Выборы-2021: ЕР добилась ипотеки для села, Прилепин призвал украинцев к новому Майдану

Сопредседатель «Справедливой России» Захар Прилепин назвал целью партии подготовку смены власти на соседней Украине. Тем временем, президент Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» о выделении 6 млрд рублей на благоустройство села и на ипотеку для сельских жителей.

Писатель и политик Захар Прилепин заявил в интервью URA.RU, что новый Майдан на Украине стал одной из «глобальных целей» своей партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Прилепин рассказал о своем видении сценария нового пророссийского Майдана. В момент, когда отчаявшиеся украинцы выйдут вновь в центр Киева с протестами, к ним присоединятся «добровольцы из России, российские дипломатические и правозащитные службы», которые примут в новом майдане «деятельное участие – зримое и незримое». Затем, согласно сценарию Прилепина, «придет избранная украинским народом украинская легитимная власть глубоко прорусского характера, которая с нами организует совместное союзное государство».

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил о своей поддержке программы комплексного развития сельских территорий, предложенной ранее партией «Единая Россия». Как рассказывал глава думской фракции единороссов Сергей Неверов, программа включает в себя, в частности благоустройство сел, строительство дорог и доступную для селян ипотеку. Теперь на эти цели правительство дополнительно выделит 6 млрд рублей из федерального бюджета. Президент отметил, что программа востребована. Ранее она уже помогла 45 тысячам семей улучшить свои жилищные условия. Дополнительные средства позволят профинансировать приобретение еще для 35 тысяч семей двух миллионов квадратных метров жилья. Будут построены почти двести новых объектов инфраструктуры, приведены в порядок более чем полтысячи населенных пунктов в 76 регионах.

Президент Фонда исследования проблем демократии, член ОП РФ Максим Григорьев считает, что радикальные заявления Захара Прилепина рассчитаны на его «родной» электорат из партии «За Правду». «Высказывание в такой форме хотя и привлечет какое-то количество людей, возможно, но при этом определенно испугает некоторых избирателей «Справедливой России» из ее старого электорального ядра», – отметил политолог. «Прилепин действует, исходя из той идеологии, в русле которой он создавал партию «За Правду», но она приемлема далеко не для всех справедливороссов. По логике действующего политика, он должен принимать во внимание, что аудитории «Справедливой России», «За Правду» и «Патриотов России» состоят из разных категорий людей, каждая – со своими подходами», – пояснил эксперт. Сопредседателям ныне объединенной партии стоило бы сфокусировать свое внимание на общих, не вызывающих споры предвыборных лозунгах, чтобы не потерять часть своих избирателей», – подчеркнул Григорьев.

Эксперт положительно оценил предложение «Единой России» по благоустройству села и доступной для селян ипотеке: «На мой взгляд, эта инициатива четко и ясно просчитана. Среди избирателей аграрных округов она получит одобрение. Средства, которые на это выделяются, вполне посильны для бюджета. Самое главное, что поддержал инициативу партии лично Владимир Путин. Такая инициатива пойдет в плюс «Единой России», как и многие недавние ее инициативы, – связанные с укреплением системы здравоохранения в регионах или с развитием внутрироссийского туризма. Это беспроигрышная тактика для партии», – резюмировал Григорьев.

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