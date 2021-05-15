Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

При перестрелке на границе Азербайджана с Ираном погибли двое военных

15 мая, суббота  |  Последнее обновление — 19:39  |  vz.ru
Разделы

США просчитались с российским проектом МС-21

Теперь Россия умеет делать полностью композитное крыло без западных помощников Владимир Астапкович/РИА Новости
Попытка США с помощью санкций помешать созданию лайнера МС-21, превосходящего американских и европейских конкурентов, потерпела крах. За два года Россия сумела заместить композитные материалы из США и Японии, которые попали под запрет. Теперь у России есть не только запатентованные технологии создания «черного» крыла, но и отечественные материалы для его изготовления. Как США невольно помогли России? Подробности...
Перейти в раздел…

Американскую дипломатию отрезали от российской прессы

Ребекка Росс позволяла себе жесткие заявления во время акций сторонников Навального @USEmbRuPress/Twitter
Больше полугода по вине властей США российское посольство в Вашингтоне работало без пресс-секретаря. Теперь Россия дала зеркальный ответ: атташе по работе с журналистами в американской миссии в Москве Ребекка Росс объявлена персоной нон-грата и будет выслана. Но почему Госдеп наотрез отказывается впустить в страну российского специалиста по работе с журналистами? Подробности...
Перейти в раздел…

Чем опасно новое пользовательское соглашение WhatsApp

Facebook планирует превратить WhatsApp в поставщика личных данных пользователей Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Мессенджер WhatsApp начал заставлять пользователей соглашаться со своими спорными новыми условиями обслуживания – спустя почти полгода после того, как впервые объявил о планах сделать это. В Госдуме видят в действиях мессенджера противоречия закону и намерены обсудить меры реагирования с Роскомнадзором. Какие опасности для пользователей представляют новые правила WhatsApp и почему их уже называют цифровой удавкой? Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем Зеленский объявил поход на олигархов

Арест политического оппонента Зеленский решил «продать» народу как начало похода на олигархов Иван Николаев/ТАСС
Зеленский выступил с угрозами в адрес украинских олигархов, пояснив, что арестованный накануне Виктор Медведчук был лишь первым в списке тех, кого ждет «минусовка». Президент обещал избавить Украину от репутации олигархической страны, но на деле зачищает политическое поле от сил, которые выступают за мирное разрешение кризиса в Донбассе и добрососедские отношения с Россией. В то же время олигархи из «пула Зеленского» наращивают свое влияние.  Подробности...
Перейти в раздел…

Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
Перейти в раздел…

Жизнь лучше подарить, чем отобрать

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Каждый человек – включая вас, меня, или ребенка, который еще находится в утробе, – драгоценен перед Богом и имеет право на жизнь. Если женщина не может взять на себя его воспитание – гораздо лучше родить его и отдать туда, где о нем позаботятся, чем убивать. Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев

Михаил Булгаков – последний русский писатель

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Очевидно, что-то по-настоящему великое нас может ждать лишь на путях, намеченных Михаилом Булгаковым. И наш следующий большой классик (если Бог нам его пошлет) будет стоять на его плечах. Об этом же говорит нам популярность Ерофеева, Пелевина, Сорокина. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Хакеры подкармливают американскую паранойю

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
США склонны обвинять тех, чье поведение они не могут контролировать, во всех грехах именно потому, что сами для себя легко допускают возможность действовать вне всяких правил. Подробности...
Перейти в раздел…

Болгары опять переходят на сторону Гитлера

Обсуждение: 9 комментариев

Евреи против палестинцев: почему опять?

Украина и «мощный сигнал от НАТО»

Перейти в раздел…

На Ближнем Востоке ужесточились ракетные обстрелы городов и столкновения арабов с евреями

Ракеты Израиля разрушили 16-этажное здание Бурж аш-Шурук в центре Газы. В нем располагались офисы палестинских СМИ и компаний, магазины и жилые помещения. Погибли по меньшей мере три человека. Израиль заранее предупредил о ракетном ударе, поэтому большую часть людей успели оперативно эвакуировать
Подробности...

