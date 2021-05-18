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Премьер Эстонии посетила район силовой операции в Донбассе
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас посетила линию соприкосновения в Донбассе, сообщили в Минобороны Украины.
«В рамках визита на Украину премьер-министр Эстонской Республики госпожа Кая Каллас, чрезвычайный и полномочный посол Эстонской Республики господин Каймо Кууск посетили район проведения ООС (операция объединенных сил в Донбассе). В ходе поездки в Луганскую область делегация ознакомилась с работой и инфраструктурой [контрольных пунктов въезда – выезда] КПВВ @Станица Луганская@, который планируется модернизировать», – приводит сообщение Минобороны Украины ТАСС.
Накануне в Эстонии начались масштабные учения НАТО. В тот же день американский подполковник не исключил войну между Россией и США из-за Украины. В начале мая Соединенные Штаты поддержали вступление Украины в НАТО.
В конце апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности, а националистические настроения на Украине провоцируют вооруженный конфликт в Донбассе.
В апреле Зеленский заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В свою очередь полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
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Кличко пригрозил Зеленскому участью Януковича
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинские власти пытаются дискредитировать его.
Кличко, комментируя обыски на коммунальных и коммерческих предприятиях украинской столицы, назвал их попыткой «облить грязью» руководство города. Он отметил, что «проверки и обыски» проводят в основном «по тем материалам, которые передала» сама администрация Киева в связи с обнаруженными ею нарушениями.
«Так чем занимались правоохранительные органы? По некоторым делам город передал материалы еще два года назад», – приводит его слова РЕН ТВ.
Кличко назвал президента Украины Владимира Зеленского последователем Виктора Януковича, поскольку тот использовал ту же схему атаки на городскую власть в 2010 году. «Помните, где он сейчас?» – заявил Кличко.
Напомним, Зеленский предпринимал попытки снять Кличко с поста градоначальника, но успеха не добился. В ноябре Кличко победил в первом туре местных выборов, набрав 50,52% голосов.
Эксперты рассказали о причинах конфликта между Зеленским и Кличко
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«Активная политическая деятельность Кличко вызвала повышенный интерес у власти, по сути он начал свою президентскую кампанию», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Константин Бондаренко, комментируя заявление мэра Киева Виталия Кличко о том, что президента Украины Владимира Зеленского может постигнуть участь Виктора Януковича.
«Виталий Кличко, по сути, начал свою президентскую кампанию. Он уже создал команду, которая работает над его имиджем. Соответственно, власть решила спросить у него, что он сделал для Киева, прежде чем идти в президенты», – считает директор фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.
«Появились вопросы к наиболее болезненным для Кличко точкам – это дороги, а в Киеве ужасные дороги, и жилищный фонд, – добавил эксперт. – Поэтому на прошлой неделе начались обыски в компании «Киевавтодор» и выемка документов у чиновников, ответственных за распределение квартир».
Политолог обратил внимание и на обыски у политика и бизнесмена Артура Палатного, «которого считают кошельком Кличко». «К нему давно были вопросы, так как его подозревали в не совсем законных видах бизнеса, – пояснил собеседник. – Ну и показателен обыск у соседей Кличко. Он это принял на свой счет и расценил как элемент запугивания. Думаю, что в данной ситуации первооснова событий – это именно политическая деятельность Кличко, которая и вызвала повышенный интерес у власти».
Бондаренко напомнил о том, как в подобной ситуации в начале 2010-х годов оказался мэр Киева Леонид Черновецкий. «Он был вынужден капитулировать, то есть уйти в отставку. Чтобы идти в большую политику, очевидно, что мэрам городов нужно иметь безупречную репутацию и оставить за собой безукоризненное хозяйство в столице. Кличко пока похвастаться этим не может», – заключил собеседник.
В то же время украинский политолог Михаил Погребинский назвал происходящее «борьбой за бюджетные потоки». «Кличко не верит, что представители силовых структур приходили не к нему, а к его соседям. Я тоже в это не верю. Похоже, что его пугают», – предполагает эксперт.
«Мэр Киева окружен сетью людей, которые работают «за себя и за того парня». Это не нравится окружению главы государства Владимира Зеленского. Они хотели бы сами рулить этими вопросами. Поэтому они пытаются избавиться от Кличко, например, оказав давление так, чтобы он сам ушел со своей должности», – пояснил Погребинский.
