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Депутат Бундестага: Эрдоган продемонстрировал неуважение ко всему Евросоюзу
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«В той позе, в которой оказалась глава Еврокомиссии в Анкаре, теперь находится весь Евросоюз», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Так он прокомментировал инцидент во время визита лидеров ЕС в Анкару, в ходе которого главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не досталось стула.
«В таких высокоранговых визитах не бывает «протокольных оплошностей», потому что все продумывается до мелочей», – отметил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. По его мнению, такой жест президента Турции был умышленно сделан, чтобы продемонстрировать неуважение не только к главе Еврокомиссии, но и ко всему Евросоюзу.
Депутат считает, что у ЕС не было другого выбора, кроме как стерпеть подобное унижение. «А какой выбор был у представителей Брюсселя? Они сами себя загнали в такую позу. Вся политика ЕС в отношении Турции и большие финансовые вливания в обмен на то, что Эрдоган остановит поток беженцев в Европу, стали причиной серьезной зависимости ЕС от Анкары. Иными словами, в той позе, в которой оказалась глава Еврокомиссии в Анкаре, теперь находится весь Евросоюз», – считает Гердт.
Депутат предположил, что из-за такой ситуации само будущее Евросоюза находится под вопросом. «Если к власти на следующих выборах не придут люди, выстраивающие объединение на базе добровольного союза суверенных государств, ЕС рухнет, как Вавилонская башня», – заключил Гердт.
Напомним, глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник находились с визитом в Турции, где провели переговоры президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
На опубликованных в Сети кадрах этой встречи видно, что организаторы предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов ЕС и Турции. Стулья заняли Эрдоган и Мишель, фон дер Ляйен пришлось сесть на диван в стороне от них – напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.
Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что глава ЕК уже поручила своей команде принять необходимые меры, чтобы в будущем при международных визитах избегать подобных ситуаций.
Европейские политики, в том числе депутаты Европарламента, подвергли критике этот инцидент. Не обошли стороной и главу Евросовета, который, по мнению некоторых депутатов, должен был позаботиться о достойном отношении к фон дер Ляйен.
По мнению главы группы социалистов в Европарламенте Гарисии Перес Ираче, инцидент якобы связан с дискриминацией женщин в Турции, учитывая недавний выход Анкары из Стамбульской конвенции по защите женщин.
В то же время глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что какие-либо обвинения в адрес Анкары несправедливы, так как протокол встречи был согласован с Брюсселем. «Мы не в первый раз принимаем иностранных гостей, и традиционное турецкое гостеприимство известно во всем мире. На этой встрече все было согласно принятым международным правилам и обычному протоколу. Перед любой встречей собираются сотрудники протокола обеих сторон и прорабатывают детали», – сказал он.
Немецкий политолог Александр Рар объяснил сложившуюся ситуацию в комментарии газете ВЗГЛЯД. По его словам, «Европа зависит от Турции в вопросе беженцев, потому глава Еврокомиссии стерпела подобный жест Эрдогана и покорно села на диванчик».
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Эрдоган назвал сроки начала строительства канала «Стамбул»
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Турция не откажется от реализации проекта канала «Стамбул», который пройдет параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган. По его словам, в ближайшее время уже будут проведены тендеры и начнутся работы по укладке фундамента канала.
«Независимо от того, кто что хочет или не хочет, мы начинаем и мы сделаем канал «Стамбул», который будет служить нашему народу», – сказал он, передает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство.
Турецкий лидер отметил, что фундамент канала будет заложен летом этого года, а в ближайшее время будут объявлены тендеры в рамках проекта. Эрдоган уточнил, что большая часть подготовки к проекту закончена и выполнен отчет о воздействии на окружающую среду. По его словам, на обоих берегах канала будет построен город с населением 500 тысяч человек.
Эрдоган заявил, что за публикацией открытого письма отставных адмиралов в поддержку конвенции Монтре стоит основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП). «Среди [подписавшихся адмиралов есть и члены НРП, а также те, кто находится в ее руководстве. Они пытаются как-то оправдать этот документ, который напоминает переворот», – отметил президент Турции.