Вооруженный преступник напал на школу в Казани

На школу в Казани напал вооруженный человек. В результате стрельбы погибла учительница и семеро детей, еще 20 детей получили ранения. Нападавшему 19 лет, он был вооружен официально зарегистрированным гладкоствольным ружьем
Подробности...

На Красной площади прошел парад Победы

В Москве прошел торжественный парад Победы. В нем участвовали более 12 тыс. военнослужащих. По Красной площади прошло свыше 190 единиц техники, среди которых оказались образцы времен войны и современные машины. Над столицей пролетели 76 самолетов и вертолетов
Подробности...
Перейти в раздел…
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
Подробности...
Перейти в раздел…
На чьей стороне ваша симпатия в конфликте между Израилем и Палестиной?
  • Израиль

  • Палестина

  • Ни на чьей
Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?
  • Да, нужно повысить возраст владения оружием и более детально проверять покупателя

  • Нет, оставить все по-прежнему

  • Нет, правила покупки оружия надо упростить
Как вы восприняли информацию об отмене выдачи виз в США?
  • С радостью

  • С огорчением

  • С безразличием
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: При перестрелке на границе Азербайджана с Ираном погибли двое военных
    ЕС отреагировал на утверждение списка недружественных России стран Климкин испугался слов Путина об Украине США выступили за открытие Арктики для торговли и транзита Подарок российского болельщика растрогал шведского тренера
    NI назвал главную ошибку стратегии США против России и Китая Французы приветствовали решение России по США и Чехии Володин сравнил врагов России XIII и XXI веков Охранник магазина выстрелил в ребенка в Москве
    Эксперт разъяснил опасность нового пользовательского соглашения WhatsApp Экс-агент ФБР заявила об упадке «американской империи» Британцы высмеяли рекламу армии США Блогеров впечатлил пришедший «закрывать» «Вечерний Ургант» Жириновский

    склад в Врбетице


    МИД отреагировал на сообщения о пропаже вооружения после взрывов в Чехии

    «это все вранье»


    Чубайс сказал, за что ненавидит советскую власть

    международное право


    Соловьев сыронизировал по поводу возмущения НАТО

    Видео

    углеродный налог


    Евросоюз собрался спасать мир за счет России

    замена импорта


    Россия совершила прорыв в обрабатывающей промышленности

    армия и вооружение


    США испуганы перспективой остаться без ядерного оружия

    ДОМАШНИЙ АРЕСТ


    Медведчук переиграл Зеленского в киевском суде

    правда о войне


    Алексей Алешковский: Открытое письмо Виктору Шендеровичу про стыдобесие

    горячая фаза


    Глеб Простаков: Россию позвали на информационную войну

    Ближний Восток


    Камран Гасанов: За Палестину некому вступиться

    специальный репортаж


    Как учителя казанской гимназии спасли детей от убийцы

    на ваш взгляд


    На чьей стороне ваша симпатия в конфликте между Израилем и Палестиной?

    Чем опасно новое пользовательское соглашение WhatsApp

    Facebook планирует превратить WhatsApp в поставщика личных данных пользователей    15 мая 2021, 19:17
    Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
    Текст: Андрей Резчиков

    Мессенджер WhatsApp начал заставлять пользователей соглашаться со своими спорными новыми условиями обслуживания – спустя почти полгода после того, как впервые объявил о планах сделать это. В Госдуме видят в действиях мессенджера противоречия закону и намерены обсудить меры реагирования с Роскомнадзором. Какие опасности для пользователей представляют новые правила WhatsApp и почему их уже называют цифровой удавкой?

