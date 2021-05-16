|
|
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в WhatsApp
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
После изменения политики WhatsApp пользователи мессенджера, преимущественно пенсионеры, стали получать сообщения от мошенников о том, что с 15 мая сервис станет платным, если они не выполнят условия аферистов.
Чтобы этого не произошло пользователям предлагают переслать данную информацию 10 контактам. При чем стоимость одного СМС – 0,01 евро. «Таким образом, мы увидим, что вы являетесь активным пользователем, и ваш логотип станет синим и будет оставаться бесплатным… В противном случае WhatsApp активирует счет», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Это называется «письма счастья» – своеобразная ловушка для мозга, заявил эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров. По его словам, цель злоумышленников – массово распространить ту или иную информацию среди большого числа людей. Это могут быть различные петиции, сообщения о каких-либо делах и даже вирусы, пояснил он. Также раньше «письма счастья» запускали, чтобы создать нагрузку на сеть или сайт, добавил эксперт.
«Если говорить о WhatsApp, можно предположить здесь целенаправленную кампанию по дискредитации мессенджера, построенную на принципах «сарафанного радио» и «вирусного маркетинга». Не более. Серьезно относиться к таким сообщениям и тем более реагировать на них не стоит», – подчеркнул Бедеров.
Напомним, WhatsApp сообщал, что пользователи, которые до 15 мая не примут новые правила мессенджера, смогут пользоваться приложением только в ограниченном режиме, из опций останутся только звонки и уведомления. Представитель сервиса также сообщил, что WhatsApp постепенно начнет отключать доступ к звонкам, сообщениям и уведомлениям для тех, кто не примет новые правила безопасности мессенджера.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие опасности для пользователей представляют новые правила WhatsApp и почему их уже называют цифровой удавкой.
Блогеров впечатлил пришедший «закрывать» «Вечерний Ургант» Жириновский
|
|
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пришел на шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале и рассказал, откуда у людей берутся психические проблемы в жизни. Блогеры отреагировали на откровения политика.
Перед приходом на шоу Жириновский опубликовал пост в Telegram, в котором сообщил, что уехал закрывать «Вечерний Ургант».
«Ваня дошутился... Уехал закрывать...» – написал он.
Во время передачи Жириновский рассказал зрителям о своем детстве и поделился подробностями личной жизни. «Я ее раздел, а сам не успел. Родители же могут вернуться. Она-то быстро оденется, а мне что? А потом говорят: откуда у людей берутся психические проблемы в жизни? Когда я женился – еще одна травма. Первая брачная ночь, пришли в гостиницу, а они говорят: дайте паспорта, вы москвичи, вам нельзя. Это не травма разве?» – поделился политик.
Данный выпуск шоу получил большой отклик в Сети, передачу также активно комментируют блогеры. Так, телеведущая Ксения Собчак отметила, что танцующий в программе Жириновский похож на 45-го президента США Дональда Трампа. «Золотой фонд воспоминаний Жириновского о любви, сексе и ужасах брачной ночи», – написала она в своем Telegram.
«Субботний асмр и антистресс: полторы минуты танцующего Жириновского (в реальном времени!) на шоу Вани Урганта», – добавила Собчак.
«Как все-таки круто что он у нас есть», – отреагировал на выпуск шоу журналист и блогер Максим Кононенко в своем Telegram.
«Наконец раскрыто происхождение психологических травм Жириновского», – говорится в Telegram-канале «Антиглянец».
Напомним, Жириновский пригрозил закрыть передачу после того, как Ургант пошутил над политиком в эфире «Вечернего Урганта». Тогда Ургант вместе с соведущим Дмитрием Хрусталевым сравнили взаимоотношения политика и главы КПРФ Геннадия Зюганова «с семейной парой» и с «полками в плацкартном вагоне». Ургант ответил на угрозу лидера ЛДПР. Шоумен сыронизировал, что политик известен серьезностью комментариев и не высказывается для привлечения внимания.
