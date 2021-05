В России запретили воспроизводить звуковую рекламу на фасадах домов Госдума одобрила запрет на избрание депутатами причастных к экстремистским организациям 18 мая 2021, 16:08 Текст: Елизавета Булкина

В первом чтении Госдумой одобрен законопроект о запрете гражданам, которые причастны к деятельности экстремистских или террористических организаций, избираться депутатами Госдумы. Авторами инициативы стала группа депутатов, среди которых председатель комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»). Согласно проекту закона, лицам причастным к деятельности общественного или религиозного объединения, а также организаций, признанных судом экстремистскими или террористическими, запрещено избираться депутатом Госдумы. Соответствующие поправки предлагается внести в статью 4 федерального закона о выборах депутатов Госдумы, передает ТАСС.



Запрет будет распространяться на «учредителей, членов коллегиального руководящего органа, руководителей и заместителей руководителей экстремистских и террористических организаций, руководителей их структурных подразделений и их заместителей, членов, участников, работников и иных лиц, причастных к деятельности таких организаций». Отмечается, что положения законопроекта учитывают различный статус данных лиц в деятельности экстремистских и террористических организаций, поэтому «предусматривают дифференциацию сроков ограничения пассивного избирательного права». Напомним, законопроект о запрете избираться в Госдуму гражданам, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций, 4 мая был внесен в нижнюю палату парламента.

Умер воевавший в Донбассе рэпер Винт 17 мая 2021, 19:43

Российский рэпер Виктор Кисткин, известный как Винт, скончался на 44-м году жизни, он в качестве добровольца участвовал в противостоянии на востоке Украины на стороне республик Донбасса. Кисткин скончался 15 мая, официальная причина смерти музыканта не сообщается, но причиной смерти может быть сахарный диабет, пишет «Российская газета». Кисткин родился 21 марта 1978 года в Москве, выступать под псевдонимом Винт начал с 1995 года, тогда же он выпустил дебютный альбом. Участвовал в коллективах «Стальная Бритва», «Ю.Г.» («Южные головорезы»). С января 2015 года Кисткин добровольцем участвовал в конфликте на Украине, он выступал на стороне республик ДНР и ЛНР. В конце 2019 года межрегиональная общественная организация «Союз Добровольцев Донбасса» вручила музыканту почетный нагрудный знак «Доброволец Донбасса». Кличко пригрозил Зеленскому участью Януковича 18 мая 2021, 02:58

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинские власти пытаются дискредитировать его. Кличко, комментируя обыски на коммунальных и коммерческих предприятиях украинской столицы, назвал их попыткой «облить грязью» руководство города. Он отметил, что «проверки и обыски» проводят в основном «по тем материалам, которые передала» сама администрация Киева в связи с обнаруженными ею нарушениями. «Так чем занимались правоохранительные органы? По некоторым делам город передал материалы еще два года назад», – приводит его слова РЕН ТВ. Кличко назвал президента Украины Владимира Зеленского последователем Виктора Януковича, поскольку тот использовал ту же схему атаки на городскую власть в 2010 году. «Помните, где он сейчас?» – заявил Кличко. Напомним, Зеленский предпринимал попытки снять Кличко с поста градоначальника, но успеха не добился. В ноябре Кличко победил в первом туре местных выборов, набрав 50,52% голосов. В Крыму построят новые водохранилища 17 мая 2021, 21:19

