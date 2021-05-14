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Пашинян попросил военной помощи у Путина
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Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи, в том числе военной, из-за ситуации в Сюникской области.
Пашинян пояснил, что во время телефонного разговора с президентом России в четверг он не попросил помощи, так как «подходы сторон к проблеме были по существу идентичными».
«Президент России сказал, что он сам считает, что ВС Азербайджана должны вернуться за пределы Армении, и есть более важная часть, которая вчера вечером была констатирована: достигнута договоренность, что сегодня азербайджанские ВС должны были выполнить эти действия, то есть покинуть территории границ Армении», – передает слова Пашиняна РИА «Новости».
И.о. премьера добавил, что в некоторых местах ВС Азербайджана покинули эту территорию. «Причиной того, что я вчера не обратился [к Путину за помощью] является то, что накануне на самом высоком уровне было констатировано, что сегодня войска должны были быть выведены. Но так как ход переговоров показал, что, во всяком случае сегодня, договоренность полноценно не будет выполнена, я обратился к президенту РФ, чтобы Российская Федерация оказала в этой ситуации Армении помощь, в том числе военную», – сказал Пашинян, ссылаясь на двусторонние договора.
и»Ранее в пятницу пресс-служба Кремля рассказала, что президент России Владимир Путин поговорил по телефону с и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном, обсудили ситуацию на границе Азербайджана и Армении. Между тем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Пашинян в ходе телефонного разговора Путиным не просил о помощи в связи с ситуацией в Сюникской области на границе с Азербайджаном.
Напомним, Минобороны Армении сообщало, что 12 мая азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Ситуацию на границе обсуждали в среду главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров.
ОДКБ заявляла, что в случае обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана примет необходимые меры.
Армения обратилась за помощью в ОДКБ из-за ситуации на границе
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Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян поручил главам МИД, минобороны и совбеза начать консультации с Организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за ситуации в Сюникской области страны.
«Сложившаяся ситуация полностью соответствует второму абзацу статьи второй Договора о коллективной безопасности, согласно которому в случае возникновения угрозы безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету одного или нескольких государств-участников либо угрозы международному миру и безопасности государства-участники незамедлительно приводят в действие механизм совместных консультаций с целью координации своих позиций, вырабатывают и принимают меры по оказанию помощи таким государствам-участникам в целях устранения возникшей угрозы», – заявил Пашинян, передает РИА «Новости».
Он поручил и. о. министра иностранных дел и и. о. министра обороны, а также секретарю совбеза принять меры для начала консультаций с ОДКБ.
Армянское минобороны сообщало в четверг, что азербайджанские военные попытались продвинуть свои посты на участков городов Варденис и Сисиан на юге Армении. Ереван считает это провокацией.
«Азербайджанские ВС вновь под предлогом «уточнения границ» предприняли очередную провокацию в отношении суверенной территории Республики Армения, попытавшись продвинуть свои посты на участках городов Варденис и Сисисан», – указали в ведомстве.
Продвижение азербайджанских военных пресекли, от них потребовали покинуть территорию и вернуться на позиции.
«Министерство обороны Армении рассматривает как очевидную провокацию аналогичные действия азербайджанской стороны 12 мая и требует от ВС этой страны незамедлительно вернуться на исходные позиции и воздерживаться от посягательств против суверенной территории Республики Армения», – подчеркнули в министерстве.
Напомним, минобороны Армении сообщало, что 12 мая азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Ситуацию на границе обсуждали в среду главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров.
ОДКБ заявляла, что в случае обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана примет необходимые меры.
Путин заявил о превращении Украины в антипода России
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Украину превращают в антипода России, при этом в стране происходит зачистка политического поля, а западные партнеры никак не реагируют, заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.
