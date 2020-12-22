Британский путешественник восхитился «бесконечным» путешествием по БАМу

Британский путешественник Оливер Смит поделился своими впечатлениями от поездки по Байкало-Амурской магистрали (БАМ), выразив восхищение широкими реками, могучими озерами и бесконечными лесами.

По его словам, он мечтал проехать по БАМу как только прочитал об этой магистрали. Смит отметил, что во время путешествия по БАМу возникает ощущение, что «реки широки, как озера, озера могучи, как океаны, леса кажутся бесконечными», передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

«Железнодорожные путешествия по России часто сравнивают с морскими путешествиями, и БАМ не исключение. Путешествие с запада на восток занимает четыре-пять дней, немного меньше, чем трансатлантический переход», – пишет Смит.

Он рассказал, что скучает по праздным дням, проведенным на БАМе, когда почти нечего делать, «кроме как погружаться в транс, глядя на пейзаж». По его словам, чувствуешь себя загипнотизированным постоянным движением. Также Смит признался, что скучает по остановкам в маленьких городках и ночам, проведенным в дороге в глубоком сне.

«В мою последнюю ночь на БАМе я помню, как проснулся на рассвете и провел некоторое время, прижавшись носом к холодному оконному стеклу. Отражение луны блестело на реках. Сосновые леса были окутаны снегом, тенью и тишиной. Раз или два показались огни постройки у путей – как маяк в темноте», – пишет он.

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