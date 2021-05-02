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Военную технику ВСУ заметили у храма в Донбассе
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Ударный беспилотник украинских силовиков был перехвачен военнослужащими самопровозглашенной Донецкой республики (ДНР) около города Ясиноватая, сообщили в Народной милиции ДНР.
«Сегодня в 7.35 утра на западной окраине населенного пункта Ясиноватая расчетами ПВО Народной милиции был своевременно обнаружен и принудительно посажен с применением станции РЭБ «Террикон – М2Н» беспилотный летательный аппарат типа «квадрокоптер», переоборудованный кустарным способом в ударный и запущенный с позиций мотопехотного батальона 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ», сообщает Донецкое агентство новостей.
В Народной милиции допускают, ударный беспилотник направлялся оператором к ясиноватскому храму Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла, где местные жители после пасхальной службы освящают традиционную пасхальную еду.
Уточняется, что при падении беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство, предположительно, осколочную гранту ВОГ-17, которая разорвалась при ударе о землю. Жертв среди населения и разрушения гражданской инфраструктуры нет.
В понедельник президент Украины Зеленский выразил надежду на новое перемирие, приуроченное к Пасхе. «Очень хочется, чтобы к Пасхе не было выстрелов, не было смертей. Для этого все делается», – сказал Зеленский.
В минувшую субботу контактная группа не смогла согласовать «пасхальное перемирие». Полпред России на переговорах Борис Грызлов констатировал: несмотря на то, что украинцы проголосовали на выборах против «партии войны», поведение киевской делегации в контактной группе по Донбассу не изменилось.
В начале апреля в делегации ДНР на переговорах инициативу Украины объявить новое перемирие в Донбассе назвали манипуляцией, попыткой обозначить себя «борцами за мир» в публичной сфере и обелить свой имидж в глазах мирового сообщества.
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Украинские призывники массово проигнорировали службу в ВСУ
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За месяц, прошедший с момента объявления очередного призыва в ряды ВС Украины, на сборные пункты явилось не более 15% молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Большинство уклонистов – из западных регионов страны.
В ходе весеннего армейского призыва минобороны Украины запланировало заполучить в свои ряды около 14 тыс. человек.
«Мы уменьшили [запланированные] показатели призыва на 6,5 тыс. потенциальных бойцов, поскольку увеличили количество контрактников. На этом фоне предельная численность Вооруженных сил Украины остается в рамках международных договоренностей», – передает ФАН со ссылкой на заявление Генштаба Украины.
За месяц, прошедший с момента объявления очередного призыва в ряды вооруженных сил государства, на специальные сборные пункты явилось не более 15% молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Большинство уклонистов из западных регионов страны.
В ряде районов Ивано-Франковской и Тернопольской областей в местные военкоматы не явился ни один призывник. При этом зачастую так называемые добровольные помощники военкомов (ДПВ), представляющие крайне правые националистические группировки, наталкиваются на яростный отпор местного населения. По некоторым данным, в Прикарпатье жители одного из сел силой отбили у рекрутской команды 19-летнего молодого человека. «Из 50 человек [в регионе], подлежащих призыву в Вооруженные силы Украины, 48 выехали на сезонные работы в Польшу, еще двое – болеют», – говорится в одной из докладных записок, составленной одним из сотрудников отряда ДПВ в Волынской области. Доклады подобного содержания сегодня поступают практически из всех областей Украины.
По словам менеджера киевского агентства по набору персонала Юрия Кирика, солдат украинской армии едва ли сможет рассчитывать на денежное довольствие даже в 2 тыс. гривен (около 5 тыс. рублей). При этом занимаясь даже неквалифицированным трудом в Российской Федерации или странах ЕС, украинец может получать 20 тыс. гривен.