«Судя по всему – и это очень печально, – Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Президент отметил, что на Украине происходит зачистка политического поля, а западные партнеры никак не реагируют. «Сейчас, как известно, там происходит совершенно очевидная зачистка политического поля. Закрываются общенациональные средства массовой информации – и ничего, наши партнеры западные никак на это не реагируют, если не сказать поддерживают решения подобного рода», – сказал Путин.
«Это, безусловно, вопрос, который должен всегда находиться в поле нашего внимания, и мы своевременно, должным образом, имея в виду те угрозы, которые для нас создаются, должны будем на это реагировать», — подчеркнул глава государства, передает ТАСС.
При этом он указал, что «представителям оппозиции (на Украине) вменяется в вину сотрудничество с Россией, в том числе в экономической сфере». «По политическим мотивам избирательно кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики, хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России и, кстати говоря, в Крыму тоже – и ничего, это считается нормой», – сказал Путин.
Он отметил, что такие решения являются политическими и избирательными. «Направлены только на одно – зачистить политическое поле от тех сил, которые выступают за мирное разрешение кризиса на юго-востоке Украины, в Донбассе, и за добрососедские отношения с Россией», – подчеркнул Путин.
В четверг украинский прокурор потребовал арестовать Медведчука на два месяца с возможностью внесения залога в размере 10,9 млн долларов. Однако суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте Медведчука и назначил политику круглосуточный домашний арест до 9 июля включительно.
Сам Медведчук заявил, что готов к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту. Также он добавил, что не получал официального сообщения о подозрении в государственной измене. Тем временем 40 депутатов Верховной рады от ОПЗЖ обратились в суд с заявлением о готовности взять Медведчука под личное поручительство.
Во вторник генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его однопартиец Тарас Козак подозреваются в госизмене и расхищении нацресурсов Крыма. В тот же день в СМИ появилась информация, что украинские правоохранители проводят обыски в доме Виктора Медведчука в Киеве.
Глава СБУ Иван Баканов заявил, что Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в ход процесса над Медведчуком, однако следит за ситуацией.
Лавров и Блинкен обсудили организацию встречи Путина и Байдена
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор о предстоящих переговорах президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена.
«Обсужден график других российско-американских контактов на предстоящий период, включая предложение Вашингтона об организации российско-американского саммита», – говорится в сообщении на сайте МИД.
Лавров и Блинкен также обменялись мнениями о подходах к ядерной проблеме Корейского полуострова, возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
«Было затронуто также взаимодействие двух стран в Арктическом совете (АС), в том числе в свете перехода председательства в этой структуре к Российской Федерации, который состоится на министерской сессии АС в Рейкьявике 20 мая. Лавров и Блинкен договорились провести «на полях» этой сессии отдельную встречу для рассмотрения ключевых вопросов двусторонних отношений и международной повестки дня», – добавили в МИД.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Вашингтон пытается сузить повестку встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в вопросе стратегической стабильности.
Ранее Байден говорил, что надеется встретиться с Путиным во время своей поездки в Европу в июне.
Напомним, американский президент позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США.
Макрон на армянском языке призвал Азербайджан вывести войска из Армении
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Президент Франции Эммануэль Макрон на армянском языке призвал Азербайджан вывести войска с территории Армении после проникновения в страну на несколько километров в ходе попытки «корректировки границы».
«Вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию Армении. Их необходимо немедленно отозвать. Я снова говорю армянскому народу, что Франция едина (с вами) и останется таковой», – написал Макрон в Facebook на армянском языке.
В четверг вечером состоялся телефонный разговор Макрона с и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Речь шла о ситуации на армяно-азербайджанской границе. Для снятия напряженности в регионе администрация Макрона предлагает использовать каналы Совета Безопасности ООН, передает Deutsche Welle.
Напомним, Минобороны Армении сообщало, что 12 мая азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области и на три с половиной километра проникли вглубь территории Армении. ОДКБ заявляла, что в случае обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана примет необходимые меры.
