В ЕС собрались обсудить «военную активность России вокруг Украины»

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза на ближайшем заседании обсудят «военную активность России вокруг Украины», заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам телефонного разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

«Беседовал с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. С серьезной озабоченностью слежу за российской военной активностью вокруг Украины. Будем дальше обсуждать с Дмитрием Кулебой и министрами иностранных дел ЕС на следующем заседании», – написал Боррель в Twitter.

Ранее в воскресенье Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. Вслед за ними Украину поддержал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.

Напомним также, в пятницу Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. В Совете Федерации предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве Соединенных Штатов.

Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.

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