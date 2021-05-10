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10 мая, понедельник | Последнее обновление — 17:01 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин сообщил о хорошем титре антител после прививки от COVID-19
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«Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним», – заявил президент Владимир Путин, обращаясь к россиянам. Пасхальную ночь глава государства встретил на богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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В РФПИ рассказали, как «Спутник V» победил коронавирус в Сан-Марино
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Применение российской вакцины от COVID-19 позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус, уровень инфицирования в государстве снизился до нуля, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
«Благодаря «Спутнику V» в Сан-Марино проведена самая успешная кампания по вакцинации в Европе: средняя дневная заболеваемость в государстве за семь дней в пересчете на 1 млн населения за 3-9 мая более чем в 40 раз ниже, чем в среднем по странам ЕС», – говорится в сообщении на сайте РФПИ.
На пике в начале апреля уровень инфицирования в Сан-Марино составлял порядка 250 случаев в неделю, но уже с 4 мая в стране не зафиксировано ни одного нового случая коронавируса. Отмечается, что результаты кампании по вакцинации в Сан-Марино стали очевидны уже через два месяца после ее начала.
Кроме того, смертность от коронавируса в Сан-Марино также снизилась до нуля. Отделение госпиталя, предназначенное для лечения пациентов с коронавирусом, закрылось.
При этом кампания по вакцинации в Сан-Марино показала высокую эффективность «Спутника V», в том числе, против британского штамма.
«РФПИ готов поставить дополнительные партии вакцины в Сан-Марино для организации вакцинного туризма на базе успешных результатов вакцинации в стране, продемонстрировавших резкое снижение заболеваемости коронавирусом», – добавили в фонде.
Поставки российской вакцины в Сан-Марино начались в феврале. Было доставлено 15 тыс. доз (для вакцинации 7,5 тыс. человек). В апреле же было довезено достаточно доз для вакцинации всей страны. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российская вакцина спасла целую страну от коронавируса.
В Чехии уволили чиновника после заявления о «Спутнике V»
Вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек уволил Мартина Нетолицкого из наблюдательного совета государственного предприятия «Чешская почта» из-за заявления о российской вакцине «Спутник V», сообщили местные СМИ.
Информацию портала Novinky.cz. позже подтвердил сам Ян Гамачек. «Могу подтвердить, что сегодня днем я вывел Мартина Нетолицкого из наблюдательного совета «Чешской почты», – цитирует ТАСС политика.
Решение об увольнении было принято после того, как Нетолицкий сообщил о том, что в апреле Гамачек рассказывал о планах посетить Россию и привезти оттуда вакцину «Спутник V». По словам чиновника, вице-премьер утверждал, что уже договорился о поставках.
Гамачек опроверг эту информацию и заявил о том, что будет требовать возбуждения уголовного дела о клевете. Он подчеркнул, что обвинения, выдвинутые против него в публикации, являются «абсолютно лживыми».
Нетолицкий отметил, что хотел связаться с Гамачеком после получения информации о своем увольнении, однако сделать это не удалось.
25 апреля президент Чехии Милош Земан заявил, что намерен выступать за применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в стране, если будет недостаток других препаратов.
Напомним, премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил, что вице-премьер, глава МВД Ян Гамачек отменил поездку в Москву, где должен был обсудить возможность приобретения вакцины «Спутник V». Сам Гамачек заявил, что его объявленная, но отмененная поездка в Москву для обсуждения вакцины «Спутник V» была частью антироссийской операции.
Премьер Италии констатировал крах «мечты Евросоюза» из-за неравенства
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Премьер-министр Италии Марио Драги во время круглого стола по трудоустройству раскритиковал европейских политиков за усиление социального неравенства в ЕС, отметив, что это «не та Европа», какой она должна быть, так как европейская мечта – сделать так, чтобы никто не оставался позади, сообщило ANSA.
«Европейская мечта – сделать так, чтобы никто не оставался позади. <…> Даже до пандемии наше общество и рынки труда были раздроблены, если говорить о неравенстве среди поколений, полов и регионов. Это не та Италия, какой она должна быть, и не та Европа», – приводит заявление Драги во время круглого стола на тему трудоустройства РИА «Новости».
Итальянский премьер также указал на несправедливость системы «двойных рынков», которая ставит под угрозу положение незащищенных слоев населения – молодежи и женщин.
Драги подчеркнул, что проблемы с социальной политикой во многом препятствуют развитию Евросоюза.
