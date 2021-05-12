Турция предложила США решить вопросы С-400 и F-35 путем переговоров

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12 мая, среда | Последнее обновление — 14:34 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Выжившая ученица рассказала подробности нападения на школу в Казани
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Государство начинается с Закона. Смысл Закона – в установлении справедливого воздаяния за преступления. Тюрьма должна называться – и являться – тюрьмой, каторга – каторгой. А справедливым воздаянием за убийство детей может быть только смертная казнь.
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Это замкнутый круг. Школа не может избавиться от сложных детей, потому что гуманизм. Родители не диагностируют сложных детей, потому что либо плевать, либо «жалко». Государство не может принудительно диагностировать детей, потому что права человека.
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Уже который год перед каждым 9 мая по Сети разгоняется мем с «глубокой мудростью» финского нациста Карла Густава Эмиля Маннергейма. Звучит он так: «Прежде чем тратить большие деньги на оборону, надо создать людям жизнь, которую стоило бы защищать».
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На школу в Казани напал вооруженный человек. В результате стрельбы погибла учительница и семеро детей, еще 20 детей получили ранения. Нападавшему 19 лет, он был вооружен официально зарегистрированным гладкоствольным ружьем
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В Москве прошел торжественный парад Победы. В нем участвовали более 12 тыс. военнослужащих. По Красной площади прошло свыше 190 единиц техники, среди которых оказались образцы времен войны и современные машины. Над столицей пролетели 76 самолетов и вертолетов
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В Мехико обрушился метромост с проходившим по нему поездом. По официальным данным, в результате аварии погибли 23 человека. При этом данные о пострадавших разнятся: по меньшей мере около 70 человек госпитализированы. Также среди пострадавших и погибших есть несовершеннолетние
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Турция предложила США решить вопросы С-400 и F-35 путем переговоров
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Анкара повторно обратилась к США с призывом организовать переговоры по проблемным вопросам российских ЗРС С-400 и исключения Турции из программы истребителя F-35, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
«Мы повторяем предложение для США обсудить темы С-400, F-35 и санкций CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Мы можем решить эти вопросы путем переговоров, если мы являемся стратегическими партнерами и союзниками. Мы ждем, что ошибки будут исправлены», – сказал он, передает ТАСС со ссылкой на Hurriyet.
Ранее сообщалось, что Анкара получила от Вашингтона письмо, которое станет началом диалога по решению проблемы с новейшими истребителями F-35, поставки которых были заморожены США из-за приобретения Турцией российских систем ПВО С-400.
В марте посол США в Турции Дэвид Саттерфилд заявил, что единственный доступный Анкаре способ решить разногласия с Вашингтоном – это отказаться от российских ЗРК. Однако глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что вопрос о приобретении Турцией российских комплексов ПВО С-400 окончательно закрыт.
В Узбекистане оценили возможность размещения военных баз США
Оборонная доктрина Узбекистана не предусматривает размещения на территории республики иностранных военных баз, сообщили в пресс-службе министерства обороны страны.
«В основополагающих документах в области обороны имеются ясные и четкие ответы на данные вопросы – недопущение на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов», – заявил представитель Минобороны, передает РИА «Новости».
По его словам, этот принцип заложен и в конституции, и в концепции внешней политики. В военном ведомстве также отметили, что политика Узбекистана в области обороны основана на принципе неучастия в миротворческих операциях и военных конфликтах за рубежом.
Так в ведомстве прокомментировали сообщение газеты Wall Street Journal о том, что США могут разместить войска, которые выводят из Афганистана, в странах Средней Азии – Узбекистане и Таджикистане.
Напомним, спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в мае посетил Узбекистан и Таджикистан. 29 апреля стало известно, что страны НАТО начали организованный вывод войск из Афганистана. США объяснили решение о выводе своих войск из Афганистана тем, что присутствие американских военнослужащих не поможет Кабулу создать устойчивое правительство.
Американские десантники получили травмы после высадки в Эстонии
После высадки на эстонском аэродроме Нурмси 10 американских десантников получили травмы, их доставили в местные больницы, сообщил пресс-атташе посольства США Марк Нейлор.
«Ни одна из травм не опасна для жизни, и большинство солдат вернулись к работе», – заявил Нейлор, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
По его словам, трое десантников все еще восстанавливаются в больнице после легких травм ног.
