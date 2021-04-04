В ЕС собрались обсудить «военную активность России вокруг Украины»

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4 апреля, воскресенье | Последнее обновление — 23:35 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ЕС поддержал Украину на фоне обстрелов Донбасса
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Республика до сих пор имеет репутацию опасного места, а целое поколение постсоветской интеллигенции все так же судит о ней по беллетристике Латыниной, которая представляла местных жителей кем-то вроде благородных, но диковатых индейцев с просторов фронтира.
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«Производительность труда в среднем на одного занятого» в передовых странах действительно выше – с этим никто не спорит. Здесь только есть слово «в среднем», что сильно меняет дело, когда речь идет именно об учителях.
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Дело полковника запаса российской армии Юрия Меля – едва ли не самый яркий пример того, как Европа переворачивает с ног на голову исторические события. Попирает важнейшие принципы юриспруденции. И вместе с ними – извращает логику отношений между Москвой и Брюсселем.
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На Большой кольцевой линии московского метро открылись две новые станции – «Народное Ополчение» и «Мневники». Станции стали 11-й и 12-й на большом кольце, до полного завершения линии осталось еще 19. По оценкам городских властей, на этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тысяч пассажиров
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Количество погибших в ходе столкновений сил безопасности и участников массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, увеличилось до 510 человек. Среди погибших есть дети. Между тем западные СМИ винят Россию в поощрении военной хунты к массовым убийствам
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Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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В ЕС собрались обсудить «военную активность России вокруг Украины»
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Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза на ближайшем заседании обсудят «военную активность России вокруг Украины», заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам телефонного разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
«Беседовал с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. С серьезной озабоченностью слежу за российской военной активностью вокруг Украины. Будем дальше обсуждать с Дмитрием Кулебой и министрами иностранных дел ЕС на следующем заседании», – написал Боррель в Twitter.
Ранее в воскресенье Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. Вслед за ними Украину поддержал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.
Напомним также, в пятницу Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. В Совете Федерации предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве Соединенных Штатов.
Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
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Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса
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Главы МИД Франции и ФРГ Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас в совместном заявлении выразили озабоченность увеличением числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе, подчеркнули важность выполнения Минских соглашений и выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.
«Франция и Германия обеспокоены увеличением количества нарушений режима прекращения огня, в то время как с июля 2020 года ситуация на востоке Украины стабилизировалась. Мы крайне внимательно следим за ситуацией, в частности за передвижениями российских войск, и призываем стороны к сдержанности и немедленному снижению напряженности. Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах», – приводит текст сообщения ТАСС.
Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули, что продолжают добиваться полного выполнения условий Минских соглашений и поддерживают продолжающиеся в этой связи переговоры. Они приветствовали решение о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине. Также министры призвали к «прекращению препятствий свободе передвижения» ее участников.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин отметил, что Донецкая народная республика располагает полноценной армией и просчитывает все сценарии возможных действий Украины на фоне обострения ситуации в Донбассе и возможного подстрекательства Киева Западом и США.
Напомним, в пятницу ВСУ устроили артиллерийский обстрел населенных пунктов Луганской народной республики. В Донецкой народной республике также обвинили Украину в обстрелах. Донбасс призвал ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом перемирия. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
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В Крыму оценили ультиматум Кравчука на переговорах по Донбассу
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Каждая из сторон контактной группы по Донбассу сама определяет состав своей делегации, глава украинской стороны Леонид Кравчук мог высказать свою личную позицию по переговорщику от ДНР, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.
«Это мнение самого Кравчука, я его хорошо знаю. Видимо, она что-то ему сказала, что ему не понравилось. Он, видите ли, великий политик», – сказал Цеков, об этом сообщает РИА «Новости». Он также добавил, что «каждая сторона сама определяет состав своей делегации». Парламентарий уверен, что Кравчук, как участник переговорного процесса, не должен был переводить этот вопрос в публичную плоскость.