Накануне глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен после социального саммита в португальском городе Порту заявила о необходимости выработки механизмов распределения вакцин между государствами и предоставления препаратов от коронавируса бедным странам.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как связаны заявления о крахе «общеевропейского дома» с числом зараженных коронавирусом в Евросоюзе.
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СМИ: Переговоры между Германией и Россией по «Спутнику V» зашли в тупик
Немецкая газета Bilt со ссылкой на источники в рабочей группе, созданной в Минздраве ФРГ с целью проведения переговоров с производителями вакцин от коронавируса, сообщила о том, что ФРГ и Россия «зашли в тупик» в переговорах о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V».
Источник газеты сообщил, что у Европейского агентства лекарственных средств повышенные требования к вакцинам, что ставит под вопрос получение «Спутником V» одобрения со стороны регулятора, сообщает ТАСС.
Официальных заявлений на этот счет с германской стороны не было.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что германские власти занимаются вопросом вероятной закупки российской вакцины «Спутник V» отдельно от Евросоюза, но объемы заказов будут зависеть от того, как скоро препарат зарегистрируют в ЕС.
Саммит ЕС не достиг общей позиции об отмене действия патентов на вакцины
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Лидеры стран Евросоюза не достигли единой позиции по вопросу отмены прав интеллектуальной собственности на вакцины, приостановка патентов не решит проблему снабжения препаратами от коронавируса, заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС.
«У нас были дебаты по интеллектуальной собственности на вакцины. Разные мнения прозвучали, но что ясно, это то, что мы решительно поддерживаем любые усилия по производству и поставке вакцин. Однако мы не думаем, что в ближайшем будущем это может стать волшебным решением проблемы», – цитирует ТАСС Мишеля.
Против приостановки действий патентных прав на вакцины выступила канцлер Германии Ангела Меркель, котоая участвовала в саммите в режиме онлайн.
«Центральную роль [на переговорах] играла тема патентов. Я здесь ясно дала понять, что не считаю отмену действия патентов решением для того, чтобы снабдить больше людей вакциной. Но я думаю, что мы нуждаемся в креативности и инновационном потенциале компаний, и к этому относится охрана патентных прав», – заявила канцлер.
Вместе с тем, стало известно, что система сертификатов о вакцинации от COVID в Евросоюзе сможет начать работать в июне.
«Я рада сообщить, что законодательная и техническая работа по сертификатам идет полным ходом, чтобы они были внедрены в июне. Я думаю, что политическое соглашение по сертификатам может быть достигнуто уже до конца этого месяца», – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Ранее в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала призыв премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого поделиться вакцинами от коронавируса со странами Восточного партнерства, а также идею отмены или смягчения ограничений по правам интеллектуальной собственности, которые относятся к производству таких препаратов.
На территории Евросоюза только компании из Германии и Швеции обладают патентами на такие препараты, однако ряд других государств располагает промышленными мощностями для производства, которые могут быть быстро задействованы в случае отмены прав интеллектуальной собственности, что позволит им получить значительно большую прибыль, чем при изготовлении вакцин по контрактам с обладателями патентов. В ФРГ патент на препарат от коронавируса имеет компания BioNTech, входящая в консорциум с американской Pfizer, в Швеции – фирма AstraZeneca, работающая совместно с Великобританией.
1 мая представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай заявила, что администрация США поддерживает отступление от норм защиты прав интеллектуальной собственности в отношении вакцин от коронавируса. По словам Тай, Вашингтон намерен активно участвовать в переговорах в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) по этому вопросу.
Напомним, 30 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий правительству право на использование изобретений и полезных моделей в сфере здравоохранения, а также на выпуск лекарств без разрешения патентообладателя в экстренных ситуациях.
Чехия попросила ЕС обеспечить республику вакцинами от коронавируса
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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш после первого дня неформального саммита Европейского совета в португальском городе Порту заявил о намерении попросить главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен обеспечить республику в июне большим количеством вакцин против коронавируса, сообщило Чешское радио.
«Я обязательно попрошу председателя [ЕК Урсулу фон дер Ляйен], чтобы она попыталась [обеспечить] получение [Чехией] большего количества вакцин в июне. Это для нас сейчас самое важное», – приводит слова Бабиша ТАСС.
По словам политика, в ближайшие недели Чехия начнет масштабную кампанию популяризации вакцинации против коронавируса среди населения. Бабиш считает, что такая кампания может реализовываться на территории всего Евросоюза, а ее подготовкой должна заняться ЕК.
Напомним, в начале мая Бабиш заявил, что Чехия якобы не испытывает недостатка в вакцинах против коронавируса и потому якобы не нуждается в препаратах, которые не прошли сертификацию в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА).