В минобороны Украины напомнили потенциальным уклонистам об административной и даже уголовной ответственности за отказ от «службы на благо родины». В оборонном ведомстве заявили, что за систематическое игнорирование требования явиться в военкомат призывнику грозят штрафы в размере до 10 тыс. гривен и даже тюремное заключение на два года. В отдельных случаях критика указанного призыва будет рассматриваться властями как «попытка дискредитации основ государственности».
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил национальную стратегию военной безопасности. В ней Россия названа военным противником Киева.
Ранее Зеленский уже сообщал о готовности мобилизовать на «большую войну» с Россией всех – и мужчин, и женщин. В ноябре 2017 года доля уклонистов от призыва в ВСУ составила 40%, а в декабре того же года минобороны Украины констатировало неявку 70% призывников, из которых почти треть находилась в розыске.
По итогам 2020 года ситуация для украинских «ястребов» если и изменилась, то лишь в худшую сторону. Потому, как ранее писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский может выставить против России лишь армию дезертиров.
Захарова: Украина отказалась от Минских соглашений на уровне президента
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Слова украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости изменения Нормандского формата говорят об отказе Киева от выполнения Минских соглашений, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Принципиально отличие в том, что эти заявления впервые сделаны на уровне президента страны. Их трудно расценивать иначе как подтверждение того, что отказ от Минских соглашений теперь становится не личным мнением отдельных руководящих представителей Украины», – цитирует Захарову ТАСС.
По ее словам, в этом случае речь идет «уже об официальной позиции Украины», что «вызывает большую тревогу».
Если подобный подход будет доминировать в переговорном процессе, который и так заблокирован упорным саботажем Киева выполнения Минских соглашений в том виде, в котором они были зафиксированы, то рассчитывать на прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе не приходится», – указала дипломат.
Напомним, Зеленский в ходе визита в Херсонскую область заявил, что для урегулирования конфликта в Донбассе параллельно нормандскому может быть создан еще один формат с участием заинтересованных стран. Представитель французского внешнеполитического ведомства, комментируя слова Зеленского, отметил, что Париж и Берлин работают в рамках нормандского формата с целью полного выполнения минских соглашений.
Также Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
Украинцев предупредили о риске остаться без горячей воды и отопления
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С 20 мая жители Украины могут остаться без горячей воды, не исключен срыв будущего отопительного сезона, сообщил глава «Укртеплокоммунэнерго» Арсентий Блащук.
Как поясняет украинское издание Obozrevatel, такая ситуация сложилась из-за «перехода теплокоммунэнерго на рыночные условия покупки газа при условии огромных долгов и в ситуации, когда за горячую воду и тепло им платят уже после использования услуги, а за голубое топливо придется вносить предоплату».
После того, как закончится срок действия документа, обеспечивающего нынешний тариф, «предприятия должны закупать газ по предварительной оплате», сказал Блащук. «А где деньги взять, если у нас потребитель платит после того, как уже использовал горячую воду и отопление. А что делать тепловикам? Как рассчитаться с долгами еще и купить газ», – заявил он, добавив, что «отопительного сезона может и не быть».
Один из крупных участников рынка заявил, что на платформе оператора ГТС поставщики тепла и горячей воды уже значатся как потребители без поставщика газа. Значит, газ им должны отключить.
Даже если отключения не будет, остается вопрос с тарифами. Издание поясняет, что стоимость газа без спецобязательств будет меняться каждый месяц, а зимой может быть примерно на 40% выше, чем летом. При открытии рынка украинским властям придется пересмотреть цены на горячую воду и тепло. «Сдерживали тарифы годами. А теперь что делать? Резко повышать? Горячая вода и так дорогая, а летом убыточная», – заявили в «Укртеплокоммунэнерго».
Напомним, Верховная рада назначила новым министром энергетики и угольной промышленности Германа Галущенко – вице-президента «Энергоатома». Кроме того, украинский кабмин снял Андрея Коболева, занимавшего пост исполнительного директора «Нафтогаза» с 2014 года, с должности, сославшись на убыток компании в 19 млрд гривен (684 млн долларов) за 2020 год. С 29 апреля компанию возглавил Юрий Витренко.