«Но Кличко – упорный парень, – отметил политолог, – не думаю, что он сам уйдет. Хотя, возможно, его удастся приструнить настолько, что он откажется от каких-то своих людей и согласится на то, что на определенные городские бюджетные потоки сядут люди Зеленского».
Во вторник мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в его подъезд утром во вторник ворвались вооруженные люди, которые ломились в дверь его квартиры. «Сейчас они или испугались, или ушли в другую квартиру. Я хочу сказать, что они не рассчитывали, что я с утра тренируюсь, в 7.30 я был уже в спортзале, дверь (в квартиру) была закрыта, никого нет, но они постояли-постояли и уже пошли дальше», – добавил он.
Ранее пресс-служба киевской прокуратуры также сообщила, что правоохранители обыскивают один из департаментов Киевской городской государственной администрации (КГГА) по делу о хищении 13,5 млн гривен (порядка 488 тыс. долларов) при закупках средств личной гигиены.
Позже пресс-служба прокуратуры сообщила, что правоохранители подозревают по этому делу трех действующих и четырех бывших чиновников департамента соцполитики КГГА. Также прошли обыски в «Киевавтодоре» по делу об уклонении от уплаты более 650 тыс. долларов налогов и в помещениях КГГА, и по месту жительства директора в рамках расследования дела о нанесении почти 705 тыс. долларов ущерба городскому бюджету.
Кличко считает обыски в коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, а также подавлением местного самоуправления. Также он назвал президента Украины Владимира Зеленского последователем Виктора Януковича, поскольку тот использовал ту же схему атаки на городскую власть в 2010 году.
Зеленский предпринимал попытки снять Кличко с поста градоначальника, но успеха не добился. В ноябре Кличко победил в первом туре местных выборов, набрав 50,52% голосов.
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На Украине оценили убытки от запуска «Северного потока – 2»
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Убытки Украины от запуска газопровода «Северный поток – 2» составят 5-6 млрд долларов в год, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Я оцениваю прямые и косвенные потери Украины от запуска «Северного потока – 2» в 5-6 млрд долларов в год», – заявил Макогон в интервью для консалтинговой компании Exploration&Production Consulting, передает РИА «Новости».
По его словам, в том числе Украина потеряет 1,5 млрд долларов в случае прекращения Россией транзита газа. В таком случае на Украине подорожает газ, поскольку его транспортировка из ЕС будет дороже примерно на 50 долларов за кубометр. Это приведет к потерям экономики еще в размере 2-3 миллиарда долларов.
Как отметил Макогон, эти потери можно компенсировать за счет увеличения собственной добычи голубого топлива. Он заявил, что необходимо предоставить максимум возможностей украинским газодобывающим компаниям и стимулировать наращивание собственной добычи.
3 мая немецкая природоохранная неправительственная организация (NABU) подала иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода «Северный поток – 2». При этом в Федеральном морском и гидрографическом агентстве (BSH) сообщили, что иск немецких экологов из Nabu имеет приостанавливающее действие для разрешения регулятора на строительство газопровода «Северный поток – 2», работы могут быть возобновлены с конца мая.
Между тем в понедельник Германия разрешила начать укладку «Северного потока – 2» в своих водах.
Напомним, газета ВЗГЛЯД сообщала, что «Северный поток – 2» лишит США и ЕС интереса к Украине.
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СБУ объяснила обыски в доме Кличко
Обыски в доме, где живет мэр Киева Виталий Кличко, не имеют к нему отношения, заявили в Службе безопасности Украины.
Пресс-секретарь ведомства Артем Дехтяренко сообщил, что сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью проводят следственные действия в рамках уголовного дела о производстве фальсифицированных нефтепродуктов, передает РИА «Новости» со ссылкой на УНИАН.
«Детали этой спецоперации мы сообщим позже. Никакого отношения к самому господину Кличко обыски не имеют», – добавил он.
Ранее Кличко заявил, что в его подъезд утром во вторник ворвались вооруженные люди, они ломились в дверь его квартиры.
