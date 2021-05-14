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Синоптики рассказали о погоде в Москве
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Облачная погода с прояснениями, дождем и грозами ожидается в Москве и Подмосковье, сообщают синоптики.
Температура в Москве днем составит 22–24 градуса тепла, ночью похолодает до 13 градусов. В Подмосковье днем воздух прогреется до 25 градусов тепла, в ночные часы температура опустится до 10 градусов, передает ТАСС.
«Кратковременный дождь, по области местами сильный. Гроза», – говорится в сообщении Гидрометцентра. Порывы юго-восточного ветра при грозе могут достигать 17 м/с. Желтый уровень погодной опасности из-за грозы будет действовать в Москве и Подмосковье до 21.00 мск субботы, из-за порывистого ветра – до 21:00 мск пятницы.
Атмосферное давление в регионе составит 749 мм ртутного столба.
Слепаков ответил матом агрессивным сторонникам Навального
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Актер и автор Семен Слепаков написал сторонникам Алексея Навального нецензурное стихотворение в ответ на обвинения его в «продажности Кремлю».
Слепаков опубликовал стихотворение в своем Instargam. По словам актера, он обращается ко «всем, кто нашел на меня компромат». При этом он предупреждает, что «в стишке будет мат».
«Вы мне не попали ни в глаз, ни в бровь
И даже почти не подпортили кровь,
Я знал и раньше, что ваша любовь, как двусторонний плед:
С одной стороны – уютная шерсть
С другой – шипы и прочая жесть
Теперь убедился, что так и есть –
Больше иллюзий нет.»
В комментариях под постом стихотворение Слепакова оценили телеведущая Ксения Собчак и шоумен Гарик Харламов.
«Семен. Ты большой артист и очень талантливый человек. Остальное пройдет. Точнее проплывет», – написала Собчак.
«Браво», – прокомментировал Харламов.
Между тем в стихотворении к сторонникам Навального Слепаков рассказал и о разводе с женой. По его словам, брак расторгнут уже давно, ранее юморист не высказывался об этом прямо.
«Теперь пару слов про мою семью,
Сейчас и на это свет я пролью –
Я в браке давно уж не состою.
Не буду вас утомлять деталями.
Грустно, но – селяви –
Нас прошлой осенью развели,
И странно, что этого вы не нашли,
Расследователи …»
История началась после несанкционированных митингов в январе, когда Слепаков в стихотворении высмеял «оппозиционеров», которые «переживают за Россию», сидя на пляжах за границей.
После этого Слепаков подвергся угрозам со стороны пользователей соцсетей после публикаций им стихотворений о несанкционированных акциях в России. В своих обращениях к артисту пользователи пожелали Слепакову умереть от рака и «сдохнуть» его семье.
Утвержден список недружественных России государств
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В список иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении России, вошли США и Чехия, следует из постановления правительства.
«Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц», – цитирует распоряжение ТАСС.
В список вошли только две страны – США и Чехия. В отношении них будут применяться меры согласно указу президента России Владимира Путина от 23 апреля 2021 года. Согласно документу, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию не более 19 работников из числа жителей России, а США – ни одного.
Утверждается количество физлиц, которые находятся в России и с которыми дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений указанных государств могут быть заключены трудовые договоры, договоры о предоставлении труда работников (персонала) и иные гражданско-правовые договоры, на основании которых возникают трудовые отношения с физическими лицами, находящимися на территории России, передает РИА «Новости».
О создании списка недружественных государств в своем указе объявил Путин. Это стало ответом на высылку российских дипломатов из США и разгоревшийся дипломатический скандал между Россией и Чехией.
Путин заявил о превращении Украины в антипода России
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Украину превращают в антипода России, при этом в стране происходит зачистка политического поля, а западные партнеры никак не реагируют, заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.
«Судя по всему – и это очень печально, – Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Президент отметил, что на Украине происходит зачистка политического поля, а западные партнеры никак не реагируют. «Сейчас, как известно, там происходит совершенно очевидная зачистка политического поля. Закрываются общенациональные средства массовой информации – и ничего, наши партнеры западные никак на это не реагируют, если не сказать поддерживают решения подобного рода», – сказал Путин.
«Это, безусловно, вопрос, который должен всегда находиться в поле нашего внимания, и мы своевременно, должным образом, имея в виду те угрозы, которые для нас создаются, должны будем на это реагировать», — подчеркнул глава государства, передает ТАСС.