Мендель уволилась с должности пресс-секретаря Зеленского
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель уволилась с должности, сообщают украинские СМИ.
Увольнение Юлии Мендель с должности пресс-секретаря Зеленского подтвердил советник главы офиса президента Михаил Подоляк изданию «Бабель».
«Юлия Мендель сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ. Сегодня коммуникации инициатив президента для внешних потребителей нуждаются в существенном усилении. Юлия Владимировна имеет отличные связи в этом секторе медийного сообщества и сможет быть эффективной в качестве советника по международным коммуникациям», – указал Подоляк.
Ранее в пятницу СМИ сообщали, что Мендель написала заявление об увольнении уже в третий раз – два прошлых ей не подписали.
Мендель стала пресс-секретарем Зеленского вскоре после его вступления в должность – в июле 2019 года. До этого она работала журналистом на телевидении, в частности на ICTV, «Эспрессо-ТВ» и «Интере». Также она сотрудничала с The New York Times, украинского филиала Forbes и американского издания Politico. Помимо этого, она была координатором по связям с общественностью украинского подразделения Всемирного банка.
Нафтогаз пообещал защитить Европу от Газпрома
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Компания «Нафтогаз» намерена использовать все юридические возможности, чтобы не допустить «злоупотребления доминирующим положением Газпрома» на рынке Европы, заявил глава Нафтогаза Юрий Витренко.
«Мы будем использовать все юридические возможности, которые есть у Нафтогаза, чтобы сделать так, чтобы Газпром не злоупотреблял своим доминирующим положением на рынке Восточной и Центральной Европы», – цитирует ТАСС Витренко.
По его словам, Нафтогаз рассмотрит варианты инициирования новых арбитражных разбирательств против Газпрома, поскольку это позволяет действующий контракт по транзиту газа.
Также он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль поставили ему задачи увеличить собственную добычу газа и улучшить финансовые показатели компании, передает РИА «Новости».
Витренко подчеркнул, что у Украины очень большой потенциал собственных ресурсов, которые Нафтогаз будет реализовывать. Он добавил, что изменения в лучшую сторону в этих направлениях будут заметны уже в 2021 году.
Ранее украинский кабмин снял Андрея Коболева, занимавшего пост исполнительного директора Нафтогаза с 2014 года, с должности, сославшись на убыток компании в 19 млрд гривен (684 млн долларов) за прошлый год. С 29 апреля компанию возглавил Юрий Витренко.
СМИ сообщили, что увольнение главы Нафтогаза Андрея Коболева грозит Украине осложнением переговоров по представлению 5,5 млрд долларов от МВФ.
Блинкен собрался обсудить в Киеве поставки оружия Украине
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Вопрос о поставках американского оружия Украине рассмотрят в ходе визита главы Госдепа США Энтони Блинкена в Киев, заявил и.о. его помощника по делам Европы и Евразии Филип Рикер.
Он отметил, что США «предоставляют Украине значительную как летальную, так и нелетальную помощь». Рикер уверен, что эта «тема будет поднята», она является «частью регулярного взаимодействия между посольством» США и «теми, кто находится в регулярном контакте с украинскими официальными лицами», передает ТАСС.
Рикер отказался сказать, идет ли речь о новых поставках оружия. Рикер напомнил, что Конгресс США выделил в 2021 году 408 млн долларов на помощь Украине в области безопасности, передает РИА «Новости».
Госсекретарь отправится на Украину на следующей неделе. СМИ сообщали, что визит Блинкена в Киев должен продемонстрировать союзникам по НАТО, что США не намерены отказываться от жесткого курса в отношении Москвы на российско-американском саммите, который может пройти в начале лета.