МИД отреагировал на сообщения о пропаже вооружения после взрывов в Чехии
|
|
Чехия не может провести объективное расследование произошедшего во Врбетице и не нашла ничего лучшего, как попытаться переложить всю вину на «внешнего врага» в лице России, считает официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя новые подробности вокруг дела о взрывах на чешских складах.
Ранее пражское издание Mladа fronta DNES сообщило, что после взрывов на складах в чешской деревне Врбетице в 2014 году фирма-арендатор Imex Group недосчиталась значительного числа вооружений.
Как отметила Захарова, в российском МИД обратили внимание на материал «о таинственной пропаже с печально известных складов во Врбетице сразу после взрывов в 2014 году большого количества вооружений». «От имени фирмы Imex Group (арендатор складов), которую правоохранительные органы Чехии обвиняют в том, что на ее склад в 2014 году «проникли российские агенты ГРУ», на днях подан иск о возбуждении уголовного дела по факту кражи имущества компании. Руководство Imex Group уверено, что такое количество оружия не могло быть полностью уничтожено в результате упомянутых взрывов», – говорится в сообщении на сайте дипведомства.
Дипломат подчеркнула, что, судя по сообщению издания, в этот раз от комментариев отказываются и в Государственной инспекции органов безопасности Чехии, и в Национальном центре по борьбе с оргпреступностью, и отдельные следователи, причастные к делу. По ее словам, «складывается впечатление, что власти Чехии не только не в состоянии провести объективное расследование, но и не могут выстроить логическую цепочку происходящих на территории собственной страны безобразий».
«Во всей этой истории очевиден лишь один факт – в ситуации тотальной неразберихи в Праге не нашли ничего лучшего, как попытаться переложить всю вину за это на пресловутого «внешнего врага» в лице России», – добавила Захарова.
Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.
Президент Чехии Милош Земан заявил, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки. Экс-глава военной разведки Минобороны Чехии бригадный генерал Андор Шандор заявил об отсутствии убедительных доказательств причастности агентов ГРУ к подрыву складов во Врбетице.
Сенатор Алексей Пушков заметил, что доказательств просто не существует, организатором скандала нужна была лишь пропагандистская атака.
Между тем 10 мая вице-премьер и глава минфина Чехии Алена Шиллерова заявила, что Прага намерена взыскать с Москвы не менее 1 млрд крон (около 47 млн долларов) в качестве компенсации за последствия взрывов на складах с оружием в деревне Врбетице в 2014 году. В Совфеде в ответ заявили, что Россия не намерена платить по абсурдным обвинениям Чехии о якобы причастности к взрывам во Врбетице.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Высылаемая пресс-секретарь посольства США охарактеризовала работу в России
|
|
Пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс, которую высылают из страны в рамках ответа на санкции Вашингтона, назвала честью работу в России.
«Для меня было честью работать в Москве с таким количеством российских и международных журналистов, которые стремятся к правде, предлагают идеи и информацию российскому народу и миру, чтобы мы могли делать собственные выводы. До новых встреч, прекрасная Россия!» – написала она в своем Twitter.
-
Ранее Росс подтвердила, что фигурирует в списке из десяти американских дипломатов, объявленных в России персонами нон грата. Такое решение было принято на фоне того, что Вашингтон без каких-либо объяснений более полугода отказывается впустить в Соединенные Штаты подготовленного для работы в российском посольстве пресс-секретаря.
Напомним, 15 апреля президент США Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. В Ответ 21 апреля Россия объявила о выдворении десяти дипломатов США. Американские дипломаты, среди которых оказалась и Ребекка Росс, должны покинуть Россию до 21 мая. Кроме того, США попали в список недружественных России государств, в связи с чем в ближайшее время будет юридически оформлено решение о запрете дипмиссиям США нанимать административно-технический персонал из граждан России и третьих стран.
Французы приветствовали решение России по США и Чехии
Читатели французской газеты Le Figaro поддержали решение России о списке «недружественных государств», предложив добавить туда еще несколько стран.
«Россия окончательно определилась. Наконец-то она поняла, что США не заботятся о других и думают только о своих интересах и без колебаний применяют экономические и политические санкции. (…) Москва проявила правильную инициативу», – написал один из читателей, передает РИА «Новости».