    В субботу WhatsApp начал отключать некоторые опции тем пользователям, которые не согласны с обновленной политикой конфиденциальности. Предполагалось, что новое пользовательское соглашение начнет действовать в феврале этого года, однако из-за массового недовольства юзеров американская корпорация Facebook, которая владеет мессенджером, перенесла эти сроки на май.

    Впервые WhatsApp объявил о планах по обновлению приложения в октябре 2020 года. Расширенный набор функций позволит малым предприятиям загружать свои каталоги прямо в приложение. Благодаря этому юзеры WhatsApp смогут отправлять сообщения компании, просматривать и оплачивать товары в мессенджере. Но когда в январе это изменение было анонсировано пользователям, возникла паника, которая в конечном итоге привела к миллионам новых регистраций для конкурирующих сервисов, прежде всего Telegram и Signal.

    Главное недовольство юзеров вызвано тем, что их личные данные – номера телефонов, транзакции и IP-адреса – будут передаваться в Facebook. Высказывались опасения, что в случае объединения аккаунтов пользователя в WhatsApp с учетными записями в Facebook и Instagram появится уникальный профиль с огромным количеством персональных данных. Эта информация нужна Facebook для использования в маркетинговых целях. При этом остается открытым вопрос, не будет ли Facebook получать доступ к переписке пользователей и предоставлять ее спецслужбам США.

    На официальном уровне заявляется, что сервис «всегда будет защищать персональные диалоги двусторонним шифрованием, так что ни WhatsApp, ни Facebook не смогут видеть эти сообщения». Местоположение также останется скрытым и не может быть передано Facebook.

    Компания заявляет, что на самом деле изменения незначительны, и что волна паники пользователей в январе была вызвана распространением дезинформации. По мнению аналитиков, принятие правил имеет решающее значение. В 2014 году Facebook купила WhatsApp за 19 млрд долларов с целью превратить его в западный эквивалент китайского приложения WeChat, где юзеры могут, например, заказать пиццу, оплатить счета ЖКХ и пользоваться госуслугами.

    Согласно статистике глобальной исследовательской платформы Appinio, чуть менее одного из четырех пользователей знают, что приложение изменит свои условия. Компания объявила, что за отказ принять новое соглашение пользователи постепенно полностью потеряют доступ к WhatsApp. С субботы они не смогут закрыть экран с просьбой принять новые условия, хотя по-прежнему смогут принимать телефонные звонки и отвечать на сообщения с помощью уведомлений. Однако со временем даже это будет отключено и придется либо принять новые правила, либо удалить свои учетные записи.

    По мнению экспертов, одна из главных опасностей обновления соглашения в том, что далеко не все, кто примет его, будут в курсе изменений. По данным Mediascope, осень прошлого года ежемесячная аудитория мессенджера в России составляла 70 млн человек. «Какая-то часть юзеров покинет мессенджер в поисках новых коммуникационных средств с большей приватностью и защитой от рекламы на основе их коммуникации и предполагаемых предпочтений», – говорит координатор Центра безопасного Интернета, ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Урван Парфентьев.

    Эксперт пояснил, что когда пользователь соглашается с новыми правилами, то предполагается, что он информирован о сути изменений, но на деле это совсем не так. «В этом тоже заключается большая опасность. Во многом усилия европейского регулятора направлены на разрешение этой проблемы, он требует максимально четко и коротко объяснить своим пользователям, без излишнего юридического языка, что конкретно произойдет в результате принятия и изменения тех или иных правил. Сейчас мы видим активную позицию германского регулятора в связи с подобными процессами, ставится вопрос о том, что предлагаемые WhatsApp правила не соответствуют европейским нормам в области безопасности персональных данных», – подчеркнул Парфентьев.

    Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич добавляет, что

    большинство пользователей автоматически примут новые правила, «не понимая, что они полностью попадают в цифровую кабалу, в зависимость от транснациональных цифровых корпораций».