Также Цеков считает, что «не нужно во всем видеть руку американцев», по его словам, «украинские политики сами идут по пути разрушения своей страны, переговорного процесса по ситуации на юго-востоке Украины».
Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук потребовал исключить из политической подгруппы представителя провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Майю Пирогову.
В конце марта полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов констатировал, что политическая репутация Украины в переговорном процессе по Донбассу близка к нулю.
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На Украине предположили получение Зеленским «выговора» от Байдена
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Украинский политолог Михаил Погребинский предположил, что президент Украины Владимир Зеленский получил «выговор» от главы американской администрации Джо Байдена в ходе первого телефонного разговора между политиками.
Как отметил эксперт, на Украине сложилась «катастрофическая» ситуация с вызываемым коронавирусом заболеванием (COVID-19), а Зеленский, по мнению Погребинского, ничего не делает для того, чтобы это исправить, передает РИА «Новости».
«Вы там долго и нудно ждали, пока наконец позвонит вам Байден – и что произошло? Да, вы как бы получили выговор по части того, что надо проводить те реформы, которые вам сильно не хочется», – заявил Погребинский в эфире телеканала «Первый независимый».
Он добавил, что украинским властям следует расставить приоритеты, сосредоточившись на решении конфликта на востоке страны и проблем с вакцинацией. «Нет, у вас нужно как бы поискать, в чем еще можно обвинить (Виктора) Медведчука, а что нужно, чтобы понравиться американскому посольству», – отметил он. При этом политолог посоветовал властям Украины регулярно вспоминать знаменитую фразу из повести Николая Гоголя «Тарас Бульба».
Напомним, в пятницу Байден и Зеленский впервые поговорили по телефону и обсудили якобы имеющее место наращивание Россией военного присутствия у границ с Украиной и борьбу с коррупцией. Позже в офисе президента Украины сообщили, что Байден и Зеленский во время первого телефонного разговора не успели обсудить экономическое взаимодействие.
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Представитель Украины выдвинул ультиматум на переговорах по Донбассу
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Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук потребовал исключить из политической подгруппы представителя провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Майю Пирогову.
Как отметил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, ему неизвестно, примет ли Пирогова участие в следующем заседании ТКГ, так как ранее сообщалось о ее болезни, передает РИА «Новости».
«Как только эта персона появится на переговорах, мы не будем даже объяснять почему, но мы покидаем переговоры на период, пока Хайди Грау не добьется исключения ее из переговорного процесса», – пояснил Кравчук в эфире канала «Украина 24». По словам представителя Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, с этим требованием он обратился к модератору переговоров от ОБСЕ Хайди Грау.
Напомним, в конце марта полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов констатировал, что политическая репутация Украины в переговорном процессе по Донбассу близка к нулю.
В феврале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции. Официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.
В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе. Экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
В начале декабря 2020 года из результатов опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг», стало известно, что большинство жителей Украины поддерживают Минские соглашения и прямые переговоры с ДНР и ЛНР.
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Володин предупредил Украину о серьезных последствиях заявлений о Донбассе
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Риторика Киева в отношении конфликта в Донбассе зашла далеко и чревата самыми тяжелыми последствиями, считает председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
«Риторика руководства Украины, усиливающая напряженность, обостряющая конфликт, далеко зашла и чревата самыми тяжелыми последствиями. Какие заявления звучат от его представителей? Может быть, призывы к урегулированию ситуации? Нет. Их действия направлены на то, чтобы запугать людей, усилить напряжение в регионе», – написал Володин в своем Telegram-канале.
Спикер Госдумы считает, что настоящая причина гибели в Донецке пятилетнего ребенка, который был убит в результате удара украинских силовиков, скрывается в действиях официальной власти Украины. Он также указал на то, что украинские политики не принимают на себя никакой ответственности в надежде на помощь зарубежных стран, но «надо исходить из того, что не все, что выгодно для США, выгодно для Европы».
