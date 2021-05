Эрдоган выразил Путину соболезнования из-за стрельбы в Казани Турция предложила США решить вопросы С-400 и F-35 путем переговоров 12 мая 2021, 14:00 Текст: Алина Назарова

Анкара повторно обратилась к США с призывом организовать переговоры по проблемным вопросам российских ЗРС С-400 и исключения Турции из программы истребителя F-35, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. «Мы повторяем предложение для США обсудить темы С-400, F-35 и санкций CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Мы можем решить эти вопросы путем переговоров, если мы являемся стратегическими партнерами и союзниками. Мы ждем, что ошибки будут исправлены», – сказал он, передает ТАСС со ссылкой на Hurriyet. Ранее сообщалось, что Анкара получила от Вашингтона письмо, которое станет началом диалога по решению проблемы с новейшими истребителями F-35, поставки которых были заморожены США из-за приобретения Турцией российских систем ПВО С-400. В марте посол США в Турции Дэвид Саттерфилд заявил, что единственный доступный Анкаре способ решить разногласия с Вашингтоном – это отказаться от российских ЗРК. Однако глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что вопрос о приобретении Турцией российских комплексов ПВО С-400 окончательно закрыт.

В Узбекистане оценили возможность размещения военных баз США 10 мая 2021, 13:42 Текст: Алина Назарова

Оборонная доктрина Узбекистана не предусматривает размещения на территории республики иностранных военных баз, сообщили в пресс-службе министерства обороны страны. «В основополагающих документах в области обороны имеются ясные и четкие ответы на данные вопросы – недопущение на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов», – заявил представитель Минобороны, передает РИА «Новости». По его словам, этот принцип заложен и в конституции, и в концепции внешней политики. В военном ведомстве также отметили, что политика Узбекистана в области обороны основана на принципе неучастия в миротворческих операциях и военных конфликтах за рубежом. Так в ведомстве прокомментировали сообщение газеты Wall Street Journal о том, что США могут разместить войска, которые выводят из Афганистана, в странах Средней Азии – Узбекистане и Таджикистане. Напомним, спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в мае посетил Узбекистан и Таджикистан. 29 апреля стало известно, что страны НАТО начали организованный вывод войск из Афганистана. США объяснили решение о выводе своих войск из Афганистана тем, что присутствие американских военнослужащих не поможет Кабулу создать устойчивое правительство. Американские десантники получили травмы после высадки в Эстонии 9 мая 2021, 20:43 Текст: Алексей Дегтярев

После высадки на эстонском аэродроме Нурмси 10 американских десантников получили травмы, их доставили в местные больницы, сообщил пресс-атташе посольства США Марк Нейлор. «Ни одна из травм не опасна для жизни, и большинство солдат вернулись к работе», – заявил Нейлор, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. По его словам, трое десантников все еще восстанавливаются в больнице после легких травм ног. Высадка проходила в ночь на 8 мая, в ней участвовали несколько сотен десантников, ее проводили в рамках учений Swift Response («Быстрый ответ»). В общей сложности в высадке участвовали свыше 700 американских военнослужащих. Напомним, в ночь на 8 мая военные армии США десантировали в Эстонии более 700 военнослужащих, боевую технику и снаряжение в рамках учений Swift Response, которые начались 5 мая. Это часть серии крупнейших за 25 лет учений США в Европе Defender Europe. Маневры пройдут в 16 странах с участием 28 тыс. военнослужащих. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как в Эстонии проходят военные учения НАТО, которые являются лишь частью общих военных приготовлений страны, они серьезно нагрузили эстонскую экономику. Началась разработка самонаводящейся ракеты для РСЗО «Торнадо-С» 11 мая 2021, 06:59