Высадка проходила в ночь на 8 мая, в ней участвовали несколько сотен десантников, ее проводили в рамках учений Swift Response («Быстрый ответ»). В общей сложности в высадке участвовали свыше 700 американских военнослужащих.
Напомним, в ночь на 8 мая военные армии США десантировали в Эстонии более 700 военнослужащих, боевую технику и снаряжение в рамках учений Swift Response, которые начались 5 мая. Это часть серии крупнейших за 25 лет учений США в Европе Defender Europe. Маневры пройдут в 16 странах с участием 28 тыс. военнослужащих.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как в Эстонии проходят военные учения НАТО, которые являются лишь частью общих военных приготовлений страны, они серьезно нагрузили эстонскую экономику.
Началась разработка самонаводящейся ракеты для РСЗО «Торнадо-С»
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Для реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» разрабатывается первая высокоточная управляемая ракета калибра 300 миллиметров с головкой самонаведения, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Ведутся научно-исследовательские работы по созданию для российских 300-миллиметровых реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» новой высокоточной управляемой ракеты. Впервые для боеприпасов РСЗО ракета получит комбинированную головку самонаведения (ГСН). Для наведения на цель ракета будет использовать тепловизионный и телевизионный каналы наведения, а также дополнительную полуактивную лазерную систему», – приводит слова источника РИА «Новости».
По имеющимся у источника данным, «в ближайшее время начнется этап стендовых испытаний ГСН для новой ракеты». Источник добавил, что «новый боеприпас должен обеспечить высокоточное поражение приоритетных малоразмерных и сильнозащищенных целей, таких как командные пункты противника, узлы связи и другие долговременные постройки объектов военно-промышленной инфраструктуры».
В том числе, сообщил источник, будет реализована возможность всепогодного и всесуточного уничтожения малоконтрастных и ограниченно подвижных целей.
На сегодняшний день, согласно данным открытых источников, в номенклатуре боеприпасов российских РСЗО есть управляемые ракеты с инерциально-спутниковой системой наведения. Однако эти боеприпасы не имеют головки самонаведения.
Напомним, в июле прошлого года гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия заняла треть мирового рынка реактивных систем залпового огня.
РСЗО «Торнадо» создана для замены в российских Вооруженных силах реактивных систем «Град» и «Смерч». Системы «Торнадо» имеют более совершенную систему управления огнем и выпускаются в вариантах «Торнадо-Г» калибра 122 миллиметра и «Торнадо-С» калибра 300 миллиметров.
Эрдоган назвал террором действия Израиля в Иерусалиме
Нападения на палестинцев у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме являются террором, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с лидером Палестины Махмудом Аббасом.
«В ходе переговоров обсуждались нападения Израиля на мечеть Аль-Аксу и палестинцев. Президент Эрдоган в ходе переговоров назвал нападения Израиля в Иерусалиме террором и резко осудил эти подлые нападения, которые ранили совесть не только мусульман, но и всего человечества», – передает сообщение канцелярии турецкого лидера ТАСС.
Эрдоган подчеркнул, что Анкара «сделает все возможное, чтобы мобилизовать весь мир, и прежде всего исламский мир, чтобы остановить террор и вторжения Израиля». «Турция всегда будет поддерживать палестинских братьев и сестер и защищать величие Иерусалима», – добавил президент.
В переговорах Эрдогана и Аббаса также принимал участие глава единого Политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания.
Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. По данным Красного Полумесяца в Иерусалиме, в ночь на воскресенье в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 80 человек, всего в последние дни получили ранения около 300 палестинцев. Утром в понедельник беспорядки возобновились.
Представительство Красного Полумесяца в Иерусалиме заявили, что ранения в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме утром в понедельник получили 215 палестинцев, включая сотрудников Красного Полумесяца, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
У российских границ перехватили четвертый за день иностранный самолет
Российский истребитель МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем патрульный самолет Orion ВВС Норвегии, который двигался в сторону российской границы, сообщили в пресс-службе Северного флота.
Воздушную цель, двигавшуюся в сторону российской границы, засекли над акваторией Баренцева моря, передает РИА «Новости».
