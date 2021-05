Десятки тел жертв COVID-19 обнаружили в реке Ганг ЦБ Китая укрепил курс юаня к доллару до максимума с 19 июня 2018 года Численность населения Китая в 2020 году выросла на фоне пандемии 11 мая 2021, 05:34 Текст: Антон Никитин

Население Китая в 2020 году увеличилось на 0,83% в годовом исчислении и составило 1,41178 млрд человек, сообщило Государственное статистическое управление КНР. «Население материкового Китая составило 1,41178 млрд человек, что на 72,06 млн (5,38%) больше по сравнению с 2010 годом», – приводит данные из доклада ТАСС. В 2019 году население Китая, под данным властей, составляло 1,40005 млрд человек. Согласно опубликованной статистике, в КНР проживают примерно 723,34 млн мужчин и 688,44 млн женщин. Около 63,35% населения – люди в возрасте от 15 до 59 лет, порядка 18,7% – от 60 лет. Доля граждан в возрастной категории до 14 лет составила 17,95%. Как следует из документа, доля городских жителей в Китае колеблется на уровне 63,89% – это на 14,21 процентных пункта больше, чем в 2010 году. В докладе уточняется, что примерно 40% населения КНР проживает в восточной части страны, около четверти – в центральном регионе и только 7% – в граничащем с Россией Северо-Восточном Китае. Кроме того, по сравнению с 2010 годом население провинций северо-востока сократилось на 1,2 процентного пункта. Согласно опубликованной статистике, 91,11% жителей страны – представители народности хань (китайцы), остальные 8,89% относятся к национальным меньшинствам. За десять лет эти две категории увеличились на 4,93% и 10,26% соответственно. Напомним, к началу февраля число интернет-пользователей в Китае приблизилось к 1 млрд человек. При этом по итогам 2020 года Китай опередил США по объему иностранных инвестиций. В конце 2020 года эксперты британского Центра экономических и бизнес-исследований предрекли превращение Китая в крупнейшую экономику мира.

США задумались о размещении войск в Узбекистане и Таджикистане 10 мая 2021, 06:57

Текст: Антон Антонов

Американские войска из Афганистана могут перебросить в страны Средней Азии, сообщают источники. Wall Street Journal пишет, что США нужны базы не только для военных, но и для беспилотников, бомбардировщиков и артиллерии, чтобы сдерживать радикальное движение «Талибан» (запрещено в России). В правительстве США и Пентагоне рассказали, что рассматриваются варианты размещения войск в соседних с Афганистаном странах Средней Азии, государствах Персидского Залива и на отдельных кораблях ВМС, передает РИА «Новости». В частности, некоторые чиновники из Белого дома и Пентагона полагают, что лучшими вариантами стали бы Узбекистан и Таджикистан, но разместить там войска США, по словам источников, трудно из-за «большого военного присутствия» России в регионе и растущего влияния Китая. По словам источников газеты, сами Узбекистан и Таджикистан не хотят распространения насилия и их это беспокоит. Несмотря на ухудшение отношений США с Россией и Китаем, страны, как утверждают официальные лица США и ряда других государств, разделяют заинтересованность в стабильности в регионе. Страны Средней Азии, в свою очередь, хотят создать противовес влиянию России и Китая, утверждает газета. Пока запросов на размещение войск на каких-либо базах в Средней Азии не было. В обсуждении участвуют Пентагон, Белый дом и Госдеп. У США прежде были базы в Узбекистане и Киргизии, но в итоге американские военные их покинули. Напомним, спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в мае посетил Узбекистан и Таджикистан. 29 апреля стало известно, что страны НАТО начали организованный вывод войск из Афганистана. США объяснили решение о выводе своих войск из Афганистана тем, что присутствие американских военнослужащих не поможет Кабулу создать устойчивое правительство. Все страны ЕС согласились не обострять напряженность с Россией 10 мая 2021, 18:56

