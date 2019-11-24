ЦУПу запретили «слова-паразиты» в переговорах с космонавтами

Центр подготовки космонавтов и РКК «Энергия» составили методические рекомендации, касающиеся переговоров между Центром управления полетами и космонавтами, сообщается в докладе двух организаций. Рекомендации, как утверждается, уже внедрены в работу и «дали первые результаты».

«Основными принципами ведения связи с экипажем пилотируемого космического аппарата являются: говорить ясно и отчетливо, скорость речи не должна превышать 100 слов в минуту; сохранять громкость передачи информации на постоянном уровне; переговоры должны быть краткими, технически грамотными, вестись с соблюдением правил произношения отдельных слов, четкой дикцией, исключением «слов-паразитов» и звуков запинания», – передает РИА «Новости» текст документа.

Также указывается, что в ходе переговоров недопустимы «некорректные и негативные высказывания» на любые темы.

В беседах допускается приветствие, слова благодарности.

Из доклада следует, что рекомендации базируются на приказе Минтранса от 2012 года о порядке осуществления радиосвязи в воздушном пространстве России. В работу ЦУП рекомендации уже внедрены.

«Опыт их практического использования позволил повысить оперативность и эффективность выполнением экипажем МКС полетных задач, сократить ошибочную деятельность экипажа», – говорится в докладе.

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