При этом он указал, что «представителям оппозиции (на Украине) вменяется в вину сотрудничество с Россией, в том числе в экономической сфере». «По политическим мотивам избирательно кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики, хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России и, кстати говоря, в Крыму тоже – и ничего, это считается нормой», – сказал Путин.
Он отметил, что такие решения являются политическими и избирательными. «Направлены только на одно – зачистить политическое поле от тех сил, которые выступают за мирное разрешение кризиса на юго-востоке Украины, в Донбассе, и за добрососедские отношения с Россией», – подчеркнул Путин.
В четверг украинский прокурор потребовал арестовать Медведчука на два месяца с возможностью внесения залога в размере 10,9 млн долларов. Однако суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте Медведчука и назначил политику круглосуточный домашний арест до 9 июля включительно.
Сам Медведчук заявил, что готов к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту. Также он добавил, что не получал официального сообщения о подозрении в государственной измене. Тем временем 40 депутатов Верховной рады от ОПЗЖ обратились в суд с заявлением о готовности взять Медведчука под личное поручительство.
Во вторник генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его однопартиец Тарас Козак подозреваются в госизмене и расхищении нацресурсов Крыма. В тот же день в СМИ появилась информация, что украинские правоохранители проводят обыски в доме Виктора Медведчука в Киеве.
Глава СБУ Иван Баканов заявил, что Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в ход процесса над Медведчуком, однако следит за ситуацией.
Возле станции метро в Москве открыли стрельбу из автомата
Сотрудники полиции задержали 28-летнего жителя Подмосковья, который стрелял из охолощенного автомата Калашникова возле станции метро «Рязанский проспект», сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД по столице Владимир Васенин.
«Установлено, что мужчина, находясь на улице недалеко от станции метро «Рязанский проспект», произвел в воздух несколько выстрелов из автомата. <...> Прибывшими полицейскими на месте происшествия было обнаружено пять гильз. Мужчина был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции, оружие изъято», – цитирует АГН «Москва» Васенина.
Кроме того, он отметил, что на задержанного составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).
Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Наиболее тяжелые пятеро детей и трое взрослых, а также мама пострадавшей девочки были перевезены бортом МЧС в шесть клиник российской столицы. В пятницу в больнице в Казани оставались 15 пострадавших.
Ранее президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия. Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил повысить возраст для покупки гражданского оружия.
Пашинян попросил военной помощи у Путина
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Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи, в том числе военной, из-за ситуации в Сюникской области.
Пашинян пояснил, что во время телефонного разговора с президентом России в четверг он не попросил помощи, так как «подходы сторон к проблеме были по существу идентичными».
«Президент России сказал, что он сам считает, что ВС Азербайджана должны вернуться за пределы Армении, и есть более важная часть, которая вчера вечером была констатирована: достигнута договоренность, что сегодня азербайджанские ВС должны были выполнить эти действия, то есть покинуть территории границ Армении», – передает слова Пашиняна РИА «Новости».
И.о. премьера добавил, что в некоторых местах ВС Азербайджана покинули эту территорию. «Причиной того, что я вчера не обратился [к Путину за помощью] является то, что накануне на самом высоком уровне было констатировано, что сегодня войска должны были быть выведены. Но так как ход переговоров показал, что, во всяком случае сегодня, договоренность полноценно не будет выполнена, я обратился к президенту РФ, чтобы Российская Федерация оказала в этой ситуации Армении помощь, в том числе военную», – сказал Пашинян, ссылаясь на двусторонние договора.
и»Ранее в пятницу пресс-служба Кремля рассказала, что президент России Владимир Путин поговорил по телефону с и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном, обсудили ситуацию на границе Азербайджана и Армении. Между тем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Пашинян в ходе телефонного разговора Путиным не просил о помощи в связи с ситуацией в Сюникской области на границе с Азербайджаном.
Напомним, Минобороны Армении сообщало, что 12 мая азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Ситуацию на границе обсуждали в среду главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров.
ОДКБ заявляла, что в случае обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана примет необходимые меры.
ЕС отреагировал на утверждение списка недружественных России стран
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Глава Евросовета Шарль Мишель выступил с утверждением, что утверждение правительством России перечня недружественных иностранных государств якобы подрывает дипломатические отношения.
