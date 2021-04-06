Путин поручит ФАС следить за ценами на строительство железнодорожной инфраструктуры Пашинян обсудит с Путиным в Москве военно-техническое сотрудничество 6 апреля 2021, 16:10 Текст: Абдулла Шакиров

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным планирует обсудить вопросы военно-технического сотрудничества. «В повестке дня встречи с президентом Российской Федерации будут вопросы, касающиеся всех сфер армяно-российских союзнических отношений, в том числе сотрудничества в военно-технической сфере», – передает сообщение Пашиняна РИА «Новости». Как заявил армянский премьер, в приоритете у Еревана – оснащение вооруженных сил Армении современным вооружением. Он отметил, что республика уже начала реформы в армии, «которые осуществляются в тесном сотрудничестве российскими партнерами». «Процесс пополнения Вооруженных сил Армении современными военно-техническими средствами был и будет одним из наших приоритетов, и этот вопрос всегда будет в центре внимания», – сказал Пашинян. В прошлую пятницу в пятницу пресс-секретарь главы кабмина Армении Мане Геворгян заявила, что Пашинян 7 апреля посетит Москву, где планирует встретиться с Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил переговоры Путина с премьером Армении 7 апреля в Москве и сообщил, что они обсудят имплементацию договоренностей по Карабаху и выборы в Армении.

Путин подписал закон о «гаражной амнистии» 5 апреля 2021, 17:31 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин подписал закон о «гаражной амнистии», освобождающий граждан от необходимости самостоятельно обеспечивать кадастровый учет объекта, его будут проводить органы местного самоуправления (МСУ). Глава государства подписал документ в понедельник, авторами законопроекта выступили первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, передает РИА «Новости». Закон предусматривает механизм предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи, возведенные до 30 декабря 2004 года. Также документ определяет перечень документов, необходимых для приобретения гражданами таких земельных участков. Также инициатива освобождает от необходимости самостоятельно обеспечивать кадастровый учет объекта, его будут проводить органы местного самоуправления (МСУ). Получить право собственности на гараж и землю под ним можно по одному заявлению. «Сегодня большое количество гаражей не оформлено, люди пользуются ими «на птичьих правах» и не могут распорядиться имуществом по своему усмотрению – продать или передать по наследству. Мы этот правовой пробел устраняем. Закон, который вступит в силу с 1 сентября, поможет им в упрощенном порядке стать полноценными собственниками», – отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников уточнял, что процедуру также предполагается распространить на земельные участки под «сваренными» металлическими гаражами, построенными гаражными, гаражно-строительными кооперативами, независимо от того, являются ли они капитальными, если земля была выделена ГСК под строительство гаражей. Он отмечал, что о «ракушках» речь не идет. Названа дата оглашения Путиным послания парламенту 5 апреля 2021, 12:25

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Президент огласит послание Федеральному собранию 21 апреля. Место мы уточним, место оглашения сейчас прорабатывается. Разные варианты», – сказал Песков, передает РИА «Новости». По его словам, также в ближайшее время будет объявлена аккредитация для СМИ на это мероприятие и одновременно с этим объявлено о месте проведения. В то же время Песков не стал анонсировать темы послания. «Мы традиционно не анонсируем ни содержание, ни те или иные темы, которые будут затронуты в послании. Мы не будем этого делать сейчас. Что касается пенсий работающим пенсионерам, то вы знаете, что правительство активно занималось этой темой», – сказал он, отвечая на вопрос, будет ли глава государства затрагивать в послании тему изменений пенсионной системы, в частности, идет ли речь об индексации пенсий работающим пенсионерам. Песков добавил, что на эту тему есть действительно разные соображения, которые направлялись на имя президента в администрацию. «Вы знаете, что никаких решений здесь не принималось», – сказал Песков. Путин подписал закон о налоговых вычетах за спорт для физлиц 5 апреля 2021, 20:10 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин подписал закон о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) за физкультурно-оздоровительные услуги. Закон дополняет состав социальных налоговых вычетов по НДФЛ вычетом, за потраченные налогоплательщиком средства на оказанные ему физкультурно-оздоровительные услуги физкультурно-спортивными организациями (ИП), передает ТАСС. Отмечается, что это затрагивает и ИП, занимающихся деятельностью в областью физической культуры и спорта, в качестве основной. «Предусмотренный настоящим законом социальный налоговый вычет предоставляется при представлении налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг, а именно копий договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг и кассового чека, выданного на бумажном носителе или направленного в электронной форме», – отмечается в документе. Закон принимается с целью усовершенствования правового регулирования фитнес-индустрии в России. Получит такой вычет можно не только на себя, но и на несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных. Вернуть можно будет 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тыс. рублей. Ранее сообщалось, что с учетом предельной суммы расходов в 120 тыс. рублей и ставки налога 13%, максимальный размер «спортивного вычета» может составить 15,6 тыс. рублей в год. Экс-президент Армении рассказал об ошибке Еревана в Карабахе 6 апреля 2021, 08:48 Текст: Алина Назарова

