Один авианосец – в море не воин», – отметил адмирал. В связи с этим Комоедов привел в пример американские АУГ. «Там просто огромное количество боевых формирований – авианосец, подводные лодки, авиационная поисково-ударная группа с противолодочными авианосцами или вертолетоносцами, а также корабли охранения, дальние и разведывательные самолеты. Все это взаимосвязано и, помимо строительства авианосцев, нам необходимо комплексно укреплять и развивать авианосные ударные группы. Но я очень рад, что в России задумались о строительстве дополнительного числа авианосцев», – заключил Комоедов. Ранее стало известно, что Военно-промышленная комиссия при подготовке новой госпрограммы вооружения оценит целесообразность включения в нее планов по строительству нового авианосца. Предполагается, что ВМФ требуется три таких корабля, рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии, а также член Морской коллегии при правительстве России Владимир Поспелов. В настоящее время в составе ВМФ России только один корабль подобного класса – тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Корабль был введен в эксплуатацию в 1991 году, еще при СССР. В настоящее время он находится на ремонте. После обновления он сможет прослужить флоту еще 20 лет. По словам Поспелова, строительство нового авианосца может обойтись России в полтриллиона рублей. «Есть разные оценки. Нам представлена такая: головной авианосец – около 500 млрд рублей», – сказал Поспелов. При этом он назвал эту цифру лукавой. По его словам, водоизмещение нового российского авианосца должно составлять не менее 70–80 тыс. тонн. При создании столь масштабных кораблей всегда есть риск получить удорожание по мере строительства. «Все риски должны быть учтены на этапе планирования, до принятия решения. Мы можем ошибиться на 10-20%, но не в разы. Иначе уйдем в долгострой на многие годы», – предупредил Поспелов. В то же время вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов в беседе с газетой ВЗГЛЯД указал на то, что России необходимо «создать систему базирования авианосцев, что также потребует колоссальных затрат». «Если такую задачу удастся реализовать, это станет шагом вперед в развитии российской военно-промышленной отрасли», – добавил вице-адмирал. Напомним, ранее сообщалось, что на новом авианосце при условии их адаптации смогут базироваться новейшие российские истребители пятого поколения Су-57. В июле 2019 года руководитель Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов сообщил, что новый многоцелевой авианосец для ВМФ России можно построить за 200 млрд рублей в течение пяти лет. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Британцы высмеяли заход корабля королевских ВМС «Трент» в Черное море 18 мая 2021, 13:12

Фото: royalnavy.mod.uk

Текст: Дмитрий Зубарев

Британский патрульный корабль «Трент» зашел в Черное море лишь для того, чтобы «подразнить русских», считают читатели газеты Daily Mail. «Даже если мы отправим весь наш «флот» на задний двор России в Черное море, они разнесут его в течение нескольких часов... Зачем мы суем свой нос туда, где нет наших интересов?» – передает РИА «Новости» комментарий пользователя с ником Taffman18. Читатель под ником Higly Sceptical подчеркнул, что корабль этого класса обычно используют для патрулирования экономических рыбопромысловых зон. «Мы что, ловим в Черном море селедку?» – задался вопросом он. В свою очередь пользователь под ником UglyBagOfMostlyWater считает, что британские корабли лучше отправить в пролив Ла-Манш для сокращения потока мигрантов. «А что вообще славный Королевский флот Великобритании делает за тысячи километров от Англии?» – спрашивает Alex Justice. Комментатор под ником Polaris83 отметил, что когда российские корабли плавают по Ла-Маншу, то СМИ «выходят из себя». «А тут русские объявили, что будут следить за британским кораблем в своем Черном море. И поднимается такой шум», – пишет он. Читатель под ником jay_speaks посоветовал изданию Daily Mail прекратить антироссийскую пропаганду. В воскресенье патрульный корабль британского военного флота Trent вошел в Черное море и отправился в направлении Одессы. В Национальном центре управления обороной России заявили, что действия иностранного боевого судна «не останутся без внимания». В России оценили риски гиперзвуковых разработок в США 19 мая 2021, 12:27