По мнению главы Евросовета, «решение российского правительства о «государствах, совершающих недружественные действия», является еще одним эскалационным шагом и подрывает дипломатические отношения», передает ТАСС.
По словам Мишеля, «усилия по разделению ЕС тщетны». «Полная солидарность с Чешской Республикой. Мы призываем Россию в полной мере соблюдать Венскую конвенцию», – добавил глава Евросовета.
В пятницу был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только две страны – США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свою дипмиссию в России не более 19 работников – граждан России и третьих стран, а США – ни одного.
Напомним, 23 апреля президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия. Это стало ответом на высылку российских дипломатов из США и разгоревшийся дипломатический скандал с Чехией.
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Россия дала США срок для сокращения персонала дипмиссии
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Вопрос об ограничении найма на работу россиян в посольство США закрыт окончательно и бесповоротно, и в Москве ожидают, что Штаты до 1 августа приведут персонал в соответствии с требованиями, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Как известно, в ответ на враждебные действия США руководством России было принято решение об ограничении, включая полный запрет, найма граждан Российской Федерации и третьих стран посольствами и консульскими учреждениями недружественных государств. Данная мера, о которой говорится в заявлении российского МИД 16 апреля этого года, утверждена указом президента от 23 апреля этого года», – цитирует РИА «Новости» Захарову.
Она напомнила, что согласно распоряжению правительства России от 13 мая этого года американским диппредставительствам теперь запрещается принимать на работу физических лиц, находящихся на территории Российской Федерации.
«С учетом того, что для реализации данной меры потребуется время, МИД России ожидает, что посольство и консульские учреждения США в нашей стране не позднее 1 августа этого года приведут состав своего персонала в соответствие с указанными требованиями. Американской стороне регулярно даются необходимые разъяснения, не оставляющие почвы для каких-либо недопониманий. Данный вопрос закрыт окончательно и бесповоротно», – добавила она.
Между тем, первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров заявил, что список недружественных России стран могут расширить в случае продолжения антироссийской политики.
В этой связи он упомянул недружественную позицию бывших стран Варшавского договора, которые, став членами НАТО, «очень рьяно исполняют команды из Вашингтона».
«Уже снижается численность посольств этих стран в России, возможны ограничения и в экономическом сотрудничестве», – сказал он. По мнению Джабарова, появление недружественных России стран «остудит «горячие головы», которые привыкли во всем винить Россию».
Ранее был утвержден список недружественных России государств. В список вошли только две страны – США и Чехия – в их отношении будут применяться меры согласно указу президента России Владимира Путина от 23 апреля 2021 года. Согласно документу, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию не более 19 работников из числа жителей России, а США – ни одного.
Также сообщалось, что Россия отложила запрет посольству США нанимать на работу местных граждан.
Напомним, посольство США заявило, что с 12 мая перестало обрабатывать запросы на неиммиграционные визы, кроме дипломатических поездок, консульские услуги будут предоставляться только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев.
Кроме того, гражданам США, чья российская виза истекает, было рекомендовано покинуть страну до 15 июня. При этом подчеркивалось, что ситуация связана с намерением российского правительства запретить американской дипмиссии нанимать иностранных граждан в любом качестве.
Решетова впервые рассказала о причине расставания с Тимати
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Модель Анастасия Решетова назвала причины расставания с рэпером Тимати (Тимур Юнусов), с которым они воспитывают общего сына Ратмира.
«Почему мы расстались? Было сделано столько боли друг другу, и предательства повторялись. Когда мы расстались, я поняла, что это к лучшему. У меня как будто отлегло, перестала бояться. Перевернула страницу. Ощущения, будто я ушла от отца», – рассказала Решетова в фильме «Мой монолог» на YouTube. При этом модель не рассказала, о каких предательствах конкретно идет речь.
«Очень много всего было между нами. Вообще было все: любовь, ненависть, интриги, предательства, счастливые моменты, признания в любви», – рассказала она.
По словам Решетовой, отношения с Тимати были нездоровыми. Модель заявила, что теперь она является другим человеком. Она признала, что отношения с Тимати во многом оказали влияние на ее личность.
Напомним, в сентябре прошлого года Решетова сообщила о расставании с Тимати после шести лет отношений. В октябре 2019 года у пары родился сын. Также у музыканта есть дочь Алиса от предыдущих отношений с моделью Аленой Шишковой.