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Антон Никитин

Для реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» разрабатывается первая высокоточная управляемая ракета калибра 300 миллиметров с головкой самонаведения, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «Ведутся научно-исследовательские работы по созданию для российских 300-миллиметровых реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» новой высокоточной управляемой ракеты. Впервые для боеприпасов РСЗО ракета получит комбинированную головку самонаведения (ГСН). Для наведения на цель ракета будет использовать тепловизионный и телевизионный каналы наведения, а также дополнительную полуактивную лазерную систему», – приводит слова источника РИА «Новости». По имеющимся у источника данным, «в ближайшее время начнется этап стендовых испытаний ГСН для новой ракеты». Источник добавил, что «новый боеприпас должен обеспечить высокоточное поражение приоритетных малоразмерных и сильнозащищенных целей, таких как командные пункты противника, узлы связи и другие долговременные постройки объектов военно-промышленной инфраструктуры». В том числе, сообщил источник, будет реализована возможность всепогодного и всесуточного уничтожения малоконтрастных и ограниченно подвижных целей. На сегодняшний день, согласно данным открытых источников, в номенклатуре боеприпасов российских РСЗО есть управляемые ракеты с инерциально-спутниковой системой наведения. Однако эти боеприпасы не имеют головки самонаведения. Напомним, в июле прошлого года гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия заняла треть мирового рынка реактивных систем залпового огня. РСЗО «Торнадо» создана для замены в российских Вооруженных силах реактивных систем «Град» и «Смерч». Системы «Торнадо» имеют более совершенную систему управления огнем и выпускаются в вариантах «Торнадо-Г» калибра 122 миллиметра и «Торнадо-С» калибра 300 миллиметров. Эрдоган назвал террором действия Израиля в Иерусалиме 10 мая 2021, 17:17 Текст: Елизавета Булкина

Нападения на палестинцев у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме являются террором, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с лидером Палестины Махмудом Аббасом. «В ходе переговоров обсуждались нападения Израиля на мечеть Аль-Аксу и палестинцев. Президент Эрдоган в ходе переговоров назвал нападения Израиля в Иерусалиме террором и резко осудил эти подлые нападения, которые ранили совесть не только мусульман, но и всего человечества», – передает сообщение канцелярии турецкого лидера ТАСС. Эрдоган подчеркнул, что Анкара «сделает все возможное, чтобы мобилизовать весь мир, и прежде всего исламский мир, чтобы остановить террор и вторжения Израиля». «Турция всегда будет поддерживать палестинских братьев и сестер и защищать величие Иерусалима», – добавил президент. В переговорах Эрдогана и Аббаса также принимал участие глава единого Политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. По данным Красного Полумесяца в Иерусалиме, в ночь на воскресенье в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 80 человек, всего в последние дни получили ранения около 300 палестинцев. Утром в понедельник беспорядки возобновились. Представительство Красного Полумесяца в Иерусалиме заявили, что ранения в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме утром в понедельник получили 215 палестинцев, включая сотрудников Красного Полумесяца, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. У российских границ перехватили четвертый за день иностранный самолет 11 мая 2021, 15:47 Текст: Наталья Ануфриева

Российский истребитель МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем патрульный самолет Orion ВВС Норвегии, который двигался в сторону российской границы, сообщили в пресс-службе Северного флота. Воздушную цель, двигавшуюся в сторону российской границы, засекли над акваторией Баренцева моря, передает РИА «Новости». «Для опознавания воздушной цели и недопущении нарушения государственной границы в воздух был поднят истребитель МиГ-31 (...) Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря», – сказали в пресс-службе. Уточняется, что после разворота иностранного военного самолета от государственной границы российский истребитель вернулся на аэродром базирования, нарушения границы допущено не было. На Северном флоте подчеркнули, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами. Это уже четвертый за день иностранный военный самолет, засеченный у границ России: до этого Су-30 перехватил над Черным морем два истребителя Dassault Mirage 2000 и самолет-заправщик ВВС Франции. Нарушения границ также допущено не было. На Западе назвали российский Су-57 «убийственно красивым» 10 мая 2021, 09:22 Текст: Алина Назарова