«Для опознавания воздушной цели и недопущении нарушения государственной границы в воздух был поднят истребитель МиГ-31 (...) Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря», – сказали в пресс-службе.
Уточняется, что после разворота иностранного военного самолета от государственной границы российский истребитель вернулся на аэродром базирования, нарушения границы допущено не было.
На Северном флоте подчеркнули, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.
Это уже четвертый за день иностранный военный самолет, засеченный у границ России: до этого Су-30 перехватил над Черным морем два истребителя Dassault Mirage 2000 и самолет-заправщик ВВС Франции. Нарушения границ также допущено не было.
На Западе назвали российский Су-57 «убийственно красивым»
Зарубежные пользователи Twitter не обошли вниманием Парад Победы в Москве и, в особенности, его воздушную часть, отметив красоту российских истребителей Су-57.
Так, американский военный эксперт Х.И. Саттон выложил на своей странице в Twitter снимок с пролетевшими над Красной площадью российскими истребителями Су-57. «Хочу сказать, красивый самолет. «Сухие» в принципе выглядят убийственно», – написал он.
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Восторг Саттона разделили и его подписчики. «Уголовник (так по кодификации НАТО называют Су-57) – это самое красивое создание компании «Сухой», – отметил один из них, передает РИА «Новости».
Другой комментатор добавил, что Су-57 не только хорошо выглядит, но и звучит «круто».
«Этот самолет будет достойным противником ВВС США», – написал еще один пользователь.
С ним согласился и другой подписчик, который призвал не оценивать российских военных так же, как и 20 лет назад. «Они модернизировали большую часть арсенала, просто не так, как привыкли делать мы…И Россия, и Китай становятся очень опасными противниками», – подчеркнул он.
Тем временем стало известно, что российский боевой самолет пятого поколения Су-57 доработают под управление группой малых беспилотных летательных аппаратов, которые истребитель будет нести на внутренней и внешней подвеске.
Турки устыдились из-за участия в будущих учениях НАТО
Читатели турецкого издания Haber7 негативно высказались в связи с запланированными учениями Североатлантического альянса на Балканах, в которых примут участие 26 государств, включая Турцию.
«Нам нужно придумать оправдание и не участвовать в этих учениях», – написал Абдуррахман Демир, передает РИА «Новости».
Другие комментаторы назвали НАТО русофобской организацией и призвали прекратить лицемерие.
Так, читатель под именем Гектюрк считает, что «26 стран не стоят одной России» и назвал их объединение против одного государства позором.
«А как же сильнейшая в мире Америка? Пусть попробует разобраться с Россией в одиночку», – задался вопросом он.
Некоторые пользователи напомнили, что такие крупные учение стоят миллиарды долларов, которые можно было бы потратить на покупку вакцин, чтобы передать ее бедным странам.
С 17 мая по 2 июня НАТО проведет крупнейшие за последние 25 лет учения Defender Europe – 21, в которых примут участие 26 стран. В числе стран-участниц – не входящие в НАТО Босния и Герцеговина, Косово, Молдавия, Украина и Грузия.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия внимательно отслеживает ход переброски и развертывания сил НАТО в Европе в рамках учений Defender Europe. Он также заявил, что Вооруженные силы России должны быть готовы к немедленному реагированию в случае «неблагоприятного развития» обстановки в связи с учениями НАТО.
Эксперт оценил заявление США о «российском оружии» в Аравийском море
Военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов заявил, что образцы вооружения с судна, задержанного ВМС США в Аравийском море, являются лишь старыми советскими и китайскими системами.
«Отчетливо видно, что на борту задержанного судна находятся старые советские и китайские образцы вооружения. К последним относятся, в частности, штурмовые винтовки «Тип-56» (копия автомата АК/АКМ – прим. ВЗГЛЯД), снайперские винтовки «Тип-79» и «Тип-85» (копии снайперское винтовки Драгунова СВД – прим. ВЗГЛЯД), гранатометы «Тип-69» (незначительно модернизированная копия РПГ-7 – прим. ВЗГЛЯД), пулеметы «Тип-80» (копия пулемета ПКМ – прим. ВЗГЛЯД)», – цитирует ТАСС эксперта.
Ранее пятый флот ВМС США сообщил, что американский крейсер «Монтерей» изъял оружие российского и китайского производства с судна без опознавательных знаков в международных водах Аравийского моря.