29 апреля чешский фармацевтический регулятор – Государственный институт по контролю за лекарственными препаратами –объявил о прекращении изучения российской вакцины «Спутник V» якобы из-за недостатка полученной от производителя документации.
17 апреля Чехия отменила визит вице-премьера, и.о. главы МИД Яна Гамачека в Москву для обсуждения возможности приобретения «Спутника V». Позже Гамачек уволил одного из местных чиновников за напоминание о том, что в апреле вице-премьер , и.о. главы МИД Чехии говорил о планах посетить Россию и привезти оттуда вакцину «Спутник V». Сам Гамачек назвал отмененные переговоры частью операции против России.
2 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявлял, что Евросоюз «непрямо вынуждает» республику начать переговоры с Россией о приобретении вакцины от коронавируса «Спутник V» до получения сертификата европейского регулятора.
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РФПИ опроверг заявления о «тупике» в переговорах с Германией по «Спутнику V»
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Сообщение немецкой газеты Bild о том, что якобы переговоры о поставках «Спутник V» в Германию зашли в тупик, не соответствуют действительности, заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
«Информация в издании Bild не соответствует действительности и является примером дезинформационный кампании, имеющей целью не допустить российскую и аналогичные вакцины на европейский и другие рынки. За последнее время газета Bild опубликовала более 15 подобных статей, атакующих вакцину «Спутник V», с некорректными фактами, основанными на информации от анонимных источников», – цитирует сообщение РФПИ РИА «Новости».
Фонд добавил, что переговоры с немецкой стороной продолжаются, препарат может быть поставлен уже в июне, не в ущерб поставкам в другие страны.
Разработчики вакцины также продемонстрировали полную открытость, они продолжили работать в рамках инспекции Европейского медицинского агентства (EMA), хотя на EMA пытаются оказать давление крупные международные фармкомпании и политики, чтобы не пропустить «Спутник V» на европейские рынки.
«Против российской вакцины ведется активная и хорошо профинансированная кампания с целью дискредитации российской вакцины в различных странах. <...> В истории фармацевтической индустрии задокументированы многочисленные факты использования прессы крупными компаниями для атак на конкурентов с целью создания и использования монопольных позиций на рынках. Мы считаем, что информационные войны против вакцин неэтичны и подрывают столь необходимые усилия по вакцинации в мире», – подвели итог в РФПИ.
В воскресенье немецкая газета Bild со ссылкой на источники в Минздраве ФРГ сообщила о том, что ФРГ и Россия «зашли в тупик» в переговорах о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V».
До этого канцлер Германии Ангела Меркель отмечала, что германские власти занимаются вопросом вероятной закупки российской вакцины «Спутник V» отдельно от Евросоюза, но объемы заказов будут зависеть от того, как скоро препарат зарегистрируют в ЕС.
Компания Pfizer сообщила об отказе бедных стран от закупки их вакцины
Гендиректор компании Pfizer, которая совместно со своим германским партнером BioNTech разработала вакцину от коронавируса, Альберт Бурла в письме сотрудникам компании сообщил, что страны с низким уровнем доходов отказались от закупки их препарата.
Бурла отметил, что большую часть доз их вакцины зарезервировали страны с высоким уровнем доходов, из-за чего он снова предложил главам менее обеспеченных стран забронировать препараты, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Однако, по словам гендиректора американской компании, большинство таких стран решили сделать заказы у других производителей вакцин – либо из-за того, что технология производства Pfizer еще недостаточно протестирована, либо потому что предпочли местные способы производства.
Бурла также пояснил, что Pfizer и BioNTech используют многоуровневую модель ценообразования: страны со средним уровнем доходов могут закупать вакцину вдвое дешевле, чем более обеспеченные, а бедные могут приобрести ее по себестоимости.
При этом гендиректор надеется, что в страны со средним и низким уровнем доходов все же удастся поставить более миллиарда доз.
Ранее Еврокомиссия (ЕК) утвердила контракт с концерном BioNTech – Pfizer на поставку 1,8 млрд доз вакцины против коронавирусной инфекции.
В апреле Европа столкнулась с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин, в частности компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Задержки в поставках могут сорвать планы Брюсселя по вакцинации.
Производство «Спутника V» в Бразилии начнут без одобрения регулятора
Фармацевтическая компания Uniao Quimica начнет производство вакцины против коронавируса «Спутник V» в Бразилии, не дожидаясь одобрения препарата Национальным агентством по санитарному надзору (Anvisa), заявил глава компании Фернанду Маркес.
