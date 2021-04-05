Офис Зеленского обвинил власти Киева в проблемах с транспортными спецпропусками

Офис президента Украины Владимира Зеленского заявил, что власти Киева не выполнили задачу по обеспечению жителей города спецпропусками для поездок на общественном транспорте, и призвали оперативно решить ситуацию с их дефицитом.

«Печать спецпропусков, организация их выдачи и обеспечение спецпропусками всех работников предприятий критической инфраструктуры является ответственностью власти Киева. Вынуждены констатировать, что эта задача не была выполнена должным образом. Из соответствующих отчетов и многочисленных сообщений видим, что без спецпропусков осталась, среди прочего, и часть медицинских работников. Считаем такую ситуацию недопустимой», – сообщила пресс-служба в Telegram.

В офисе Зеленского отметили, что власти Киева должны срочно исправить ситуацию, обеспечив жителей города спецпропусками.

«Призываем представителей городской власти также довести до сведения руководителей предприятий и организаций в городе Киеве, которые могут быть переведены на дистанционный режим работы, о необходимости обеспечить такой режим для своих работников», – добавили в офисе.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией с 5 апреля в Киеве ужесточили карантин. Власти запретили работу школ и детских садов. Кроме того, пассажиров в общественный транспорт пускают только по спецпропускам. В первый день усиленного карантина цены на такси в Киеве выросли в три-четыре раза, утром в городе были серьезные пробки. Украинские СМИ сообщали, что в транспорт не пускали даже врачей, если у них не было спецпропуска.

В марте на Украине решили продлить карантин до конца 2021 года. Министр здравоохранения страны Максим Степанов предупредил, что ситуация с коронавирусом на Украине будет ухудшаться еще в течение нескольких недель, что, по его словам, вызвано распространением более агрессивного британского штамма коронавируса.