Мишустин призвал не допустить третьей волны коронавируса в России

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил важность недопущения в России такой же ситуации с коронавирусом, как в других странах, где уже было объявлено о начале третьей волны распространения COVID.

Мишустин заявил на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, что ситуация с COVID в России «остается стабильной несколько недель подряд, но мы видим, как она развивается в целом ряде стран Америки, Европы и Азии: там снова растет заболеваемость, выявляют рекордное число больных и уже объявлено о начале третьей волны коронавируса, некоторые государства были вынуждены ввести локдаун», передает ТАСС.

«Ряд экспертов предупреждают о возможных рисках ухудшения ситуации, в том числе и в России. Важно не допустить такого сценария в нашей стране», – добавил он.

Для этого необходимо оперативно принимать меры, чтобы обезопасить граждан от инфекции, реагировать незамедлительно и наращивать темпы вакцинации, подчеркнул премьер, передает РИА «Новости».

Ранее эксперты аналитического портала «СберИндекс» на основе математической модели с учетом степени соблюдения людьми санитарных мер сделали вывод, что количество новых случаев заражения коронавирусом в России к 15 апреля может вырасти почти вдвое – до 15 тыс.

Кроме того, в Кремле заявили о сохранении угрозы третьей волны коронавируса.

Также врач и телеведущий Александр Мясников предрек России новые волны коронавируса.

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