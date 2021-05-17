Глава минздрава Украины оценил попытки отправить его в отставку

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что между ним и депутатами Верховной рады возникали споры, и ситуация с его возможной отставкой является «подковерными играми».

«Я не писал никаких заявлений об увольнении, потому что несу ответственность перед людьми. В свою очередь депутаты должны принимать решение – это соответствует демократическим принципам формирования власти в европейской стране. Между мной и коллегами возникали споры. Пока подковерные игры касались меня лично, я не обращал внимания, однако события последних дней заставляют меня выразить свою позицию откровенно и открыто», – заявил Степанов в Facebook.

Также министр заявил, что реформы должны реализовывать практикующие люди, а не политики. «Моя борьба за высокие зарплаты и соцгарантии медиков шла вразрез с идеологией «врача-крепостного», который находится в полной зависимости от медицинской бюрократии», – добавил Степанов.

Ранее пресс-секретарь спикера украинского парламента Ольга Туний заявила, что в Раду поступило представление премьера Украины Дениса Шмыгаля об отставке главы минздрава.

Напомним, накануне Степанов заявил, что третья волна коронавируса на Украине была самой тяжелой, но расслабляться рано, может быть и четвертая волна COVID-19.