Отставные полицейские Франции опубликовали обращение к Макрону
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Отставные сотрудники полиции Франции опубликовали открытое письмо к властям республики и президенту Эммануэлю Макрону с призывом предотвратить ухудшение ситуации в сфере безопасности в стране.
«Просим вас сделать все возможное, чтобы положить конец чрезвычайно серьезной ситуации в сфере безопасности на территории Франции», – приводит ТАСС текст обращения, которое подписали 93 бывших сотрудника полиции Франции.
Среди авторов письма присутствуют как младшие офицеры, так и высшие чины, самый старший из которых – главный контролер Ален Дешам. К вечеру пятницы послание, опубликованное 11 мая на сайте mesopinions.com, поддержали около 30 тыс. человек.
В обращении утверждается, что в отдельных областях страны законы республики больше не действуют, а «агрессивные меньшинства оспаривают власть государства». На это, по словам авторов обращения, указывают заметно участившиеся нападения на сотрудников правоохранительных органов.
«Полицейские и жандармы – это залог сохранения мира и наших свобод. Но без безопасности в свободах нет смысла», – подчеркивают отставные полицейские. Они призывают к «моральному, юридическому и материальному перевооружению» правоохранительных органов и обеспечению защиты как самих сотрудников полиции, так и их семей.
«Пора предпринять эффективные действия, чтобы отвоевать собственную страну и восстановить государственный порядок повсюду», – говорится в тексте послания. Его авторы возлагают ответственность за рост преступности и участившиеся беспорядки на нелегальных мигрантов и требуют принять более эффективные меры в сфере миграционного контроля. «Франция не должна погрузиться в хаос. Полиция не потерпит, чтобы завтра ее сменили военные, стремясь избежать гражданской войны», – пишут отставные офицеры.
«Мы надеемся, что власти услышат наш призыв к общенациональному действию, и присоединяемся к голосам наших товарищей из вооруженных сил, которые выступили первыми», – отмечается в заключительной части открытого письма.
Глава Национальной полиции Франции Фредерик Во написал ответное письмо, выдержки из которого опубликовала в пятницу радиостанция Europe 1. В своем послании он заявил, что обращение отставных офицеров «не укрепляет, а ослабляет институт» полиции. Он также напомнил, что даже уход из правоохранительных органов не освобождает бывших служащих от проявления сдержанности, особенно в публичных заявлениях.
«Полиции сейчас как никогда нужны уверенность в себе, единство, сплоченность в ее рядах, а не партизанские настроения, – написал он. – На мой взгляд, наши старшие товарищи могли бы внести свой вклад за счет конструктивных и объединяющих речей».
Ранее журнал Valeurs Actuelles опубликовал обращение группы отставных французских генералов к Эммануэлю Макрону В документе, под которым подписались несколько тысяч военных, говорится о расовой войне во Франции, способной привести к разрушению страны. Офицеры также отметили, что исламисты начали устанавливать свои порядки в разных частях республики. Начальник штаба вооруженных сил Франции Франсуа Лекуантр заявил, что генералов накажут.
Позже еженедельник Valeurs Actuelles опубликовал открытое послание группы действующих французских военных, которые поддержали заявление отставных генералов об угрозе распада Франции. Начальник штаба вооруженных сил Франции Франсуа Лекуантр предложил уволиться предупредившим об угрозе гражданской войны и распада страны военным.
Вирусолог объяснил, как второй год пандемии способен стать опаснее первого
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Второй год пандемии коронавируса действительно может оставить больше смертей, нежели первый, поэтому всем странам, включая Россию, необходимо нарастить темпы вакцинации населения, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», профессор вирусологии Александр Чепурнов.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в этот год пандемии коронавирусной инфекции может оказаться больше погибших от заболевания, нежели в прошлом, сообщает ТАСС. В связи с этим он призвал мировое сообщество применять в борьбе с пандемией «комбинацию мер», включающую как вакцинацию, так и другой комплекс защиты.
«ВОЗ – организация всемирная, поэтому оценивает обстановку во всем мире. И миру до серьезной значительной вакцинации еще очень-очень далеко. Да и у нас с ней дела обстоят не блестящим образом. Думаю, что директора испугал пример Индии, которая достаточно фармацевтически развитая страна, имела хорошие возможности борьбы с пандемией, вакцину, пусть и не очень эффективную. Тем не менее, произошло то, что произошло – колоссальное количество заболевших (около 2 млн за неделю)», – говорит Чепурнов.