Бывший президент Армении Роберт Кочарян выразил мнение, что остановить войну в Нагорном Карабахе можно было раньше и с «совершенно другим раскладом», но власти Армении не взяли на себя такую ответственность. Он напомнил, что Россия делала максимум возможного, чтобы «остановить войну», и «было известное предложение российского президента 19 октября, которое было отвергнуто армянской стороной». «То есть была возможность остановить войну с совершенно другим раскладом, и армянская сторона, армянский премьер не взяли на себя ответственность принять такое решение. Как он (премьер) объяснил, народ его бы не понял и обвинили бы его в предательстве», – сказал Кочарян в эфире Первого канала. По мнению экс-президента, из-за этого Карабах потерял в десятки раз больше, чем было по состоянию на 19 октября, и еще несколько тысяч убитых и раненых. «То есть такова степень ответственности лица, которое должно было и обязано было принять это решение. Была позиция генштаба, что мы войну проигрываем, был письменный рапорт генштаба. Все понимали, что происходит. Властям было легче сдать абсолютно все и сказать, «ну что поделаешь, мы проиграли», чем принять тяжелое и ответственное решение по ходу войны, которое было несопоставимо лучше, чем то, что по факту мы получили», – считает экс-президент, передает РИА «Новости». Он добавил, что персональную ответственность за все, что произошло, несет премьер Армении. «Состояние Армении сегодня в целом и состояние армии Армении не позволяют никому трезвомыслящему думать о реванше такого рода, но слишком несправедливый мир не может быть долгим и не может быть вечным. Поэтому на ситуацию надо смотреть следующим образом: если мы хотим поставить точку в этом конфликте, то нужно найти решение, которое будет воспринято с точки зрения справедливости с достаточным пониманием», – заявил Кочарян, отвечая на вопрос, «не затаилась ли у него идея реванша», если удастся получить власть в Армении. Отвечая на вопрос, считает ли он, что «утерянные территории утеряны навсегда, что их уже не вернуть», экс-президент заявил, что «о всех территориях не стал бы говорить утвердительно». «Я думаю, не все потеряно, есть возможность, по крайней мере, в переговорном процессе обсуждать территории, входившие в Нагорно-Карабахскую автономную область. С каким статусом, как? Это очень сложный процесс, но я думаю, что здесь какие-то возможные перспективы есть», – отметил Кочарян. Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша. Матвиенко назвала послание Путина Федеральному собранию обращением «нового времени» 6 апреля 2021, 07:15