Фото: Lockheed Martin

Текст: Наталья Макарова

«Видимых успехов, предваряющих гиперзвуковые технологии в США, пока не наблюдается. Но мы готовы и к такому развитию событий», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя сообщения о вероятном появлении в американской армии гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW), которое, по мнению аналитиков, позволит нанести удар по России. «LRHW – это гиперзвуковая ракета средней дальности с планирующей боеголовкой. Она должна быть создана на основе проекта для сухопутных войск, испытания которого должны пройти в 2023 году. Но видимых успехов, предваряющих все это, пока не наблюдается», – отметил военный эксперт Алексей Леонков. «Более того, – продолжил эксперт, – в этом году Счетная палата Конгресса, оценивая затраты на гиперзвуковые проекты, пришла к выводу, что США не обладают прорывными технологиями, позволяющими им выйти на уровень управляемого гиперзвука. Этих технологий практически нет». Тем не менее, американцы продолжают работать над технологиями гиперзвука, добавил Леонков. Говоря о технических характеристиках ракеты LRHW, собеседник отметил, что США «собираются поместить внутрь боеголовки искусственный интеллект». «Но вопрос в том, как внутри боеголовки будет себя вести электроника при разогреве до определенных температур? Есть ли у них технология изготовления титановых сплавов, которые могут выдерживать высокие температуры и перегрузки? Пока об этом ничего не слышно», – констатировал военный эксперт. «В целом боеголовка для LRHW представляет собой коническое изделие с 4 плоскостями управления. Скорость планирующей боеголовки будет лежать в диапазоне от пяти до восьми чисел Маха, – поясняет Леонков. – У нас есть комплекс С–400. Его ракеты летают на скоростях 2,5 км в секунду, а это примерно 7,3 чисел Маха. При этом они способны сбивать цели на скорости почти 14 чисел Маха, что также касается подобных LRHW». Эксперт также обратил внимание на то, что «помимо С-400 у нас есть на подходе С-500, чьи ракеты будут еще быстрее и маневреннее». «Мы понимаем, что рано или поздно наши оппоненты с Запада создадут гиперзвуковое оружие с управляемыми элементами, которое будет представлять для нас серьезную опасность. Потому наш ВПК работает над этим», – резюмировал Леонков. Напомним, публицист Кайл Мизоками в статье для журнала Popular Mechanics написал о том, что в распоряжении американской армии появится гиперзвуковое оружие дальнего действия (LRHW), которое позволит нанести удар по России в случае конфликта. Публицист утверждает, что ракета способна преодолевать пространство в семнадцать раз быстрее скорости звука и поражать цели на расстоянии как минимум 1,725 миль (примерно 2,8 тыс. километров). «Россия не более защищена от LRHW чем, например, Китай. Из Европы – скажем, из Лондона – гиперзвуковое оружие дальнего действия может поражать цели на востоке, вплоть до Москвы», – считает Мизоками. По его словам, гиперзвуковая ракета, запускаемая с позиций в Тихом океане, сможет поражать цели в Южной Корее, Тайване, Японии, Филиппинах и Китае. Автор статьи подчеркивает, что новое вооружение планируют запускать прямо из транспортно-пусковых контейнеров на тягачах. Мизоками относит LRHW к средствам сдерживания, которое, по его мнению, позволит снизить риски вооруженного конфликта. Тестирование ракеты запланировано на 2023 год, заключил публицист. В феврале 2020 года в вооруженных силах США представили модель дальнего гиперзвукового оружия (Long Range Hypersonic Weapon, LRHW). Армия США ведет проект Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), в переводе – гиперзвуковое оружие большой дальности. В целях экономии денег в программе используется тот же глайдер, что и в программе ВМС. Разница только в ракете. Планируемая дата постройки прототипа – 2023 год. Запуск будет происходить с наземной мобильной пусковой установки. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как США создают гиперзвуковое оружие против России. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Анонсирована модернизация атомного крейсера «Петр Великий» 17 мая 2021, 10:35