«Это честно. Поведение США в отношении России в течение последних 15 лет было абсолютно недружелюбным», – считает Ja9978.
Другой комментатор призвал перестать называть эти страны «недружественными государствами», так как скорее это настоящие враги, которые, по его мнению, лишь ищут способ ослабить Россию и «атаковать прямо в лоб».
Некоторые читатели сочли необходимым расширить этот список.
«Здесь не хватает только Франции и Польши!» – заявил gauloisrefractaires.
«Нам нужно отказаться от пронатовского видения вещей и признать, что США ненавидят по всей планете», – отметил Le Magicien.
«Браво Путину, который не пускает вещи на самотек, как это делает Макрон», – написал LETITAN.
По мнению еще одного пользователя, России удалось доказать, что санкции – это «не улица с односторонним движением».
«Наступит день, когда мы будем умолять россиян принять нас в свои дома», – заключил Charlattend.
Накануне был утвержден список недружественных России государств, список вошли только две страны – США и Чехия. В их отношении будут применяться меры согласно указу президента России Владимира Путина от 23 апреля 2021 года. Согласно документу, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию не более 19 работников из числа жителей России, а США – ни одного.
Сообщалось, что Россия отложила запрет посольству США нанимать на работу местных граждан. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что вопрос об ограничении найма на работу россиян в посольство США закрыт окончательно и бесповоротно, и в Москве ожидают, что Штаты до 1 августа приведут персонал в соответствии с требованиями.
Соловьев сыронизировал по поводу возмущения НАТО
|
|
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс «не может принять, когда нарушается международное право».
«Нет. Не так. Должно быть так: НАТО не может принять нарушение международного права, если, конечно, это международное право не нарушается самой НАТО», – написал Соловьев в своем Telegram.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на онлайн-дискуссии в рамках ежегодной германской религиозной конференции, заявил, что НАТО сохраняет готовность к диалогу с Россией, но при этом выступает за сохранение экономического давления на Москву.
«НАТО не хочет новой холодной войны или гонки вооружений, но мы не можем принять, когда нарушается международное право», – отметил он.
Напомним, полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева в Донбассе. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Охранник магазина выстрелил в ребенка в Москве
Школьник катался на самокате возле магазина на юго-западе Москвы, охранник выстрелил в него сигнальной ракетой, в результате десятилетний мальчик получил гематому.
«По предварительной информации, около 23.00 14 мая десятилетний мальчик без сопровождения матери катался на самокате у магазина на улице Паустовского. Охранник магазина, 21-летний мужчина, внезапно выстрелил в ребенка, предположительно, сигнальной ракетой», – говорится в сообщении на сайте прокуратуры Москвы. Отмечается, что мальчик получил гематому на руке. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Для обследования он был доставлен в медучреждение
Также организована проверка инцидента следователями. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что неизвестный обстрелял из пневматического оружия подростков, игравших на детской площадке в Дзержинске. Пуля попала в щеку одному из мальчиков, ее извлекли в травмпункте. Родители ребенка обратились в полицию.
NI назвал главную ошибку стратегии США против России и Китая
|
|
Стратегическая близорукость новой администрации США сближает Россию и КНР, что в итоге позволит им противостоять Вашингтону, пишет американский журнал The National Interest.
Журнал отмечает, что конфронтационная позиция администрации президента США Джо Байдена по отношению к России не удивляет, так как еще до вступления в должность он и его коллеги-демократы продвигали теорию заговора, по которой Москва якобы активно поддерживала Дональда Трампа и вмешивалась во внутренние дела Вашингтона, передает РИА «Новости».
Затем Байден лишь усилил напряженность между двумя странами, тогда как его заявление о желании встретиться с президентом России существенно не изменило сложившуюся ситуацию в двусторонних отношениях.
