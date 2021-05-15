Блогеров впечатлил пришедший «закрывать» «Вечерний Ургант» Жириновский

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пришел на шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале и рассказал, откуда у людей берутся психические проблемы в жизни. Блогеры отреагировали на откровения политика.

Перед приходом на шоу Жириновский опубликовал пост в Telegram, в котором сообщил, что уехал закрывать «Вечерний Ургант».

«Ваня дошутился... Уехал закрывать...» – написал он.

Во время передачи Жириновский рассказал зрителям о своем детстве и поделился подробностями личной жизни. «Я ее раздел, а сам не успел. Родители же могут вернуться. Она-то быстро оденется, а мне что? А потом говорят: откуда у людей берутся психические проблемы в жизни? Когда я женился – еще одна травма. Первая брачная ночь, пришли в гостиницу, а они говорят: дайте паспорта, вы москвичи, вам нельзя. Это не травма разве?» – поделился политик.

Данный выпуск шоу получил большой отклик в Сети, передачу также активно комментируют блогеры. Так, телеведущая Ксения Собчак отметила, что танцующий в программе Жириновский похож на 45-го президента США Дональда Трампа. «Золотой фонд воспоминаний Жириновского о любви, сексе и ужасах брачной ночи», – написала она в своем Telegram.

«Субботний асмр и антистресс: полторы минуты танцующего Жириновского (в реальном времени!) на шоу Вани Урганта», – добавила Собчак.

«Как все-таки круто что он у нас есть», – отреагировал на выпуск шоу журналист и блогер Максим Кононенко в своем Telegram.

«Наконец раскрыто происхождение психологических травм Жириновского», – говорится в Telegram-канале «Антиглянец».

Напомним, Жириновский пригрозил закрыть передачу после того, как Ургант пошутил над политиком в эфире «Вечернего Урганта». Тогда Ургант вместе с соведущим Дмитрием Хрусталевым сравнили взаимоотношения политика и главы КПРФ Геннадия Зюганова «с семейной парой» и с «полками в плацкартном вагоне». Ургант ответил на угрозу лидера ЛДПР. Шоумен сыронизировал, что политик известен серьезностью комментариев и не высказывается для привлечения внимания.