Путина включили в список кандидатов на Нобелевскую премию мира
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Нобелевский комитет включил президента России Владимира Путина в список кандидатов на премию мира в 2021 году, всего в список на данный момент внесены 286 человек, заявил академик, писатель Сергей Комков, выдвинувший Путина на премию.
«Получил, ответили, что «Ваш кандидат включен в список» и общее количество номинированных в этом году еще уточняется, но предварительное количество номинированных 286 человек», – передает его слова РИА «Новости».
Комков добавил, что Путин в 2014 году также был включен в список кандидатов на Нобелевскую премию мира, тогда было номинировано 278 человек.
Заявка на выдвижение российского лидера на премию мира поступила в Нобелевский комитет в Осло 10 сентября. Комков заявил, что после выдвижения Путина на Нобелевскую премию мира последовала «бешеная реакция» со стороны США, которые в ответ предложили номинантом на тот момент главу Белого дома Дональда Трампа.
В Кремле отмечали, что в случае, если Путину не присвоят премию, ничего страшного не произойдет, но если ее присвоят, то это «будет прекрасно».
Пашинян обвинил военных Азербайджана в нарушении границы Армении
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Действия военных Азербайджана в Сюникской области являются посягательством на суверенную территорию Армении, заявил глава кабмина Армении Никол Пашинян.
На заседании Совета безопасности страны он сообщил, что «азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км». По его словам, «они пытаются окружить озеро Севлич». Пашинян назвал действия Азербайджана недопустимыми, передает ТАСС.
Пашинян сказал, что «это отдельная тема, почему подобные действия стали возможны, но следует отметить, что это по своему характеру диверсионный переход». Вооруженные силы Армении отреагировали на действия Азербайджана, передает РИА «Новости».
При этом Пашинян подчеркнул, что действия азербайджанских военнослужащих «не были сопряжены с применением огнестрельного или любого другого оружия, они пытались обосновать свои действия какими-то картами, которые являются фальшивыми».
«В нашем распоряжении есть карта, утвержденная Советской Арменией, Советским Азербайджаном и центральными властями, четко показывающая, где проходит граница между Арменией и Азербайджаном», – сказал Пашинян, подчеркнув, что Армения не может смириться с нынешней ситуацией, но приоритетом является решение проблемы путем переговоров. Он призвал не использовать эти события во внутриполитических целях.
Минобороны Армении сообщило, что утром 12 мая азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области. Губернатор Сюникской области Армении Меликсет Погосян заявил, что азербайджанские военнослужащие продвинулись вглубь границ Армении примерно на 2 км, пишет «Айкакан жаманак».
Как заявил Погосян, азербайджанские военнослужащие «принесли с собой карту и хотят доказать, что это их территория». «Но это наша… 100% наша… Сейчас задача, чтобы путем переговоров мы доказали, что это наша, а не их», – сказал он, добавив, что для отхода военных нужен приказ их вышестоящего командования. По словам Погосяна, «СНБ, командир этого направления должны встретиться с противником, чтобы уточнить, после чего войска отойдут на занимаемые позиции».
«Чтобы сказать заблудились? Нет, осознанно пришли, нарушили государственную границу, и теперь должны вернуться... Никакой стрельбы не было, просто они пришли и встали напротив наших войск», – сообщил он.
Напомним, по итогам боев в Карабахе армянская сторона согласилась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.
Позднее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Зангезур и «Иреван» являются «историческими землями» Азербайджана и азербайджанский народ вправе туда вернуться. По его словам, Зангезурский коридор, который соединит Нахчыванскую Автономную Республику с Азербайджаном через Сюникский район Армении, может принести выгоду не только Азербайджану, Армении, России, Турции и Ирану, но и другим странам региона, поскольку может быть создана новая «Евразийская артерия».
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Песков назвал ерундой сообщения о строительстве «дворца в Геленджике»
В Кремле считают ерундой новые сообщения про строительство «дворца в Геленджике», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что президент Владимир Путин не имеет никакого отношения к этому объекту.
