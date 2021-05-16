Участники Евровидения из Хорватии и Австралии оценили песню Манижи

Участники Евровидения-2021 из Хорватии и Австралии выразили поддержку певице Маниже, представляющей Россию на международном конкурсе с песней «Russian Woman».

В интервью на YouTube-канале международного вокального конкурса хорватская певица Альбина заявила, что готова отдать максимальное количество баллов – двенадцать – за российскую исполнительницу, передает РИА «Новости».

«Мне нравится Манижа. Она очень энергичная, самостоятельная, очень искренняя. У ее песни отличный посыл – это очень важно в этом контексте: «Каждая русская женщина должна знать, ты достаточно сильна, чтобы сломать стену», – пояснила Альбина.

Австралийская артистка Монтень также назвала Манижу своим фаворитом на Евровидении и призналась, что от себя двенадцать баллов отдала бы именно ей. При этом в прошлом году певица сделала свой выбор в пользу участников из Исландии.

«Это трудный выбор, потому что мне по-прежнему нравится Исландия, но в этом году я отдам свой голос за Манижу из России. Я восхищаюсь ею. Она великолепна», – призналась Монтень.

Ранее иностранцы восхитились видео с репетиции Манижи на сцене Ahoy в Роттердаме.

В апреле песню Манижи для «Евровидения» номинировали на премию Eurostory Award за лучший текст, однако позже исполнительница «несколько изменила» текст песни. Между тем сенатор Алексей Пушков назвал песню Манижи для «Евровидения-2021» «барахлом».

Напомним, 5 апреля московские следователи начали проверку песни Манижи «Русская женщина», с которой она будет представлять Россию на «Евровидении». Телеведущий Иван Ургант предложил «подстраховаться» и отправить песню Манижи в Роспотребнадзор, Кадастровую палату, Рыбнадзор, а также прогнать композицию по базе ГИБДД. Британские букмекеры оценили шансы Манижи на победу в «Евровидении-2021» в 2,27%.

Конкурс «Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая в Нидерландах. Манижа выступит в первом полуфинале под номером 3. Состязание в России будет транслировать Первый канал.

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