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию станет обращением «нового времени» и сформулирует новую систему координат, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Это будет такое послание «нового времени», я бы сказала, формулирующее новую систему координат. При этом, уверена, что, как всегда, в нем будут актуализированы основные текущие задачи, расставлены акценты и даны прямые поручения», – передает ее слова ТАСС. «Все понимают, что ряд из них потребует быстрого начала реализации, а также корректировки планов работы законодателей. Поэтому мы приняли решение собрать Совет палаты на следующий день, 22 апреля. А 23 апреля проведем пленарное заседание», – добавила Матвиенко. По словам председателя СФ, послание президента является важнейшим политическим и общественным событием. «В современной непростой ситуации в мире, несущей много вызовов, в том числе и для России, оно, безусловно, будет иметь особое значение», – сказала она. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что послание президента Федеральному собранию пройдет полностью в очном режиме, остальные детали мероприятия прорабатываются. Напомним, президент Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля. Путин поручил добиться опережающего роста доходов населения в «отстающих» регионах 5 апреля 2021, 15:15 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поручил добиться в регионах с низкими социально-экономическими показателями опережающего роста доходов населения и инвестиций в основной капитал. «Правительству РФ совместно с органами государственной власти субъектов РФ обеспечить реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития регионов с уровнем социально-экономического развития ниже среднероссийского и достижение конкретных целевых результатов в виде опережающего роста реальных денежных доходов населения и инвестиций в основной капитал», – указано в перечне поручений президента на сайте Кремля. Кроме того, Путин поручил правительству определить дополнительные меры господдержки дальневосточной авиакомпании, а также проанализировать доступность авиаперевозок с Дальнего Востока и обратно, следует из перечня поручений. «Провести анализ доступности для населения воздушных перевозок по внутренним маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении с учетом имеющихся механизмов государственной поддержки и при необходимости представить предложения по дополнительным мерам повышения такой доступности для населения субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа», – говорится в перечне поручений президента. Доклад необходимо представить до 15 мая. «Определить дополнительные меры государственной поддержки (в том числе механизмы, объемы и источники финансирования) развития маршрутной сети межрегиональных и местных перевозок, осуществляемых авиационной компанией, основной деятельностью которой является осуществление перевозок пассажиров и грузов в Дальневосточном федеральном округе, предусмотрев приоритетное использование авиационной техники отечественного производства», – говорится в материалах. Срок исполнения поручения – 15 декабря 2021 года, а промежуточный доклад необходимо представить до 15 мая. Путин обсудил с генсеком ЦК Компартии Вьетнама развитие контактов по «Спутнику V» 5 апреля 2021, 15:40 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин и генсек центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг в ходе телефонного разговора обсудили борьбу с коронавирусом и углубление контактов по поставкам российской вакцины «Спутник V», сообщила пресс-служба Кремля. «Предметно рассмотрены вопросы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, научно-технологической и гуманитарной областях. Обсуждены перспективы совместной борьбы с коронавирусной инфекцией, а также углубления контактов между профильными ведомствами двух стран по поставкам российской вакцины «Спутник V», – говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в ходе обмена мнениями по актуальным проблемам международной повестки дня сторонами подчеркнута заинтересованность в продолжении тесного взаимодействия в рамках многосторонних объединений, в том числе на площадке ООН и по линии диалога Россия-АСЕАН. «С обеих сторон подтвержден настрой на дальнейшее динамичное развитие всего комплекса российско-вьетнамских связей в соответствии с Декларацией о стратегическом партнерстве, 20-летняя годовщина которой отмечается в этом году», – добавляется в сообщении. Кроме того, Путин поздравил Нгуен Фу Чонга с переизбранием на пост генерального секретаря Центрального комитета Компартии Вьетнама, а также передал поздравления вступившему сегодня в должность президенту Вьетнама Нгуен Суан Фуку. В марте Вьетнам зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», став 56-й страной, одобрившей применение препарата. Напомним, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что производство российской вакцины «Спутник V» против коронавируса в ряде зарубежных стран выйдет на полную мощность в апреле. На данный момент вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 59 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Ее эффективность составляет 91,6%. Путин поздравил геологов с профессиональным праздником 4 апреля 2021, 09:35 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин поздравил геологов с профессиональным праздником, пожелав им здоровья и воплощения в жизнь намеченных планов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. «Вы по праву можете гордиться яркими страницами истории отечественной геологической отрасли и многими поколениями своих предшественников – людей особой жизненной закалки, настоящих героев-первопроходцев. За минувшие десятилетия, благодаря их самоотверженному труду и беззаветной преданности избранному делу, были открыты крупные месторождения полезных ископаемых, достигнуты выдающиеся успехи в освоении минерально-сырьевой базы, укреплении индустриального, энергетического, оборонного потенциала страны», – говорится в телеграмме. Президент выразил убеждение, что, сохраняя и развивая традиции ветеранов, геологи будут и дальше эффективно решать поставленные задачи. «В день 55-летия вашего профессионального праздника от души желаю вам здоровья и воплощения в жизнь намеченных планов», – говорится в сообщении. День геолога с 1966 года отмечают в первое воскресенье апреля. Путин раскритиковал бюрократию в сфере кредитов для АПК 5 апреля 2021, 14:14 Текст: Ксения Панькова