Блинкен в Киеве встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой. Глава Госдепа выразит поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, «особенно перед лицом российской агрессии», а также будет добиваться «большего прогресса в институциональных реформах и антикоррупционной повестке дня», сказал Рикер.
Также США «подчеркнут призыв к украинским лидерам уважать практику транспарентного корпоративного управления, особенно на государственных предприятиях», включая «сектор энергетики». Рикер считает, что проведение реформ в условиях прозрачности и борьбы с коррупцией особенно важно «для стабильности и прогресса в будущем». По его словам, любые попытки изменения управления, выборных процедур создают проблемы, так как «корпоративное управление является критически важным для стабильного демократического общества».
Он отметил, что «другие представители международного сообщества, друзья Украины в Европе, включая Международный валютный фонд, также выразили обеспокоенность некоторыми из шагов» в отношении «Нафтогаза», это «будет в повестке встречи».
Напомним, украинский кабмин снял Коболева, занимавшего пост исполнительного директора «Нафтогаза» с 2014 года, с должности, сославшись на убыток компании в 19 млрд гривен (684 млн долларов) за 2020 год. С 29 апреля компанию возглавил Юрий Витренко.
Житомирский депутат поблагодарил гитлеровцев за победу
Депутат Житомирского областного совета от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Константин Черпицкий перепутал фотографию для билборда и поблагодарил за победу в Великой Отечественной войне нацистов вместо красноармейцев.
На рекламном щите, который по заказу Черпицкого установили на одной из улиц Житомира, размещен снимок идущих в атаку солдат немецкой армии. Ниже размещена надпись: «Спасибо за победу! Спасибо за жизнь!». Также на билборде напечатана лента в цветах украинского флага, пишет «Обозреватель».
Это не первый подобный казус. В 2019 году общежитие №2 Саратовского государственного аграрного университета имени Вавилова оформили ко Дню Победы кадрами военной хроники с фашистами и подбитым танком Т-34.
В 2016 году в преддверии 9 мая брянское отделение партии «Родина» разместило в центре города огромный плакат, изобразив на нем американский истребитель F-15; плакат сопровождается лозунгом «Родина всегда права».
Кремль: Подготовка встречи Путина и Зеленского не продвигается
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Подготовка встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не продвигается, из Киева никакой конкретики не поступало, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Продвинуться не удалось. Наш замруководителя администрации (президента РФ), мой коллега Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с администрацией президента Украины. Из офиса президента Украины никакой конкретики не поступало», – сказал он в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, отвечая на вопрос об организации встречи лидеров, передает ТАСС.
Пресс-секретарь отметил, что Путин готов обсудить с Зеленским двусторонние отношения. «Как будут дальше формулироваться предложения, приглашения или готовность воспользоваться приглашением со стороны Киева, мы пока не знаем, но президент (РФ) готов сесть и поговорить по двусторонним отношениям», – подчеркнул Песков.
Ранее Зеленский в интервью римской газете la Repubblica заявил, отвечая на вопрос о возможной встрече с Путиным, что Ватикан мог бы стать «оптимальным» местом для проведения переговоров по урегулированию в Донбассе с российской стороной.
Напомним, Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
До этого Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
В ДНР обратили в госсобственность имущество банков Украины
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Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон «Об обращении имущества, находящегося в собственности банков Украины, в собственность Донецкой Народной Республики».
Согласно закону определяется порядок и последствия обращения в собственность ДНР имущества украинских банков, которое осталось в республике после 2014 года, сообщает Донецкое агентство новостей.
По словам председателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Максима Кныша, к банкам Украины относятся банки, получившие лицензию Нацбанка Украины и осуществлявшие свою деятельность на территории Донецкой области Украины по состоянию на 14 мая 2014 года, а также банки, получившие лицензию Национального банка Украины, осуществлявшие свою деятельность на территории Донецкой области Украины и в отношении которых по состоянию на 14 мая 2014 года принято решение об отзыве лицензии и ликвидации.