Текст: Елизавета Булкина

Все государства-члены Евросоюза согласны, что не нужно обострять отношения с Россией после дипломатических скандалов с Чехией и Болгарией, заявил в глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе. «Мы подтвердили нашу сильную поддержку Чехии и Болгарии, но все страны согласны с тем, что не нужно продолжать эскалацию напряженности с Россией», – передает его слова ТАСС. При этом, по словам Борреля, главы МИД стран ЕС вновь выразили солидарность с Чехией и Болгарией. Отношения с Россией будет рассмотрены на саммите ЕС 25 мая. Глава МИД ФРГ Хайко Маас после встречи заявил, что ЕС призывает Россию «сойти с пути эскалации». «Самое главное, что ЕС остается сплоченным. Мы еще раз призываем Россию сойти с пути эскалации. Мы готовы говорить друг с другом, но для этого нужен еще и кто-то, кто слушает и отвечает», – сказал он. Ранее в понедельник министры иностранных и европейских дел Словакии и Германии Иван Корчок и Хайко Маас по прибытии на заседание министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе высказались за развитие отношений с Россией. Боррель в свою очередь заявил, что отношения Евросоюза с США улучшаются, в то время как с Россией они ухудшаются. Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не оставит без ответной реакции безосновательные и провокационные обвинения со стороны Чехии и Болгарии. Глава минздрава Омской области найден живым 10 мая 2021, 11:48

Текст: Алина Назарова

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, пропавший 7 мая в лесу Большеуковского района, найден живым, сообщает пресс-служба правительства региона. «Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский вышел к людям в районе села Баслы. Находится в нормальном состоянии. Сейчас проходит обследование в больнице Большеуковского района», – говорится в сообщении, передает ТАСС. В свою очередь источник в экстренных службах уточнил, что Мураховский «сам вышел из леса в 32 км от деревни Поспелово, где пропал». Поиски министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского возобновились утром в понедельник, 10 мая, после перерыва на ночь из-за плохой погоды. В воскресенье сообщалось, что Мураховский пропал 7 мая в омских болотах, когда катался на квадроцикле. Официально пропажу чиновника в УМВД подтвердили к вечеру 9 мая, тогда же в шести с половиной километрах от охотбазы нашли квадроцикл Мураховского. В ночь на 10 мая в некоторых Telegram-каналах появились сообщения со ссылкой на поисковый отряд «Лиза Алерт», что Мураховского нашли, однако в пресс-службе УМВД по Омской области эту информацию опровергли. Мураховский ранее руководил больницей, в которой проходил лечение блогер Алексей Навальный. Позже Мураховского назначили главой минздрава Омской области. Москвичей предупредили о наступлении «новой климатической эпохи» 10 мая 2021, 08:14

Девятое мая стало последним прохладным днем, после которого в Москве наступила «другая климатическая эпоха», заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, с понедельника в Москву пришло тепло, знаменующее преждевременное наступление лета. «Вот такие климатические качели – холодное начало мая и его вторая половина, которая воздаст нам летним теплом за наши страдания», – рассказал Тишковец газете «Вечерняя Москва». Синоптик прогнозирует, что в конце мая и летом погода в столичном регионе будет умеренно теплой, суровых засух и избыточных дождей не ожидается. «Все будет прилично: днем плюс двадцать, ночью около десяти градусов тепла», – уточнил специалист. Тишковец, однако, заверил, что москвичам не стоит ждать «никой жары или сваливания в очередную яму арктического холода». При этом 8 мая в Москве выпало рекордное количество осадков – 78% месячной нормы. Рассекречены архивы о присуждении Нобелевской премии Солженицыну 10 мая 2021, 17:30