«На следующей неделе мы получим партию активного компонента из Москвы и начнем разливать вакцину на фабрике в Гуарульосе. <…> Начнем производство сразу по получении компонентов и будем ожидать регистрации, что позволит начать ее использование в стране», – цитирует ТАСС Маркеса.
Ранее национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) не разрешило импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V», ссылаясь на отсутствие полного комплекта документов. Бразильская фармакологическая компания Uniao Quimica, представляющая Российский фонд прямых инвестиций, заявила, что агентство действует в интересах производителей других вакцин.
Позже бразильское национальное агентство по надзору за здоровьем Anvisa заявило, что причиной отказа в импорте и использовании в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V» стала не политика, а наличие в препарате реплицирующихся аденовирусов.
В Минздраве отметили, что один из аденовирусов, который используется в вакцине «Спутник V», имеет шанс размножения менее одного процента, что практически равно тому, что это невозможно.
В Германии выявили 67 случаев тромбоза после прививки AstraZeneca
По меньшей мере 67 случаев тромбоза зафиксировали в Германии после прививки от коронавируса препаратом Vaxzevria, который был разработан британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, следует из доклада Института разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха.
В большинстве случаев (67%) речь шла о тромбозе синусов твердой мозговой оболочки. Как минимум 14 человек, среди которых девять женщин и пятеро мужчин, скончались, передает ТАСС.
Ранее испанский военнослужащий 35-летний Франсиско Перес скончался от тромбоза после прививки AstraZeneca.
В апреле Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием. Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.
Между тем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину.
ВОЗ рекомендовала китайскую вакцину Sinopharm для экстренного применения
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала вакцину китайской компании Sinopharm для экстренного применения против коронавируса, заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Сегодня ВОЗ включила в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения против COVID-19 пекинскую вакцину Sinopharm, которая стала шестой вакциной, получившей сертификацию со стороны ВОЗ в отношении безопасности, эффективности и качества», – приводит ТАСС слова гендира ВОЗ.
Ранее ВОЗ включила в список рекомендованных для использования при чрезвычайных ситуациях вакцину против коронавируса, разработанную американской биотехнологической компанией Moderna.
В России на данный момент зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первый – препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека. После «Спутника V» регистрацию прошли еще три отечественные вакцины – «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».
Британия ввела «цветную» систему ограничений для въезжающих в страну
Великобритания определила 12 стран и территорий, по возвращении из которых с 17 мая не потребуется уходить на самоизоляцию, сообщил британский министр транспорта Гранта Шэппса.
Он представил «светофорную систему», при которой все направления поделили на группы трех цветов – зеленого, желтого и красного. Среди стран и территорий, попавших в «зеленую» группу, то есть без необходимости карантина, – Португалия, Израиль, а также Гибралтар, сообщает ТАСС.
Послабления не будут применены к таким популярным у местных граждан направлениям, как Испания, Франция или Германия.
Россия попала в «желтую» группу, где находится большинство государств. Как и ранее, по прибытии из этих стран необходимо провести 10 дней в самоизоляции и сдать два теста на коронавирус.
Турция, Мальдивы и Непал были включены в «красный» список стран, где теперь насчитывается свыше 50 государств и территорий. По возвращении оттуда нужно провести 10 дней карантина в гостинице за свой счет.
Ранее Управление по охране общественного здоровья Великобритании сообщило о появлении в стране нового штамма коронавируса, который может оказаться самым опасным из существующих мутаций COVID-19.
В России за сутки выявили 8,3 тыс. случаев коронавируса
В России за сутки зарегистрировано 8 тыс. 329 новых случаев коронавируса, общее число выявленных случаев за все время составило 4 млн 871 тыс. 843, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
За сутки скончались 370 человек, общее число летальных исходов за все время эпидемии увеличилось до 112 тыс. 992, говорится в сообщении на портале стопкоронавирус.рф.
В Москве за минувшие сутки выявлено 2 тыс. 765 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге – 726, в Московской области – 630.
Накануне в России выявили 8 тыс. 386 новых случаев коронавируса, таким образом, число новых случаев за сутки сократилось на 57.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
ЕС захотел обсудить отмену патентов на вакцины от коронавируса
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Евросоюз готов обсуждать отмену прав интеллектуальной собственности в отношении вакцин от коронавируса, но это не поможет решить проблему их дефицита в ближайшее время, выразила мнение глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен после социального саммита в португальском городе Порту.
