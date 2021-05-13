В Госдуме разъяснили механизм работы закона о «приземлении» иностранных IT-компаний в РФ

«Все иностранные интернет-компании с аудиторией более полумиллиона пользователей в России обязаны будут открыть свои виртуальные офисы на единой сетевой платформе для юридических контактов с госорганами», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Антон Горелкин, комментируя будущий закон о «приземлении» IT-компаний в российской юрисдикции.

«Такое «приземление» зарубежных IT-компаний в России будет заключаться в налаживании постоянного и оперативного взаимодействия между ними и нашим государством. Никаких политических целей и мотивов тут нет», – пояснил разработчик законопроекта, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

«В будущем законе речь пойдет о защите российских пользователей, которые сейчас на популярных иностранных платформах просто бесправны. Им не добраться со своими жалобами до заграничных судов и головных офисов гигантов бигтеха. Ведь даже российские ведомства не всегда могут достучаться в эти заокеанские офисы», – посетовал депутат.

В четверг глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что в комитете готовится законопроект, который «обяжет владельцев крупных информресурсов с ежедневной аудиторией в России от 500 тыс. человек открывать официальные представительства (филиалы), которые должны в полном объеме представлять интересы и отвечать за их деятельность, в том числе в государственных и судебных инстанциях».

Ранее стало известно, что власти намерены ограничить размещение рекламы на интернет-платформах, нарушающих законодательство России. До этого член Общественной палаты Александр Малькевич заявил газете ВЗГЛЯД, что Google и другие зарубежные интернет-компании должны прекратить «вытирать ноги» об российских пользователей, подвергая цензуре или запрету их публикации по своим критериям.

Согласно законопроекту, Роскомнадзор запустит единую цифровую платформу для обмена юридически значимой информацией с зарубежными интернет-компаниями, ведущими бизнес в нашей стране, пояснил Горелкин. «Закон обяжет каждую компанию, соответствующую набору определенных критериев, зарегистрироваться на платформе и открыть там «личный кабинет» (виртуальный офис). Будем стремиться организовать взаимодействие иностранных компаний с госорганами в режиме одного окна. Поэтому личный кабинет платформы взаимодействия будет интегрирован с личным кабинетом налогоплательщика. На мой взгляд, это оптимальный технологический способ администрирования иностранных IT-компаний», – пояснил депутат.

В качестве критериев компаний, подпадающих под действие будущего закона, собеседник назвал распространение информации на русском языке, таргетирование рекламы на российских потребителей, получение прибыли от деятельности в России, обработка персональных данных россиян и не менее 500 тысяч человек ежедневной аудитории в нашей стране.

«Очевидно, среди них окажутся социальные сети, рекламные системы, аудиовизуальные сервисы, мессенджеры, сторы (интернет-магазины), поисковики, хостинговые провайдеры, игровые дистрибьюторы, онлайн-игры», – предположил Горелкин. Он перечислил компании, которые точно подпадут под действие закона: Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Google AdWords, YouTube, WhatsApp, Viber, Telegram, Steam, WorldOfTanks, назвав данный список неокончательным.

«Разумеется, предусмотрены и меры принуждения для тех, кто решит игнорировать этот закон, – продолжает Горелкин. – Главный принцип: наказание не должно бить по российским пользователям, но при этом чувствительно затрагивать материальные интересы самих компаний».

Меры наказания таких компаний депутат перечислил «по возрастающей»: информировать пользователей через всплывающие окна о том, что данная компания нарушает российские законы, ограничивать платежи российских пользователей за услуги такой компании через отечественные платежные системы и, наконец – запретить распространение рекламы на ресурсах нарушителя. «Обсуждаются и другие меры воздействия, но и перечисленных достаточно, чтобы зарубежные IT-гиганты с вниманием отнеслись к будущему закону», – резюмировал Горелкин.