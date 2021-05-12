Савченко пожаловалась на низкую «стоимость» украинцев в Европе

Украинцев, выезжающих из страны на заработки, в Европе «оценивают» очень дешево, заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.

«Ситуация катастрофическая... Украинцев, к сожалению, очень дешево оценивают в Европе», – передает слова Савченко РИА «Новости».

Как считает экс-депутат Верховной рады, в данной ситуации все зависит от того, насколько государство «оценивает» своего гражданина, и если оно считает его «нолем», то так будет и во всем мире.

При этом, по словам Савченко, такая ситуация сложилась не только в сфере трудовой миграции. «Международное сотрудничество, учения, Атлантический альянс, коалиционные войска: украинский солдат оценивается дешевле, я не знаю, сальвадорского, в конце концов, дешевле бангладешского, дешевле всех», – рассказала она.

Так, по словам Савченко, в Ираке американские военные, служившие в многонациональных коалиционных подразделениях, зарабатывали в несколько раз больше, чем украинские.

«То есть существует огромная разница. И это все зависит от того, как государство ценит своего человека. Чем больше людей едут (на заработки. – прим. ВЗГЛЯД), тем больше там понимают, что они назад не вернутся – на Украине они ничего не нашли», – добавила экс-депутат.

Ежегодно на сезонные работы за рубеж отправляются около 9 млн украинцев. В последние годы этот показатель значительно вырос и продолжает увеличиваться. Такая ситуация существенно вредит экономической ситуации в самой Украине.

Ранее Савченко обвинила власти Украины в обмане участников конфликта в Донбассе.