Кроме того, политический курс Вашингтона в отношении Пекина, несмотря на ожидания аналитиков, существенно не изменился, а надежды на проведение более примирительной политики не оправдались: США продолжают поддерживать претендующий на независимость от Китая Тайвань, а также остаются привержены намерению защищать контроль Японии над спорными островами Сэнкаку.
Указывается, что неспособность новой администрации Джо Байдена расставить приоритеты увеличивает риски для США. В частности, продолжение нынешней политики лишь способствует сближению России и Китая, расширяя их дипломатическое, экономическое и военное сотрудничество.
Все это, в свою очередь, позволит двум странам противостоять доминированию Вашингтона в мировой политике.
Ранее в США предупредили о риске космической войны с Россией и Китаем.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Появилось фото гендерно-нейтральной феи-крестной из «Золушки»
В Сети появились первые кадры с феей-крестной, которую играет в фильме по мотивам сказки «Золушка», темнокожий американский актер, открытый гей Билли Портер.
Издание Entertainment Weekly опубликовало дебютные кадры мюзикла. Главная роль досталась кубино-американской певице Камилле Кабельо. Принца Роберта на экране воплотит британец Николас Голицын. Однако основное внимание привлек Портер, который является открытым геем. Он получил роль Феи-крестной с нейтральным гендером, сообщает «ФАН».
-
Американская компания решила подготовить новую «Золушку» для цифровой премьеры, которая состоится в сентябре 2021 года. Посмотреть ее можно будет сразу на стриминг-сервисе Prime Video.
Ранее сообщалось также, что студия Disney снимает фильм по мотивам сказки «Золушка», где главную роль играет актер-афроамериканец, звезда фильма «Оно» Чоузен Джейкобс. В прошлом году стало известно, что в новом мюзикле «Золушка» роль феи-крестной исполнит темнокожий американский актер, открытый гей Билли Портер.
Пушков отреагировал на заявление Чубайса о ненависти к советской власти
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание спецпредставителя президента по связям с международными организациями Анатолия Чубайса о ненависти к советской власти, призвав его оценить обещания реформаторов с ним самим же во главе.
«Хотелось бы услышать его оценку обещаний реформаторов с ним во главе и оценку той омерзительной правды, которая вышла наружу после этих обещаний. Иначе картина получается неполной. Но об этом он скромно умолчал», – написал Пушков на своей странице в Twitter.
Ранее Чубайс заявил, что ненавидит советскую власть из-за вранья. «Утром включаешь радио и слышишь радостный голос: «Здравствуйте, ребята. Пионерская зорька». Не знаю, насколько я сейчас изобразил похоже. Но это вот омерзительная ложь с первого до последнего слова. 100% того, что ты видишь, слышишь, понимаешь, читаешь, является враньем. И все прекрасно понимают, что это вранье. Оно так устроено», – сказал Чубайс.
Подарок российского болельщика растрогал шведского тренера
Российский болельщик растрогал шведского тренера Пера Юханссона подарком. После матча полуфинала чемпионата России по гандболу между командами «Астраханочка» и «Ростов-Дон» он вручил ему сырую рыбу и бутылку водки.
«Россия, конечно, во многих отношениях совершенно особенная страна. Но когда пожилой болельщик из Ростова-на-Дону после матча в знак благодарности вручил мне это, я был растроган до слез», – написал тренер на своей странице в Twitter.
-
В свою очередь подписчики тренера также отреагировали на его эмоции, отметив, что «в России классные фанаты», сообщает «ИноСМИ».
«Прекрасный способ отблагодарить», – написал Anders Wiberg.
«Пакет рыбы – не худший подарок!», – считает henkegolla.
«Хорошая благодарность тому, кто дарит радость и энтузиазм. Такой и должна быть болельщицкая культура», – отметил Fredrik Ludl.
«Вот ты счастливчик!», – добавил lars ohlsson.
Напомним, по данным ВЦИОМ, более половины (56%) россиян занимаются спортом. Наиболее популярными видами спорта стали бег, легкая атлетика, спортивная ходьба (36%) и фитнес (25%).
Чубайс сказал, за что ненавидит советскую власть
|
|
Спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс заявил, что ненавидит советскую власть из-за вранья.