Зарубежные пользователи Twitter не обошли вниманием Парад Победы в Москве и, в особенности, его воздушную часть, отметив красоту российских истребителей Су-57. Так, американский военный эксперт Х.И. Саттон выложил на своей странице в Twitter снимок с пролетевшими над Красной площадью российскими истребителями Су-57. «Хочу сказать, красивый самолет. «Сухие» в принципе выглядят убийственно», – написал он. Gotta say, good looking plane. Sukhois generally have killer looks pic.twitter.com/6g48HvQ49S — H I Sutton (@CovertShores) May 9, 2021 Восторг Саттона разделили и его подписчики. «Уголовник (так по кодификации НАТО называют Су-57) – это самое красивое создание компании «Сухой», – отметил один из них, передает РИА «Новости». Другой комментатор добавил, что Су-57 не только хорошо выглядит, но и звучит «круто». «Этот самолет будет достойным противником ВВС США», – написал еще один пользователь. С ним согласился и другой подписчик, который призвал не оценивать российских военных так же, как и 20 лет назад. «Они модернизировали большую часть арсенала, просто не так, как привыкли делать мы…И Россия, и Китай становятся очень опасными противниками», – подчеркнул он. Тем временем стало известно, что российский боевой самолет пятого поколения Су-57 доработают под управление группой малых беспилотных летательных аппаратов, которые истребитель будет нести на внутренней и внешней подвеске. Турки устыдились из-за участия в будущих учениях НАТО 10 мая 2021, 13:58 Текст: Алина Назарова

Читатели турецкого издания Haber7 негативно высказались в связи с запланированными учениями Североатлантического альянса на Балканах, в которых примут участие 26 государств, включая Турцию. «Нам нужно придумать оправдание и не участвовать в этих учениях», – написал Абдуррахман Демир, передает РИА «Новости». Другие комментаторы назвали НАТО русофобской организацией и призвали прекратить лицемерие. Так, читатель под именем Гектюрк считает, что «26 стран не стоят одной России» и назвал их объединение против одного государства позором. «А как же сильнейшая в мире Америка? Пусть попробует разобраться с Россией в одиночку», – задался вопросом он. Некоторые пользователи напомнили, что такие крупные учение стоят миллиарды долларов, которые можно было бы потратить на покупку вакцин, чтобы передать ее бедным странам. С 17 мая по 2 июня НАТО проведет крупнейшие за последние 25 лет учения Defender Europe – 21, в которых примут участие 26 стран. В числе стран-участниц – не входящие в НАТО Босния и Герцеговина, Косово, Молдавия, Украина и Грузия. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия внимательно отслеживает ход переброски и развертывания сил НАТО в Европе в рамках учений Defender Europe. Он также заявил, что Вооруженные силы России должны быть готовы к немедленному реагированию в случае «неблагоприятного развития» обстановки в связи с учениями НАТО. Эксперт оценил заявление США о «российском оружии» в Аравийском море 9 мая 2021, 16:00 Текст: Ксения Панькова

Военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов заявил, что образцы вооружения с судна, задержанного ВМС США в Аравийском море, являются лишь старыми советскими и китайскими системами. «Отчетливо видно, что на борту задержанного судна находятся старые советские и китайские образцы вооружения. К последним относятся, в частности, штурмовые винтовки «Тип-56» (копия автомата АК/АКМ – прим. ВЗГЛЯД), снайперские винтовки «Тип-79» и «Тип-85» (копии снайперское винтовки Драгунова СВД – прим. ВЗГЛЯД), гранатометы «Тип-69» (незначительно модернизированная копия РПГ-7 – прим. ВЗГЛЯД), пулеметы «Тип-80» (копия пулемета ПКМ – прим. ВЗГЛЯД)», – цитирует ТАСС эксперта. Ранее пятый флот ВМС США сообщил, что американский крейсер «Монтерей» изъял оружие российского и китайского производства с судна без опознавательных знаков в международных водах Аравийского моря. Анонсировано скорое появление в войсках планирующей авиабомбы «Дрель» 9 мая 2021, 17:20 Текст: Алексей Дегтярев

Вооруженные силы России в 2021 году получат новую планирующую авиационную бомбу «Дрель», заявил вице-премьер Юрий Борисов. «Результаты испытаний подтвердили боевую эффективность авиабомбы «Дрель». Закупки запланированы в соответствии с государственным оборонным заказом на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов», – заявил Борисов в интервью «Интерфаксу». Напомним, авиабомбу «Дрель» представили на форуме «Армия – 2019». Гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин отмечал, что боеприпас работает по принципу «пустил – забыл». Кассета сама выберет и идентифицирует цель, а ее поражающие элементы исключают наведение на гражданские объекты. Дальность планирования бомбы составляет 30 километров. Корабль береговой охраны США зашел в одесский порт 10 мая 2021, 12:00 Текст: Алина Назарова

