Ученые РАН уличили космонавтов на МКС в идеализации астронавтов

Российские космонавты, работающие на борту Международной космической станции (МКС), идеализируют зарубежных коллег, а наземные специалисты кажутся им чужими, выяснили ученые Института медико-биологических проблем РАН.

Результаты эксперимента «Взаимодействие» опубликованы в книге «Медико-биологические эксперименты на борту российского сегмента МКС», которую планируется представить на международном симпозиуме «Человек в космосе» в Москве с 5 по 8 апреля.

«Исследования подтвердили, что общение с малознакомыми людьми в формальной обстановке способствует их идеализации. Такие психологические проявления отразились на восприятии некоторыми космонавтами иностранных членов экипажа. При этом астронавты как по технической, так и психологической подготовке мало отличались от космонавтов», – передает РИА «Новости» текст книги.

«Проявилась ситуация, когда малознакомый человек, общение с которым протекает по формальным правилам, кажется нам более идеальным, чем тот, с которым постоянно и тесно взаимодействуешь, все лучше узнавая его сильные и слабые стороны», – сообщают ученые.

По их мнению, результаты эксперимента «подтвердили мнение международной группы психологов-экспертов из разных космических агентств о негативном влиянии на экипажи МКС сокращения совместных тренировок и разделения в полете изначально единой команды на национальные сегменты, имеющие своих командиров».

Еще одним итогом исследования, отметили ученые, является выявление увеличения в ходе полета психологической дистанции между экипажем и центром управления полетами (ЦУП).

«Сотрудники ЦУП все более отдаляются от экипажа, кажутся чужими и непохожими людьми, что может повредить доверительности взаимоотношений и открытости обмена информацией. Это подтверждают неоднократные устные заявления космонавтов о гиперопеке со стороны космических служб, увеличении взаимного непонимания между экипажем и ЦУП», – говорится в книге.

Ранее Центр подготовки космонавтов и РКК «Энергия» составили методические рекомендации, касающиеся переговоров между Центром управления полетами и космонавтами. Рекомендации, как утверждается, уже внедрены в работу и «дали первые результаты».

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