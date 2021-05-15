Чем опасно новое пользовательское соглашение WhatsApp

Мессенджер WhatsApp начал заставлять пользователей соглашаться со своими спорными новыми условиями обслуживания – спустя почти полгода после того, как впервые объявил о планах сделать это. В Госдуме видят в действиях мессенджера противоречия закону и намерены обсудить меры реагирования с Роскомнадзором. Какие опасности для пользователей представляют новые правила WhatsApp и почему их уже называют цифровой удавкой?

В субботу WhatsApp начал отключать некоторые опции тем пользователям, которые не согласны с обновленной политикой конфиденциальности. Предполагалось, что новое пользовательское соглашение начнет действовать в феврале этого года, однако из-за массового недовольства юзеров американская корпорация Facebook, которая владеет мессенджером, перенесла эти сроки на май.

Впервые WhatsApp объявил о планах по обновлению приложения в октябре 2020 года. Расширенный набор функций позволит малым предприятиям загружать свои каталоги прямо в приложение. Благодаря этому юзеры WhatsApp смогут отправлять сообщения компании, просматривать и оплачивать товары в мессенджере. Но когда в январе это изменение было анонсировано пользователям, возникла паника, которая в конечном итоге привела к миллионам новых регистраций для конкурирующих сервисов, прежде всего Telegram и Signal.

Главное недовольство юзеров вызвано тем, что их личные данные – номера телефонов, транзакции и IP-адреса – будут передаваться в Facebook. Высказывались опасения, что в случае объединения аккаунтов пользователя в WhatsApp с учетными записями в Facebook и Instagram появится уникальный профиль с огромным количеством персональных данных. Эта информация нужна Facebook для использования в маркетинговых целях. При этом остается открытым вопрос, не будет ли Facebook получать доступ к переписке пользователей и предоставлять ее спецслужбам США.

На официальном уровне заявляется, что сервис «всегда будет защищать персональные диалоги двусторонним шифрованием, так что ни WhatsApp, ни Facebook не смогут видеть эти сообщения». Местоположение также останется скрытым и не может быть передано Facebook.

Компания заявляет, что на самом деле изменения незначительны, и что волна паники пользователей в январе была вызвана распространением дезинформации. По мнению аналитиков, принятие правил имеет решающее значение. В 2014 году Facebook купила WhatsApp за 19 млрд долларов с целью превратить его в западный эквивалент китайского приложения WeChat, где юзеры могут, например, заказать пиццу, оплатить счета ЖКХ и пользоваться госуслугами.

Согласно статистике глобальной исследовательской платформы Appinio, чуть менее одного из четырех пользователей знают, что приложение изменит свои условия. Компания объявила, что за отказ принять новое соглашение пользователи постепенно полностью потеряют доступ к WhatsApp. С субботы они не смогут закрыть экран с просьбой принять новые условия, хотя по-прежнему смогут принимать телефонные звонки и отвечать на сообщения с помощью уведомлений. Однако со временем даже это будет отключено и придется либо принять новые правила, либо удалить свои учетные записи.

По мнению экспертов, одна из главных опасностей обновления соглашения в том, что далеко не все, кто примет его, будут в курсе изменений. По данным Mediascope, осень прошлого года ежемесячная аудитория мессенджера в России составляла 70 млн человек. «Какая-то часть юзеров покинет мессенджер в поисках новых коммуникационных средств с большей приватностью и защитой от рекламы на основе их коммуникации и предполагаемых предпочтений», – говорит координатор Центра безопасного Интернета, ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Урван Парфентьев.

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Эксперт пояснил, что когда пользователь соглашается с новыми правилами, то предполагается, что он информирован о сути изменений, но на деле это совсем не так. «В этом тоже заключается большая опасность. Во многом усилия европейского регулятора направлены на разрешение этой проблемы, он требует максимально четко и коротко объяснить своим пользователям, без излишнего юридического языка, что конкретно произойдет в результате принятия и изменения тех или иных правил. Сейчас мы видим активную позицию германского регулятора в связи с подобными процессами, ставится вопрос о том, что предлагаемые WhatsApp правила не соответствуют европейским нормам в области безопасности персональных данных», – подчеркнул Парфентьев.

Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич добавляет, что

большинство пользователей автоматически примут новые правила, «не понимая, что они полностью попадают в цифровую кабалу, в зависимость от транснациональных цифровых корпораций».

«Я абсолютно уверен, что 100% пользователей не узнают об иной обработке их персональных данных. Собственно, на этом все и построено», – указал Малькевич.

По его словам, IT-технологии, Big Data – это «новая нефть» и регулированием этой сферы нужно заняться в самые кратчайшие сроки, «причем профессионально, а не сотрясать воздух запретительными инициативами». «Мы уже год обсуждаем закон о «приземлении» зарубежных IT-гигантов в РФ, но только сейчас вышли на финальную стадию проработки, а в Турции такой закон уже с осени работает», – напомнил Малькевич.

Что касается изменения пользовательского соглашения WhatsApp, то Парфентьев подчеркивает, что компания вправе принимать подобные меры в зависимости от ситуации. «Допустим, появилось новое законодательство, которое требует от сервиса дополнительных обязательств. Но если изменение пользовательского соглашения обусловлено исключительного маркетинговыми обстоятельствами, то это другая ситуация», – пояснил эксперт.

В истории с WhatsApp дело осложняется тем, что пользователи встревожены грядущим оборотом своих персональных данных, их беспокоит тайна коммуникации и каким образом эта информация будет использоваться Facebook. «Скорее всего, реакция юзеров будет аналогична той, которая возникла при первом объявлении о предстоящих изменениях. Кто-то продолжил пользоваться мессенджером, потому что WhatsApp сдал назад, отложил до 15 мая свои новые правила», – напомнил собеседник.

В субботу глава думского комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил о технических возможностях ограничить работу WhatsApp в стране. Но этот вопрос требует широкого обсуждения. В России уже была замедлена работа соцсети Twitter за распространение противозаконного контента.

По словам депутата, изменения в политике WhatsApp противоречат российскому законодательству, поскольку персональные данные являются неотъемлемой собственностью обладателя и без его согласия невозможно передать их третьим лицам. «Мы обсудим с Роскомнадзором как регулятором в этой сфере, каковы могут быть меры реагирования со стороны России и какова будет официальная оценка. Если для этого потребуется обращение в Роскомнадзор, то, конечно, мы его подготовим», – заявил Хинштейн.

Роскомнадзор уже посоветовал россиянам «четко представлять риски», связанные с передачей своих персональных данных зарубежным компаниям. До конца мая ведомство ожидает от WhatsApp и Facebook подтверждения локализации данных российских пользователей на территории РФ. В случае отсутствия ответа будет решаться вопрос о привлечении компаний к административной ответственности за нарушение российского законодательства в сфере персональных данных.

Ранее коллега Хинштейна по комитету Антон Горелкин заявил, что «новая политика WhatsApp в отношении персональных данных пользователей прежде всего неэтична», мессенджер набирал аудиторию «на одних условиях, а теперь поставили всех перед фактом, что условия будут другими – или лишитесь аккаунтов». По его словам, WhatsApp лишь формально следует закону, согласно которому оператор персональных данных обязан спрашивать согласие пользователя на передачу их третьим лицам. На деле это происходит в «ультимативной форме, не давая пользователю выбора». «На мой взгляд, это нарушение закона», – уверен депутат.

Малькевич добавляет, что говорить «о WhatsApp, а если брать шире, о корпорации Facebook и этике бессмысленно, потому что это антонимы».

«Они делают так, как удобно им и, давайте говорить честно, тем спецслужбам, с которыми они сотрудничают. С каждым днем IT-гиганты затягивают на наших шеях цифровую удавку,

они сами определяют, кого карать или миловать», – говорит член ОП.

По его словам, у государств нет возможностей влиять на деятельность мировых IT-гигантов.

«Россия последовательно выступает за то, чтобы на площадке ООН выработать единый свод норм для того, чтобы обуздать распоясавшихся цифровых хамов. Но это можно сделать только методом унификации законодательства, чтобы во всех крупных государствах был единой подход к защите цифровых прав граждан», – подытожил Малькевич.

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