В Крыму будут построены два новых водохранилища – объемом 15 млн кубометров для нужд Симферополя и 8 млн кубометров для Алушты. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. «Скорее всего, будут построены дополнительные водохранилища, в Симферополе на 15 миллионов кубометров и в Алуште на восемь миллионов кубометров. Мы сейчас делаем технико-экономическое обоснование», – сказал он в эфире телеканала «Миллет», сообщают «Новости Крыма». Аксенов добавил, что в Ялте уже подготовлено место для строительства опреснительной установки. Ранее власти Крыма сообщали, что потенциал водоносных слоев под дном Азовского моря изучается. Планируется, что они станут еще одним источником для снабжения полуострова, где из-за засухи последних лет сложился дефицит пресной воды. По информации вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, разведка Азовского моря для определения подводного бассейна пресной воды и возможности ее применения для бытовых нужд сейчас ведет одна из ведущих компаний России. Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что два судна ведут разведку пресной воды под Азовским морем, первые скважины пробурят в июле. Напомним, летом 2020 года в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. Из-за засухи и обмеления водохранилищ с 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферфпольского и Бахчисарайского районов ввели жесткие ограничения подачи воды. Президент Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. В сентябре 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство первой в России опреснительной установки. В октябре председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк назвал срок появления первой в регионе опреснительной установки. Эрдоган проклял Австрию за флаг Израиля 17 мая 2021, 22:14 Текст: Антон Антонов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проклинает Австрию за то, что она подняла флаг Израиля. Эрдоган заявил, что «проклинает австрийское правительство, которое вывесило израильский флаг на здании администрации канцлера». Он назвал Израиль «террористическим государством», а Австрию обвинил в том, что та «отождествляет себя с террором». По мнению Эрдогана, «Австрия пытается заставить мусульман заплатить за совершенный ею геноцид евреев», передает РИА «Новости». Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о поднятии государственного флага Израиля над зданием федеральной канцелярии Австрии в знак поддержки Израиля в конфликте с палестинским сектором Газа. В ответ глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отменил поездку в Австрию. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Морской коллегии назвали необходимое России число авианосцев 18 мая 2021, 07:26

Военно-промышленная комиссия при подготовке новой госпрограммы вооружения оценит целесообразность включения в нее планов по строительству нового авианосца, ВМФ требуется три таких корабля, рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии, а также член Морской коллегии при правительстве России Владимир Поспелов. «В ближайшее время в рамках подготовки новой ГПВ (государственной программы вооружения на 2024–2033 годы – прим. ВЗГЛЯД) необходимо оценить целесообразность создания авианосцев и их стоимость. По идее, для ВМФ нужно три таких корабля – головной и два серийных. Аванпроект авианосца есть», – передает РИА «Новости» слова Поспелова. По его словам, Россия располагает многими необходимыми для создания такого крупного корабля технологиями, а какие-то потребуется доработать. «Ядерные энергетические установки необходимой мощности, которые обеспечат соответствующую скорость, тоже есть. Но несколько основных элементов будущего авианосца требуется довести до ума, в том числе системы взлета и посадки летательных аппаратов. Кроме того, мы должны создать перспективный палубный корабельный истребитель, способный нести необходимое количество вооружения», – рассказал Поспелов. В настоящее время в составе ВМФ России только один корабль подобного класса – тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Корабль был введен в эксплуатацию в 1991 году, еще при СССР. В настоящее время он находится на ремонте. После обновления он сможет прослужить флоту еще 20 лет. По словам Поспелова, строительство нового авианосца может обойтись России в полтриллиона рублей. «Есть разные оценки. Нам представлена такая: головной авианосец – около 500 млрд рублей», – сказал Поспелов. При этом он назвал эту цифру лукавой. По его словам, водоизмещение нового российского авианосца должно составлять не менее 70–80 тыс. тонн. При создании столь масштабных кораблей всегда есть риск получить удорожание по мере строительства. «Все риски должны быть учтены на этапе планирования, до принятия решения. Мы можем ошибиться на 10-20%, но не в разы. Иначе уйдем в долгострой на многие годы», – предупредил Поспелов. Он подчеркнул, что российский авианосец должен быть дешевле, но и немного поменьше американских, обладающих 110 тыс. тонн водоизмещения и принимающих более 100 летательных аппаратов, если считать вместе с беспилотниками. Напомним, сообщалось, что на новом авианосце при условии их адаптации смогут базироваться новейшие российские истребители пятого поколения Су-57. В июле 2019 года руководитель Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов сообщил, что новый многоцелевой авианосец для ВМФ России можно построить за 200 млрд рублей в течение пяти лет. Пушков назвал невероятной новую версию взрывов в Чехии 18 мая 2021, 08:28 Текст: Алина Назарова

Сенатор Алексей Пушков усомнился в правдивости новых подробностей расследования взрывов на складе боеприпасов в чешской Врбетице. «В Праге возникают все более невероятные версии взрывов: теперь нам предлагают поверить, будто хозяин складов встречался с российскими агентами, чтобы они, видимо, помогли ему их взорвать. Все это давно уже пахнет дурным водевилем. Место ему – не в политике, а в плохом театре», – написал Пушков в Twitter. Ранее чешские СМИ со ссылкой на следствие по взрывам военных складов во Врбетице сообщили, что владелец компании Imex Group, арендовавшей складской комплекс у чешской армии, Петер Бернатик-младший якобы мог встречаться с сотрудниками российских спецслужб, подозреваемыми в причастности к инциденту. Тем временем министр юстиции Чехии Мария Бенешова открестилась от заявлений, что существует несколько версий взрывов военных складов во Врбетице. Между тем, президент страны Милош Земан заявил, что взрывы могли быть подстроены для сокрытия недостачи хранившихся там боеприпасов. Следствие, по словам Земана, расследует три версии причин произошедшего инцидента. Глава правительства Чехии Андрей Бабиш после этого заявил, что полиция расследует только одну версию. Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. Жительница Харькова и ее дети выбросили украинские паспорта 17 мая 2021, 23:57