«Нет, я не слышал о каком-то материале BBC, что бы там ни было – это все ерунда. Мы много раз говорили относительно этого объекта и относительно того, что он не имеет никакого отношения к Путину. Не считаем необходимым как-то возвращаться к этой теме», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать материал Би-би-си о «дворце в Геленджике». В статье, в частности, утверждается, что у Би-би-си есть документы, якобы свидетельствующие, что в строительстве «дворца» ключевую роль играло государство, а не частные лица.
В январе журналисты Mash выложили видео о том, как они попали внутрь здания, о котором идет речь в так называемом расследовании Алексея Навального. Блогер, напомним, утверждает, что близ Геленджика якобы построен роскошный дворец для президента России Владимира Путина. Журналисты продемонстрировали, что «дворец» находится на этапе строительства: отделан лишь фасад, а внутри – голые бетонные стены и никакой роскошной отделки, которую, по утверждению Навального, можно увидеть в комнатах здания. 30 января бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром этих объектов в районе Геленджика.
Сам Путин заявил, что не смотрел фильм Навального, отметив, что пролистал видеоподборки на эту тему. Он назвал монтажом и компиляцией это «расследование». Президент подчеркнул, что ничего из собственности из «расследования» не принадлежит ни ему, ни его родственникам.
В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал публикации о «дворце» «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией* (включен в России в реестр НКО-иноагентов) и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам.
Байден: США не считают Россию ответственной за атаку на Colonial Pipeline
Американское руководство не считает Россию ответственной за атаками на трубопроводную компанию Colonial, заявил президент США Джозеф Байден.
«Мы не считаем, я подчеркиваю, мы не считаем, что правительство России было причастно к этой атаке. Но у нас имеются твердые основания считать, что преступники, совершившие атаку, живут в России», – сказал американский лидер, передает ТАСС.
Байден добавил, что Вашингтон поддерживает контакт с Москвой по поводу взлома Colonial Pipeline. «В чем я уверен, так в том, что верно прочел доклад ФБР. В нем говорится, что они, он (президент России – прим. ВЗГЛЯД) не был замешан», – цитирует Байдена РИА «Новости».
Напомним, крупнейший оператор трубопроводов США Colonial Pipeline, успешно перезапустивший после кибератаки стратегический трубопровод, выплатил хакерам 5 млн долларов в криптовалюте.
Ранее Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива в восточные штаты, подтвердила, что ее атаковали с применением вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу. После кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США Colonial Pipeline власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации.
В атаке подозревают группировку хакеров DarkSide якобы из России. При этом Bloomberg отмечает, что DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы. В Белом доме заявили, что по мнению Вашингтона, кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершила не какая-то конкретная страна, а уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide.
Путин назвал нападение на школу в Казани варварским преступлением
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Президент Владимир Путин, открывая совещание с правительством, назвал трагедию в Казани, где во время нападения на школу погибли дети и учителя, страшной бедой и варварским преступлением.
«Мы начнем с трагедии, которая недавно произошла в Казани. Как вы знаете, два дня назад произошла страшная беда. Жертвами варварского преступления стали дети и учителя 175-й гимназии», – сказал глава государства, передает ТАСС.
Он добавил, что трагедия потрясла всю Россию, и указал, что все эти дни находится в контакте с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. «Трагедия, безусловно, потрясла нас всех. В тяжелые дни вместе с жителями Казани, с Татарстаном была и остается вся Россия. Жители всех регионов страны стремятся выразить искренние слова поддержки и сочувствия, воспринимают боль казанцев как свою собственную. Еще раз приношу самые глубокие соболезнования родным погибших, семьям, которые потеряли самое дорогое – своих детей, внуков, близких и любимых людей», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Президент также добавил, что все, кто столкнулся с бедой в Казани, получат всю необходимую поддержку. «Хочу вновь подчеркнуть: Татарстан, все кто столкнулся с бедой, пострадавшие семьи, безусловно, получат всю необходимую поддержку и помощь», – заявил президент.