Фото: РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» пройдет модернизацию после завершения аналогичных работ на крейсере однотипного проекта «Адмирал Нахимов», рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии и член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов. «В планах на ремонт и модернизацию стоит «Петр Великий». Какой объем модернизации он пройдет – определим после завершения работ по «Адмиралу Нахимову», – передает РИА «Новости» слова Поспелова. В настоящее время ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проходит модернизацию на «Севмаше» в Северодвинске. По словам Поспелова, корабль обновлен. «Заменили все кабельные сети, практически все корабельные радиоэлектронные комплексы, поставили ударное ракетное оружие типа «Калибр», «Оникс» и другое самое современное вооружение. Он будет служить еще не менее 20 лет», – сказал Поспелов. «Адмирал Нахимов» и «Петр Великий» – корабли проекта 1144 «Орлан». Тяжелые атомные ракетные крейсера предназначены для поражения крупных надводных целей, защиты морских соединений от атак с воздуха и подводных лодок противника в удаленных районах морей и океанов. Основное предназначение таких кораблей – уничтожение авианосных групп противника. Ранее конгрессмен, ветеран войны в Афганистане Брайан Маст поздравил ВМС США с годовщиной основания, опубликовав в своем Twitter фото российского атомного ракетного крейсера «Петр Великий». Ошибку заметил журналист издания Politico Дейв Браун. Конгрессмен исправил публикацию, однако пользователи соцсети заметили подмену и высмеяли политика. Первый собранный на поточной линии Ил-76МД-90А передали на испытания 19 мая 2021, 10:05 Текст: Дмитрий Зубарев

Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А, который впервые собрали на новой поточной линии сборки, передан на летно-испытательную станцию, сообщили в АО «Авиастар-СП». «Первый тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А, собранный на новой поточной линии сборки на ульяновском АО «Авиастар-СП» (входит в дивизион транспортной авиации ОАК в составе госкорпорации «Ростех») передан на летно-испытательную станцию авиазавода для проведения наземных и летных испытаний», – передает ТАСС сообщение компании. Как уточнил управляющий директор АО «Авиастар-СП» Сергей Шереметов, слова которого приводятся в сообщении, новая поточная линия позволит нарастить объем серийного производства до более 10 самолетов в год. В частности она на 38% снизит трудоемкость сборки самолетов. Строительство самолетов Ил-76МД-90А на предприятии «Авиастар-СП» ведется по контракту от октября 2012 года. За последние годы предприятием были построены 12 самолетов Ил-76МД-90А, три из которых относятся к установочной партии. Газета ВЗГЛЯД изучала, что представляет собой российский модернизированный военный транспортник. В учениях НАТО решили задействовать советские самолеты 18 мая 2021, 14:09

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Советские штурмовики польского производства Су-22М4К планируется задействовать в учениях НАТО под Таллином, сообщили в пресс-службе армии Эстонии. Самолеты Су-22М4К планируется применять в учениях «Весенний шторм-21», пишет Sputnik Meedia со ссылкой на эстонское военное ведомство. Эти самолеты представляют собой модификацию советского истребителя-бомбардировщика Су-17, его разработали в начале 1960-х годов. В учениях задействуют военных 9-го разведывательного полка Вооруженных сил Польши, который располагается в городе Лидзбарк, неподалеку от Калининградской области. Напомним, в учениях «Весенний шторм» примут участие почти 7 тыс. военнослужащих из нескольких стран НАТО, они проходят в Эстонии с 17 мая по 5 июня. Вице-адмирал обосновал необходимое России число авианосцев 18 мая 2021, 11:50