Необходимо обеспечить доступные кредиты для малого бизнеса в агропромышленном комплексе, там много бюрократии, заявил президент Владимир Путин. Путин провел рабочую встречу с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым. Тот доложил Путину об итогах работы ведомства в 2020 году и планах развития отрасли. Глава Минсельхоза коротко остановился на теме поддержки малых предприятий в АПК, в том числе на вопросе сбыта своей продукции фермерами, передает РИА «Новости». «Нужно, чтобы и кредиты были доступными для них. Там столько бюрократии, что не добраться», – заметил в ответ президент. Патрушев также доложил, что в целях стабилизации ситуации на рынке с 1 января 2021 года было приостановлено предоставление компенсации части затрат на транспортировку в целях экспорта таких продуктов, как сахар, картофель, гречиха, бутилированное подсолнечное масло и зерно. «Нужно поддерживать экспорт с высокой добавленной стоимостью», – отреагировал глава государства. «Да, мы будем это делать, будем переориентировать направления поддержки», – подтвердил в ответ глава Минсельхоза. Он добавил, что у российских экспортеров есть «достаточно большой набор инструментов», который им позволяет не уходить с зарубежных рынков. В феврале Путин одобрил запуск новой годовой кредитной программы ФОТ 3.0 для предпринимателей. Путин подписал новую редакцию закона о порядке возбуждения дел о наркосбыте 5 апреля 2021, 17:49 Текст: Елена Мирошниченко

Закон, согласно которому факт пребывания лица в состоянии наркотического опьянения не может служить основанием для возбуждения уголовных дел по статьям о производстве или сбыте наркотиков, был подписан президентом Владимиром Путиным, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Помимо этого, теперь основанием также не может быть обнаружение в организме человека наркотических или психотропных средств при отсутствии «достаточных данных, указывающих на факт их передачи», сообщает ТАСС. В декабре прошлого года Совет Федерации отклонил закон, разработанный с целью защиты граждан от необоснованного преследования по так называемым наркотическим статьям. Тогда документ предлагал установить, что уголовные дела по факту незаконного сбыта наркотиков не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также без достаточных доказательств, указывающих на их передачу другим лицам. В СФ посчитали, что в предложенных формулировках документ может повлечь за собой снижение эффективности противодействия наркоторговле. Тогда для решения вопроса Госдума и Совфед сформировали согласительную комиссию. Комиссия подготовила текст, в котором указано, что основанием для возбуждения дел по статьям 228.1 и 227.4 Уголовного кодекса в части незаконного сбыта наркотических, психотропных веществ или их аналогов, а также прекурсоров не может служить «сам факт нахождения лица в состоянии наркотического опьянения или обнаружения в теле человека наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в отсутствие достаточных данных, указывающих на факт их передачи». Напомним, в декабре прошлого года Госдума приняла закон о штрафах до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотиков в интернете. Помимо этого, Госдума приняла закон, исключающий необоснованное возбуждение уголовных дел о сбыте наркотиков при отсутствии сведений об обстоятельствах их сбыта и самого наркотика. Послание Путина Федеральному собранию пройдет в очном формате 5 апреля 2021, 15:02 Текст: Алина Назарова