Кныш добавил, что действие закона не распространяется на банки Украины, «владельцами существенного участия в капитале которых в соответствии с действовавшим на 14 мая 2014 года законодательством являлись банки или госкорпорации, созданные в соответствии с законами России, в частности ПАО «АКБ «Проминвестбанк», ПАО «Сбербанк» и т. д.».
Также отмечается, что закон позволит использовать указанное имущество в интересах ДНР и ее граждан. Документ был принят в двух чтениях единогласно 89 депутатами. Далее он будет направлен на подпись главе ДНР Денису Пушилину.
В 2018 году экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что на территории ДНР и ЛНР имеются около 100 шахт и активы украинских банков на миллиарды долларов.
Напомним, у украинской стороны на территории Донбасса остались не только денежные средства, но и оружейные арсеналы.
ВСУ обвинили в препятствовании работе беспилотников ОБСЕ в Донбассе
Дроны Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которые вели разведку в районе подконтрольных Киеву территорий в Донбассе, столкнулись с препятствием в своей работе, украинские силовики подавляли каналы управления и навигации БПЛА, сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий.
«Нами выявлены очередные факты работы мобильных групп РЭБ из состава 20-го батальона РЭБ в зонах ответственности 92-й бригады [Вооруженных сил Украины]. Работа по подавлению каналов управления и навигации БПЛА [СММ ОБСЕ] осуществлялась в районе Золотого, [поселков] Подлесное и Лоскутовка», – цитирует ТАСС Осадчего.
Также он отметил, что ВСУ за прошедшую неделю 24 раза обстреляли территорию Луганской народной республики, передает Луганскинформцентр.
Отмечается, что для обстрелов украинская армия применяла минометы калибра 82 мм и 120 мм, гранатометы различного типа, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Под обстрелы попали населенные пункты Желобок, Калиново, Лозовое, Нижнее Лозовое, Калиновка, Золотое-5, Молодежное.
В пятницу Киев в одностороннем порядке без предупреждения прекратил пропуск граждан через КПП «Станица Луганская» в Донбассе.
Ранее глава украинской делегации в Контактной группе (КГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук выступил с утверждением, что участники переговоров якобы согласовали в общем виде идею установления «пасхального перемирия» в регионе.
Между тем полпред России в ТКГ Борис Грызлов обвинил Киев в блокировании предложения Москвы по предотвращению нарушений перемирия в Донбассе. В Луганской народной республике в свою очередь подчеркнули, что ТКГ не смогла найти компромисс по согласованию механизма контроля за перемирием в регионе.
Глава МИД Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова обвинила представителей Киева в попытке заменить выполнение обязательств по соблюдению постоянного режима прекращения огня в Донбассе на введение временных перемирий.
Блинкен собрался на Украину
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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что отправится на Украину на следующей неделе на фоне растущей напряженности с Россией.
«Госсекретарь Блинкен сообщил CBS, что он отправится на Украину на следующей неделе на фоне растущей напряженности с Россией», – приводит ТАСС слова журналистки американского телеканала Норы О’Доннелл.
Одновременно CBS выпустил в эфир фрагмент интервью с Блинкеном, в котором тот заявил, что Соединенные Штаты фиксируют отвод Россией части войск от границы с Украиной. «На границе с Украиной было сосредоточено больше сил, чем когда-либо с 2014 года, когда Россия фактически вторглась [в страну]. <…> Мы видели, что за последние несколько дней было принято решение отвести некоторые из этих сил. И мы видим, что некоторые из них начали отходить», – заявил Госсекретарь США.
По информации телекомпании CNN, визит Блинкена в Киев должен продемонстрировать союзникам по НАТО, что США не намерены отказываться от жесткого курса в отношении Москвы на российско-американском саммите, который может пройти в начале лета.
Напомним, во вторник пресс-секретарь американского ведомства Джон Кирби заявил, что Пентагон «будет пристально следить» за ситуацией на границе России и Украины.