До этого пресс-служба киевской прокуратуры сообщила, что правоохранители обыскивают один из департаментов Киевской городской государственной администрации (КГГА) по делу о хищении 13,5 млн гривен (порядка 488 тыс. долларов) при закупках средств личной гигиены.
Позже пресс-служба прокуратуры сообщила, что правоохранители подозревают по этому делу трех действующих и четырех бывших чиновников департамента соцполитики КГГА.
Также прошли обыски в «Киевавтодоре» по делу об уклонении от уплаты более 650 тыс. долларов налогов и в помещениях КГГА и по месту жительства директора в рамках расследования дела о нанесении почти 705 тыс. долларов ущерба городскому бюджету.
При этом Кличко считает обыски в коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, а также подавлением местного самоуправления. Также он назвал президента Украины Владимира Зеленского последователем Виктора Януковича, поскольку тот использовал ту же схему атаки на городскую власть в 2010 году.
Отметим, что Зеленский предпринимал попытки снять Кличко с поста градоначальника, но успеха не добился. В ноябре Кличко победил в первом туре местных выборов, набрав 50,52% голосов.
На Украине попросили запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии
Министр энергетики Украины Герман Галущенко попросил Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии.
«Герман Галущенко обратился к НКРЭКУ о запрете импорта электроэнергии из России и Белоруссии», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
В пресс-службе пояснили, что министр направил обращение к Национальной комиссии по ограничению импорта электроэнергии «из государств, не являющихся членами Энергетического Сообщества». «Это противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики (в частности, синхронизации Объединенной энергетической системы Украины с ENTSO-E) и потенциально угрожает энергетической безопасности», – говорится в письме главы минэнерго Украины.
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 16 декабря 2020 года отменила с 1 января 2021 года норму о реализации законодательства, наделяющего ее правом, в частности, аннулировать аукционы по распределению международных сечений в части импорта-экспорта электроэнергии со странами, не являющимися членами Энергосообщества, что позволило трейдерам импортировать электроэнергию из России и Белоруссии. Украина 3 января возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии, а 1 февраля – из России.
После этого в Раде обвинили Россию в разрушении электроэнергетики Украины. При этом и. о. министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что в 2022 году объединенная энергетическая система Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии.
Кличко рассказал о ломившихся к нему в дверь вооруженных людях
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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в его подъезд утром во вторник ворвались вооруженные люди, они ломились в дверь его квартиры.
Кличко рассказал в эфире телеканала «Украина 24», что утром во вторник «поступила информация, что вооруженные люди ворвались в подъезд, ломились в дверь (его квартиры)», передает РИА «Новости».
«Сейчас они или испугались, или ушли в другую квартиру. Я хочу сказать, что они не рассчитывали, что я с утра тренируюсь, в 7.30 (совпадает с мск) я был уже в спортзале, дверь (в квартиру) была закрыта, никого нет, но они постояли-постояли и уже пошли дальше», – добавил он.
Мэр заявил, что он открыт и готов сотрудничать с правоохранителями.
«Сказали (вооруженные люди), что пришли в квартиру двумя этажами ниже. Я знаю, что там живут бывшие работники оперного театра. Там, сказали, сдают квартиру – и там живут какие-то враги государства, раз пришла СБУ», – добавил Кличко.
Ранее пресс-служба киевской прокуратуры сообщила, что правоохранители обыскивают один из департаментов Киевской городской государственной администрации (КГГА) по делу о хищении 13,5 млн гривен (порядка 488 тыс. долларов) при закупках средств личной гигиены.
Позже пресс-служба прокуратуры сообщила, что правоохранители подозревают по этому делу трех действующих и четырех бывших чиновников департамента соцполитики КГГА. Также прошли обыски в «Киевавтодоре» по делу об уклонении от уплаты более 650 тыс. долларов налогов и в помещениях КГГА и по месту жительства директора в рамках расследования дела о нанесении почти 705 тыс. долларов ущерба городскому бюджету.
Кличко считает обыски в коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, а также подавлением местного самоуправления. Также он назвал президента Украины Владимира Зеленского последователем Виктора Януковича, поскольку тот использовал ту же схему атаки на городскую власть в 2010 году.