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию пройдет полностью в очном режиме, остальные детали мероприятия прорабатываются, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Послание будет очным. Остальные детали сейчас прорабатываются», – сказал он, отвечая на вопрос, пройдет ли мероприятие полностью в очном режиме или возможны какие-то ограничения на фоне пандемии коронавируса, передает ТАСС. Президент Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля. В ближайшее время будет объявлена аккредитация для СМИ на это мероприятие и одновременно с этим объявлено о месте проведения. Путин ужесточил наказание за оскорбление ветеранов 5 апреля 2021, 15:52 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за реабилитацию нацизма в Сети и публичное распространение ложных сведений о ветеранах и унижение их чести и достоинства. Изменения внесены в статью 354 прим. 1 УК РФ. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает РИА «Новости». Согласно закону, за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны, совершенные публично, гражданам грозит штраф до 3 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет, либо принудительные работы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Если подобное нарушение будет совершено лицом с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору или с использованием СМИ или интернета, наказание ужесточается: штраф составит от 2 до 5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до пяти лет, либо принудительные работы на пять лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок, либо лишение свободы на пять лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на этот же срок. Кроме того, за распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России либо оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично, штраф составит до 3 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет, либо будут грозить обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до года, либо принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Если подобное будет совершено группой лиц по сговору или через СМИ и интернет, наказание составит до 5 млн рублей штрафа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. В марте Госдума ужесточила наказание за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов. Лавров передал главе МИД Индии послание Моди от Путина 6 апреля 2021, 12:25 Текст: Алина Назарова

Находящийся с рабочим визитом в Нью-Дели министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что передал индийскому коллеге Субраманиаму Джайшанкару устное послание премьер-министру Нарендру Моди от президента России Владимира Путина. «Большое внимание уделили вопросам наполнения предстоящих двусторонних контактов, в том числе на высшем уровне. Имею в виду визит президента РФ в Индию. Я передал моему коллеге устное послание президента Путина на имя премьер-министра Моди, в том числе и по этим вопросам», — сказал он. Также Лавров сообщил, что обсудил с главой МИД Индии совместное производство вооружений, передает ТАСС. Глава МИД России прибыл в Нью-Дели накануне вечером с рабочим визитом. Там же Лавров провел незапланированную краткую встречу со спецпредставителем президента США по вопросам климата, бывшим американским госсекретарем Джоном Керри. В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина и экс-главы Армении Кочаряна 6 апреля 2021, 13:27 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе действительно пообщался по телефону с экс-главой Армении Робертом Кочаряном, у них давние добрые отношения, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Я могу подтвердить. Действительно, они говорили по телефону. И вы знаете, что у них добрые давние отношения, которые они поддерживают, и они достаточно часто общаются», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, могли бы в Кремле подтвердить или опровергнуть сообщения о том, что Кочарян действительно пообщался с Путиным на прошлой неделе, когда находился в Москве для участия в заседании совета директоров АФК «Система». Кочарян является членом совета директоров компании. Напомним, в марте Песков назвал Кочаряна дружественным политиком и счел абсурдной мысль, что он согласует с Москвой свое желание участвовать в политической жизни Армении. Путин назвал многообразие традиций и языков в России бесценным достоянием 6 апреля 2021, 10:15 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин поприветствовал участников II Форума коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, указав, что многообразие традиций и языков – бесценное достояние страны, сообщает пресс-служба Кремля. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В ней Путин отметил, что в России проживают в мире и согласии представители около 200 национальностей. «Уникальное многообразие обычаев, традиций, языков – наше общее бесценное достояние, которым мы искренне гордимся и которым дорожим, и в этой палитре особое, яркое место занимает самобытная культура народов Севера, Сибири и Дальнего Востока», – указал президент. Он подчеркнул, что государство уделяет приоритетное внимание поддержке коренных малочисленных народов, сохранению их природной среды обитания, форм хозяйствования и привычного уклада жизни. «Важно, что надежным партнером федеральных и региональных органов власти в решении этих значимых проблем выступает ваша ассоциация, объединяющая энергичных, неравнодушных, преданных делу людей, представляющих крепкую, сплоченную семью коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России», – отметил Путин. Он выразил уверенность, что форум пройдет в творческом и конструктивном ключе, а все предложения участников будут востребованы.