Он отметил, что для спасения жизней пострадавших при стрельбе в школе в Казани будут использованы все возможности здравоохранения. «Подчеркну: безусловно, используем все возможности нашего здравоохранения, включая ведущие клиники. Уже привлекли здесь лучших хирургов, врачей других специальностей, современное оборудование, лекарства», – сказал глава государства.
Он назвал спасение жизней пострадавших при стрельбе в Казани важнейшей задачей.
Кроме того, Путин заявил о необходимости поддержать пострадавших при стрельбе в школе. «Наш долг – поддержать тех, кто оказался жертвой этого страшного преступления. Как докладывали, выплаты из регионального бюджета на эти цели уже начаты, я прошу правительство РФ также подключиться и оказать, если потребуется, дополнительную помощь пострадавшим», – сказал он.
Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.
В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. При этом, по данным следствия, молодому человеку был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Сам Галявиев заявил в суде об отсутствии у него тяжких заболеваний.
Путин поручил наградить сотрудников школы в Казани
Президент Владимир Путин поручил внести предложение о награждении государственными наградами учителей и других сотрудников школы в Казани, на которую было совершено нападение.
«Я прошу внести предложение о награждении государственными наградами учителей и других сотрудников гимназии», – сказал Путин на совещании с членами правительства, передает РИА «Новости».
Президент отметил, что многие учителя в страшные минуты нападения, когда в здании звучали выстрелы, стояли у входа в классы и были готовы бороться и защищать своих учеников, помогая им выбраться и укрыться. «Никто не покинул свой пост. Все исполнили свой профессиональный долг и человеческий долг», – заключил он.
Глава государства подчеркнул, что все сотрудники гимназии действовали героически и в высшей степени профессионально, закрывая собой детей, передает РИА «Новости».
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, если бы не мужество и быстрая реакция учителей, жертв трагедии в казанской гимназии № 175 могло быть намного больше.
Ранее Путин назвал трагедию в Казани, где во время нападения на школу погибли дети и учителя, страшной бедой и варварским преступлением.
Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.
В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. При этом, по данным следствия, молодому человеку был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Сам Галявиев заявил в суде об отсутствии у него тяжких заболеваний.
Эрдоган выразил Путину соболезнования из-за стрельбы в Казани
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи со стрельбой в Казани, просил передать слова сочувствия семьям погибших, сообщает пресс-служба Кремля.
«Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент Турции выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями в школе в Казани, просил передать слова сочувствия семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. Сообщалось, что в результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей, учительница английского языка, а также женщина-работник, еще 21 человек пострадали. Позднее количество пострадавших увеличилось до 23.
Ученик гимназии №175 в Казани, где прогремел взрыв и раздалась стрельба, рассказал, что помогло выжить ему и его одноклассникам.
В офисе Зеленского призвали как можно скорее провести встречу с Путиным
На потенциальной встрече между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным планируется провести анализ того, как были выполнены договоренности парижского саммита «нормандской четверки», заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.
«Мы видим, что принципиальные вещи гуманитарного характера и в сфере безопасности до сих пор не реализованы. Есть и другие вопросы, которые правильно обсуждать именно на наивысшем уровне», – сказал Ермак «РБК-Украина».
По его словам, анализ того, как были выполнены договоренности парижского саммита «нормандской четверки», является базовой задачей встречи.
Также он добавил, что процесс согласования условий встречи продолжается, но конкретные детали озвучивать еще рано. «Конечно, было бы правильно провести переговоры как можно быстрее. Ситуация требует быстрых реакций», – сказал глава офиса Зеленского.
Ранее пресс-секретарь главы государства России Дмитрий Песков заявил, что Киев пока не направлял Москве предложения по проведению встречи Путина и Зеленского. Кремль ждет от Украины, когда в официальном или рабочем порядке поступят конкретные инициативы.