Зеленский предпринимал попытки снять Кличко с поста градоначальника, но успеха не добился. В ноябре Кличко победил в первом туре местных выборов, набрав 50,52% голосов.
Россия назвала условие новых переговоров в нормандском формате
Москва готова принять участие в новых переговорах в нормандском формате, если предложат значимую повестку дня, сообщил замглавы МИДа Андрей Руденко.
Он отметил, что должны быть «видны какие-то очертания возможных договоренностей», передает ТАСС.
Напомним, украинская сторона предложила провести встречу советников и глав МИД «нормандской четверки». Президент Украины Владимир Зеленский хочет включить в нормандский формат США, Великобританию и Канаду.
В Раде заявили о плане США втянуть Россию в войну с Украиной и Европой
Возбуждение властями Украины уголовного дела в отношении украинского политика Виктора Медведчука является частью плана США по развязыванию большой войны в Европе с участием России, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин.
По словам Кузьмина, Медведчук ведет последовательную борьбу за мир на Украине, но это не отвечает позиции официального Киева.
«Действуя в интересах западных кураторов или заокеанских хозяев, украинская власть ведeт Украину к войне. И не просто к войне между Украиной и Россией: украинская власть провоцирует такую войну, в которую пытается втянуть всю Европу. И эти бесконечные выклянчивания в Европе какой-то военной помощи, вооружений, бомб, снарядов, кредитов – это все элементы втягивания Европы в большую войну», – отметил депутат в Facebook.
Парламентарий подчеркнул, что в геополитическом противостоянии России и британо-американских союзников Украине отведена роль провокатора, который должен заставить РФ начать войну. При этом сам воевать с ядерной державой Запад не будет: эта роль возлагается на ту же Украину. Кузьмин отметил, что в это противостояние неминуемо будет втянута Европа, а выиграют только США и Великобритания.
«Медведчук, выступая против этого плана, оказался неугоден даже не украинской власти, а тем, кто задумал эту большую войну в Европе», – пояснил депутат. Он также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский испугался Медведчука, как сильного и талантливого политика.
Напомним, в четверг суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна этим и намерена «идти дальше». ГПУ подозревает Медведчука и его однопартийца Тараса Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. Во вторник сообщалось о проведении в доме Медведчука в Киеве обысков.
В свою очередь глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в России Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ.
Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в ход процесса над Медведчуком, однако следит за ситуацией. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Украину медленно, но верно превращают в антипода России, при этом в стране происходит зачистка политического поля, а западные партнеры никак не реагируют.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Медведчук переиграл президента Украины Владимира Зеленского в киевском суде.
Захарова объяснила, как Киеву стоит назвать помощь России в вывозе украинцев из Непала
Помощь России при вывозе граждан Украины называется «ответственным поведением», объяснила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова украинскому министру иностранных дел Дмитрию Кулебе.
Посольство России совместно с Русским домом в Катманду организовали специальный рейс «Аэрофлота» для вывоза из Непала 219 россиян, также из страны вылетели граждане Белоруссии, Молдавии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Латвии, Азербайджана, Польши, Литвы, Мальты и 10 граждан Украины.
Захарова в своем Facebook отметила, что в то время как все благодарят за помощь, «киевский режим мимо лужи пройти не смог и на этот раз».
«Глава МИД Украины Кулеба, комментируя вывоз украинцев из Непала, заявил: «Там, кстати, была очень интересная еще история с российским трюком. Российский представитель от имени «Аэрофлота» начал предлагать всем приобрести билеты на рейс российской авиакомпании в Москву, хотя разрешения на этот рейс еще не было, но уже Россия начала себя позиционировать как спаситель всех граждан, независимо от их национальности и гражданства». Когда государство позиционирует себя как спаситель всех граждан, независимо от национальности и гражданства, и предлагает оказать содействие в сложной жизненной ситуации, это, Дмитрий Иванович, не трюк, а ответственное поведение. Понимаю, почему Вы не подобрали нужное словосочетание - его нужно знать», – написала дипломат.
Между тем Захарова отметила, что российский посол в Непале Алексей Новиков «вновь творит чудеса». «Тот самый посол Алексей Новиков, который год назад разбил в Катманду палаточный лагерь для соотечественников, которых пандемия застигла врасплох. Спасибо всему коллективу российского посольства и, конечно, непальским коллегам за содействие в возращении россиян», – отметила она.