В минувшие воскресенье было опубликовано письмо 103 отставных турецких адмиралов, которые назвали конвенцию Монтре дипломатической победой Турции, восстановившей ее суверенные права на проливы Босфор и Дарданеллы, и заявили о неприемлемости дискуссии о пересмотре этого соглашения в связи с проектом канала «Стамбул», который будет проходить параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным. Военные также указали в своем письме, что необходимо сохранить действующую Конституцию Турции на фоне инициативы президента страны о разработке нового основного закона.
Позиция экс-адмиралов вызвала резкую критику со стороны ряда высокопоставленных политиков и администрации президента Турции. В понедельник полиция задержала по меньшей мере 10 подписавшихся адмиралов.
Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара привержена конвенции Монтре, и назвал письмо адмиралов неприемлемым.
Напомним, в 2019 году Эрдоган выступил с мнением, что морское сообщение через проектируемый к западу от Босфора Стамбульский канал не будет подпадать под действие конвенции Монтре, регулирующей проход военных кораблей через турецкие проливы.Таким образом, в Черное море смогут попадать военные корабли нечерноморских стран, в том числе авианосцы. Турецкая оппозиция, в том числе мэр Стамбула Экрем Имамоглу, выступает против данной инициативы.
Конвенция Монтре 1936 года восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. Конвенция сохраняет свободу прохода через проливы только за торговыми судами. При этом режим прохода различен для военных кораблей черноморских и нечерноморских государств. Так, при условии предварительного уведомления властей Турции черноморские державы могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и тоннажу.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему строительство канала вызвало раскол в элите Турции.
Стало известно о консультациях России и Турции по «Стамбульскому каналу»
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Российский посол в Турции Алексей Ерхов заявил, что проект «Стамбульский канал» – дело турецких властей, это хозяйственный проект на территории страны.
«Это прежде всего дело турецких властей, речь идет о хозяйственном проекте, который должен реализовываться на турецкой территории и турецкими силами. Но у нас существует разветвленная система политических консультаций, прежде всего между нашими МИД, и в том числе проблематика черноморская, морского судоходства, она между нашими министерствами регулярно обсуждается», – заявил Ерхов в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
Посол отметил, что проект не отменяет требования конвенции Монтре, но судам, проходящим через новую артерию «Стамбульский канал», предъявят новые финансовые требования или условия.
«Между «Стамбульский каналом» и конвенцией Монтре, конечно, связь, взаимосвязь, взаимоувязка есть, но она далеко не линейна и не носит прямого, непосредственного характера. Но если представить, что «Стамбульский канал» построен, то это никоим образом не отменит требований конвенции Монтре, никоим образом не изменит тех ограничений, которая она накладывает на требования по проходу по проливу, как на общий тоннаж находящихся в Черном море военных кораблей неприбрежных государств и на многие другие вещи, которые заложены в конвенции Монтре», – указал российский дипломат.
В воскресенье было опубликовано письмо 103 отставных турецких адмиралов, которые назвали конвенцию Монтре дипломатической победой Турции, восстановившей ее суверенные права на проливы Босфор и Дарданеллы, и заявили о неприемлемости дискуссии о пересмотре этого соглашения в связи с проектом канала «Стамбул», который будет проходить параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным. Также в письме выражалось мнение о необходимости сохранения нынешней конституции Турции на фоне призывов турецкого лидера Тайипа Эрдогана к разработке нового основного закона страны и осуждались «попытки показать, что ВС Турции отходят от заветов основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка».
В понедельник полиция задержала 10 отставных адмиралов.
Глава комиссии по юстиции парламента Турции Йылмаз Тунч заявил, что написавшим письмо адмиралам в отставке может грозить до 12 лет лишения свободы.
Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара привержена конвенции Монтре, и назвал письмо адмиралов неприемлемым.