    «Я абсолютно уверен, что 100% пользователей не узнают об иной обработке их персональных данных. Собственно, на этом все и построено», – указал Малькевич.

    По его словам, IT-технологии, Big Data – это «новая нефть» и регулированием этой сферы нужно заняться в самые кратчайшие сроки, «причем профессионально, а не сотрясать воздух запретительными инициативами». «Мы уже год обсуждаем закон о «приземлении» зарубежных IT-гигантов в РФ, но только сейчас вышли на финальную стадию проработки, а в Турции такой закон уже с осени работает», – напомнил Малькевич.

    Что касается изменения пользовательского соглашения WhatsApp, то Парфентьев подчеркивает, что компания вправе принимать подобные меры в зависимости от ситуации. «Допустим, появилось новое законодательство, которое требует от сервиса дополнительных обязательств. Но если изменение пользовательского соглашения обусловлено исключительного маркетинговыми обстоятельствами, то это другая ситуация», – пояснил эксперт.

    В истории с WhatsApp дело осложняется тем, что пользователи встревожены грядущим оборотом своих персональных данных, их беспокоит тайна коммуникации и каким образом эта информация будет использоваться Facebook. «Скорее всего, реакция юзеров будет аналогична той, которая возникла при первом объявлении о предстоящих изменениях. Кто-то продолжил пользоваться мессенджером, потому что WhatsApp сдал назад, отложил до 15 мая свои новые правила», – напомнил собеседник.

    В субботу глава думского комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил о технических возможностях ограничить работу WhatsApp в стране. Но этот вопрос требует широкого обсуждения. В России уже была замедлена работа соцсети Twitter за распространение противозаконного контента.

    По словам депутата, изменения в политике WhatsApp противоречат российскому законодательству, поскольку персональные данные являются неотъемлемой собственностью обладателя и без его согласия невозможно передать их третьим лицам. «Мы обсудим с Роскомнадзором как регулятором в этой сфере, каковы могут быть меры реагирования со стороны России и какова будет официальная оценка. Если для этого потребуется обращение в Роскомнадзор, то, конечно, мы его подготовим», – заявил Хинштейн.

    Роскомнадзор уже посоветовал россиянам «четко представлять риски», связанные с передачей своих персональных данных зарубежным компаниям. До конца мая ведомство ожидает от WhatsApp и Facebook подтверждения локализации данных российских пользователей на территории РФ. В случае отсутствия ответа будет решаться вопрос о привлечении компаний к административной ответственности за нарушение российского законодательства в сфере персональных данных.

    Ранее коллега Хинштейна по комитету Антон Горелкин заявил, что «новая политика WhatsApp в отношении персональных данных пользователей прежде всего неэтична», мессенджер набирал аудиторию «на одних условиях, а теперь поставили всех перед фактом, что условия будут другими – или лишитесь аккаунтов». По его словам, WhatsApp лишь формально следует закону, согласно которому оператор персональных данных обязан спрашивать согласие пользователя на передачу их третьим лицам. На деле это происходит в «ультимативной форме, не давая пользователю выбора». «На мой взгляд, это нарушение закона», – уверен депутат.

    Малькевич добавляет, что говорить «о WhatsApp, а если брать шире, о корпорации Facebook и этике бессмысленно, потому что это антонимы».

    «Они делают так, как удобно им и, давайте говорить честно, тем спецслужбам, с которыми они сотрудничают. С каждым днем IT-гиганты затягивают на наших шеях цифровую удавку,

    они сами определяют, кого карать или миловать», – говорит член ОП.

    По его словам, у государств нет возможностей влиять на деятельность мировых IT-гигантов.

    «Россия последовательно выступает за то, чтобы на площадке ООН выработать единый свод норм для того, чтобы обуздать распоясавшихся цифровых хамов. Но это можно сделать только методом унификации законодательства, чтобы во всех крупных государствах был единой подход к защите цифровых прав граждан», – подытожил Малькевич.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •