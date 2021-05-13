|
|
Россиянин на 50-летней «копейке» проделал треть пути из Калуги в Магадан
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Россиянин Константин Зелин отправился на ВАЗ-2101 из Калуги в Магадан, он начал свое путешествие 8 мая и уже добрался до Новосибирска, проделав чуть меньше половины пути.
Энтузиаст выехал из Калуги на советском автомобиле, он смог доехать до Новосибирска, но сделал это с отставанием от графика, поскольку в Омске произошла поломка, сообщают «Вести. Новосибирск».
У него сломался датчик температуры охлаждающей жидкости, но он смог справиться с неполадкой, поскольку по специальности – механик. Отмечается, что автомобилю Зелина почти полвека, он с детства мечтал отправиться на советской машине в такое путешествие.
«Специально была выбрана отечественная классика, потому что при поломке, даже серьезной, я смогу найти запчасти. Для путешествия не нужен подготовленный кемпер или внедорожник за большие деньги», – пояснил он.
Механик подготовил машину к путешествию, ВАЗ-2101 был почти полностью разобран на СТО, некоторые детали заменили на новые, после чего собрали машину. С собой он взял все необходимое: канистру с топливом, инструменты и «запаску».
Путешественник решил не менять «родные» советские номера автомобиля, с ними он и поехал. Также утверждается, что именно на этой «копейке» в 1986 году по Москве ездил актер Николай Караченцев в фильме «Очная ставка».
Зелин выехал из Калуги 8 мая, он уже останавливался в Чебоксарах, Екатеринбурге и Омске. Пока путешественник проехал свыше 4 тыс. километров.
В декабре британский путешественник Оливер Смит посетил Байкало-Амурскую магистраль (БАМ), он восхитился широкими реками, могучими озерами и бесконечными лесами.
Эксперт объяснил, почему россиянам стоит отказаться от использования WhatsApp
|
|
«У большинства наших пользователей, к сожалению, низкая грамотность в области сетевой безопасности, поэтому большинство из них, скорее всего, без раздумий согласится с новыми требованиями WhatsApp», – считает эксперт Владимир Зыков. Так он прокомментировал угрозы мессенджера блокировать пользователей, которые не согласятся с новой политикой конфиденциальности WhatsApp.
«WhatsApp вряд ли потеряет многих пользователей в России в связи со своими новыми требованиями. WhatsApp сегодня лидирует по количеству пользователей в мире. В России им также пользуется большая часть населения, в отличие от того же мессенджера Facebook, которому это приложение принадлежит. Передача данных от первого ресурса второму, разумеется, сильно обогатит информационную базу империи Марка Цукерберга и по количеству, и по качеству данных о россиянах», – отмечает директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.
Собеседник предлагает россиянам подумать, стоит ли цепляться за WhatsApp, с учетом изменений подхода к конфиденциальности, или лучше перейти на другие мессенджеры: Telegram, Signal, или на чисто российские системы, вроде «ТамТам». «В свою очередь, правительство могло бы запретить госслужащим использовать WhatsApp, а также начать широкую информационную кампанию, чтобы разъяснить рядовым россиянам опасность новой политики этого мессенджера» – считает Зыков.
Напомним, компания WhatsApp пригрозила, что с 15 мая постепенно начнет блокировать звонки и сообщения пользователям, которые не согласятся с ее новой политикой конфиденциальности, предусматривающей передачу данных Facebook, которому принадлежит мессенджер. «Начиная с этого времени функциональность WhatsApp будет ограничена до тех пор, пока вы не примете обновление», – говорится на сайте мессенджера.
В среду Роскомнадзор предупредил пользователей WhatsApp о недостаточной защите персональных данных, отметив, что россияне должны представлять себе риски, связанные с передачей своих персональных данных зарубежным компаниям. Регулятор обратил внимание российских пользователей WhatsApp на тот факт, что начиная с 2014 года мессенджер уже передает значительный объем пользовательских данных компании Facebook.
Зыков отмечает, что сами по себе новые правила мессенджера не нарушают российское законодательство, но передача личных данных россиян в руки Facebook – отнюдь не безобидная вещь с государственной точки зрения.
В первую очередь, Facebook преследует, разумеется, коммерческие цели, стараясь собрать как можно больше данных о пользователях для более таргетированной, персонализированной рекламы, отмечает эксперт. «Однако на втором плане перед этой корпорацией стоят и политические задачи, а они-то не могут оставлять равнодушными власти ни одного суверенного государства. Мы не знаем, что с вашими данными будет делать Facebook и только ли для рекламы они будут использоваться. Не исключено, что они окажутся в распоряжении американских спецслужб, которые, как известно, тратят довольно большие деньги на работу в соцсетях», – опасается директор АППСИМ.
Эксперт напоминает, как в 2018 году в официальном рекламном кабинете Facebook внезапно появился сегмент аудитории под странным заголовком: «65 тысяч россиян, готовых к государственной измене». «Американские издания - Bloomberg, New York Times – удивленно поинтересовались у Цукерберга, что бы это значило. Компания дала странное объяснение, что появление этого списка «обусловлено историческими данными».
«Лично я подозреваю, что после первого визита Цукерберга в Конгресс, к нему подошли определенные люди из спецслужб и попросили его «послужить родине и как следует отомстить этим русским». Скорее всего, предполагалось создать закрытый кабинет для спецработы с гражданами РФ по списку. Но модератор просто ошибся кнопкой и «спецкабинет» ненароком оказался на всеобщем обозрении», – предположил собеседник.
«Напомню также, что в сентябре у нас выбирают Госдуму, а в 2024 году – президентская кампания. Можно не сомневаться, что личные данные пользователей WhatsApp и Facebook станут инструментом для политических манипуляций», – опасается эксперт.
Зыков напомнил также о видеороликах сторонников блогера Алексея Навального с призывами выходить на незаконные митинги. «Ролики активно распространялись в январе в российском сегменте Facebook и других зарубежных соцсетях. Но о появлении этой незаконной политической агитации становилось известно только после жалоб конкретных пользователей», – рассказал эксперт.
WhatsApp, Facebook до сих пор отказываются открывать в России свои официальные представительства, посетовал Зыков. «Еще с 2015 года все эти платформы, в соответствии с нашими законами должны были перенести серверы в Россию и зарегистрировать свои офисы на нашей территории. Все эти шесть лет Роскомнадзор их уговаривает работать по закону, эти компании только обещают, но ничего не делают. Теперь после поправок, внесенных в наши законы, этих гигантов могут штрафовать российские суды. Но практика показывает, что это малоэффективно. Либо штрафы такие мизерные для таких крупных компаний, либо они просто не выплачиваются», – отмечает директор АППСИМ. Он не исключает, что более эффективным наказанием окажется замедление трафика к этим платформам.
Ранее газета ВЗГЛЯД уже приводила экспертное мнение специалистов Научно-технического центра (НТЦ) ФГУП «Главный радиочастотный центр», которые считают, что изменения в политике WhatsApp увеличивают риск глобальной слежки американских спецслужб за пользователями, а также манипуляции их мнением. Эксперты напомнили, что WhatsApp, Facebook и Instagram подчиняются законам США, и компании обязаны предоставлять спецслужбам соответствующий доступ и ключи шифрования даже без специальных оснований. «Имея столь широкие полномочия и значительные материально-технические ресурсы, американские спецслужбы могут осуществлять тотальный государственный шпионаж не только за своими гражданами, но и за миллионами пользователей по всему миру», – говорится в исследовании.
Стало известно отношение жителей Чехии к «Спутнику V»
В Чехии 14% жителей, собирающихся сделать прививку от коронавируса, выразили желание воспользоваться российской вакциной «Спутник V», сообщают СМИ.
Сделать прививку хотят 59% населения. Из них 58% предпочли бы вакцину Pfizer/BioNTech, 17% – Johnson&Johnson, 14% – «Спутник V», 12% – Moderna, 7% – AstraZeneca, 1% – Sinopharm. При этом 60% жителей Чехии выступили против «Спутника V», 36% – против AstraZeneca, 21% – Sinopharm, 3% – против Pfizer/BioNTech, еще по 2% не хотят препараты фирм Moderna и Johnson & Johnson, передает ТАСС со ссылкой на Чешское радио.
Опрос проводился агентствами CVVM и Medianс 26 марта по 15 апреля, в нем участвовали 1025 человек, имеющих различный пол, уровень образования и доходов, проживающие в больших и малых городах и в сельской местности во всех краях республики. Данные о допустимой погрешности не сообщаются, передает РИА «Новости».
Напомним, премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил, что вице-премьер, глава МВД Ян Гамачек отменил поездку в Москву, где должен был обсудить возможность приобретения вакцины «Спутник V». Сам Гамачек заявил, что его объявленная, но отмененная поездка в Москву для обсуждения вакцины «Спутник V» якобы была частью антироссийской операции. 25 апреля президент Чехии Милош Земан заявил, что намерен выступать за применение «Спутника V» в стране, если будет недостаток других препаратов.
Политолог оценил письмо генералов США о недееспособности Байдена
|
|
«Военные США недовольны идеей вывода войск из Афганистана и ситуацией в Израиле», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев, комментируя открытое письмо, подписанное 124 отставными генералами, в котором они поставили под сомнение психическое и физическое состояние президента США Джо Байдена.
«Подобный шаг со стороны военных был ожидаем, потому что было видно, что президент США Джо Байден не оправдывает их надежды. Хотя ранее военный корпус поддержал демократов и выступил против Дональда Трампа», – напомнил философ, политолог-американист Борис Межуев.
«Военные США всегда были недовольны идеей выхода из Афганистана и боролись против нее, – пояснил собеседник. – Они считают, что если американские войска выйдут из Афганистана, то рано или поздно в условиях предполагаемой победы талибов все вернется на круги своя и на основе запрещенного в России движениЯ «Талибан» возникнет очередная «Аль-Каида».
Кроме того, добавил эксперт, военных США беспокоит ситуация в Израиле. «Безусловно, нельзя все, что происходит, приписать Байдену. Это имеет свои предпосылки. Тем не менее американские генералы считают, что нужно было соблюдать твердость в отношении арабов, тогда не произошло бы того, что происходит сейчас в Израиле», – полагает политолог.
«Это знаковые вещи: ослабление ближневосточной политики, отсутствие жесткого наступления на этом фланге и сведение центральноазиатской политики к выводу войск из Афганистана вызывают недовольство военных США, – считает Межуев. – В целом администрация Байдена выглядит рыхлой и слабоватой. Для главы страны – это сильный вызов. Республиканская партия будет резко усиливаться на этом фоне».
Собеседник также предположил, что возможно в этой истории также есть связь с открытым письмом, ранее опубликованным французскими военными в издании Valeurs Actuelles. Они поддержали 20 отставных французских генералов, которые в обращении к президенту Эммануэлю Макрону потребовали «спасти страну от распада».
Напомним, ранее более 120 отставных американских генералов поставили под сомнение психическое и физическое состояние президента США Джо Байдена и подняли вопрос о состоявшихся в 2020 году президентских выборах.
«Наша нация находится в глубокой опасности. Мы как никогда с момента нашего основания в 1776 году сражаемся за выживание в качестве конституционной республики», – сказано в открытом письме, которое подписали 124 отставных генерала.
«Нельзя игнорировать психическое и физическое состояние главнокомандующего (вооруженными силами США Джо Байдена). Он должен быть способен быстро принимать точные решения в сфере национальной безопасности, включая жизнь и здоровье, где угодно, днем и ночью», – подчеркивают авторы письма.
Отставные американские генералы также написали, что нынешняя администрация США «запустила в диктаторской манере полномасштабную атаку на конституционные права американских граждан, быстро подписав в обход Конгресса более 50 исполнительных указов, многие из которых отменяют эффективную политику предыдущей администрации».
«Без честных и справедливых выборов, которые точно отражают волю народа, наша конституционная республика потеряна... ФБР и Верховный суд должны быстро действовать, когда всплывают нарушения на выборах, и не игнорировать их, как это было в 2020 году», – отмечается в письме.
Напомним, Байден перепутал Дональда Трампа с Джорджем Бушем–младшим, «салон» и «салун», а в своей речи о России пару раз оговорился, перепутав эскалацию и вакцинацию, неправильно произнеся фамилию российского лидера Владимира Путина, трижды запнулся в речи о России, а также назвал старшеклассниками пятиклассников в Вирджинии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ЕС заподозрил Россию в планах «фактической интеграции» Донбасса
|
|
Если Донбасс получит автономию, это потенциально может заблокировать вступление Украины в Евросоюз и НАТО, сообщает Bloomberg со ссылкой на документ ЕС.
Документ должен быть представлен на саммите лидеров Евросоюза 24–25 мая и включает меры, которые должны «повысить устойчивость» Украины к «действиям со стороны России». В частности, речь идет об усилении поддержки в борьбе «с гибридными угрозами», в проведении вакцинации, в укреплении энергетической безопасности. Также в документе говорится об усилении мер по отказу в признании выданных жителям Крыма и ряда районов Донбасса российских паспортов.
Вопрос о санкциях против России связывают с «дальнейшим ухудшением ситуации, затрагивающей суверенитет, независимость и вопрос территориальной целостности Украины», передает ТАСС.
Bloomberg утверждает, что Москва, по мнению Евросоюза, якобы готовит «фактическую интеграцию в состав России» Донбасса через выборы, которые ЕС объявил незаконными, и выдачу паспортов местным жителям.
Со ссылкой на внутреннюю записку ЕС Bloomberg отмечает, что постпреды стран блока в комитете по политике и безопасности восприняли заявку Украины на вступление в НАТО неоднозначно. Некоторые считают, что Украина прикладывает недостаточно усилий в сфере реформ, например, касающихся борьбы с коррупцией.
Напомним, гражданство России в упрощенном порядке получили более 500 тыс. жителей ЛНР и ДНР. В феврале президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия не бросит Донбасс.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Роскосмосе назвали главное преимущество российских ракет перед американскими
|
|
Российские ракеты-носители космического назначения стартуют точно в обозначенное время вне зависимости от погодных условий, поскольку были изначально спроектированы под военные задачи, а зарубежная космическая техника не способна взлетать при плохой погоде, сообщили в Роскосмосе.
«Военная ракета не может ждать, когда пройдет гроза, когда ветер успокоится. И были заложены в техническое задание требования, которые гениальными людьми были реализованы в конструкцию. Ну есть, конечно, пределы. Пределы существуют. Но мы откладываем запуск по погодным условиям не чаще, чем раз в пять лет, когда что-то такое произойдет и чтобы не рисковать – раз в пять лет мы откладываем и на следующий день успешно производим запуск. Как знает весь мир, на Куру (европейский космодром – прим. ВЗГЛЯД) перенос по погодным условиям – это совершенно обычное явление, да и у Falcon (американская ракета – прим. ВЗГЛЯД) это бывало не раз», – сказал руководитель направления дирекции коммерческих программ Космического центра имени Хруничева (входит в Роскосмос) Владимир Бронфман в видео, опубликованном «Роскосмос ТВ» в YouTube, передает РИА «Новости».
По его словам, зарубежные ракеты не были изначально рассчитаны на плохую погоду, и они это просто не выдержат.
В апреле на метеорологическом спутнике госкорпорации «Роскосмос» отказала система ориентации.
Эксперт оценила желание ЕС создать проблемы россиянам из Крыма и Донбасса
|
|
«Сегодня Евросоюз не может отличить паспорт жителя Крыма и Донбасса от паспортов жителей других регионов России. В будущем эта ситуация вряд ли изменится», – сказала газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере миграции Лариса Шеслер. Так она прокомментировала намерение Брюсселя отказать в признании выданных жителям Крыма и Донбасса российских паспортов, а также обвинения ЕС в адрес Москвы в попытке интеграции Донбасса.
«Что касается обвинений со стороны ЕС в фактической интеграции Донбасса в состав России, то здесь важно отметить три фактора. Во-первых, Донбасс уже не сможет вернуться в состав Украины, потому что нынешние власти страны произвели насильственную украинизацию, фактически исключив русский язык из сферы обслуживания и образования. Все это неприемлемо для жителей Донбасса», – считает глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, эксперт в сфере миграции Лариса Шеслер.
«Во-вторых, сегодняшняя Украина провела бандеризацию государства, заменив все исторические символы и знаки героев на символы пособников нацистов», – напомнила собеседница. «В-третьих, несмотря на эфемерность и иллюзорность перспективы возвращения Донбасса на Украину, официальный Киев постоянно выдвигает новые законопроекты о грядущих политических репрессиях и лишении гражданских прав жителей Донбасса в случае реинтеграции», – добавила эксперт.
«Все это приводит к тому, что рано или поздно Донбасс будет интегрирован в состав России, потому что такой большой регион с населением в несколько миллионов человек не может длительное время висеть в воздухе. Поэтому Россия предпринимает определенные шаги в этом направлении, в том числе за счет предоставления российского гражданства. Однако я не думаю, что это произойдет в ближайшей перспективе и с помощью военных действий», – полагает Шеслер.
При этом отказ ЕС признавать российские паспорта жителей Крыма и Донбасса является просто незаконным, подчеркивает собеседница. «Ни у одной страны мира или группы стран нет права определять и выявлять, кто является гражданином третьей страны, а кто им не является. Это можно сделать только путем специальных операций по внедрению в базы данных жителей Донбасса или Крыма. Но это технически сложно и незаконно», – считает эксперт.
В этой связи она упомянула недавнее задержание украинского консула в Санкт-Петербурге, который пытался приобрести базы данных российских паспортов. «Украина надеется, что к ним в руки попадут эти базы данных, но у России есть все необходимые возможности, чтобы этого не допустить», – уточнила Шеслер.
Она отметила, что ни по общегражданскому, ни по российскому загранпаспорту невозможно отследить жителя Донбасса или Крыма. «Подавляющее большинство крымчан получают загранпаспорта в Краснодарском крае, а жители Донбасса – в Ростовской области. Соответственно, их невозможно отличить от паспортов местных жителей данных регионов России», – указала собеседница.
«И в ближайшем будущем эта ситуация не изменится. Но, если вдруг это все же случится, и этим людям откажут в визе или лишат их прав, которые имеют другие граждане РФ, это повлечет за собой серьезные политические последствия. Россия не станет игнорировать подобные действия и примет ответные меры», – убеждена эксперт.
Накануне стало известно, что в документе, который должен быть представлен на саммите лидеров Евросоюза 24–25 мая, говорится об усилении мер по отказу в признании выданных жителям Крыма и ряда районов Донбасса российских паспортов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ ЕС. Также этот документ включает меры, которые должны «повысить устойчивость» Украины к «действиям со стороны России».
Вопрос о санкциях против России связывают с «дальнейшим ухудшением ситуации, затрагивающей суверенитет, независимость и вопрос территориальной целостности Украины». Bloomberg утверждает, что Москва, по мнению Евросоюза, якобы готовит «фактическую интеграцию в состав России» Донбасса через выборы, которые ЕС объявил незаконными, и выдачу паспортов местным жителям.
Напомним, гражданство России в упрощенном порядке получили более 500 тыс. жителей ЛНР и ДНР. В феврале президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия не бросит Донбасс. Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, сможет ли Украина наказать жителей Донбасса за получение российского паспорта.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Названы сроки завершающих испытания пусков гиперзвуковых ракет «Циркон»
В ближайшие дни планируется провести завершающие испытательные пуски гиперзвуковых ракет «Циркон», сообщили в Министерстве обороны России.
Пуски проведет фрегат «Адмирал Горшков», сообщили в ведомстве. «В Северодвинске корабль примет участие в завершающих этапах испытаний перспективного ракетного оружия», – передает РИА «Новости» сообщение министерства.
Корабль покинул Баренцево море во вторник, он направился на восток вдоль побережья Кольского полуострова. Планируется, что он прибудет в Беломорскую военно-морскую базу в четверг.
В апреле глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году.
До этого сообщалось, что государственные испытания гиперзвуковых ракет «Циркон» начнутся в начале лета пуском с борта фрегата Северного флота проекта 22350 «Адмирал Горшков».
Работавшие за рубежом американские дипломаты и военные пожаловались на повреждения мозга
Более 130 американских дипломатов и военных, работавших за рубежом, столкнулись с загадочными проблемами, связанными с повреждением мозга, сообщает New York Times со ссылкой на бывших и нынешних официальных лиц.
Сообщается, что первоначально стало известно о 60 случаях проблем со здоровьем в Китае и на Кубе. Теперь повреждения были зафиксированы у дипломатов в Европе и в странах Азии. Случаи, которые были зарегистрированы внутри страны, по мнению источников, скорее всего, являются последствиями того, что произошло с пострадавшими сотрудниками за рубежом, передает РИА «Новости».
По данным газеты, степень повреждения мозга у людей варьируется от головных болей до мыслей о самоубийстве.
Сообщается, что аналогичные инциденты получили распространение около пяти лет назад. Администрация экс-президента США Дональда Трампа пыталась усилить участие министерства обороны в расследовании причин этих случаев. Однако, как сообщает New York Times, сотрудники администрации столкнулись с трудностями из-за федеральной защиты данных о здоровье, которая ограничила их доступ к нужной информации.
Согласно газете, совет национальной безопасности занимается сбором данных для выявления возможной закономерности среди ранее не зафиксированных повреждений.
Администрация президента Джо Байдена призвала ведомства назначить координаторов, которые занимались бы выявлением причин повреждений мозга у чиновников и военных и улучшением качества медицинских услуг, предоставляемых пострадавшим сотрудникам.
Сообщается, что в ЦРУ было создано специальное подразделение, которое занимается сбором информации о новых инцидентах. Замдиректора ведомства Дэвид Коэн назначен ответственным за расследование причин. Он будет ежемесячно встречаться с пострадавшими сотрудниками и проводить регулярные брифинги перед членами конгресса.
В декабре из доклада Национальных академий наук, инженерии и медицины Соединенных Штатов, подготовленного для Госдепа, стало известно, что десятки американских дипломатов на Кубе и в Китае в 2017–2018 годах якобы подверглись направленному радиочастотному воздействию. При этом ФБР не нашло свидетельств «акустических атак», которые «могли бы вызвать физиологические симптомы, имевшиеся у дипломатов» на Кубе. Кубинские следователи предположили, что «акустическая атака» являлась стрекотом сверчков или цикад.
Лавров отказал Западу в праве навязывать миру «универсальные нормы»
|
|
Попытки Запада придумывать правила за спиной мирового сообщества недопустимы, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
По итогам встречи с генсеком ООН Антониу Гуттерешем Лавров назвал «неприемлемыми и опасными» попытки стран Запада «за спиной большей части мирового сообщества вырабатывать некие правила, которые затем навязываются остальным в качестве универсальных норм», передает РИА «Новости».
Министр осудил попытки Запада «продвигать односторонние подходы в обход устоявшихся коллективных механизмов выработки решений». По мнению России, «внедрение концепции так называемых правил наносит ощутимый ущерб по центральной координирующей роли ООН в мировых делах».
Москва заверила, что «неизменно поддерживает деятельность» ООН, которая является «несущей конструкцией международной правовой системы». Как заявил министр, «внешнеполитические начинания Россия носят ооноцентричный характер». Лавров подчеркнул нелегитимность применения силы без согласия СБ ООН, а также односторонние экономические санкции. По его словам, для решения проблем необходимо слышать голос каждой страны.
Лавров по итогам встречи с Гуттерешем заявил о договоренности о работе по увеличению числа россиян в секретариате всемирной организации. «Здесь уже конкретные шаги были предприняты, мы за них признательны», – заявил глава МИДа.
Напомним, США продвигают концепцию «миропорядка, основанного на правилах». Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков подчеркнул, что «The rules-based world» – это «мир американской гегемонии».
Лавров и Блинкен обсудили организацию встречи Путина и Байдена
|
|
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор о предстоящих переговорах президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена.
«Обсужден график других российско-американских контактов на предстоящий период, включая предложение Вашингтона об организации российско-американского саммита», – говорится в сообщении на сайте МИД.
Лавров и Блинкен также обменялись мнениями о подходах к ядерной проблеме Корейского полуострова, возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
«Было затронуто также взаимодействие двух стран в Арктическом совете (АС), в том числе в свете перехода председательства в этой структуре к Российской Федерации, который состоится на министерской сессии АС в Рейкьявике 20 мая. Лавров и Блинкен договорились провести «на полях» этой сессии отдельную встречу для рассмотрения ключевых вопросов двусторонних отношений и международной повестки дня», – добавили в МИД.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Вашингтон пытается сузить повестку встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в вопросе стратегической стабильности.
Ранее Байден говорил, что надеется встретиться с Путиным во время своей поездки в Европу в июне.
Напомним, американский президент позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США.
Скончалась известная российская феминистка Татьяна Никонова
В возрасте 43 лет умерла российская феминистка и журналистка Татьяна Никонова, сообщили ее коллеги и друзья.
В Telegram-канале Никоновой сообщается, что она «скоропостижно скончалась днем из-за болезни». Уточняется, что «время и место прощания будет известно позднее». «Пожалуйста, будьте максимально тактичны по отношению к семье Тани», – говорится в сообщении.
Никонова – создательница первого в России блога со сплетнями и новостями о знаменитостях Spletnik.ru. Работала с порталом Takzdorovo.ru для Министерства здравоохранения и социального развития России и портала о культурном наследии России «Культура.РФ» для Министерства культуры. Автор материалов по сексуальному просвещению в ряде интернет-проектов, в частности, «Афиша Daily», Wonderzine, The Village, GQ.
США задумались об аренде ледокола для Арктики
США могут взять тяжелый ледокол для патрулирования Арктики в аренду, пока не построили собственный, заявил командующий береговой охраны страны адмирал Карл Шульц.
По его словам, строительство «большого ледокола, судна повышенного класса безопасности», потребует около 10 лет, хотя результата попытаются «достичь за шесть-семь лет». Шульц отметил, что «аренда может помочь во время ожидания». Адмирал указал, что пока у США есть один-единственный тяжелый ледокол Polar Star, которому уже 45 лет, он задействован в основном на научных проектах, передает РИА «Новости».
В декабре американский журнал National Interest заявил, что ледокольный флот США «пребывает в ужасном состоянии и его будущее не дает надежды на перемены». Указывалось, что на вооружении американской береговой охраны стоят два корабля: Polar Star и Healy, который был вынужден прервать запланированное развертывание в Арктике из-за пожара на борту в середине августа.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Американские генералы усомнились в адекватности Байдена
|
|
Более 120 отставных американских генералов поставили под сомнение психическое и физическое состояние президента США Джо Байдена и подняли вопрос о состоявшихся в 2020 году президентских выборах.
«Наша нация находится в глубокой опасности. Мы как никогда с момента нашего основания в 1776 году сражаемся за выживание в качестве конституционной республики», – передает РИА «Новости» текст открытого письма, которое подписали 124 отставных генерала.