Газета ВЗГЛЯД изучала, почему строительство канала вызвало раскол в элите Турции.
Взрыв прогремел у турецкой военной базы в Сирии
Рядом с военной базой Турции в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии прогремел взрыв, погибли и получили ранения 12 турецких военных, сообщил источник на месте событий.
«В результате взрыва рядом с турецкой военной базой в Эль-Хасаке погибли и получили ранения 12 военнослужащих Турции», – сказал источник РИА «Новости».
По данным сирийской газеты Al-Watan, несколько турецких военных и боевиков из протурецких бандформирований подорвались на противопехотных минах возле города Рас-аль-Эйн, расположенного в 38 км к северо-западу от города Тель-Тамр.
Инцидент произошел рядом с международной трассой М4 возле деревни Рейхания. По данным местных источников, в результате погибли несколько турецких военных.
Ранее террористы группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) совершили 24 обстрела в Идлибской зоне деэскалации в Сирии.
Немецкий эксперт объяснил, почему глава Еврокомиссии стерпела унижение от Эрдогана
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«Европа зависит от Турции в вопросе беженцев, потому глава Еврокомиссии стерпела подобный жест Эрдогана и покорно села на диванчик», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он прокомментировал инцидент во время визита лидеров ЕС в Анкару, в ходе которого главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не досталось стула.
«При проведении встреч на высшем уровне не бывает случайностей. Там все организовано до самой последней детали. Турки хотели продемонстрировать, что они уважают главу Европейского совета Шарля Мишеля, а вот лидера Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая олицетворяет власть Брюсселя и постоянно критикует Турцию за нарушение прав человека, они жутко унизили», – убежден немецкий политолог Александр Рар.
«Президент Турции Тайип Эрдоган понимал, что ставит вопрос ребром: «Вы хотите принять нас в Евросоюз или нет?». При этом он знает, что ЕС не хочет принимать Турцию. Она с 1960-х годов находится в предбаннике ЕС, – поясняет собеседник. – Отдельные страны хотят сотрудничать с Анкарой, но Брюссель по идеологическим мотивам постоянно говорит о соблюдении прав человека».
Таким образом Эрдоган показал, что он думает о ЕС, полагает эксперт. «Если бы Урсула фон дер Ляйен обиженно ушла, она бы нанесла удар по Эрдогану. Но дело в том, что Евросоюз зависит от Турции больше, чем наоборот», – констатирует Рар.
«На данный момент лидеры ЕС приехали в Анкару ради договоренности с турками о том, чтобы те не пропускали беженцев в Европу. Свои надежды по этому вопросу они возлагают именно на Эрдогана. Поэтому глава Европейской комиссии стерпела подобный жест Эрдогана и покорно села на диванчик», – резюмировал эксперт.
Напомним, во вторник глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен находились с визитом в Турции, где провели переговоры с президентом страны Тайипом Эрдоганом. На опубликованных в Сети кадрах этой встречи видно, что организаторы предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Стулья заняли Эрдоган и Мишель, фон дер Ляйен пришлось сесть на диван в стороне от них – напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.
Шарль Мишель выразил сожаление, что инцидент с расстановкой стульев на переговорах в Анкаре омрачил важнейший для Евросоюза визит в Турцию. Он полагает, что в отношении главы Еврокомиссии была допущена «протокольная оплошность», что могло выглядеть как принижение значимости. Однако, по его словам, было принято решение не усугублять ситуацию, а продолжить политические дебаты с турецкой стороной.
«Я опечален тем, что эта ситуация затмила огромную геополитическую работу, которую мы вместе выполнили в Анкаре, и плоды которой, я надеюсь, будет пожинать Европа», – отметил глава Евросовета. Он добавил, что права женщин обсуждались на переговорах с Эрдоганом, а также на других встречах в Анкаре. Глава Евросовета также подчеркнул, что горд работать с такими женщинами, как фон дер Ляйен и Кристин Лагард, возглавляющей Европейский центральный банк.