Министр обороны Сергей Шойгу отверг угрозы Запада в связи с перемещением российских войск, подчеркнув, что Россия перемещает ВС в пределах собственной территории, никакого внешнего воздействия здесь нет и быть не может, Москва и впредь будет делать все, что сочтет нужным, для обеспечения безопасности своих границ.
Напомним, к понедельнику авиация ЮВО и ЧФ вернулась на аэродромы постоянного базирования из Крыма после контрольной проверки за зимний период обучения. В прошлую пятницу Минобороны сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в места постоянной дислокации, в базы вернулись более 20 кораблей ЧФ.
В прошлый четверг министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. По словам Шойгу, личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе учений в Крыму успешно решил все поставленные задачи.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему способность России в короткие сроки перебрасывать огромные массы войск критически важна в современной войне.
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Наблюдательный совет «Нафтогаза» подал в отставку
После решения Киева уволить главу «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева члены наблюдательного совета компании подали в отставку, сообщает пресс-служба «Нафтогаза».
Как сообщается на сайте компании, все члены, присутствовавшие на внеочередном заседании «подают компании письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий». Решение вступит в силу 14 мая. На заседании члены наблюдательного совета «провели встречу с новым руководителем и членами правления», при этом «последние выразили свою озабоченность относительно возможности выполнять свои полномочия в дальнейшем».
Напомним, украинский кабмин снял Коболева, занимавшего пост исполнительного директора «Нафтогаза» с 2014 года, с должности, сославшись на убыток компании в 19 млрд гривен (684 млн долларов) за 2020 год. С 29 апреля компанию возглавил Юрий Витренко.
Кононенко объяснил действия поблагодарившего за Победу гитлеровцев украинского депутата
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Либо украинский депутат, который разместил билборд с изображением идущих в атаку нацистов и словами благодарности, дурак и не знает, как выглядят красноармейцы, либо таким образом он пытается троллить Россию, заявил газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко.
На Украине депутат Житомирского областного совета от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Константин Черпицкий хотел выразить благодарность за победу в Великой Отечественной войне, поэтому разместил билборд, на котором изображены идущие в атаку солдаты. Правда, на фотографии изображены бойцы немецкой армии, а не красноармейцы, как задумывалось изначально.
«Либо украинский депутат дурак и не знает, как выглядят красноармейцы, либо таким образом он пытается нас троллить. Хотя, поскольку он из оппозиционной партии, то значит дурак. Если бы он был из пропрезидентской фракции, тогда это мог бы быть троллинг. Там как раз только-только прошел марш в честь дивизии СС «Галичина», – говорит Кононенко.
При этом он отметил, что ему очень сложно отличить, «в каком месте украинцы дураки», а в каком они пытаются сделать какие-либо политические заявления. Но именно в данном случае блогер полагает, что у депутата сыграли незнание и лень, которые и выставили его в не самом лучшем свете.
«Когда девушек бросают, они очень озлобляются и начинают мелочно мстить. Хотя это бывает не только с девушками. И с Украиной мы видим такую же ситуацию. Всякие такие штуки, троллинг, воспринимаются как месть, от которой просто хочется отмахнуться и уйти. Но именно в этом случае депутат, скорее всего, дурак», – поясняет Кононенко.
В 2019 году в Саратове общежитие №2 Саратовского государственного аграрного университета имени Вавилова ко Дню Победы по незнанию оформили плакатами с изображением солдат немецкой армии.
Эксперт оценил вероятность прекращения огня в Донбассе на время Пасхи
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«Пасхальное перемирие» в Донбассе – под большим вопросом. Зеленский пытается одновременно продемонстрировать и миролюбие, и воинственность», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко, комментируя заявление экс-президента Украины Кравчука о готовности прекратить огонь в зоне конфликта на время Пасхи.