Фото: mil.ru

Текст: Елена Лексина

«Возможное решение о строительстве трех авианосцев можно только приветствовать, но помимо этого необходимо создать систему базирования авианосцев, что также потребует колоссальных затрат», – сказал газете ВЗГЛЯД вице-адмирал Петр Святашов, комментируя идею включения в новую госпрограмму вооружения строительства трех новых авианосцев ВМФ. «Нам действительно нужно не менее трех авианосцев. Например, один несет боевую службу, второй готовится к выходу в море, а третий, допустим, находится на ремонте. Если такую задачу удастся реализовать, это станет шагом вперед в развитии российской военно-промышленной отрасли», – считает вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов. «Подобный опыт у России уже был. Только на тот момент не было подготовленной системы базирования подобного рода кораблей, поэтому одна из важнейших задач – создание системы базирования авианосцев, которая также потребует колоссальных средств», – добавил он. Кроме того, эксперт назвал строительство трех авианосцев минимально необходимым для защиты от имеющихся авианосцев США. Собеседник также добавил, что на новых авианосцах необходимо разместить летательные аппараты с вертикальным и горизонтальным взлетом. «Но для начала необходимо определиться, какими именно будут эти летательные аппараты. Кроме того, нужны корабли охранения, потому что авианосец не должен выходить в море один, причем речь идет как о подводных, так и надводных силах. Так что решение создать три авианосца потребует колоссальных сил и средств», – заключил он. Ранее стало известно, что Военно-промышленная комиссия при подготовке новой госпрограммы вооружения оценит целесообразность включения в нее планов по строительству нового авианосца. Предполагается, что ВМФ требуется три таких корабля, рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии, а также член Морской коллегии при правительстве России Владимир Поспелов. В настоящее время в составе ВМФ России только один корабль подобного класса – тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Корабль был введен в эксплуатацию в 1991 году, еще при СССР. В настоящее время он находится на ремонте. После обновления он сможет прослужить флоту еще 20 лет. По словам Поспелова, строительство нового авианосца может обойтись России в полтриллиона рублей. «Есть разные оценки. Нам представлена такая: головной авианосец – около 500 млрд рублей», – сказал Поспелов. При этом он назвал эту цифру лукавой. По его словам, водоизмещение нового российского авианосца должно составлять не менее 70–80 тыс. тонн. При создании столь масштабных кораблей всегда есть риск получить удорожание по мере строительства. «Все риски должны быть учтены на этапе планирования, до принятия решения. Мы можем ошибиться на 10-20%, но не в разы. Иначе уйдем в долгострой на многие годы», – предупредил Поспелов. Он подчеркнул, что российский авианосец должен быть дешевле, но и немного поменьше американских, обладающих 110 тыс. тонн водоизмещения и принимающих более 100 летательных аппаратов, если считать вместе с беспилотниками. Напомним, сообщалось, что на новом авианосце при условии их адаптации смогут базироваться новейшие российские истребители пятого поколения Су-57. В июле 2019 года руководитель Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов сообщил, что новый многоцелевой авианосец для ВМФ России можно построить за 200 млрд рублей в течение пяти лет. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Российских летчиков решили впервые вооружить пистолетами-пулеметами 19 мая 2021, 08:22 Текст: Дмитрий Зубарев