«Утром включаешь радио и слышишь радостный голос: «Здравствуйте, ребята. Пионерская зорька». Не знаю, насколько я сейчас изобразил похоже. Но это вот омерзительная ложь с первого до последнего слова. 100% того, что ты видишь, слышишь, понимаешь, читаешь, является враньем. И все прекрасно понимают, что это вранье. Оно так устроено», – сказал Чубайс в интервью «Коммерсанту».
По его словам, всем нужно было врать и в этом вранье жить. «Будь это новости по телевизору, или будь это собрание трудящихся, или будь это первомайская демонстрация. Или я даже не знаю, что еще привести в пример, – это все вранье», – добавил он.
Отвечая на вопрос о том, что коммунисты часто напоминают об успехах Китая, Чубайс заявил, что на это есть «давно данный ответ».
«Отличие китайского пути от нашего состоит в том, что Китай проводил экономические реформы с имеющимся государством», – сказал он.
Как подчеркнул политик, наличие государства позволяет действовать плавно, адаптируя экономику к сложным преобразованиям, тогда как отсутствие государства заставляет рубить с плеча, начиная с шоковой терапии и отпуска цен. «Просто потому, что все остальные варианты хуже», – добавил Чубайс.
В феврале Чубайс заявил о необходимости реформирования Налогового кодекса и кредитного регулирования, подчеркнув, что в основу реформ должно лечь разделение предприятий на экологичные и неэкологичные.
Володин сравнил врагов России XIII и XXI веков
|
|
Председатель Госдумы Вячеслав Володин к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского сравнил врагов России в XIII и XXI веках, указав на существующие параллели.
Володин написал в Telegram, что, на его взгляд, в нынешнее время все чаще говорят о Невском не только в связи с 800-летием со дня его рождения (Невский родился 13 мая 1221 года – прим. ВЗГЛЯД), но и потому, что выбор, сделанный князем, «определил развитие российской государственности».
«Ее история могла оборваться в 13 веке или стать совершенно иной, одолей нас тевтонские рыцари или несметные полчища Орды. Невский победил. Одних – силой меча. Других – дипломатической мудростью. Он тонко чувствовал главную опасность – она шла с Запада, грозила духовной смертью народа, потерей независимости. Ханский Восток не посягал на нашу самоидентичность, не разрушал нашу веру, хотя бремя его было тяжким», – указал председатель Госдумы.
По его мнению, «великая заслуга Александра Невского, что он разрушил планы врагов, не дал переломить вектор цивилизационного развития Руси». Потому «его помнят как пример служения народу и Отечеству, силы духа, чести и отваги», а также «как мудрого правителя и бесстрашного воина, который всегда решительно защищал интересы и безопасность родной земли».
«Невский умел ответить на любой вызов. И в бою с Западом, и ведя переговоры с Востоком. Пример для подражания. Сейчас нам снова брошен вызов. Другое время – другой противник. Не с мечом идет, вторгается в умы и души, накидывая информационные сети с гигабайтами отравленных ядом лжи и ненависти «стрел». Бьет, чтобы разрушить основы, на чем стоим, во что веруем. В 13 веке Орда обложила Русь данью. Сегодня так же действуют США вместе с западными странами – давят на Россию санкциями. Не учат историю. Учили бы – знали: Россия из всех испытаний выходит окрепшей», – заключил Володин.
Он добавил, что «на Парламентских встречах, которые состоятся 18 мая в Государственной Думе, планируем обсудить это».
Ранее Володин предостерег страны от неуважения к памяти о Второй мировой войне.
Экс-агент ФБР заявила об упадке «американской империи»
|
|
Письмо отставных американских генералов с критикой президента США Джо Байдена показывает, что оборонный комплекс страны разделился на два полюса, заявила бывший спецагент ФБР и эксперт по анализу разведданных Колин Роули, отметив, что это явный признак упадка «американской империи».
«Я думаю, что это письмо, похоже, представляет правую сторону политической поляризации, наблюдаемой в США», – цитирует Роули РИА «Новости».