Ранее в октябре саммит ЕС осудил агрессивную риторику Турции в адрес государств Евросоюза.
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Эрдоган: Турция не имеет планов выходить из конвенции Монтре
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Анкара привержена конвенции Монтре, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган после письма отставных турецких адмиралов об этом документе в понедельник.
«В обращении [турецких отставных адмиралов] затронута тема конвенции Монтре. Из истории мы знаем, что это важная победа для своего времени. Мы продолжаем свою приверженность конвенции Монтре. Но обращение полностью вышло за пределы этой темы. Связывать канал «Стамбул» с Монтре – полностью ошибочно. Это проект, который укрепит нашу независимость. У нас нет ни малейшего намерения и планов выходить из Монтре», – цитирует Эрдогана РИА «Новости».
В то же время он назвал само письмо адмиралов неприемлемым. «Эта акция посреди ночи неприемлема в стране, где были военные перевороты. Никакой отставной военный не может вмешиваться в политические темы. Это не имеет связи со свободой слова. Будь они даже адмиралами, они не имеют права на клевету в адрес нашей доблестной армии», – добавил он.
Напомним, в воскресенье было опубликовано письмо 103 отставных турецких адмиралов, которые назвали конвенцию Монтре дипломатической победой Турции, восстановившей ее суверенные права на проливы Босфор и Дарданеллы, и заявили о неприемлемости дискуссии о пересмотре этого соглашения в связи с проектом канала «Стамбул», который будет проходить параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным. Также в письме выражалось мнение о необходимости сохранения нынешней конституции Турции на фоне призывов турецкого лидера Тайипа Эрдогана к разработке нового основного закона страны и осуждались «попытки показать, что ВС Турции отходят от заветов основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка».
В понедельник полиция задержала 10 отставных адмиралов.
Глава комиссии по юстиции парламента Турции Йылмаз Тунч заявил, что написавшим письмо адмиралам в отставке может грозить до 12 лет лишения свободы.
Востоковед Евгений Сатановский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что канал «Стамбул» – стратегический проект Эрдогана, который «хоронит конвенцию Монтре». «Реализация этого проекта сильно испортит отношения турок и с ее союзниками, и с ее противниками. Адмиралы из-за этого и включились», – указал он.
В России спрогнозировали последствия санкций США против Турции
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«Новые ограничения США против турецкой оборонки могут быть чувствительными для Анкары, потому что у Вашингтона и его союзников есть серьезный рычаг давления на Турцию по линии ВПК», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Иван Тимофеев. Так он прокомментировал решение США ввести санкции против турецкого госучреждения и четырех чиновников за связи с оборонным сектором России.
«У США есть несколько линий санкционной атаки на Турцию. Они связаны с оборонной промышленностью, темой прав человека и политикой Анкары в Сирии. Каждый раз они вводят точечные санкции и ранее большого влияния на турецкую экономику они не оказывали. Но сейчас ограничения в плане оборонки могут быть более чувствительными», – полагает программный директор дискуссионного клуба «Валдай», доцент МГИМО МИД России Иван Тимофеев.
«Турция – союзник США. У нее на вооружении стоит ряд американских систем, в частности, основу турецкой истребительной авиации составляет парк самолетов F-16, – рассказал собеседник. – Кроме того, Турцию уже исключили из программы истребителей пятого поколения F-35. Она участвовала в их производстве и должна была получить истребитель на вооружение».
По прогнозу Тимофеева, американцы могут пойти дальше и ограничить поставки по техническому обслуживанию турецкого авиапарка. «Также есть американские компоненты и в ряде других турецких вооружений. В целом рычаг давления на Турцию по теме ВПК у США и их союзников есть», – подчеркнул эксперт.
«При этом турки вряд ли откажутся от российских ЗРК С-400. Для них эта сделка важна, – убежден Тимофеев. – Но я не думаю, что из-за С-400 Запад пойдет на избыточное давление на Анкару. В конечном итоге Турция – союзник, и потерять ее в этом качестве США не хотят. Как не хотят потерять ее и в качестве игрока на рынке вооружений. Поэтому американцы и их союзники будут вынуждены балансировать».
Напомним, Вашингтон принял решение ввести санкции в отношении турецкого госучреждения и четырех чиновников за связи с оборонным сектором России. Об этом говорится в уведомлении в официальном издании властей США – Федеральном регистре.
Санкции введены по закону «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA). В тексте уведомления не упоминаются российские ЗРК С-400, за покупку которых США грозили Турции санкциями. Само уведомление будет официально опубликовано и вступит в силу 7 апреля.
Под санкции попали управление по оборонной индустрии SSB, а также четыре чиновника, которые в нем работают, включая главу ведомства Исмаила Демира.
Для SSB санкции будут означать запрет на американский экспорт и кредиты более 10 млн долларов для этой организации. Четыре турецких госчиновника лишатся возможности въезда в США, их активы, которые удастся найти в американской юрисдикции, будут заблокированы, а американцам запретят вести с ними какие-либо транзакции.
Еще в марте госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассчитывает на действия Турции по «решению проблемы С-400». Между тем глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в разговоре с Блинкеном заявил, что вопрос о приобретении Турцией российских комплексов ПВО С-400 окончательно закрыт.
Напомним, США не раз требовали у Турции отказаться от российских С-400. Посол США в Турции Дэвид Саттерфилд заявил, что единственный доступный Анкаре способ решить разногласия с Вашингтоном – это отказаться от российских ЗРК. Также Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Кроме того, Турция выразила готовность приобрести у России второй комплект ЗРК С-400 при условии передачи технологий.
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РФПИ назвал фейками сообщения СМИ об этических проверках «Спутника V» в Европе
Сообщения СМИ о том, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) проводит проверку клинических испытаний «Спутника V» на соответствие этическим нормам, не соответствует действительности, заявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«Сообщение о проверке в отношении клинических испытаний вакцины «Спутник V», опубликованное сегодня Financial Times, является некорректным. Команда «Спутника V» проходит обычную процедуру одобрения Европейским агентством лекарственных средств (EMA), в рамках которой надлежащая клиническая практика (GCP) является стандартной для всех вакцин», – сообщил РФПИ в Twitter Sputnik V.
EMA специально пригласили для проведения экспертизы регистрационного досье, для этого предоставляется вся необходимая документация.
Ложные сообщения анонимных источников пытаются повлиять на объективность процедуры одобрения EMA, подчеркнули в РФПИ.
Ранее Financial Times сообщило, что ЕМА якобы планирует проверить соответствие проведения клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V» этическим и научным международным стандартам.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявлял, что Евросоюз не спешит допускать на рынок вакцину «Спутник V» из-за опасения высоких качеств российского препарата, благодаря которым он может составить серьезную конкуренцию продвигаемым в Европе аналогам.
США ввели против Турции санкции за сотрудничество с Россией
Вашингтон принял решение ввести санкции в отношении турецкого госучреждения и четырех чиновников за связи с оборонным сектором России, говорится в уведомлении в официальном издании властей США – Федеральном регистре.
Санкции введены по закону «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA). В тексте уведомления не упоминаются российские ЗРК С-400, за покупку которых США грозили Турции санкциями. Само уведомление будет официально опубликовано и вступит в силу 7 апреля.
Под санкции попали управление по оборонной индустрии SSB, а также четыре чиновника, которые в нем работают, включая главу ведомства Исмаила Демира, передает РИА «Новости».
Для SSB санкции будут означать запрет на американский экспорт и кредиты более 10 млн долларов для этой организации. Четыре турецких госчиновника лишатся возможности въезда в США, их активы, которые удастся найти в американской юрисдикции, будут заблокированы, а американцам запретят вести с ними какие-либо транзакции.
Еще в марте госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассчитывает на действия Турции по «решению проблемы С-400». Между тем глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в разговоре с Блинкеном заявил, что вопрос о приобретении Турцией российских комплексов ПВО С-400 окончательно закрыт.