Текст: Елизавета Булкина

Вместе с кандидатурой Александра Солженицына (1918-2008), получившего в 1970 году Нобелевскую премию по литературе «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы», на награду претендовали еще 75 кандидатов, следует из обнародованных Шведской академией архивов. Владимир Набоков в седьмой раз был выдвинут на премию также в 1970 году, однако его кандидатура в дальнейшем не рассматривалась. «Предложение было отклонено ранее», – пояснил комитет. Списки номинантов на награду держатся в секрете 50 лет. Вместе с Солженициным на премию в 1970 году претендовали многие известные литераторы, в частности бразильский писатель Жоржи Амаду, аргентинский прозаик, поэт, публицист Хорхе Луис Борхес, немецкий писатель Генрих Белль, швейцарский писатель и драматург Макс Фриш, немецкий писатель Гюнтер Грасс, английский романист Грэм Грин, шведские литераторы Эйвинд Юнсон и Харри Мартинссон, итальянский писатель Альберто Моравиа, чилийский поэт Пабло Неруда, знаменитый французский автор детективов Жорж Сименон, норвежский поэт и прозаик Терьей Весос, передает ТАСС. Шведская академия перед окончательным голосованием обсуждала кандидатуры австралийского писателя Патрика Уайта (1912-1990, лауреата Нобелевской премии по литературе 1973 года «за эпическое и психологическое мастерство, благодаря которому был открыт новый литературный материк»), англо-американского поэта и драматурга Уистена Хью Одена (1907-1973), чилийского поэта Пало Неруда (1904-1973, лауреата Нобелевской премии по литературе 1971 года «за поэзию, которая со сверхъестественной силой воплотила в себе душу и судьбу целого континента») и французского писателя Андре Мальро (1901-1976). Солженицын получил диплом и денежную составляющую Нобелевской премии после высылки из СССР – 10 декабря 1974 года. Развод Гейтсов связали с педофилом-финансистом Эпштейном 10 мая 2021, 06:36

Текст: Антон Антонов

СМИ стали известны подробности развода основателя Microsoft Билла Гейтса и его теперь уже бывшей супруги Мелинды Гейтс. Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники и документы сообщает, что Мелинда Гейтс как минимум с 2019 года обсуждала с адвокатами вопрос развода, причем обратилась сразу в несколько юридических фирм, передает РИА «Новости». Сами бывшие супруги не называют причину развода, но источники сообщили, что Мелинда Гейтс была обеспокоена контактами мужа с ныне покойным банкиром Джеффри Эпштейном, обвиненным в торговле несовершеннолетними. После сообщений СМИ о встречах Гейтса с Эпштейном Мелинда Гейтс не раз общалась с консультантами, свидетельствуют документы. Напомним, Гейтс объявил о расторжении брака с супругой Мелиндой после 27 лет брака. Жена Билла Гейтса получила при разводе почти 2 млрд долларов. Джеффри Эпштейн был арестован в Нью-Йорке 6 июля 2019 года. По версии прокуратуры, миллиардер в 2002-2005 годах организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек. Дети подвергались домогательствам и сексуальному насилию. В августе 2019 года Эпштейна нашли мертвым на полу в тюремной камере. Представитель Гейтса в 2019 году заявила, что основатель Microsoft обсуждал с Эпстином благотворительность, но он сожалеет об этих встречах и считает их ошибкой. В Узбекистане оценили возможность размещения военных баз США 10 мая 2021, 13:42 Текст: Алина Назарова

Оборонная доктрина Узбекистана не предусматривает размещения на территории республики иностранных военных баз, сообщили в пресс-службе министерства обороны страны. «В основополагающих документах в области обороны имеются ясные и четкие ответы на данные вопросы – недопущение на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов», – заявил представитель Минобороны, передает РИА «Новости». По его словам, этот принцип заложен и в конституции, и в концепции внешней политики. В военном ведомстве также отметили, что политика Узбекистана в области обороны основана на принципе неучастия в миротворческих операциях и военных конфликтах за рубежом. Так в ведомстве прокомментировали сообщение газеты Wall Street Journal о том, что США могут разместить войска, которые выводят из Афганистана, в странах Средней Азии – Узбекистане и Таджикистане. Напомним, спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в мае посетил Узбекистан и Таджикистан. 29 апреля стало известно, что страны НАТО начали организованный вывод войск из Афганистана. США объяснили решение о выводе своих войск из Афганистана тем, что присутствие американских военнослужащих не поможет Кабулу создать устойчивое правительство. В РФПИ рассказали, как «Спутник V» победил коронавирус в Сан-Марино 10 мая 2021, 16:56

