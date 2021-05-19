Эксперт: Запрет избираться в Госдуму причастным к экстремизму имеет срок давности

Директор благотворительной организации «Право и порядок», кандидат исторических наук Олег Иванников, комментируя газете ВЗГЛЯД рассмотрение Госдумой запрета избираться в нижнюю палату парламента причастным к экстремистским объединениям, назвал разумным «срок давности» для членов таких организаций.

«В российском законодательстве существуют правовые нормы, ограничивающие пассивное избирательное право для лиц, совершивших антиобщественные деяния. В частности, особо тяжкие и тяжкие преступления, а также ряд преступлений средней тяжести. И предлагаемое установление ограничений на избрание в парламент для лиц причастных к деятельности экстремистских или террористических организаций разумно. Содействие экстремизму и терроризму, пусть и не связанное с действиями, попадающими под другие статьи Уголовного кодекса, является общественно опасным деянием и общество вправе защититься», – заявил эксперт.

По его словам, «можно обсуждать конкретные сроки, но надо понимать, что экстремистской или террористической организация становится не вдруг по чьей-то злой воле». «Решение суда основывается на фактах – противоправных действиях, произведенных до суда, ставших причиной самого судебного разбирательства. Эти действия кто-то планировал, организовывал, реализовывал», – отметил Иванников.

Он добавил, что в ряде стран также существуют ограничения на занятие выборных должностей для недавних экстремистов. В то же время, по его словам, некоторые вопросы вызывает норма о «сроке давности» для рядового участника, члена, работника и иного лица, причастного к деятельности экстремистской или террористической организации в один год до дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации. «Однако это вполне разумный пресекательный срок для применения санкций. Скорее всего, именно в этот год и произошло то действие (набор действий) за которые организацию и признали экстремистской или террористической», – добавил эксперт.

«Что касается, например, «донаторов», лиц, жертвовавших средства, то, как правило, никто людей в заблуждение не вводил. Ответственность наступает за финансовую поддержку осознанных действий, признанных судом неправомерными. Это очень распространенная сейчас мода – «я не понял», «меня не так поняли», «я пошутил». С этими «детскими отмазками» пора заканчивать. Взрослые люди отвечают за свои действия», – заключил Иванников.

Напомним, Госдума 18 мая поддержала в первом чтении проект закона о запрете участвовать в выборах в нижнюю палату паламента людям, причастным к деятельности экстремистских общественных или религиозных объединений. Согласно документу, учредители, члены руководящих органов, члены, участники и работники таких организаций, а также люди, предоставлявшие им помощь, не смогут участвовать в выборах в Госдуму в качестве кандидатов. Запрет, как предполагается, вступит в силу со дня решения суда о запрете деятельности организации и будет действовать в течение трех лет для рядовых участников и в течение пяти лет для руководства.