По словам экс-агента ФБР, разделение распространилось уже и на военно-промышленный комплекс. Такая поляризация, как подчеркнула она, совершенно беспрецедентна. Борьба за влияние и коррупция в верхах в США, по мнению Роули, усугубляются из-за «упадка империи США-НАТО-Израиль».
Наблюдаемое стремление правого и левого лагерей превратить друг друга в «козлов отпущения», по ее мнению, выглядит одинаково нелепо.
По ее словам, абсурдность публичного дискурса в США по вопросам национальной безопасности очевидна для любого стороннего наблюдателя. «Марсиане, без сомнения, сочли бы уморительной всю ситуацию с борьбой за влияние в мировой империи, поскольку обе политизированные стороны среди «ястребов» в военно-промышленном комплексе, к сожалению, солидарны в необходимости использовать военную силу вплоть до ядерных бомб, грозящих уничтожением всему человечеству, для сохранения контроля империи».
Ранее более 120 отставных американских генералов поставили под сомнение психическое и физическое состояние президента США Джо Байдена и подняли вопрос о состоявшихся в 2020 году президентских выборах.
Напомним, Байден перепутал Дональда Трампа с Джорджем Бушем-младшим, «салон» и «салун», а в своей речи о России пару раз оговорился, перепутав эскалацию и вакцинацию, неправильно произнеся фамилию российского лидера Владимира Путина, трижды запнулся в речи о России, а также назвал старшеклассниками пятиклассников в Вирджинии.
Чехии потребовались разъяснения по списку недружественных России стран
|
|
Посол Чехии в России Витезслав Пивонька выразил мнение, что Москва должна по сути объяснить, как может отразиться на работе дипломатического представительства республики включение Чехии в список недружественных России государств.
Посол Чехии в России выразил мнение, что Москва «должна была бы, по сути, объяснить [Праге], что это будет в перспективе означать для практической работы посольства и генеральных консульств [Чехии в России]», передает ТАСС.
«Будем ждать российской реакции», – приводит слова дипломата irozhlas.cz. Пивонька также сообщил, что чешское диппредставительство в Москве до конца мая должно уволить 90 нанятых на месте сотрудников из числа россиян, оставив в штате 19 местных служащих.
В пятницу был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только две страны – США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свою дипмиссию в России не более 19 работников – граждан России и третьих стран, а США – ни одного.
Напомним, 23 апреля президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия. Это стало ответом на высылку российских дипломатов из США и разгоревшийся дипломатический скандал с Чехией.
Глава Евросовета Шарль Мишель выступил с утверждением, что утверждение перечня недружественных России стран якобы подрывает дипломатические отношения.
Британцы высмеяли рекламу армии США
|
|
Читатели британской газеты Daily Mail обратили внимание на новый рекламный ролик американской армии. В видео есть кадры свадьбы лесбиянок и гей-парада. Британцы высмеяли такой способ привлечения новых военнослужащих.
В видеоролике американской армии рассказываются истории пяти призывников. Одна из главных героинь – капрал Эмма Мэлоунлорд, которую воспитала лесбийская пара. В ролике девушка посещает гей-парад и свадьбу своих матерей. Сама Мэлоунлорд становится ракетчицей и командиром отряда противоракетной обороны, сообщает телеканал «360».
Британцы стали шутить над американской рекламой, заявив о победе России с Китаем и закате США.
«Ну все, русские победили. И Китай тоже!» – написал один из пользователей.
«Мне в кои-то веки стыдно. Это закат США», – поддержал другой.
«Армия запустила вербовочную кампанию с лесбийской свадьбой. С новых политкорректных вояк вполне можно было посмеяться, если бы не наша безопасность и боеготовность», — подчеркнули в комментариях.
Кроме того, британские читатели отметили, что в скором времени нормальные люди не захотят идти служить, а сама армия стала походить на детский сад.
В апреле читатели газеты Daily Mail раскритиковали решение президента США Джо Байдена ввести новые санкции в отношении России, призвав «выгнать Байдена из Белого дома».