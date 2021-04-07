Эксперт указал на коренное противоречие между США и Ираном

«Коренное препятствие кроется в противоположном понимании США и Ираном того, кто первым должен начать выполнять свои обязательства по ядерной сделке», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Тимофеев, комментируя заявление иранского лидера Хасана Роухани о готовности вернуться «к обязательствам по ядерной программе взамен на снятие всех санкций».

«Позиция США в этом вопросе остается неизменной. Главное условие снятия санкций с Ирана – это возвращение его к своим обязательствам по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД)», – считает программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай», доцент кафедры политической теории МГИМО Иван Тимофеев.

По мнению собеседника, коренное препятствие кроется в противоположном понимании США и Ираном того, кто первым должен начать выполнять свои обязательства. «США не снимут санкции, пока Иран не будет следовать параметрам сделки. А Иран, в свою очередь, настроен вернуться к своим обязательствам только после того, как введенные ограничения будут отменены», – объяснил эксперт.

Собеседник отметил, что российская дипломатия предлагает решить эту проблему с помощью синхронизации процесса. «Два действия могут происходить синхронно: США снимают санкции, а Иран возвращается к выполнению сделки», – пояснил Тимофеев. При этом он выразил сомнение в том, насколько это возможно технически. «В теории такое возможно, но с учетом высокого уровня недоверия между странами – это сложный процесс. Отмена санкций – это более простая процедура, чем какие-то материальные действия. То есть санкции можно отменить, а потом легко вернуть, а вот изменение программы сделки, возвращение каких-то параметров – это технически более сложный процесс», – считает эксперт.

Политолог также подчеркнул заинтересованность России в реализации СВПД. «России эта сделка выгодна. Кроме того, российская сторона – один из подписантов резолюции 2231 СБ ООН. Москва негативно оценивала выход США из сделки в 2018 году. Поэтому она будет всячески приветствовать возвращение сторон к параметрам СВПД», – резюмировал Тимофеев.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил о том, что руководство США «очнулось для переговоров», и Тегеран со своей стороны готов вернуться к обязательствам по ядерной программе при условии снятия всех санкций. «США сегодня говорят о своей готовности к прямым или не прямым переговорам – это победа иранского народа», – добавил Роухани.

При этом представитель госдепартамента США Нед Прайс назвал запросы Ирана в адрес США по отмене санкций «максималистскими» и неконструктивными. «А шаги должны быть обоюдными», – отметил он, сообщает РИА Новости.

Напомним, во вторник в Вене прошло заседание комиссии по СВПД по иранской ядерной программе на уровне политдиректоров. От США в Вену прибыл спецпосланник госдепартамента США по Ирану Роб Малли, но прямых контактов между представителями США и Ирана на встрече не предусмотрено. Переговорщики остаются в Вене, следующее заседание совместной комиссии, как заявил СМИ представитель Ирана, планируется на пятницу.

Кром того, Россия призвала стороны соглашения вернуться в изначально установленные рамки СВПД. Также Москва предложила неформальную карту по выполнению СВПД по иранской ядерной программе.

1 марта постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о готовности Вашингтона вернуться к ядерной сделке с Ираном. В ответ американская администрация захотела получить от иранских властей конструктивные предложения.

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