В комплекты выживания российских военных летчиков планируют впервые включить стрелковое оружие – пистолет-пулемет ППК-20 и пистолет Лебедева компактный, сообщили два источника в авиастроительной отрасли. Сейчас в носимый аварийный запас (НАЗ) пилотов боевой авиации входят аптечка, продукты, нож, портативные средства радиосвязи и другие предметы первой необходимости. Укладка НАЗ располагается в катапультируемом кресле и крепится к подвесной системе летчика. Ошибочно считается, что в носимый аварийный запас входит автомат Калашникова – на самом деле пилот может взять с собой только личное стрелковое оружие в летный комбинезон, обычно это пистолет Макарова или Стечкина и несколько гранат. По словам одного из источников агентства, включение двух стрелковых оружий в аварийный запас проводится в рамках выполнении поручения главы Минобороны Сергея Шойгу. «В том числе укладку НАЗ планируется комплектовать пистолетами-пулеметами, а экипажи снабжать пистолетами для размещения в нательной разгрузке», – сообщил источник РИА «Новости». Другой источник отметил, что в начале года состоялись военно-технические эксперименты с задействованием нескольких десятков экипажей истребительной и истребительно-бомбардировочной авиации, которые, согласно закрытому опросу, поставили наивысший бал комплексу пистолет-пулемет ППК-20 плюс пистолет ПЛК. Собеседник уточнил, что всего в испытаниях участвовало четыре российских компании-производителя стрелкового оружия. «Сейчас ожидается, что командование Воздушно-космических сил утвердит своим решением выбор военных летчиков о принятии на снабжение нового комплекта оружия», – добавил второй источник. Собеседники агентства уточнили, что стрелковое оружие войдет в комплекты выживания всей линейки российских боевых самолетов, включая истребители Су-27, Су-30СМ, Су-35, Су-57, МиГ-29 и МиГ-35, фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34. Пистолет-пулемет ППК-20 разработан под патрон 9х19 Парабеллум на базе пистолета-пулемета «Витязь-СН». ППК-20 оснащается прибором малошумной стрельбы, новым складным прикладом, имеет эргономическую пистолетную рукоятку. Это оружие весом 2,9 килограмма питается магазинами на 30 патронов. Пистолет Лебедева компактный также разработан под патрон 9х19. У него уменьшенные габариты, повышающие удобство его ношения. Напомним, в 2019 году заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Алексей Беззубиков рассказал, что модернизированный пистолет Лебедева может стать штатным табельным оружием Росгвардии взамен пистолета Макарова. Швейцария решила направить военную инспекцию в Центральную Россию 19 мая 2021, 10:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Швейцария проведет инспекцию крупного района в Воронежской и Белгородской областях в рамках Венского документа об укреплении доверия и безопасности, сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности России (входит в Минобороны) Сергей Рыжков. Ранее Силы обороны Финляндии сообщили, что финский офицер вошел в состав международной группы под руководством Швейцарии, которая проинспектирует российские военные объекты под Воронежем. «В период с 19 по 21 мая Швейцария проведет на территории РФ инспекцию указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Российская Федерация дала согласие на данную инспекцию. Определенный Швейцарией указанный район расположен в Воронежской и Белгородской областях и охватывает площадь около 15 тысяч квадратных километров», – цитирует РИА «Новости» Рыжкова. По его словам, подобные инспекции проводятся «для определения масштабов подлежащей предварительному уведомлению военной деятельности или подтверждения отсутствия таковой». Добавляется, что в ходе работы инспекторы получат брифинги от командования воинских формирований и частей, находящихся в указанном районе, содержащие данные об их структуре, задачах и военной деятельности. Ранее Москва отвергла предложение Запада о модернизации Венского документа. Конструктор рассказал о боевом применении «Ночным охотником» фигуры «воронка на хвост» 18 мая 2021, 10:40 Текст: Дмитрий Зубарев