После отказа в вылете в Стамбул жительница Харькова и ее дети выбросили украинские паспорта, сообщают СМИ. Как пояснила с использованием нецензурной лексики женщина, они «не смогли улететь из-за определенных причин украинского законодательства гребаного». При этом, по ее словам, «два раза покупали новые билеты». «Украина, спасибо и иди-ка ты в ж***», – заявили ее дети на камеру. Мать с детьми выкинули на землю паспорта граждан Украины. Конкретной причины отказа в вылете названо не было, пишут Vesti.ua. Отметим, что женщина закрыла свой аккаунт в Instagram (адрес страницы указан на опубликованном Vesti.ua видео). Напомним, тема с привлекательностью украинского паспорта стала острой для киевских властей после решения президента России Владимира Путина упростить получение российского гражданства для украинцев. Анонсирован запуск Путиным и Си Цзиньпином строительства ядерного объекта 18 мая 2021, 04:56

Президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин примут участие в церемонии начала строительства российско-китайского ядерного объекта, сообщила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин. Она сообщила, что глава китайского государства «по видеосвязи из Пекина» вместе с президентом России «примет участие в церемонии запуска российско-китайского проекта в области ядерной энергетики». Церемония состоится в среду, передает РИА «Новости». Наименование объекта не указывается. В 2019 году Росатом и Китайская национальная атомная корпорация подписали контракт на седьмой и восьмой блоки Тяньваньской АЭС. В марте 2021 года Росатом сообщил, что на май запланирован «первый бетон на седьмом блоке Тяньваньской АЭС», передает ТАСС. 23 марта Россия и Китай договорились о продлении Договора о добрососедстве. В тот же день глава МИД КНР Ван И по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Пекина вместе с Москвой защищать миропорядок, основанный на международном праве, международную систему под эгидой ООН. Иностранные журналисты впервые увидели российский «Арктический трилистник» 18 мая 2021, 02:29

Российскую военную базу в Арктике «Арктический трилистник» впервые показали 30 иностранным журналистам, сообщают информационные агентства. Административно-жилой комплекс базы смогли посетить журналисты из Великобритании, Германии, Испании, Китая, США, Франции и Японии, представляющие Би-би-си, Associated Press, Agence France-Presse, CNN, ABC, New York Times, NHK, Television Espanola, ZDF, CCTV и китайский телеканал Phoenix, передает ТАСС. Начальник штаба армии ВВС и ПВО генерал-майор Игорь Чуркин рассказал им, что «Арктический трилистник» – это «единственный в мире объект капитального строительства, возведенный на 80-м градусе северной широты». Площадь – 14 тыс. кв. м. Как отметил Чуркин, «автономность комплекса позволяет обеспечить достаточно комфортное проживание и выполнение служебных обязанностей группе военнослужащих до 150 человек в течение полутора лет». При этом база «не наносит никакого ущерба окружающей среде», от нее почти «нет теплового излучения». «Арктический трилистник», как подчеркнул Чуркин, «максимально экологичен и работает по замкнутому циклу, за исключением, наверное, продуктов горения, которые также проходят фильтрацию перед выбросом в атмосферу». Он сравнил базу с «космической станцией с той лишь разницей, что находится она не на околоземной орбите, а в арктической пустыне». Это второй уникальный жилой комплекс замкнутого цикла, возведенный в интересах Северного флота в высокоширотных районах Арктики. Первым – на 75-м градусе северной широты – был построен «Северный клевер» на острове Котельный архипелага Новосибирские острова. Иностранные журналисты смогли увидеть места проживания, сауну, столовую, спортзал, медицинские кабинеты, РЛС и позиции береговых комплексов «Бастион». Также для них провели показательную тренировку расчетов комплексов «Бастион». В 2020 году на Земле Франца-Иосифа было завершено строительство «Арктического трилистника» – самой северной военной базы в мире. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Британские военные подрались с местными жителями из-за женщины в Эстонии 18 мая 2021, 06:57 Текст: Антон Антонов