Анонсировано скорое появление в войсках планирующей авиабомбы «Дрель»
Вооруженные силы России в 2021 году получат новую планирующую авиационную бомбу «Дрель», заявил вице-премьер Юрий Борисов.
«Результаты испытаний подтвердили боевую эффективность авиабомбы «Дрель». Закупки запланированы в соответствии с государственным оборонным заказом на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов», – заявил Борисов в интервью «Интерфаксу».
Напомним, авиабомбу «Дрель» представили на форуме «Армия – 2019». Гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин отмечал, что боеприпас работает по принципу «пустил – забыл». Кассета сама выберет и идентифицирует цель, а ее поражающие элементы исключают наведение на гражданские объекты. Дальность планирования бомбы составляет 30 километров.
Корабль береговой охраны США зашел в одесский порт
Американский корабль береговой охраны «Гамильтон» зашел в Одесский морской порт после учений, проведенных в Черном море с участием ВМС Украины.
В 8.30 (совпадает с мск) корабль пришвартовался на 15-м причале (морского порта Одессы), пишет одесское издание «Думская».
Ранее в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что 8 мая корабли пограничных ведомств США и Украины провели совместные маневры в Черном море. В ходе учений отрабатывалось «слаженность действий в международной тактической группе», передает ТАСС.
27 апреля в Национальном центре управления обороной России сообщили, что Черноморский флот следит за действиями сторожевого корабля «Гамильтон» береговой охраны США, зашедшего в Черное море. Ранее Шестой флот ВМС США информировал, что корабль вошел в Черное море «для поддержки союзников и партнеров по НАТО».
Первый ЗРК С-350 «Витязь» поступил на вооружение ЮВО
Первый зенитный ракетный комплекс средней дальности (ЗРС) С-350 «Витязь» поступил на вооружение Южного военного округа, сообщил командующий войсками округа генерал армии Александр Дворников.
«В этом году поступил принятый на вооружение перспективный зенитный ракетный комплекс средней дальности ЗРС С-350 «Витязь». По своим характеристикам С-350 предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и [c] баллистическими целями», – приводит слова генерала армии РИА «Новости».
Дворников сообщил изданию «Военный вестник Юга России», что один из зенитных ракетных полков округа уже приступил к перевооружению на этот новый образец.
В целом, по его данным, сейчас зенитные ракетные войска ЮВО на 90% укомплектованы образцами нового парка. Основу средств борьбы с воздушными целями составляют комплексы С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь-С».
В июне 2020 года концерн «Алмаз-Антей» и Минобороны заключили контракт на поставку четырех комплектов ЗРС С-350. В феврале 2020 года первый комплект новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) С-350 «Витязь» поступил в учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине. ВКС впервые получили комплекс С-350 «Витязь» в декабре 2019 года.
Военный эксперт Александр Лузан в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что «ЗРК С-350 «Витязь» – это разумное дополнение к С-400 и «Панцирю» для создания эшелонированной системы противовоздушной обороны». Поступление на вооружение ЗРС С-350 повысит эффективность отражения массированных ударов крылатых ракет в четыре раза.
Совет ЕС поручил Боррелю представить в ноябре проект военной концепции Евросоюза
Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза поручили главе дипломатии сообщества Жозепу Боррелю в ноябре представить проект первой европейской военной концепции под названием «Стратегический компас ЕС», говорится в заявлении Совета ЕС.
«В соответствии со стратегической повесткой на 2019-2024 годы Совет призывает ЕС придерживаться более стратегического курса действий и увеличить свой потенциал действовать автономно. ЕС должен продвигать свои интересы и ценности и быть в состоянии противостоять глобальным угрозам и вызовам безопасности», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
В этой связи Совет ЕС призвал верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности представить первый проект «Стратегического компаса» для обсуждения на заседании Совета в ноябре 2021 года.
Осенью прошлого года представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель официально подтвердил разработку нового документа о военной автономии Евросоюза – «Стратегического компаса ЕС». Сообщалось, что доктрину могут принять к марту будущего года.
По данным СМИ, «Стратегический компас» Евросоюза более всего будет походить по форме на стратегическую концепцию НАТО. Цель нового документа – определение общего видения внешних угроз безопасности Евросоюза, методов их парирования и планирование совместных проектов по разработке инновационных видов вооружений, включая танки нового поколения.