Напомним, 3 мая власти Непала приняли решение о приостановке международного и внутреннего авиасообщения в связи с ухудшением ситуации с распространением COVID-19, россиянам рекомендовали оперативно покинуть страну.
Опубликованы записи якобы переговоров Медведчука с представителями России, ДНР и ЛНР
Команда журналистских расследований Bihus.info опубликовала записи якобы телефонных разговоров главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука с представителями России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
«Мы получили записи телефонных разговоров Медведчука за четыре года», – говорится в подписи к видеосюжету, опубликованному на YouTube-канале Bihus.info.
Журналисты утверждают, что располагают полными записями разговоров Медведчука, которые легли в основу уголовного дела в отношении политика. Фрагменты этих записей ранее на брифинге демонстрировал глава СБ Украины Иван Баканов. Они отмечают, что намерены выпустить цикл передач с записями разговоров Медведчука, передает РИА «Новости».
На одной из записей, сделанных якобы в 2014 году, человек с голосом, похожим на голос Медведчука, разговаривает с одним из первых руководителей ДНР Александром Бородаем. В частности, Медведчук якобы просит его помешать вооруженным людям захватить дом украинского олигарха Рената Ахметова в Донецке.
Также в нескольких телефонных разговорах якобы Медведчука с председателем народного совета самопровозглашенной ЛНР Алексеем Карякиным обсуждается необходимость отвода техники украинских военных от Изварино, а также прекращение полетов украинской авиации. Кроме того, Медведчук якобы давал указания своему помощнику Дмитрию Дорошенко, который в 2014 году находился в Донбассе, о ведении переговоров от его имени с главами самопровозглашенных республик.
Как следует из видеосюжета, Медведчук осенью 2014 года якобы обсуждал с бывшим помощником президента России Владиславом Сурковым создание свободной экономической зоны в Донбассе. В частности, украинский политик якобы согласовывал соответствующий проект закона с Сурковым. Также журналисты утверждают, что располагают записями разговоров Медведчука с замглавой администрации президента РФ Дмитрием Козаком, с главой Газпрома Алексеем Миллером, экс-главой Минэнерго РФ Александром Новаком, экс-послом РФ на Украине Михаилом Зурабовым и другими представителями России.
13 мая суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна этим и намерена «идти дальше».
ГПУ подозревает Медведчука и его однопартийца Тараса Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. В свою очередь глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в России Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ.
Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Медведчук переиграл президента Украины Владимира Зеленского в киевском суде.
В Раде создали «Движение против агрессии России»
В Верховной раде Украины создано межфракционное объединение «Движение против агрессии России», главой которого станет депутат от пропрезидентской партии «Слуга народа» Максим Березин, сообщил первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук.
«В соответствии со статьей 60 создано еще одно межфракционное депутатское объединение «Движение против агрессии России». Главой объединения избран народный депутат Максим Березин», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия якобы «постоянно провоцирует» украинских военных в Черном и Азовском морях под видом учений, однако вооруженные силы Украины на 100% готовы к отражению «российской агрессии».
В Крыму подсчитали размер компенсации от Украины за блокаду полуострова
После смены власти на Украине Крым может рассчитывать на компенсацию от Киева за блокады полуострова, заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
«Идет колоссальная работа, подсчитать ущерб сложно. <…> Что мы будем с этим делать – мы получим моральное подтверждение того, что нас все время пытались уничтожить. Когда придут [на Украине] к власти люди, а этот момент обязательно настанет, с которыми можно разговаривать, тогда будет момент для компенсации всех исков (убытков), понесенных крымчанами», – цитирует ТАСС Константинова.
Ранее Госсовет полуострова сообщал, что власти Крыма подадут судебный иск к бывшему президенту Украины Петру Порошенко и еще четверым лицам из-за ущерба, причиненного водной, энергетической, транспортной и продовольственной блокадами.
О планах Крыма подать иск по водной блокаде стало известно в конце марта. При этом юристы отмечали, что перспективы такого иска выглядят довольно сомнительными, ведь компенсировать ущерб в 1,47 трлн рублей украинцы не смогут. Однако, как сообщала газета ВЗГЛЯД, подача иска может принести России значительную политическую выгоду.
Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. При этом в Крыму удалось ликвидировать угрозу энергодефицита, устранить транспортную блокаду, а теперь власти намерены решить вопрос с водоснабжением региона, заявлял 18 марта президент России Владимир Путин.
Зеленский увеличил военные расходы Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 14 мая об увеличении военных расходов в госбюджете на предстоящие три года, следует из указа, опубликованного пресс-службой офиса украинского президента.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года «О предложениях к бюджетной декларации на 2022–2024 годы по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины», – приводит текст документа ТАСС.
В решении СНБО, о котором идет речь, дано поручение правительству обеспечить при подготовке законопроектов о госбюджете на 2022, 2023 и 2024 годы увеличение объема расходов на безопасность и оборону с учетом военно-политической обстановки. Кабинету министров поручено также предусмотреть в бюджетной декларации, которая лежит в основе госбюджета на указанный период, «расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 5% от запланированного объема ВВП».
Ранее во вторник в Раде рассказали о плане США втянуть Россию в войну с Украиной.
В апреле Зеленский заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В свою очередь полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Украина похвасталась «беспрецедентной интенсивностью контактов» с США
Украина достигла рекордной за все время независимости интенсивности сотрудничества с США и остается приверженной всем обещаниям и договоренностям, достигнутым во время визита в Киев госсекретаря Энтони Блинкена, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Прошли почти две недели с того времени, как состоялся визит госсекретаря США на Украину. Я уже говорил, что Украина и США демонстрируют беспрецедентный уровень динамики взаимоотношений. Наше стратегическое партнерство успешно развивается. У нас состоялась беспрецедентная интенсивность контактов за последние полтора месяца. Такого не было никогда за все годы независимости Украины. Мы не будем сбавлять обороты», – цитирует ТАСС Кулебу.
По его словам, во время визита Блинкена обсуждался широкий спектр вопросов: «начиная от поддержки США в противодействии России и заканчивая поддержкой процесса реформ на Украине».
5-6 мая Блинкен находился с визитом в Киеве. Госсекретарь США назвал «продуктивным времяпрепровождением» свой визит в Киев и встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.
По завершении визита глава украинского МИД Кулеба заверил, что приезд Блинкена на Украину неким образом приведет к деэскалации конфликта в Донбассе. Как считают политологи, «визит Блинкена продемонстрировал американскую поддержку Зеленскому и компании при том условии, что президент Украины будет беспрекословно выполнять распоряжения из Белого дома».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что получил президент Украины от Вашингтона в ответ.
В ЛНР обвинили Украину в блокировке работы политической подгруппы по Донбассу
Представители украинской стороны во вторник вновь заблокировали работу политической рабочей группы Контактной группы по Донбассу, сообщила пресс-секретарь делегации Луганской народной республики (ЛНР) на Минских переговорах Мария Ковшарь.
«Работа подгруппы по политическим вопросам осталась заблокированной. (…) Координатор гуманитарной подгруппы от ОБСЕ потратил два часа на двусторонние консультации, в ходе которых выяснилось, что Украина отказалась от компромисса, достигнутого на заседании Контактной группы 28 апреля, чем в очередной раз заблокировала работу подгруппы», – передает ее слова ТАСС.
Ковшарь добавила, что все время было потрачено на обсуждение процессуальных вопросов. В итоге не удалось приступить к практической работе над главной задачей – разработкой дорожной карты по урегулированию конфликта на Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями. «По оценке координатора, работа подгруппы все еще находится в тупике», – сказала пресс-секретарь делегации.
Во вторник рабочая группа по гуманитарным вопросам Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе провела заседание, которое завершилось без достижения существенных результатов по основным вопросам повестки дня. Заседание Контактной группы назначено на 19 мая.
Напомним, в конце апреля полпред Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего заявил, что контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины смогла разблокировать обсуждение вопросов политического урегулирования.
Полпред России в ТКГ Борис Грызлов обвинил Киев в блокировании предложения Москвы по предотвращению нарушений перемирия в Донбассе. В Луганской народной республике в свою очередь подчеркнули, что ТКГ не смогла найти компромисс по согласованию механизма контроля за перемирием в регионе.