Текст: Елизавета Булкина

Применение российской вакцины от COVID-19 позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус, уровень инфицирования в государстве снизился до нуля, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). «Благодаря «Спутнику V» в Сан-Марино проведена самая успешная кампания по вакцинации в Европе: средняя дневная заболеваемость в государстве за семь дней в пересчете на 1 млн населения за 3-9 мая более чем в 40 раз ниже, чем в среднем по странам ЕС», – говорится в сообщении на сайте РФПИ. На пике в начале апреля уровень инфицирования в Сан-Марино составлял порядка 250 случаев в неделю, но уже с 4 мая в стране не зафиксировано ни одного нового случая коронавируса. Отмечается, что результаты кампании по вакцинации в Сан-Марино стали очевидны уже через два месяца после ее начала. Кроме того, смертность от коронавируса в Сан-Марино также снизилась до нуля. Отделение госпиталя, предназначенное для лечения пациентов с коронавирусом, закрылось. При этом кампания по вакцинации в Сан-Марино показала высокую эффективность «Спутника V», в том числе, против британского штамма. «РФПИ готов поставить дополнительные партии вакцины в Сан-Марино для организации вакцинного туризма на базе успешных результатов вакцинации в стране, продемонстрировавших резкое снижение заболеваемости коронавирусом», – добавили в фонде. Поставки российской вакцины в Сан-Марино начались в феврале. Было доставлено 15 тыс. доз (для вакцинации 7,5 тыс. человек). В апреле же было довезено достаточно доз для вакцинации всей страны. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российская вакцина спасла целую страну от коронавируса. Китай заявил о готовности вместе с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны 10 мая 2021, 13:00 Текст: Алина Назарова

Пекин намерен вместе с Москвой отстаивать итоги Второй мировой войны и защищать мир во всем мире, заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин. «Неважно, как будет меняться ситуация в мире, Китай и Россия будут держаться вместе, решительно поддерживать друг друга, вместе защищать международную справедливость и беспристрастность», – сказала она, передает ТАСС. Дипломат добавила, что «в условиях COVID-19 и других серьезных изменений Китай продолжит работать с Россией и международным сообществом, чтобы отстаивать итоги Второй мировой войны и защищать мир во всем мире». Хуа Чуньин также отметила, что в Китае отметили «успешное проведение в России грандиозного военного парада по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне». «Мы выражаем наши искренние поздравления в связи с этим», – резюмировала она. Представители России и Китая 8 мая приняли участие в церемонии посадки дерева по случаю 20-летней годовщины подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Событие состоялось в духе международной акции «Сад памяти», посвященной памяти погибших в Великой Отечественной войне. Главы МИД Германии и Словакии высказались за развитие отношений с Россией 10 мая 2021, 10:38 Текст: Алина Назарова