В эстонском городке Тапа произошла драка между британскими военными и местными жителями, сообщают СМИ. Около 1,2 тыс. военнослужащих стран НАТО дислоцированы в военном городке Тапа с 2017 года. Глава патрульной службы Тауно Лемпу рассказал, что между двумя компаниями, в одну из которых входили британские солдаты, «возникло недопонимание». Военные «разговаривали с одной женщиной, что было неприемлемо для местных мужчин». К моменту появления полиции у «сторон не было претензий друг к другу, и ситуация уже успокоилась». «На тот момент никто не указал, чтобы кто-то пострадал в драке, вызванной недоразумением», – сказал он. Представитель батальона НАТО подтвердил инцидент с участием британских военных, идет расследование. В НАТО заявили, что «сейчас было бы неуместно комментировать детали того, что произошло», передает РИА «Новости» со ссылкой на Virumaa Teataja. Напомним, это не первый скандальный инцидент связанный с присутствием военных стран НАТО в Прибалтике. Так, пьяные британские офицеры и чешские военнослужащие НАТО устраивали драки с полицией. Американские военные в Латвии справили нужду на главный монумент страны – памятник Свободы. МИД: Ни о какой перезагрузке отношений с США не может идти и речи 18 мая 2021, 12:10

Речи о новой перезагрузке отношений с США не идет, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в свете предстоящих контактов между российскими и американскими официальными лицами. Рябков заявил в интервью РБК, что «у нас не осталось иллюзий по поводу отношений с США, и разумеется, что ни о какой перезагрузке 2.0 сейчас не может идти и речи», потому «если что-то в содержании американской политики на российском направлении начнет меняться в лучшую сторону, тогда мы можем задуматься об отмене ограничений». При этом, по его словам, в Москве видят много сигналов из Вашингтона и слышат правильные слова – о том, как важна предсказуемость и стабильность в отношениях, необходимость выстраивать прагматический диалог. «Все это совпадает с нашим подходом», – добавил дипломат. Рябков также отметил, что Москва не стремится к тому, чтобы делать список недружественных стран безразмерным, однако расширяться еще он может. «Пока наиболее оголтелую, скажем так, позицию в противостоянии с нами заняли именно Вашингтон и Прага. То, что мы видим в соответствующем распоряжении правительства – это отражение фактического положения дел. Здесь нет элемента риторики», – добавил он, отметив, что не знает, насколько это важно для Вашингтона, однако пока США не просили исключить их из этого списка. «Так или иначе, критериями исключения из этого перечня служат поведение властей другого государства и их готовность предпринять практические шаги», – пояснил Рябков. Вместе с тем Россия готова отменить ограничения в работе загранучреждений США, но только строго на взаимной основе: «Если американцы готовы нормализовать функционирование наших загранучреждений в США – за нами не заржавеет. Однако пока таких признаков нет». По его словам, решение США о резком ограничении выдачи неиммиграционных виз и в целом о сокращении объема оказываемых ими госуслуг – это именно американское решение, и «ничто не мешало американской стороне от него воздержаться». «Я не берусь давать американской стороне какие-то советы, но просто подчеркиваю – вопреки всем попыткам Вашингтона оказать на наши загранучреждения массированное давление, мы продолжаем, насколько это возможно, работать, не снижая уровень оказания консульских услуг. Мы намерены это делать и дальше», – отметил замглавы МИД России. При этом он указал, что пока Москва не видит в шагах Вашингтона «ничего, кроме демонстративных мер». «В США не озабочены вопросом, как сделать так, чтобы людям было удобно пользоваться услугами и здесь, и там», – заключил он. Ранее Рябков заявил, что Москва надеется на готовность Вашингтона остановить эскалацию в двусторонних отношениях. Собчак матом ответила недовольным ее «худобой» 18 мая 2021, 04:23