Напомним, 7 мая Индия установила антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки – 414,1 тыс. новых случаев. 25 апреля премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о «коронавирусном шторме». Кроме того, вирусолог напомнил, что также по заболевшим в мире тяжелая обстановка в Бразилии. По данным на 14 мая, за минувшие сутки в стране зарегистрировано 430,4 заболевших.
«Мы видим большое количество стран с плохим состоянием санитарии и гигиены, которые все сильнее и сильнее охватываются вспышкой. Тем более мы видим совершенно отчетливое проявление сезонности, когда происходит естественное затухание на какое-то время, а потом вспышка. Не знаю, насколько предположения главы ВОЗ окажутся реальными, но то, что опасения такие существуют – правда», – объясняет собеседник.
Тем не менее, мы также можем видеть отличный пример Израиля, Англии, США, где идет активная вакцинация населения, а изменения налицо, продолжает специалист. Кроме того, он подчеркивает, что не допустить прогнозируемый сценарий по увеличению количества смертей от коронавируса – в наших руках.
«Надеюсь, к числу стран с активной вакцинацией скоро и мы присоединимся. Нам нужно наращивать темпы, чтобы уже к следующему подъему осеннему, который, опять же, должен быть сильнее, чем весенний, набрать необходимое количество иммунизированных. А сделать это можно либо переболев, либо пройдя вакцинацию», – подчеркнул Чепурнов.
Он добавил, что в будущем ученым также предстоит выяснить, через какое время после первой прививки от коронавируса пациенту понадобится вторая, поскольку антитела не на всю жизнь остаются в организме человека.
Ранее врач Александр Мясников заявил, что в России началась третья волна пандемии COVID-19. По его прогнозам, она продлится около трех месяцев, после чего будет спад. Осенью специалист предсказывает новый подъем.
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Климкин испугался слов Путина об Украине
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил опасения из-за слов президента России Владимира Путина о превращении Украины в «анти-Россию».
Климкин заявил в Facebook, что «слова Путина сегодня о нас как «анти-России» не стоит недооценивать».
Он добавил, что российский лидер якобы говорит об Украине как о постоянном источнике проблем для России. «Именно такой лексики он еще не применял. Ответ Кремля будет асимметричным и очень жестким», – утверждает экс-министр.
Ранее Владимир Путин заявил о превращении Украины в антипода России: «Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности России новости».
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США выступили за открытие Арктики для торговли и транзита
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США выступают за то, чтобы Арктика была больше открыта для торговли и транзита, за обеспечение верховенства права в регионе, транспарентность и «хорошее управление во всех смыслах», заявила исполняющая обязанности помощника госсекретаря Марша Берникэт.
«Арктический совет является главным форумом для обсуждения и регулирования вопросов региона. Я рада подтвердить, что за 25 лет истории организации восемь стран вместе обсуждали эти вопросы. <…> Мы можем сотрудничать по всему спектру вопросов, которые вписываются в международные рамки. Мы ожидаем, что российско-американское сотрудничество по вопросам Арктики в рамках совета продолжится в течение предстоящего российского председательства в совете. Мы сосредоточены на вопросах окружающей среды», –приводит слова Берникэт ТАСС.
По мнению исполняющей обязанности помощника госсекретаря США, необходимо, чтобы в Арктике наблюдались обеспечение верховенства права, транспарентность и «хорошее управление во всех смыслах». «Мы хотели бы и дальше видеть это», – добавила Берникэт.
Кроме того, США выступают за то, чтобы Арктика была больше открыта для торговли и транзита. При этом Берникэт высказалась за добычу природных ресурсов при соблюдении экологических норм и при уважении прав коренных народов.
В среду российский посол по особым поручениям, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов призвал не допустить конфронтации в Арктике. Днем ранее в Совбезе обвинили Запад в стремлении сорвать стратегические проекты России в Арктике под предлогом охраны природы в целях недобросовестной конкуренции.
В апреле глава Пентагона заявил об усилении конкуренции за ресурсы Арктики. Ранее в том же месяце Москва обвинила НАТО в провокациях в Арктике, стремлению стран альянса к милитаризации региона и намерении использовать в целях сдерживания России. В начале апреля Россия утвердила новую программу развития Арктики.