В Германии пожаловались на недостаток финансирования военных проектов
Осуществление многих крупных проектов Бундесвера находится под угрозой из-за неутвержденного финансирования, сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на конфиденциальный документ минобороны ФРГ.
Речь, в частности, идет о разработке истребителя в рамках программы FCAS (Future Combat Air System) – крупнейшего европейского проекта в сфере вооружений общей стоимостью около 100 млрд евро. Кроме того, финансирование не обеспечено для проекта по созданию танка, над которым Германия работает совместно с Францией, а также для проекта по разработке подводной лодки, в котором участвует Норвегия, передает ТАСС.
Согласно документу, не выделены средства и на закупку новых патрульных самолетов Boeing P-8A, двух танкеров для ВМФ и новых служебных катеров.
Также не обеспечено финансирование проекта Pegasus. Вместо этого планируется приобретение трех самолетов Bombardier Global 6000, способных перехватывать радиопередачи и обнаруживать датчики ПВО.
«Проблемы финансирования, в частности, возникают из-за резкого сокращения бюджетных средств после 2022 года», – цитирует издание документ оборонного ведомства.
Как отмечает издание, все указанные проекты должны быть представлены в бюджетном комитете Бундестага до конца июня. В таком случае решение по ним может быть принято до выборов в Бундестаг, которые состоятся 26 сентября 2021 года.
Напомним, в феврале Германия передала НАТО смету на оборонные расходы в 2021 году, согласно которой Берлин намерен повысить их до рекордных 53 млрд евро – это на 3,2% больше, чем в 2020 году.
Путин и Эрдоган обсудили поставку «Спутника V» в Турцию
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» в Турцию, сообщила администрация турецкого лидера.
«В ходе телефонных переговоров президентов Эрдогана и Путина были обсуждены вопросы, связанные с поставками вакцины «Спутник V» в Турцию», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Ранее Эрдоган заявил, что Турция в рамках договоренностей с Россией получит «внушительное количество» вакцины «Спутник V». До этого глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара закупила российскую вакцину «Спутник V» и нацелена на совместное производство препарата.
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» одобрена в 64 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян. Это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%).
Шойгу заявил о сокращении случаев неуставных отношений в армии
Неуставные отношения в Вооруженных силах по итогам минувшего года стали фиксироваться на 15,5% реже, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
«На 25% сократилось число преступлений, связанных с самовольным оставлением воинских частей. На 15,5% уменьшилось количество нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими», – цитирует РИА «Новости» заявление Шойгу на селекторном совещании.
По его словам, благодаря принимаемым мерам общее количество правонарушений в 2020-м снизилось на 7,4%, а их участников - на 6,3%.
«Министерство обороны уделяет самое пристальное внимание улучшению морально-психологического климата в воинских коллективах, созданию необходимых условий для прохождения службы», – заверил министр.
Шойгу отметил: социологические исследования показывают, что 83% населения России отмечают высокую боеспособность армии и ее готовность защищать страну, а 79% граждан отмечают улучшение общего состояния войск.
В целом, заявил министр, деятельность ВС России поддерживается почти 78% населения нашей страны. Шойгу считает, что эти показатели стали возможными в том числе благодаря повышению уровня правопорядка и воинской дисциплины.
По словам министра, в подавляющем большинстве воинских частей в России удается избежать правонарушений, связанных с употреблением наркотиков.
«В настоящее время в подавляющем большинстве соединений и воинских частей удается избежать правонарушений в этой сфере», – сказал министр.
«Важно не допускать в войска тех, кто ранее имел опыт употребления наркотических и психотропных средств», – добавил Шойгу, отметив, что в ВС России «регулярно проводятся мероприятия по предупреждению распространения наркотиков среди военнослужащих».
«В целом в состоянии правопорядка и воинской дисциплины налицо определённая положительная динамика благодаря совместной работе с Главной военной прокуратурой, Главным военным следственным управлением, департаментом военной контрразведки ФСБ России. Следует продолжить системную работу по повышению правосознания военнослужащих», – заключил Шойгу.
Ранее в Минобороны заявили об отсутствии мужеложства в российской армии.
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