Телеведущая Ксения Собчак резко ответила на критику своей внешности в интернете. «Слишком худая. Слишком толстая. Слишком накрашенная. Слишком бледная. Слишком раздетая. Слишком одетая. Поправься. Похудей. Смени юбку. Говори тише. Говори громче. Не снимай про это. Не пиши про то. Не реагируй. Защищайся. Соответствуй. Вписывайся. Прислушивайся», – перечислила она в Instagram претензии критиков. «Пошли на ***», – ответила им Собчак. Запись сопровождается скриншотами публикаций, рассказывающих о том, что «худоба» Собчак «испугала» ее поклонников и пользователей интернета, а также изображением неприличного жеста. Напомним, в апреле Собчак задело сравнение с «телкой» и «шипящей сковородкой», высказанное музыкантом Сергеем Шнуровым. Власти Крыма решили открыть автобусное сообщение с ЛНР 17 мая 2021, 21:53 Текст: Ксения Панькова

Крым откроет регулярное автобусное сообщение с самопровозглашенной Луганской народной республикой, билеты можно приобрести в кассах автовокзалов полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Крыма. «Решение принято в рамках ранее заключенного соглашения между республиками. Планируется, что автобусы отправятся в первые регулярные рейсы уже в мае. Все международные разрешения получены», – сказали в пресс-службе, передает РИА «Новости». Как отметили в ведомстве, в планах – открыть автобусное регулярное сообщение и с Донецкой народной республикой. Вопрос находится в стадии согласования. Напомним, гражданство России в упрощенном порядке получили более 500 тыс. жителей ЛНР и ДНР. В феврале президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия не бросит Донбасс. В Петербурге госпитализировали разбившегося на самокате солиста балета Мариинского театра 17 мая 2021, 22:14

Солиста балета Мариинского театра Давида Залеева госпитализировали в одну из больниц Петербурга после падения с электросамоката. «Со вчерашнего вечера солист балета Мариинского театра Давид Залеев действительно находится в больнице. Мы благодарим вас за беспокойство, однако из уважения к семье Давида не можем распространять информацию о состоянии его здоровья», – сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Мариинского театра. Также изданию стало известно, что артист театра был доставлен в Мариинскую больницу с тяжелыми травмами, анализы показали наличие в его крови этанола. «Фонтанка» опубликовала видео на котором, по утверждению издания, запечатлен солист балета. На кадрах видно, что мужчина, передвигаясь по тротуару на самокате, задевает одного из прохожих, после чего сам падает на асфальт. Ранее сообщалось, что с началом сезона возросло число аварий и наездов на пешеходов с участием самокатчиков. В Санкт-Петербурге около пешеходного перехода Лермонтовского проспекта и улицы Союза Печатников автомобиль сбил девушку на самокате, которая выехала на дорогу. Пострадавшая была доставлена в больницу. Владельцев самокатов призывают соблюдать определенный этикет при передвижении в многолюдных местах. Между тем в Петербурге намерены запретить парковать самокаты ближе 15 метров от остановок общественного транспорта и станций метрополитена, а также ездить по городу со скоростью свыше 15 км/ч. Напомним, в ноябре 2020 года Минтранс предложил ограничить скорость передвижения на электросамокатах и гироскутерах, а также ввести новые дорожные знаки, регулирующие движение средств индивидуальной мобильности (СИМ). Ведомство также предложило установить приоритет для пешеходов над пользователями СИМ при движении по тротуарам. В партии Саакашвили нашли в могиле Грибоедова в Тбилиси политические интересы России 17 мая 2021, 20:59

Один из лидеров оппозиционного саакашвилевского «Единого национального движения», экс-президент Нацбанка Грузии Роман Гоциридзе объяснил, почему Россия не ставит вопрос о перезахоронении из Грузии останков Александра Грибоедова, сообщает корреспондент ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Почему русские не забирают Грибоедова с Мтацминды (Святая гора в центре Тбилиси)? Потому что им политически выгодно, чтобы он был здесь», – считает Гоциридзе. Так он прокомментировал решение властей Грузии перезахоронить останки грузинского генерала Георгия Квинитадзе, командующего войсками Грузинской Демократической Республики в войне против Советской России в 1921 году, из Франции в Тбилиси. 26 мая, в День независимости, останки генерала будут погребены в пантеоне писателей и общественных деятелей на тбилисской горе Мтацминда (Святая гора). Генерал-майор участвовал в русско-японской и Первой мировой войнах, был награжден различными медалями и орденами, в том числе Святого Георгия 4-й степени. По мнению Гоциридзе, подобные процедуры перезахоронения вовсе не означают, что отдается больше уважения ушедшим из жизни. В июне 1829 года убитый религиозными фанатиками в Персии Грибоедов был похоронен на горе Мтацминда. На могильной плите его вдова Нина Чавчавадзе распорядилась выбить строки: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя!».