Госдума одобрила поправки о поддержке беременных и семей с детьми

Госдума одобрила во втором чтении поправки о поддержке семей с детьми и беременных женщин, направленные на реализацию инициатив президента, о которых он рассказал в послании Федеральному собранию.

Поправки были внесены ко второму чтению правительственного законопроекта о снижении с 8% до 6% пенсионных страховых взносов для IT-компаний, передает ТАСС.

Отмечается, что одна из поправок устанавливает с 1 сентября 2021 года оплату больничного по уходу за ребенком в возрасте до семи лет включительно в размере 100% от заработка. Также неполным малообеспеченным семьям с детьми от восьми до 16 лет включительно с 1 июля будут назначены ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе (в среднем по стране это 5650 рублей).

Третья поправка вводит с 1 июля вводится ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в связи с беременностью до 12 недель и находящимся в трудной материальной ситуации. Сумма таких выплат в среднем составит 6350 рублей в месяц.

Авторами инициативы являются спикеры обеих палат Федерального собрания Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, руководитель фракции единороссов в Госдуме Сергей Неверов, его первый заместитель Андрей Исаев и сенатор Инна Святенко.

Предполагается, что в 021 году поправка о стопроцентных выплатах больничных будет доступна примерно 1,5 млн молодым родителям, а норма о пособиях для беременных, вставших на учет на ранних сроках, – 630 тыс. женщин.

«Приняты социально значимые законодательные инициативы, реализация которых должна начаться в ближайшее время», – отметил Володин.

Напомним, в послании к Федеральному собранию Путин объявил о своем решении осуществить единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками. Кроме того, с 1 июля будут назначены выплаты на детей в неполных семьях. Путин также предложил поддержать беременных женщин, оказавшихся в сложных материальных условиях.

На заседании Совета законодателей при Федеральном собрании Владимир Путин заявил, что власти продолжат поэтапно выстраивать меры поддержки российских семей, и призвал парламентариев держать под контролем реализацию социальных мер, в том числе отраженных в его послании парламенту.