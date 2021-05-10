В РФПИ рассказали, как «Спутник V» победил коронавирус в Сан-Марино

Применение российской вакцины от COVID-19 позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус, уровень инфицирования в государстве снизился до нуля, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«Благодаря «Спутнику V» в Сан-Марино проведена самая успешная кампания по вакцинации в Европе: средняя дневная заболеваемость в государстве за семь дней в пересчете на 1 млн населения за 3-9 мая более чем в 40 раз ниже, чем в среднем по странам ЕС», – говорится в сообщении на сайте РФПИ.

На пике в начале апреля уровень инфицирования в Сан-Марино составлял порядка 250 случаев в неделю, но уже с 4 мая в стране не зафиксировано ни одного нового случая коронавируса. Отмечается, что результаты кампании по вакцинации в Сан-Марино стали очевидны уже через два месяца после ее начала.

Кроме того, смертность от коронавируса в Сан-Марино также снизилась до нуля. Отделение госпиталя, предназначенное для лечения пациентов с коронавирусом, закрылось.

При этом кампания по вакцинации в Сан-Марино показала высокую эффективность «Спутника V», в том числе, против британского штамма.

«РФПИ готов поставить дополнительные партии вакцины в Сан-Марино для организации вакцинного туризма на базе успешных результатов вакцинации в стране, продемонстрировавших резкое снижение заболеваемости коронавирусом», – добавили в фонде.

Поставки российской вакцины в Сан-Марино начались в феврале. Было доставлено 15 тыс. доз (для вакцинации 7,5 тыс. человек). В апреле же было довезено достаточно доз для вакцинации всей страны. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российская вакцина спасла целую страну от коронавируса.