Разработчик «Новичка» назвал «мелкой гадостью» распыленные у «Новой газеты» химикаты

Химикаты, на которые жаловались сотрудники «Новой газеты», не могли навредить их здоровью, это «мелкая гадость», заявил один из разработчиков боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк.

Ринк заявил, комментируя результаты экспертизы, что люди «никак не могли» пострадать от распыленных химикатов. По его словам, скатол имеет крайне неприятный запах, а первого вещества «нужно выпить ложку», чтобы отравиться, передает РИА «Новости».

«Никакого отношения к отравляющим веществам они не имеют... Только запах плохой, мелкая гадость», – сказал он.

Химик отметил, что при участии 3-метилиндола производят биологически активные вещества, в том числе лекарства, а 4-этилфенол – это «дальнее сырье», из которого можно делать много чего.

«Но никакими отравами они не являются и никогда не являлись», – подчеркнул Ринк.

Если концентрация 4-этилфенола была бы 97% и выше, а вещество оказалось в жидком виде, то не миновать раздражения кожи, никакой опасности при вдыхании оно не представляет. При малых концентрациях под угрозой только рыбы, но не люди, также пишет «Царьград».

Скатол в концентрации от 99% остро токсичен, если попадает в организм, а также раздражает кожу при соприкосновении с ней. Раздражает и дыхательные пути, но вызывает лишь кашель и удушье, однако в малых концентрациях для человека это вещество также неопасно.

Пользователи Сети, ждавшие сенсации после экспертизы, не сдержали своего разочарования.

«Ничего, кроме вони?», – удивился Von Stirliz.

«Не «Новичок» же. Чего истерите?», – поинтересовался Степан Краснов.

«Перцовый баллончик распылил кто-то», – предположил Mikhail Mikhail.

Напомним, 15 марта «Новая газета» рассказала о химической атаке на здание, в котором расположена ее редакция, пострадавших не было.

Экспертиза показала, что основные летучие компоненты вещества – это 4-этилфенол и 3-метилиндол (скатол), последний и вызвал неприятный запах.