«Евросоюз открыт для дискуссии об отмене прав интеллектуальной собственности на вакцины, однако это не принесет нам ни одной дополнительной дозы в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Для того чтобы решить эту проблему, нам нужны механизмы распределения вакцин и их предоставления бедным странам», – приводит слова фон дер Ляйен ТАСС.
Она выступила с утверждением, что Еврокомиссия якобы уже активно занимается поставками препаратов государствам-партнерам.
Ранее в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала призыв премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого поделиться вакцинами от коронавируса со странами Восточного партнерства, а также идею отмены или смягчения ограничений по правам интеллектуальной собственности, которые относятся к производству таких препаратов.
На территории Евросоюза только компании из Германии и Швеции обладают патентами на такие препараты, однако ряд других государств располагает промышленными мощностями для производства, которые могут быть быстро задействованы в случае отмены прав интеллектуальной собственности, что позволит им получить значительно большую прибыль, чем при изготовлении вакцин по контрактам с обладателями патентов. В ФРГ патент на препарат от коронавируса имеет компания BioNTech, входящая в консорциум с американской Pfizer, в Швеции – фирма AstraZeneca, работающая совместно с Великобританией.
1 мая представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай заявила, что администрация США поддерживает отступление от норм защиты прав интеллектуальной собственности в отношении вакцин от коронавируса. По словам Тай, Вашингтон намерен активно участвовать в переговорах в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) по этому вопросу.
Напомним, 30 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий правительству право на использование изобретений и полезных моделей в сфере здравоохранения, а также на выпуск лекарств без разрешения патентообладателя в экстренных ситуациях.
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После прививки AstraZeneca во Франции выявили новые случаи тромбоза
После прививки вакциной компании AstraZeneca во Франции зарегистрированы два новых случая нетипичного образования тромбов в мозге, сообщило французское Национальное агентство безопасности медикаментов и товаров медицинского назначения (ANSM).
В сообщении ANSM отмечается, что один из случаев завершился летальным исходом – умерла женщина в возрасте старше 60 лет. С начала использования вакцины компании AstraZeneca во Франции отмечены уже 30 случаев редких видов тромбоза, которые привели к девяти смертям вакцинированных, сообщило медицинское агентство. Новые два случая произошли в период с 23 по 29 апреля. Всего этой вакциной во Франции привиты более 3,8 млн человек, передает ТАСС.
Начиная с 19 марта по указанию медицинских властей вакциной компании AstraZeneca прививались лишь лица в возрастной группе старше 55 лет. В настоящее время прививки этой вакциной разрешены для всех желающих при условии, что в центрах вакцинации остаются неиспользованные дозы. Немало людей отказываются прививаться этим препаратом, отметила радиостанция France Info.
ANSM проинформировало также, что в отношении другой вакцины, Pfizer/BioNTech, за период с 16 по 20 апреля было два упоминания о «потенциально возможных неблагоприятных последствиях». В последнее время были получены данные о шести новых случаях острого панкреатита, наблюдавшегося после прививок Pfizer/BioNTech, один из которых завершился смертью пациента. «В связи с появлением новых случаев все предыдущие, зарегистрированные с начала вакцинации, были заново изучены», – сообщило ANSM.
Анализ всех 15 случаев острого панкреатита показал, что в трети из них они наблюдались у людей, у которых уже ранее были отмечены патологии, связанные с панкреатитом или нарушением работы желчевыводящих путей. Как сообщило ANSM, собранная во Франции информация, представляющая собой «потенциальный сигнал опасности», будет передана организациям общеевропейского уровня.
В то же время в заявлении французской медицинской инстанции отмечается, что указанные случаи не влияют на соотношение между пользой и возможными рисками, связанными с вакциной Pfizer/BioNTech, которой к 29 апреля в стране были привиты 15,8 млн человек.
Накануне из доклада Института разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха стало известно, что после прививки от коронавируса препаратом Vaxzevria, который разработан британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, в Германии зафиксировали не менее 67 случаев тромбоза.
В апреле Европейский фармрегулятор признал связь вакцины компании AstraZeneca с тромбообразованием. Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию. Между тем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину.
-
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В российские регионы направлено около 1 млн доз «ЭпиВакКороны»
Около 1 млн доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» отправлено в регионы России, сообщила заместитель руководителя центра «Вектор» Татьяна Непомнящих.
«В регионы отправлено немногим менее миллиона доз», – сказала Непомнящих в эфире телеканала «Россия-1».
Ранее сообщалось, что в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора ведутся первая и вторая фазы клинических испытаний трехкратной вакцинации от COVID-19 препаратом «Эпиваккорона».
В России на данный момент зарегистрированы три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов.
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