Уникальная фигура высшего пилотажа «воронка на хвост» и ракеты «воздух – воздух» позволят новейшему вертолету Ми-28НМ атаковать самолеты противника, сообщил главный конструктор программы «Боевые вертолеты» Национального центра вертолетостроения (НЦВ) им. Миля и Камова (входит в холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех») Виталий Щербина. «Суть боевого применения заключается в снижении путевой скорости полета вертолета почти до 0 км/ч – в данном положении вертолет сливается с земной поверхностью для радаров истребителей противника. Затем экипаж занимает удобную позицию для атаки ракетами «воздух – воздух» воздушных объектов противника», – передает ТАСС слова Щербины. По словам главного конструктора, именно появление эффективного управляемого оружия «воздух – воздух» в составе авиационного комплекса вертолета Ми-28НМ сделало актуальным применение такой фигуры высшего пилотажа, как «воронка на хвост». Напомним, в июле 2019 года старший летчик-испытатель ПАО «Роствертол» Владимир Хорев рассказал о выполнении на боевом вертолете Ми-28Н «Ночной охотник» новой фигуры высшего пилотажа, получившей название «воронка на хвост». «Получается, вертолет смотрит вверх. Не носом вниз, а вверх, и носом ты вычерчиваешь круг, хвост стоит на месте. Носом описываешь круг, типа как обороняешься от внешнего противника сверху. Делаешь осмотр пространства и в то же время все время готов к стрельбе, к обороне», – рассказал Хорев. Пережившие рекордное число модернизаций легендарные подлодки решили вывести из состава ВМФ 17 мая 2021, 11:31 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия выведет из боевого состава флота легендарные советские атомные подлодки различных модификаций проекта 667 к 2030 году, сообщил член коллегии Военно-промышленной комиссии и член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов. «Девятый и десятый «Бореи» будут сданы до 2030 года, вот где-то в эти сроки и будет выведена из корабельного состава флота последняя АПЛ проекта 667БДРМ», – передает РИА «Новости» слова Поспелова. Подлодки проекта 667, которым на смену сейчас приходят стратегические атомные ракетоносцы четвертого поколения проектов «Борей» и «Борей-А», пережили рекордное количество модернизаций. Разработанные еще в 60-х годах субмарины проекта 667А сталь основой для модернизированных проектов 667Б, 667БД, 667БДР и 667БДРМ. Последние два до сих пор находятся в составе Северного и Тихоокеанского флотов России. В ходе каждого из этапов модернизации подлодки получали новый ракетный комплекс, каждый раз увеличивалась максимальная дальность и забрасываемый вес ракет. В 1991 году прошла операция «Бегемот-2» – с борта подлодки «Новомосковск» проекта 667БДРМ был произведен залп всеми 16 ракетами. В 1998 году эта же АПЛ провела первый в мире коммерческий пуск ракеты из-под воды, на орбиту были выведены два немецких университетских микроспутника. Напомним, в 2016 году в Минобороны сообщали, что атомная подводная лодка проекта 667 БДР «Рязань» отремонтирована и возвратится в состав Тихоокеанского флота до конца года. Путин поручил договориться с Таджикистаном о создании объединенной системы ПВО 17 мая 2021, 14:55 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин поручил подписать с Таджикистаном соглашение о создании объединенной региональной системы ПВО. «Принять предложение правительства РФ о подписании соглашения между РФ и Республикой Таджикистан о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны РФ и Республики Таджикистан. Поручить Минобороны России провести с участием МИДа России переговоры с Таджикистанской стороной и по достижении договоренности подписать от имени РФ указанное соглашение, разрешив вносить в его проект, одобренный правительством РФ, изменения, не имеющие принципиального характера», – говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее сообщалось, что, согласно тексту соглашения, общее руководство войсками объединенной региональной системы ПВО России и Таджикистана будет осуществлять командующий Центрального военного округа Вооруженных сил России, передает РИА «Новости». Согласно документу, координацию совместных действий войск Объединенной региональной системы ПВО России и Таджикистана будет осуществлять главком ВКС России. Общее руководство силами, выделенными в состав региональной системы ПВО, будет осуществлять командующий войсками ЦВО, а управление совместными действиями войск в границах отдельного района коллективной безопасности будет осуществлять командующий Военно-воздушными силами и противовоздушной обороной Вооруженных сил Таджикистана. Соглашение заключено на неопределенный срок, но каждая из сторон вправе в любое время прекратить его действие, направив предварительно партнеру письменное уведомление. После истечения шести месяцев соглашение прекращает свое действие. В ВПК назвали сроки строительства российского авианосца 18 мая 2021, 11:17 Текст: Дмитрий Зубарев

Новый российский авианосец можно будет построить за десять лет, если будут готовы завод и палубный истребитель, сообщил член коллегии Военно-промышленной комиссии России, член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов. «Минимум 10 лет при наличии научно-технического задела по самолету и готовности судостроительной верфи», – передает РИА «Новости» слова Поспелова. Он добавил, что в России к 2030-м годам появится задел для создания атомных подлодок пятого поколения. «По новой программе, мы к 2030 году должны создать задел и подойти к началу строительства атомных подлодок пятого поколения», – сказал Поспелов. По его словам, особенностью таких субмарин станет повышенная автоматизация, «или по-другому – роботизированность». Кроме того, АПЛ пятого поколения будут модульными, дабы на протяжении всего срока службы (порядка 35 лет) можно было регулярно обновлять элементную базу. Также для подлодок будет характерна еще большая скрытность. Поспелов пояснил, что такие роботизированные подлодки будут обладать интегрированной системой управления, которая будет следить за всеми корабельными комплексами и предлагать командиру решение, план действий. Частично этот принцип применен и на АПЛ четвертого поколения, но на субмаринах будущего «это направление получит дальнейшее развитие». По словам Поспелова, отношения между Россией и США стали хуже, чем во времена холодной войны. «Сейчас мы попали в условия, когда слова «холодная война» не говорят, но отношения между Россией и США хуже некуда. Даже во времена противостояния США и СССР до такого упадка отношений не доходило. Мир полон противоречий, и мы в этих условиях обязаны иметь достаточный оборонный потенциал», – сказал он. Ранее в понедельник Поспелов назвал необходимое России число авианосцев.