Напомним, США не раз требовали у Турции отказаться от российских С-400. Посол США в Турции Дэвид Саттерфилд заявил, что единственный доступный Анкаре способ решить разногласия с Вашингтоном – это отказаться от российских ЗРК. Также Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Кроме того, Турция выразила готовность приобрести у России второй комплект ЗРК С-400 при условии передачи технологий.
В Австрии объяснили перспективы регистрации «Спутника V»
Регистрация российской вакцины «Спутник V» в Австрии зависит от длительности регистрации Европейского агентства лекарственных средств (EMA), в этом вопросе не должно быть политического подтекста, заявил канцлер страны Себастьян Курц.
«В вопросе «Спутника» все зависит от того, сколько продлится процесс регистрации [в ЕС] и по каким причинам он затягивается. У меня есть ощущение, что некоторые, так сказать, поступают геополитически. Я думаю, что в вопросах вакцинации и здоровья не должно идти речи о геополитике. Если вакцина эффективная и безопасна, то ее надо использовать», – цитирует Курца ТАСС.
Он добавил, что Австрия разделяет вопрос на два подхода, один из которых – закупка, а другой – регистрация. При этом переговоры с российской стороной находятся на заключительном этапе.
«У нас есть возможность купить эту вакцину, у нас есть возможность, что Австрия получит приоритет. Я думаю, что это большой шанс. Для регистрации есть разные пути: ждать регистрации EMA или действовать на национальном уровне», – указал канцлер.
Ранее Курц заявлял, что Австрия планирует в апреле закупить у России 1 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». ЕК уже предупредила Австрию об «ответственности» за применение «Спутника V».
Назван возможный срок наказания турецким экс-адмиралам за письмо в защиту конвенции Монтре
Турецким отставным адмиралам, которые подписали коллективное письмо в защиту конвенции Монтре о статусе проливов Босфор и Дарданеллы, может грозить до 12 лет лишения свободы, заявил глава комиссии по юстиции парламента Турции Йылмаз Тунч.
По его словам, проблема с письмом не касается конвенции Монтре. «Суть ее в том, что 103 адмирала организовались, собрались вместе и в письменном виде выразили предупреждение правительству, что мы расцениваем как меморандум. Мы уже ответили на это, высказав свою реакцию, и прокуратура возбудила дело. В УК Турции есть статьи касательно преступлений против конституционного строя, есть статья 316 – сговор с целью совершения подобных преступлений. По ней может грозить до 12 лет тюремного заключения», – цитирует РИА «Новости» Тунча.
Он добавил, что судебное расследование будет проводиться против всех, чья подпись стоит под письмом, «но если кто-то из них откажется от своих слов, то, возможно, это будет смягчающим обстоятельством».
По словам Тунча, обращение адмиралов не имеет связи со свободой слова. «Каждый может свободно высказать свою точку зрения, может критиковать, но, когда собираются более ста человек, и не просто рядовых граждан, а адмиралов, высших чинов армии, это уже не просто высказывание личных мыслей, это меморандум. По закону подобное действие является преступлением», – сказал турецкий депутат.
Он отметил, что «меморандум напоминают старые методы военных переворотов, которые адмиралы попытались воплотить в своей ошибочной акции, и власти не позволят происходить подобному». «Конечно, они не сами это сделали, это организованное движение, у них есть кураторы и места, откуда они получают указания», – считает Тунч.
Как отметил турецкий депутат, это глобальные силы, использующие организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO, которые начали нападать на Турцию еще с уличных протестов 2013 года, потом была попытка переворота 15 июля 2016 года «и вот снова». «Возможно, они получают указания от них. Даже если это не напрямую FETO, то кукловоды одни и те же», – заключил он.