Американский корабль береговой охраны «Гамильтон» зашел в Одесский морской порт после учений, проведенных в Черном море с участием ВМС Украины. В 8.30 (совпадает с мск) корабль пришвартовался на 15-м причале (морского порта Одессы), пишет одесское издание «Думская». Ранее в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что 8 мая корабли пограничных ведомств США и Украины провели совместные маневры в Черном море. В ходе учений отрабатывалось «слаженность действий в международной тактической группе», передает ТАСС. 27 апреля в Национальном центре управления обороной России сообщили, что Черноморский флот следит за действиями сторожевого корабля «Гамильтон» береговой охраны США, зашедшего в Черное море. Ранее Шестой флот ВМС США информировал, что корабль вошел в Черное море «для поддержки союзников и партнеров по НАТО». Первый ЗРК С-350 «Витязь» поступил на вооружение ЮВО 12 мая 2021, 01:57 Текст: Антон Никитин

Первый зенитный ракетный комплекс средней дальности (ЗРС) С-350 «Витязь» поступил на вооружение Южного военного округа, сообщил командующий войсками округа генерал армии Александр Дворников. «В этом году поступил принятый на вооружение перспективный зенитный ракетный комплекс средней дальности ЗРС С-350 «Витязь». По своим характеристикам С-350 предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и [c] баллистическими целями», – приводит слова генерала армии РИА «Новости». Дворников сообщил изданию «Военный вестник Юга России», что один из зенитных ракетных полков округа уже приступил к перевооружению на этот новый образец. В целом, по его данным, сейчас зенитные ракетные войска ЮВО на 90% укомплектованы образцами нового парка. Основу средств борьбы с воздушными целями составляют комплексы С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь-С». В июне 2020 года концерн «Алмаз-Антей» и Минобороны заключили контракт на поставку четырех комплектов ЗРС С-350. В феврале 2020 года первый комплект новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) С-350 «Витязь» поступил в учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине. ВКС впервые получили комплекс С-350 «Витязь» в декабре 2019 года. Военный эксперт Александр Лузан в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что «ЗРК С-350 «Витязь» – это разумное дополнение к С-400 и «Панцирю» для создания эшелонированной системы противовоздушной обороны». Поступление на вооружение ЗРС С-350 повысит эффективность отражения массированных ударов крылатых ракет в четыре раза. Совет ЕС поручил Боррелю представить в ноябре проект военной концепции Евросоюза 10 мая 2021, 13:29 Текст: Алина Назарова

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза поручили главе дипломатии сообщества Жозепу Боррелю в ноябре представить проект первой европейской военной концепции под названием «Стратегический компас ЕС», говорится в заявлении Совета ЕС. «В соответствии со стратегической повесткой на 2019-2024 годы Совет призывает ЕС придерживаться более стратегического курса действий и увеличить свой потенциал действовать автономно. ЕС должен продвигать свои интересы и ценности и быть в состоянии противостоять глобальным угрозам и вызовам безопасности», – говорится в сообщении, передает ТАСС. В этой связи Совет ЕС призвал верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности представить первый проект «Стратегического компаса» для обсуждения на заседании Совета в ноябре 2021 года. Осенью прошлого года представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель официально подтвердил разработку нового документа о военной автономии Евросоюза – «Стратегического компаса ЕС». Сообщалось, что доктрину могут принять к марту будущего года. По данным СМИ, «Стратегический компас» Евросоюза более всего будет походить по форме на стратегическую концепцию НАТО. Цель нового документа – определение общего видения внешних угроз безопасности Евросоюза, методов их парирования и планирование совместных проектов по разработке инновационных видов вооружений, включая танки нового поколения. В Германии пожаловались на недостаток финансирования военных проектов 11 мая 2021, 08:08 Текст: Дмитрий Зубарев

