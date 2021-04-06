Инфекционист исключил третью волну коронавируса в России

Третьей волны коронавируса и локдауна в России не будет, однако нужно сохранять легкие карантинные мероприятия, считает доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

Малышев заявил в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», что, на его взгляд, «третьей волны не будет, и, соответственно, и локдауна не будет, потому что мы с вами видим, что локдаун – это путь в никуда», передает РИА «Новости».

Он отметил, что для того, чтобы этого роста не было, нужно продолжать сохранять легкие карантинные мероприятия и повышать темпы вакцинации.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал не допустить третьей волны коронавируса в России.

Между тем эксперты аналитического портала «СберИндекс» на основе математической модели с учетом степени соблюдения людьми санитарных мер сделали вывод, что количество новых случаев заражения коронавирусом в России к 15 апреля может вырасти почти вдвое.

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