«Состоится ли «пасхальное перемирие» в Донбассе – это бабушка надвое сказала. Зеленский попал в трудную ситуацию. Он сделал шаг в сторону мира, согласившись на встречу с Путиным, за что тут же попал под огонь «патриотов». Теперь ему нужно сделать два шага назад, чтобы продемонстрировать свою воинственность и непреклонность в борьбе с так называемым «агрессором». Он сейчас находится под градом обвинений с разных сторон, и похоже, старается придумать какое-то неожиданное решение. Возможно, каким-то удивительным образом это будет «Пасхальное перемирие», – отметил политолог, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владимир Скачко.
«Зеленский своей дерганностью, своей нерешительностью загнал себя в цугцванг, когда любое его движение только ухудшает ситуацию. А сейчас у украинского президента – суперцугцванг, – полагает Скачко. – Зеленский оказался в ситуации, когда и простое сидение на месте ему во вред». По его мнению, президент Украины «практически стал ширмой, которая лишь прикрывает неконтролируемые им процессы борьбы других сил за власть». В любом случае, очевидно, что в Донбассе не восприняли всерьез предложение Киева, полагает эксперт.
В среду вечером глава украинской делегации в Контактной группе (КГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что стороны приблизились к взаимному пониманию в вопросе установления «пасхального перемирия» в регионе.
В понедельник президент Украины Зеленский выразил надежду на новое перемирие, приуроченное к Пасхе. «Очень хочется, чтобы к Пасхе не было выстрелов, не было смертей. Для этого все делается», – цитировал ТАСС Зеленского. В минувшую субботу контактная группа не смогла согласовать «пасхальное перемирие». Полпред России на переговорах Борис Грызлов констатировал: несмотря на то, что украинцы проголосовали на выборах против «партии войны», поведение киевской делегации в контактной группе по Донбассу не изменилось.
В начале апреля в делегации ДНР на переговорах инициативу Украины объявить новое перемирие в Донбассе назвали манипуляцией, попыткой обозначить себя «борцами за мир» в публичной сфере и обелить свой имидж в глазах мирового сообщества.
Стоит отметить, что «пасхальные перемирия» в середине весны, как и «хлебные перемирия» в конце лета уже несколько лет подряд объявляются по инициативе Трехсторонней контактной группы и столь же регулярно срываются – украинской стороной. Так, например, в 2017 году Контактная группа заявила о полном прекращении огня в Донбассе с 1 апреля. Однако в тот же день Вооруженные силы Украины (ВСУ) сорвали договоренность, обстреляв территорию ЛНР.
Та же судьба постигла «абсолютное перемирие» марта 2018 года и прекращение огня на Пасху, объявленное в апреле того же года. Тогда договоренность о прекращении огня подписали Петр Порошенко, и одобрили гаранты минских соглашений – лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон. На деле же в ДНР ежесуточно фиксировали десятки обстрелов с позиций ВСУ. Аналогичная ситуация наблюдалась и в апреле 2019 года.
Около полугода продлился и объявленный в июле прошлого года «всеобъемлющий режим прекращения огня». С февраля участились столкновения на линии соприкосновения. По информации Народной милиции ЛНР, украинские силовики впервые с июля снова начали применять артиллерию при обстреле республики.
Ранее газета ВЗГЛЯД проанализировала шансы на встречу президентов России и Украины в свете нынешней ситуации в Донбассе.
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В Кремле заявили об отсутствии предложений Киева по встрече Путина и Зеленского
Киев пока не направлял Москве предложения по проведению встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Кремль ждет от Украины, когда в официальном или рабочем порядке поступят конкретные инициативы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Наверное, в рабочем хотя бы или официальном порядке нам должны быть переданы и озвучены какие-то предложения конкретные. Пока нет ничего – ни по повестке дня, ни по чему», – передает его слова ТАСС.
Он добавил, что Москва «ждет, когда какие-то конкретные предложения поступят».
Напомним, Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
До этого Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.