Министры иностранных и европейских дел Словакии и Германии Иван Корчок и Хайко Маас по прибытии на заседание министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе высказались за развитие отношений с Россией. Так, Маас указал, что Европейский союз готов продолжать свою политику по отношению к России, но готов при этом к диалогу. «Мы будем также говорить о России, прежде всего, после того, как в Москве подверглись санкциям представители ЕС и заявлено о «списке недружественных государств». Важно сейчас, что ЕС не сходил со своего пути, выступал за права человека, в том числе в России, и продолжал это делать сплоченно. Мы готовы к диалогу, и пришло время, чтобы и Москва вернулась к диалогу», – сказал Маас, передает РИА «Новости». В свою очередь Корчок заявил, что Евросоюз должен остановить дальнейшее негативное развитие отношений с Россией. «Ситуация в отношениях между странами-членами Евросоюза и Россией и в целом между ЕС и Россией сложная. Дальнейшая эскалация этих отношений никому не нужна. Но, конечно, существуют принципиальные вопросы, по которым стороны придерживаются различных взглядов. При этом важно, чтобы сохранялось единство европейских государств», – сказал Корчок. Тем временем глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по прибытии на заседание министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе заявил, что отношения Евросоюза с США улучшаются, в то время как с Россией они ухудшаются, передает ТАСС. «Наши отношения с США меняются, теперь у нас сильное партнерство. Это особенно стало понятно после саммита G7. Мы обсудим (в ходе заседания) и Россию, с которой, наоборот, они не улучшаются», – сказал он. Совет ЕС на уровне министров иностранных дел проведет в понедельник плановое заседание в Брюсселе, на котором обсудит отношения с США и Россией, оказание поддержки странам Западных Балкан, обстановку в Афганистане и ситуацию вокруг иранской ядерной сделки. Министры не планируют принимать решений о новых санкциях против Москвы или новых дипломатических шагах. Согласно официальной программе встречи, отношения с Москвой станут лишь одной из вспомогательных тем. Главным пунктом повестки дня будет дискуссия о развитии трансатлантических связей. В министерской встрече ЕС, которая будет проходить в очном формате, примет участие спецпосланник президента США по климату Джон Керри, он подключится к заседанию по видеосвязи. Эрдоган назвал террором действия Израиля в Иерусалиме 10 мая 2021, 17:17 Текст: Елизавета Булкина

Нападения на палестинцев у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме являются террором, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с лидером Палестины Махмудом Аббасом. «В ходе переговоров обсуждались нападения Израиля на мечеть Аль-Аксу и палестинцев. Президент Эрдоган в ходе переговоров назвал нападения Израиля в Иерусалиме террором и резко осудил эти подлые нападения, которые ранили совесть не только мусульман, но и всего человечества», – передает сообщение канцелярии турецкого лидера ТАСС. Эрдоган подчеркнул, что Анкара «сделает все возможное, чтобы мобилизовать весь мир, и прежде всего исламский мир, чтобы остановить террор и вторжения Израиля». «Турция всегда будет поддерживать палестинских братьев и сестер и защищать величие Иерусалима», – добавил президент. В переговорах Эрдогана и Аббаса также принимал участие глава единого Политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. По данным Красного Полумесяца в Иерусалиме, в ночь на воскресенье в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 80 человек, всего в последние дни получили ранения около 300 палестинцев. Утром в понедельник беспорядки возобновились. Представительство Красного Полумесяца в Иерусалиме заявили, что ранения в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме утром в понедельник получили 215 палестинцев, включая сотрудников Красного Полумесяца, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Россиян предупредили о новой схеме мошенничества 10 мая 2021, 11:45 Текст: Алина Назарова

Мошенники придумали новую схему обмана людей, желающих приобрести домашнего питомца, рассказал адвокат Виталий Ревзин, дав совет, как справиться с нарушителями закона. Как пояснил эксперт, при оформлении сделки по продаже животного мошенник просит покупателя сначала перевести ему часть стоимости. Однако впоследствии заказчику привозят животное, совершенно не похожее на то, что было изображено на фотографии. Покупатель просит расторгнуть сделку и отдать задаток, но продавец обещает вернуть деньги только после продажи животного кому-то другому. Для того, чтобы выйти из сложившейся ситуации, адвокат дал несколько советов. «В первую очередь необходимо связаться с ресурсом, где было размещено объявление о продаже животного, описать ситуацию и добиться блокирования данного продавца», – сообщил Ревзин «Российской газете». Далее он советует обратиться к юристу, чтобы составить претензию с просьбой вернуть переведенные деньги. В случае ее игнорирования адвокат рекомендует написать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела (статья 159 УК РФ «Мошенничество»). Кроме того, необходимо подать заявление в суд и прикрепить к нему досудебную претензию и копию заявления в органы внутренних дел. «Не исключено, что уже после подачи заявления в полицию продавец поспешит вернуть деньги, так как мало кто из разумных людей захочет сталкиваться с проблемами из-за 13-15 или 20 тысяч рублей», – считает адвокат. По мнению Равзина, при доведении разбирательства до конца потерпевший может не только вернуть задаток, но и получить проценты за их использование и компенсацию за понесенные расходы. У берегов Ливии перевернулась лодка с более чем 700 мигрантами 10 мая 2021, 14:53