Напомним, Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
До этого Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
Путин и Эрдоган обсудили поставку «Спутника V» в Турцию
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» в Турцию, сообщила администрация турецкого лидера.
«В ходе телефонных переговоров президентов Эрдогана и Путина были обсуждены вопросы, связанные с поставками вакцины «Спутник V» в Турцию», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Ранее Эрдоган заявил, что Турция в рамках договоренностей с Россией получит «внушительное количество» вакцины «Спутник V». До этого глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара закупила российскую вакцину «Спутник V» и нацелена на совместное производство препарата.
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» одобрена в 64 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян. Это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%).
ОДКБ заявила о готовности принять меры в случае обострения на границе Армении и Азербайджана
Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в случае обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана примет необходимые меры, заявил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.
«В ОДКБ внимательно следят за развитием обстановки в приграничных районах Сюникской области Армении. По мере развития ситуации в случае необходимости будут предприняты действия, предусмотренные положениями Договора о коллективной безопасности и устава ОДКБ», – передает его слова РИА «Новости».
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась обсудил по телефону ситуацию с исполняющим обязанности министра обороны Армении Вагаршаком Арутюняном и и.о. главы МИД Армении Арой Айвазяном.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Напомним, минобороны Армении сообщило, что 12 мая азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Ситуацию на границе обсудили в среду главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров.
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян назвал инцидент на участке «Севлич» («Черное озеро») Сюникской области Армении является спланированной провокацией Азербайджана.
Кремль назвал источник цифр Путина и Мишустина по вакцинированным
Все данные по прививкам дает правительственный штаб, и данные по числу вакцинированных, озвученные президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным, верны, число сделавших вакцину растет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Все данные, собственно, идут из штаба. Штаб, как вы знаете, правительственный. Это не означает каких-то противоречий, вы знаете, что динамика все-таки возрастает, количество вакцинированных увеличивается, может быть, не так быстро, как хотелось бы, но тем не менее, сознательность наших граждан растет. Поэтому цифры, которые приводились президентом, верны, и цифры Мишустина тоже верны, потому что увеличивается количество людей вакцинированных», – передает РИА «Новости» слова Пескова, пояснившего расхождение в цифрах по вакцинации, озвученных президентом и премьером.
Он добавил, что с учетом масштабов страны невозможно получать цифры по количеству вакцинированных «онлайн, чтобы прямо до одного человека можно было учитывать».
«Поэтому в докладе цифр по линии штаба есть определенная инерционность. И когда происходит апдейт, то происходит, соответственно, увеличение, здесь никакого противоречия нет», – пояснил Песков.
Отвечая на уточняющий вопрос, могла ли речь идти отдельно о тех, кто получил только первую дозу вакцины, или обе, Песков отметил, что противоречий в этих цифрах искать не стоит.
«Если делается укол вакцины, то человек привит. Он может быть привитым первой дозой или быть привитым двумя дозами. Есть цифры, которые дает штаб по гражданам, которые получили одну дозу прививки, и есть цифры по гражданам, которые получили две дозы прививки. Здесь не нужно искать никаких противоречий», – подчеркнул он.
Отвечая на вопрос о том, куда обращаться за данными о том, сколько россиян получили первую прививку от коронавируса и обе, Песков отметил, что лучше обращаться к первоисточнику.
«Потому что даже когда мы говорим о каких-то данных, мы все равно запрашиваем штаб. Поэтому я рекомендую вам обращаться в правительство», – добавил Песков.
Свыше 24 млн россиян уже прошли разные этапы вакцинации от коронавируса, к концу года необходимо сформировать коллективный иммунитет, поэтому важно, чтобы люди активнее прививались, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2020 год. Ранее президент озвучил, что более 21 млн человек в России вакцинировались от коронавируса.