«Нельзя игнорировать психическое и физическое состояние главнокомандующего (вооруженными силами США Джо Байдена). Он должен быть способен быстро принимать точные решения в сфере национальной безопасности, включая жизнь и здоровье, где угодно, днем и ночью», – подчеркивают авторы письма.
Отставные американские генералы также написали, что нынешняя администрация США «запустила в диктаторской манере полномасштабную атаку на конституционные права американских граждан, быстро подписав в обход конгресса более 50 исполнительных указов, многие из которых отменяют эффективную политику предыдущей администрации».
«Без честных и справедливых выборов, которые точно отражают волю народа, наша конституционная республика потеряна... ФБР и Верховный суд должны быстро действовать, когда всплывают нарушения на выборах, и не игнорировать их, как это было в 2020 году», – отмечается в письме.
Напомним, Байден перепутал Дональда Трампа с Джорджем Бушем-младшим, «салон» и «салун», а в своей речи о России пару раз оговорился, перепутав эскалацию и вакцинацию, неправильно произнеся фамилию российского лидера Владимира Путина, трижды запнулся в речи о России, а также назвал старшеклассниками пятиклассников в Вирджинии.
Кандидат в канцлеры Германии назвал неприемлемой позицию США по «Северному потоку – 2»
«Северный поток – 2» является экономическим проектом, который отвечает интересам Германии, и не США принимать решения по этому поводу, заявил кандидат в канцлеры ФРГ от Левой партии, глава парламентской фракции Дитмар Барч.
«Вашингтон не должен принимать решения об энергетическом обеспечении Германии и Европы. Шантаж и угрозы неприемлемы в отношениях партнеров. Этот проект отвечает интересам Германии и конкретно жителей федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания. Нам нужно его быстро завершить. В первую очередь это экономический проект, и именно так его надо рассматривать», – сказал политик, передает ТАСС.
В начале мая канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что проект «Северный поток – 2» остается вопросом в отношениях между трансатлантическими партнерами, по которому нет общей оценки.
В МИД России заявили, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2». Между тем судно-трубоукладчик «Академик Черский» приступило к укладке газопровода в территориальных водах Дании. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не может заморозить строительство, так как за проект отвечают частные компании.
В Киеве признали невозможность заставить Донбасс восхвалять Бандеру
|
|
Украине необходима политика национального примирения, считает советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Как заявил Арестович, «убедить самих себя, что мы заставим Одессу, Луганск, Сумы, Донецк полностью перейти на украинский язык и восхвалять Стуса, Петлюру и Бандеру, не получится». По его словам, «это нереализуемый проект». Арестович считает, что необходима «политика национального примирения», если Украина «хочет остаться в тех же границах». Требуется «очень умеренная центристская политика», гарантии безопасности одним и гарантии другим, «что они не второй сорт», передает ТАСС.
«Проводить очень аккуратную систему взглядов, согласно которой мы все – украинцы, вне зависимости от национальности, то есть мы – политическая нация, современное открытое общество, где никто не может никого преследовать по политическому либо культурному принципу, где есть свобода слова», – сказал он.
Арестович считает, что действия «президента и его команды, это примерно туда». По его мнению, Украине необходим новый проект, который всех объединит, где «воины УПА* (украинской повстанческой армии*, признана экстремистской организацией и запрещена в России) – это герои и (советский летчик Иван) Кожедуб – это тоже герой».
Он заявил, что как «русскоязычный украинец» чувствует «давление», «это нужно прекращать». Он выступает за то, чтобы «никакая попытка наехать на украинскую культуру или венгерскую, или армянскую – любую» – на Украине «немедленно была «поставлена в стойло» законно». «Любая попытка наехать на другую культуру – сразу реакция государства», – приводит его слова РИА «Новости».
При этом Арестович сказал, что, по его мнению, «единственным государственным языком должен быть украинский».
Он подчеркнул, что выражает свое личное мнение.
Напомним, в 2019 году на Украине вступил в силу закон о госязыке, который закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. По данным Украинского института политики, несмотря на политику Киева, загруженность русскоязычных школ на Украине в восемь раз выше украинских.