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Появились подробности госпитализации телеведущего Молчанова
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Теле- и радиоведущий Владимир Молчанов госпитализирован с проблемами, возникшими из-за болезни печени, он находится в подвешенном состоянии, ему предстоит операция.
По данным «Московского комсомольца», врачи подтвердили необходимость оперативного вмешательства. 70-летний ведущий перенес коронавирус, который подорвал его здоровье.
При этом медики рассматривают вариант применения радионуклидной методики. Этой терапией владеют в одном лишь медицинском учреждении в Москве. Процедура платная и оценивается в 35-40 тыс. евро. Семья Молчанова пока не знает, где достать средства, сообщают журналисты. Сам Молчанов в пятницу заявил, что в госпитале он планирует пробыть около недели.
Владимир Молчанов родился в 1950 году в Москве в семье композитора и актрисы Марии Пастуховой-Дмитриевой. В 1967-м поступил в МГУ, изучал нидерландский язык. В 1987-1991 годах вел телепередачу «До и после полуночи» на советском телевидении. Неоднократный лауреат премии «ТЭФИ».
Ранее сообщалось о госпитализации телеведущей Ольги Бузовой, ей провели операцию.
Эрдоган объявил о борьбе против угнетения палестинцев
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Турция поддержит Иерусалим с той же решительностью, с какой она поддерживала Азербайджан в Нагорном Карабахе, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в телеобращении в связи с началом Ураза-байрама.
«Мы разгневаны гнетом террористического Государства Израиль. Израиль перешел все границы. Как мы решительно поддерживали борьбу Азербайджана за освобождение своих земель от оккупации, сегодня мы с тем же чувством приступаем к действиям против угнетения в палестинских городах и Иерусалиме. С той же решительностью, с какой мы защищали нашу сирийскую границу», – сказал Эрдоган, передает РИА «Новости».
По его словам, он провел переговоры с президентами и главами правительств 19 стран по ситуации в Газе. «Остановить Израиль – долг чести человечества. Мы призываем международное сообщество действовать. Участие ООН – необходимое условие. То, что нужно сделать, должно быть немедленно сделано, иначе неизбежны ужасные последствия», – добавил турецкий лидер.
Тем временем канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о поднятии государственного флага Израиля над зданием федеральной канцелярии Австрии в знак поддержки Израиля в конфликте с палестинским сектором Газа.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов. По последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Более 1800 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава.
Израильская авиация и артиллерия в ответ нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество. Число жертв израильских авианалетов на сектор Газа и артиллерийских обстрелов выросло до 115 человек, 600 получили ранения.
Израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение конфликта, отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
Эксперт объяснил решение отложить запрет посольству США на наем россиян
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«Возможно, этот шаг направлен на создание благоприятных условий к переговорам Владимира Путина с Джозефом Байденом», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он оценил сообщения о том, что российские власти проинформировали посольство США о решении отложить запрет на наем россиян на работу в американскую дипмиссию.
«Нам мало известно о том, что происходило в кулуарах, когда принималось данное решение. Но я не считаю это мягкотелостью по отношению к США, наоборот, расцениваю его как добрый шаг. Поссориться с американцами мы всегда успеем. Но, видимо, сейчас наше руководство не готово идти по линии обострения конфликта», – отметил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.
Мягкотелость абсолютно не в традициях российской дипломатии, добавил эксперт. «Скорее, этот шаг направлен на создание благоприятных условий к переговорам Владимира Путина с Джозефом Байденом, которые, вероятно, состоятся в июне», – предположил Ткаченко.
В пятницу стало известно – российские власти проинформировали американское посольство о решении отложить запрет на наем граждан России на работу в диппредставительства США. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского посольства в Москве.
Ранее посольство заявило, что с 12 мая перестанет обрабатывать запросы на неиммиграционные визы, кроме дипломатических поездок. Консульские услуги будут предоставляться только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев. Кроме того, гражданам США, чья российская виза истекает, было рекомендовано покинуть страну до 15 июня. В посольстве заявляли, что ситуация связана с намерением российского правительства запретить американской дипмиссии нанимать в любом качестве людей, не имеющих гражданства США.
В пятницу в дипмиссии заявили, что на месяц продлевают оказание ряда постоянных консульских услуг для американских граждан, живущих в России, включая перевыпуск паспортов, выдачу свидетельств о рождении.