Ранее турецкая полиция задержала десять отставных адмиралов, подписавших коллективное письмо в защиту конвенции Монтрё – действующего с 1936 года документа об особом статусе проливов Босфор и Дарданеллы между Черным и Средиземным морями. Всего под письмом в защиту конвенции поставили свои подписи 103 адмирала ВМС Турции в отставке. Военные назвали неприемлемым дискуссию о пересмотре статуса проливов, которого Турецкая Республика добилась при ее основателе Мустафе Кемале Ататюрке.
C осуждением обращения отставных адмиралов выступили спикер парламента Турции Мустафа Шентоп, вице-президент Фуат Октай, глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и несколько турецких министров. Минобороны Турции в письменном заявлении отметило, что авторы обращения «ослеплены завистью и не хотят видеть успехи ВС страны», а само оно «направлено на нанесение урона армии и демократии». Прокуратура Анкары сообщила, что начала проверку по факту публикации письма отставных адмиралов.
В свою очередь турецкий лидер Тайип Эрдоган после письма отставных турецких адмиралов сообщил, что Анкара привержена конвенции Монтре. «Это проект, который укрепит нашу независимость. У нас нет ни малейшего намерения и планов выходить из Монтре», – добавил он.
Востоковед Евгений Сатановский, комментируя аресты в Турции отставных адмиралов, сказал газете ВЗГЛЯД, что «канал «Стамбул» – стратегический проект Эрдогана, который хоронит конвенцию Монтре. Реализация этого проекта сильно испортит отношения турок и с ее союзниками, и с ее противниками. Адмиралы из-за этого и включились».
Бавария подготовила предварительный контракт на поставку «Спутника V»
Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что власти региона подготовили предварительный контракт на поставку российской вакцины «Спутник V» при ее регистрации в Евросоюзе (ЕС).
Зедер заявил на пресс-конференции, что «мы подготовили предварительный контракт, который будет подписан позже с фирмой в Иллертиссене», речь идет о поставках «Спутника V», передает РИА «Новости».
«Если «Спутник» будет зарегистрирован в Европе, тогда Бавария с помощью этой фирмы в Иллертиссене получит дополнительные дозы», – добавил он.
Министр здравоохранения Баварии Клаус Холечек уточнил, что его ведомство заключило меморандум о намерениях с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о возможных поставках вакцины в регион: «Это практически уполномоченная организация российского правительства по продажам вакцины, которая может производиться в Иллертиссене (...) Я думаю, это (производство «Спутника V» в Баварии) произойдет в течение года».
«Мы зафиксировали в этом меморандуме, что сможем и импортировать ее, если будет взаимное желание. Условием является, конечно, что она (вакцина) получит допуск», – добавил министр.
Он подчеркнул, что «речь идет о высокоэффективной вакцине», и он хочет, чтобы «мы как можно скорее получили ее», передает ТАСС.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что ЕС не спешит допускать на рынок вакцину «Спутник V» из-за опасения высоких качеств российского препарата, благодаря которым он может составить серьезную конкуренцию продвигаемым в Европе аналогам.
Между тем Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) решило запустить проверку соответствия проведения клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V» этическим и научным международным стандартам.
Австрия заявила о готовности зарегистрировать «Спутник V» до одобрения в ЕС
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Вена может зарегистрировать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» на национальном уровне, если процесс одобрения вакцины Европейским агентством лекарственных средств (EMA) затянется.
По его словам, все процедуры в EMA длятся очень долго, в том числе поэтому Европа в вопросе вакцинации отстает, например, от Великобритании и США, передает РИА «Новости».
«Есть страны в Европе, которые используют несколько вакцин, например, Венгрия или Сербия, которые также используют «Спутник V», что является большим преимуществом этих стран, потому что они быстрее могут привить население. Это спасает жизни, сохраняет рабочие места», – сказал Курц.
В конце марта канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Австрия планирует в апреле приобрести у России 1 млн доз вакцины «Спутник V». При этом ЕК предупредила Австрию об «ответственности» за применение российского препарата.
До этого Германия попросила ЕК «безотлагательно» начать переговоры о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, не дожидаясь разрешения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) на использование российского препарата на территории ЕС. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся.