Осуществление многих крупных проектов Бундесвера находится под угрозой из-за неутвержденного финансирования, сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на конфиденциальный документ минобороны ФРГ. Речь, в частности, идет о разработке истребителя в рамках программы FCAS (Future Combat Air System) – крупнейшего европейского проекта в сфере вооружений общей стоимостью около 100 млрд евро. Кроме того, финансирование не обеспечено для проекта по созданию танка, над которым Германия работает совместно с Францией, а также для проекта по разработке подводной лодки, в котором участвует Норвегия, передает ТАСС. Согласно документу, не выделены средства и на закупку новых патрульных самолетов Boeing P-8A, двух танкеров для ВМФ и новых служебных катеров.

Также не обеспечено финансирование проекта Pegasus. Вместо этого планируется приобретение трех самолетов Bombardier Global 6000, способных перехватывать радиопередачи и обнаруживать датчики ПВО. «Проблемы финансирования, в частности, возникают из-за резкого сокращения бюджетных средств после 2022 года», – цитирует издание документ оборонного ведомства. Как отмечает издание, все указанные проекты должны быть представлены в бюджетном комитете Бундестага до конца июня. В таком случае решение по ним может быть принято до выборов в Бундестаг, которые состоятся 26 сентября 2021 года. Напомним, в феврале Германия передала НАТО смету на оборонные расходы в 2021 году, согласно которой Берлин намерен повысить их до рекордных 53 млрд евро – это на 3,2% больше, чем в 2020 году. Путин и Эрдоган обсудили поставку «Спутника V» в Турцию 12 мая 2021, 12:55 Текст: Алина Назарова

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» в Турцию, сообщила администрация турецкого лидера. «В ходе телефонных переговоров президентов Эрдогана и Путина были обсуждены вопросы, связанные с поставками вакцины «Спутник V» в Турцию», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Ранее Эрдоган заявил, что Турция в рамках договоренностей с Россией получит «внушительное количество» вакцины «Спутник V». До этого глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара закупила российскую вакцину «Спутник V» и нацелена на совместное производство препарата. Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» одобрена в 64 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян. Это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%). Шойгу заявил о сокращении случаев неуставных отношений в армии 11 мая 2021, 13:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Неуставные отношения в Вооруженных силах по итогам минувшего года стали фиксироваться на 15,5% реже, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. «На 25% сократилось число преступлений, связанных с самовольным оставлением воинских частей. На 15,5% уменьшилось количество нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими», – цитирует РИА «Новости» заявление Шойгу на селекторном совещании. По его словам, благодаря принимаемым мерам общее количество правонарушений в 2020-м снизилось на 7,4%, а их участников - на 6,3%. «Министерство обороны уделяет самое пристальное внимание улучшению морально-психологического климата в воинских коллективах, созданию необходимых условий для прохождения службы», – заверил министр. Шойгу отметил: социологические исследования показывают, что 83% населения России отмечают высокую боеспособность армии и ее готовность защищать страну, а 79% граждан отмечают улучшение общего состояния войск. В целом, заявил министр, деятельность ВС России поддерживается почти 78% населения нашей страны. Шойгу считает, что эти показатели стали возможными в том числе благодаря повышению уровня правопорядка и воинской дисциплины. По словам министра, в подавляющем большинстве воинских частей в России удается избежать правонарушений, связанных с употреблением наркотиков. «В настоящее время в подавляющем большинстве соединений и воинских частей удается избежать правонарушений в этой сфере», – сказал министр. «Важно не допускать в войска тех, кто ранее имел опыт употребления наркотических и психотропных средств», – добавил Шойгу, отметив, что в ВС России «регулярно проводятся мероприятия по предупреждению распространения наркотиков среди военнослужащих». «В целом в состоянии правопорядка и воинской дисциплины налицо определённая положительная динамика благодаря совместной работе с Главной военной прокуратурой, Главным военным следственным управлением, департаментом военной контрразведки ФСБ России. Следует продолжить системную работу по повышению правосознания военнослужащих», – заключил Шойгу. Ранее в Минобороны заявили об отсутствии мужеложства в российской армии.