Текст: Елизавета Булкина

Лодка, перевозившая более 700 мигрантов в Европу, перевернулась у берегов Ливии, в результате крушения погибли по меньшей мере пять человек, в том числе ребенок, сообщила пресс-секретарь Международной организации по миграции (МОМ) Сафа Мсехли. «Вчера береговая охрана задержала более 700 мигрантов у берегов Ливии. По меньшей мере пять человек, в том числе один ребенок, утонули, когда их лодка перевернулась. Оставшиеся в живых были доставлены на берег рыбаками», – передает ее слова ТАСС. Глава ливийского отделения МОМ Федерико Сода в свою очередь заявила, что государства региона «должны выполнять свои обязательства [по обеспечению безопасности мигрантов] и передислоцировать поисково-спасательные суда». Ранее около острова Самос перевернулась лодка с 24 мигрантами, спасатели нашли тело ребенка, без вести пропали шесть человек. Словакия решила использовать «Спутник V» после трех месяцев обструкций 10 мая 2021, 23:58

Текст: Антон Никитин

После трех месяцев всевозможных обструкций Словакия в ближайшие дни начнет использовать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», первая партия которой поступила в страну 1 марта, сообщил вице-премьер и министр финансов республики Игор Матович. «После получения отличных результатов испытаний «Спутника V» в лаборатории в Венгрии, сертифицированной в [признанной Евросоюзом] системе OMLC, и после трех месяцев всевозможных обструкций со стороны всемогущих [противников российской вакцины в Словакии] в ближайшие дни приближается начало вакцинации «Спутником V» и в Словакии. С российской стороной во время прошедших выходных дней я договорился о том, что она согласна с началом [процесса] вакцинации [жителей республики]», – приводит слова Матовича ТАСС. В прошлую пятницу министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварский сообщил, что специализированная лаборатория в Венгрии подтвердила надежность российской вакцины от коронавируса «Спутник V», о якобы фальсификации которой заявляли власти Словакии. Напомним, в марте в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения теперь уже бывшего премьера Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины против коронавируса «Спутника V». В частности, власти Словакии настаивали, что полученная ими российская вакцина якобы не соответствует описанию в журнале The Lancet. После этого Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обвинил словацких экспертов в саботаже и попросил вернуть партию вакцины «Спутник V» для передачи нуждающимся странам. Однако в итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Аналитик из США рассказал, как Лавров «переигрывает» своих западных коллег 10 мая 2021, 19:53 Текст: Елизавета Булкина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров умеет мастерски переигрывать своих «глупых коллег» из стран Запада, заявил американский аналитик Том Роган в статье для Washington Examiner. «Он мастерски их переигрывает – к примеру, [главу дипломатии ЕС] Жозепа Борреля, слишком доверчивого [спецпредставителя президента США по вопросам климата] Джона Керри или чересчур самоуверенную Хиллари Клинтон», – передает его слова РИА «Новости». По словам Рогана, западные оппоненты, в частности, могут проигрывать из-за последовательной риторики Лаврова. При этом журналист отдельно выделил экс-госсекретаря США Майка Помпео, который, по его мнению, способен «играть в свою игру». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Лавров, назвавший «тупой» линию Вашингтона в отношении Москвы, меток в своих формулировках, непредсказуемость и агрессивность политики США в отношении России делает возможным применение любого лексикона.