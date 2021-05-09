Иностранцы восхитились видео с репетиции Манижи

Иностранные пользователи оценили первую репетицию певицы Манижи, которая представит Россию на Евровидении-2021 с песней «Russian Woman».

На YouTube-канале международного вокального конкурса опубликовали видеозапись с выступлением россиянки на сцене Ahoy в Роттердаме. Исполнительница появилась на сцене в наряде, сшитом из лоскутов ткани, которые прислали из всех регионов России. Затем Манижа продолжила шоу в ярко-красном комбинезоне.

Многие комментаторы эмоционально высказались о номере российской певицы и похвалили текстовую составляющую композиции, передает РИА «Новости».

«Победительница! Точно проголосую за нее в финале! Люблю тебя, Россия. Из Франции», – написал Rémiconic.

«Да, не бойся, красотка! Меня действительно не волнует, что обо мне говорят. Манижа – моя победительница в этом году. Слушаю ее песню каждый день с 8 марта. Я бы отдала все, чтобы увидеть, как она поднимает хрустальный микрофон над головой и ставит на место всех своих хейтеров! Она заслуживает это! И знаете, что? Я буду голосовать за нее в полуфинале и финале двадцать раз! Удачи, красавица», – написала пользовательница под ником S.

«Это такая самобытная и цепляющая песня с удивительной лирикой, и она поет ее с такой самоотдачей. Привет из Польши», – высказался momo's forehead.

«Пожалуйста, дорогая Европа – голосуй за нее 18 мая! Ты действительно заставляешь гордиться собой. Ты настоящая победительница», – считает Grazel Thaddeus.

«Это настоящий культурный шок. Мелодия реально цепляет. Любовь», – пишет Eren Aygün из Турции.

«Почему это так невероятно… Я просто обожаю эту песню! Давай, Россия, с огромной любовью из Греции», – обратился Pandalover.

«Наконец-то Россия решила петь на русском. Великолепный язык, удачи», – заключил Paul B из Польши.

Ранее московские следователи начали проверку песни Манижи «Русская женщина», с которой она будет представлять Россию на «Евровидении». Позже пецица изменила текст конкурсной песни Russian Woman для «Евровидения».

Напомним, в апреле песню Манижи для «Евровидения» номинировали на премию Eurostory Award за лучший текст. Между тем сенатор Алексей Пушков счел песню исполнительницы «барахлом».

Конкурс «Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая в Нидерландах. Манижа выступит в первом полуфинале под номером 3. Состязание в России будет транслировать Первый канал.