В свою очередь еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». Бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы».
Президент Владимир Путин подчеркивал, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутника V» в ЕС.
В Турции потерпел крушение истребитель
В центральной части Турции разбился истребитель турецких Военно-воздушных сил, сообщают местные СМИ.
Борт разбился в провинции Конья, пилот погиб, по уточненным данным, крушение потерпел истребитель NF-5, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкую прессу.
Позже в министерстве национальной обороны страны подтвердили, что NF-5 действительно разбился в провинции Конья. Там уточнили, что происшествие случилось в 14.15 мск, и отметили, что пилот погиб.
Ведомство начало расследование, причины происшествия пока не установлены.
В министерстве отметили, что в авиакатастрофе погиб летчик из состава военной пилотажной группы «Турецкие звезды», сообщает ТАСС.
При этом мэр города Конья Ибрахим Алтай первоначально отвергал сообщения о гибели летчика.
Между тем президент страны Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с трагедией.
«С большим огорчением узнал о том, что в результате катастрофы во время учебного полета в Конье погиб наш пилот. Выражаю соболезнование семье, Вооруженным силам и народу Турции», – заявил турецкий лидер в соцсетях.
В начале марта в Турции разбился военный вертолет, на месте его падения были обнаружены девять погибших и четверо раненых.
Турция ответила на обвинения из-за инцидента со стульями на встрече Эрдогана с главой ЕК
Обвинения в адрес Анкары по поводу инцидента со стульями на встрече президента страны Тайипа Эрдогана с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен несправедливы, протокол встречи был согласован с Брюсселем, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Чавушоглу заявил, что Турция не хотела делать каких-либо заявлений по данной теме, однако в Анкаре видят, что «за рубежом это вызвало реакцию и (...) посыпались несправедливые обвинения», передает РИА «Новости».
«Мы не в первый раз принимаем иностранных гостей, и традиционное турецкое гостеприимство известно во всем мире. На этой встрече все было согласно принятым международным правилам и обычному протоколу. Перед любой встречей собираются сотрудники протокола обеих сторон и прорабатывают детали», – сказал он.
Министр добавил, что «мы удовлетворили все требования, которые нам были высказаны с той стороны».
Напомним, глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник находились с визитом в Турции, где провели переговоры с Эрдоганом.
На опубликованных в Сети кадрах этой встречи видно, что организаторы предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов ЕС и Турции. Стулья заняли Эрдоган и Мишель, фон дер Ляйен пришлось сесть на диван в стороне от них – напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.
Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что глава ЕК уже поручила своей команде принять необходимые меры, чтобы в будущем при международных визитах избегать подобных ситуаций.
Европейские политики, в том числе депутаты Европарламента, подвергли критике этот инцидент. Не обошли стороной и главу Евросовета, который, по мнению некоторых депутатов, должен был позаботиться о достойном отношении к фон дер Ляйен.
По мнению главы группы социалистов в Европарламенте Гарисии Перес Ираче, инцидент якобы связан с дискриминацией женщин в Турции, учитывая недавний выход Анкары из Стамбульской конвенции по защите женщин.
Немецкий политолог Александр Рар объяснил сложившуюся ситуацию в комментарии газете ВЗГЛЯД.
Бельгия ограничила применение вакцины AstraZeneca
Власти Бельгии ограничат применение вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, введя на четыре недели запрет на ее использование для вакцинации людей моложе 56 лет, сообщил телеканал RTL.
Решение было принято по итогам заседания ответственных за здравоохранение федеральных и региональных чиновников королевства. С какого числа мера вступит в силу, пока неизвестно, передает РИА «Новости».
Ранее европейский фармрегулятор признал связь вакцины AstraZeneca с тромбообразованием.
В настоящее время некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у вакцинированных. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.
В Германии рекомендовали вакцинировать AstraZeneca только лиц старше 60 лет.
Между тем вакцина против коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину. Так, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.