По мнению Володина, Вашингтон никак не помог Киеву за семь лет, и «страна утратила свой суверенитет практически по всем направлениям». Также он указал на то, что США не направили на Украину партии вакцины от коронавируса. «Если радикально настроенные украинские политики считают, что им сойдет с рук все, что они будут творить в ЛНР и ДНР – то это не так. Им не сойдут с рук решения, связанные с запретом оппозиционных телеканалов и политических партий», – заявил Володин.
Именно поэтому, считает спикер ГД, «лидеры европейских стран все больше понимают, что принять в единую европейскую семью тех, кто так себя ведет, не получится». Володин заключил, что «пока не поздно, руководству Украины надо сделать все, чтобы реализовать Минские соглашения». «Заканчивайте нагнетать ситуацию в Донбассе, если не хотите завершить свою политическую карьеру в Гааге», – написал он.
В субботу в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. После этого в Госдуме призвали ПАСЕ и ОБСЕ обсудить исключение Украины из Совета Европы.
В тот же день ВСУ устроили артиллерийский обстрел населенных пунктов Луганской народной республики. В Донецкой народной республике также обвинили Украину в нарушении перемирия. Донбасс призвал ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом перемирия.
Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
На белорусском телевидении высмеяли «стримчики» Зеленского
Журналистка белорусского государственного канала «СТВ» Юлия Артюх в программе «Новости 24 часа» заявила, что сидеть «в роскошном кабине, снимая стримчики» является одной из основных функций президента Украины Владимира Зеленского.
Украинский народ, отметила Артюх, «лазит по мусоркам в поисках еды», пока Зеленский «сидит в роскошном кабине, снимая стримчики». При этом она выразила мнение, что это «одна из основных функций главы Украины», передает РИА «Новости».
Ранее первый президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Белоруссия – «холуй» России.
В ноябре 2020 года глава Белоруссии Александр Лукашенко «грубо» ответил Зеленскому на нежелание называть его президентом. В январе в МИД Украины призвали Лукашенко «не поучать» президента Украины.
NI рассказал об оружии, которое обеспечит России победу над Украиной
Россия обладает пятью видами вооружения, способными обеспечить ей победу в случае войны с Украиной, считает обозреватель по вопросам национальной безопасности журнала The National Interest, младший научный сотрудник Центра национальных интересов Марк Епископос.
По мнению Епископоса, Россия существенно превосходит Украину в воздухе и имеет более совершенные системы противоракетной обороны, передает РИА «Новости».
Обозреватель заявил, что ВСУ вряд ли смогут преодолеть российские ПРО, напомнив о базирующемся в Крыму зенитно-ракетном комплексе С-400 «Триумф». Эксперт отметил, что он способе поражать самолеты, беспилотники и ракеты в радиусе 400 километров. Также Епископос выделил истребители Су-35С, которым Киев ничего не сможет противопоставить в силу своей отсталости, а также численного превосходства российских военно-космических войск. В случае военного столкновения на суше Россия может использовать БМП-3М, чья маневренность даст преимущество в условиях боевых действий в городе, считает эксперт. Отметил он и танки Т-90М, при этом добавив, что украинские Т-84 «Оплот» тоже не стоит списывать со счетов, однако их количества не хватит для эффективных действий. Наконец Епископос назвал российские самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С», обратив внимание на их способность производить до восьми выстрелов в минуту.
В пятницу в Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым.
Позже в Крыму напомнили Украине и НАТО об итогах войн против России.
Украина ввела санкции против Россотрудничества
Решение Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины о применении санкций к Россотрудничеству, компании «Волга-Днепр» и другим предприятиям введено 4 апреля в действие президентом республики Владимиром Зеленским.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», – говорится в указе, опубликованном на сайте офиса украинского президента.
Согласно решению СНБО, санкции применены к 79 компаниям.
Ранее сообщалось, что СНБО объявил о введении санкций против 11 российских компаний, в их числе Россотрудничество.
