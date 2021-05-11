На Украине оценили возможность запрета продажи сериалов России

Запретить продажу сериалов украинского производства в Россию невозможно, для этого нужно полностью прекратить торговлю между странами, заявил глава министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

«Когда речь идет об экономических отношениях субъектов хозяйствования, как бы я лично не относился, мы должны принять закон, что мы ничем не торгуем с Россией и тогда это (запрет продажи сериалов) будет в границах закона... либо же вмешиваться в такую деятельность я не вижу возможности», – цитирует РИА «Новости» Ткаченко. Так он прокомментировал информацию о продаже российскому телеканалу сериала «Папик» производства студии «Квартал 95».

При этом он отметил, что на Украине много сериалов, которые производятся на русском языке. «Это бизнес. Влиять на бизнес, который не запрещен, невозможно. Это вопрос перезагрузки системы экономических отношений, которые существуют в этой сфере», – сказал Ткаченко.

По его словам, для такой перезагрузки необходимо производство сериалов на украинском языке, но пока в стране нет условий для того, чтобы это стало бизнесом.

Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что глава государства не получает роялти от показа на российском телеканале СТС сериала «Папик» производства студии «Квартал 95», сооснователем которой он является.

В феврале украинский депутат Гео Лерос призвал Совет нацбезопасности и обороны Украины ввести санкции против студии «Квартал 95» и его бенефициаров за продажу программы «Лига смеха» российскому телеканалу СТС.