На Украине пожаловались на падение объемов транзита российского газа
Транзит газа из России через Украину постепенно сокращается, Киеву важно не допустить завершения строительства газопровода «Северный поток – 2», который угрожает энергетической безопасности страны, заявил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.
«После запуска «Турецкого потока» транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел из Украины на новые газопроводы. А с 1 апреля и газоснабжение в Румынию полностью обеспечивается со стороны Болгарии через «Турецкий поток». Сейчас транзит выполняется только для потребителей из Молдавии. Если строительство «Турецкого потока» через Болгарию и Сербию завершится, Газпром переведет через него и транзит в Венгрию. Для Украины это означает дополнительную потерю 10 – 12 млрд кубометров транзита ежегодно», – написал Макогон в Facebook.
«Очень важно не допустить завершения строительства Северного потока – 2. Транзит газа Украиной не только значительный доход, но и важный элемент энергетической и милитарной безопасности», – сообщил глава «Оператора ГТС Украины».
В марте в Газпроме заявили, что контракт на транзит газа с Украиной пересмотрен не будет, при этом сейчас юридически все договоры между Москвой и Киевом действительны.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский договорился с главой Польши Анджеем Дудой противостоять строительству газопровода «Северный поток – 2», привлекая к этому мировое сообщество.
Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.
ЕС поддержал Украину на фоне обстрелов Донбасса
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заверил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, сообщил украинский министр.
«Ключевая тема разговора с Жозепом Боррелем – обострение Россией ситуации с безопасностью. «ЕС с вами», – так глава дипломатии ЕС заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и пригласил меня принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС 19 апреля», – написал Кулеба в Twitter.
Ранее в воскресенье мирный житель подорвался в Луганской народной республике на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. В тот же день Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.
Днем ранее в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. В пятницу ВСУ устроили артиллерийский обстрел населенных пунктов Луганской народной республики. В Донецкой народной республике также обвинили Украину в обстрелах. Донбасс призвал ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом перемирия.
Напомним также, в пятницу Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. В Совете Федерации предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве Соединенных Штатов.
Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
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В ЛНР обвинили ВСУ в размещении бронетехники в жилых районах Донбасса
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Украина размещает бронетехнику в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе, считают в народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
«В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории», – заявили в пресс-службе ведомства. Об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что отмечено нахождение трех боевых машин пехоты в жилом районе населенного пункта Орехово и трех боевых бронированных машин на территории гражданского объекта в населенном пункте Крымское.
Напомним, киевские силовики нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности Луганской народной республики, обстреляв населенные пункты Золотое-5, Лозовое, Калиново-Борщеватое и Голубовское.
Ранее ЛНР призвала ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом перемирия в Донбассе. В пятницу в ДНР обвинили Украину в 24 случаях нарушения перемирия в Донбассе.
В тот же день Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. В Совете Федерации предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве Соединенных Штатов.
Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
Пушилин напомнил о наличии у ДНР полноценной армии
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Донецкая народная республика располагает полноценной армией и на фоне обострения ситуации в Донбассе просчитывает все сценарии возможных действий Украины, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Сейчас уже не 2014 год, уже все выстроено, сейчас полноценная армия и просчитываются всевозможные сценарии – и как может поступать Украина, и как может поступать Киев, и к чему может подталкивать Запад и США. И понимаем, чему их учат, и методы войны не новые – все демонстрировалось в Ираке и в Сирии», – приводит РИА «Новости» текст заявления Пушилина, сделанного главой ДНР в эфире канала «Соловьев Live» на YouTube.
Накануне Пушилин заявил о росте числа желающих поехать в Донбасс добровольцев на фоне обострения ситуации в регионе в последние дни.
Напомним, в пятницу ВСУ устроили артиллерийский обстрел населенных пунктов Луганской народной республики. В Донецкой народной республике также обвинили Украину в обстрелах. Донбасс призвал ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом перемирия.
Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
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Косачев раскритиковал позицию Европы по Донбассу
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что позиция Европы по конфликту в Донбассе лишь «подливает масла в огонь».
Накануне главы МИД Франции и ФРГ Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас в совместном заявлении выразили озабоченность увеличением числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе, подчеркнули важность выполнения Минских соглашений и выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.
«Внешне – нейтрально. Но при этом две шпильки в российскую сторону (передвижения войск и международно-признанные границы) и ни одной - в украинскую. Хотя именно вчера, тоже впервые с июля 2020 года, произошел украинский обстрел территории ДНР и погиб 6-летний ребенок. Но об этом ни слова», – написал Косачев на своей странице в Facebook.
Сенатор отметил, что территориальная целостность Украины, если не говорить про Крым, – это общая позиция всех участников «нормандского формата». Он отметил, что остается вопрос, как этого добиться.
«И до тех пор, пока отмалчиваются западники, Киев будет читать такую позицию умолчания как карт-бланш на военную операцию, на восстановление территориальной целостности силой. Позиция же России – никакой силы, только прямой диалог между конфликтующими сторонами. Этого нет в заявлении двух министров, и в этом смысле оно не имеет добавленной стоимости, а только подливает масла в огонь конфликта», – отметил Косачев.
По его словам, последствия позиции Германии и Франции по ситуации в Донбассе, когда они акцентируют необходимость выполнения минских соглашений только Россией, «выводят из-под какой-либо критики Украину и игнорируют жителей юго-востока».
«Вот это по-настоящему чревато. И дело здесь не только в лицемерности подходов западников (Хорватии, Словении и Косово – можно, Южной Осетии, Абхазии, Крыму – ни в коем случае). Дело в том, что на юго-востоке Украины уже семь лет гибнут люди. Трагедию Югославии, начавшуюся в декабре 1991 года после внешнего признания независимости Хорватии и Словении, удалось остановить через 10 лет», – отметил сенатор. Он также добавил, что остановить трагедию в Донбассе можно было еще в 2014 году, если бы европейцы выдержали данные действующему президенту Украины гарантии соблюдения конституции.
В субботу в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. После этого в Госдуме призвали ПАСЕ и ОБСЕ обсудить исключение Украины из Совета Европы.
В тот же день ВСУ устроили артиллерийский обстрел населенных пунктов Луганской народной республики. В Донецкой народной республике также обвинили Украину в нарушении перемирия. Донбасс призвал ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом перемирия.
Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
-
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В ЛНР заявили о ранении мирного жителя при подрыве на мине военных Украины
Мирный житель подорвался на взрывном устройстве в районе села Николаевка в самопровозглашенной Луганской народной республике, устройство было сброшено украинскими силовиками с беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР.
«По полученной нами информации, на берегу реки Северский Донец в районе населенного пункта Николаевка на неизвестном взрывном устройстве, сброшенном боевиками 80-й бригады с помощью БПЛА, подорвался мирный житель», – передает сообщение ведомства Луганскинформцентр.
Уточняется, что мужчина «получил множественные осколочные ранения средней тяжести и был доставлен в лечебное учреждение». Народная милиция призвала всех жителей быть бдительными и в случае обнаружения подозрительных предметов сообщать по телефонам экстренных служб МЧС, МВД или военной комендатуры. «Сброшенные с украинских беспилотников взрывные устройства являются серьезной угрозой жизни мирного населения, проживающего в прифронтовых районах республики», – подчеркнули в ведомстве.
В субботу в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. После этого в Госдуме призвали ПАСЕ и ОБСЕ обсудить исключение Украины из Совета Европы.
В тот же день ВСУ устроили артиллерийский обстрел населенных пунктов Луганской народной республики. В Донецкой народной республике также обвинили Украину в нарушении перемирия. Донбасс призвал ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом перемирия.
Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
В СФ предложили перенести в Донбасс представительство Россотрудничества в Киеве
В случае закрытия представительства Россотрудничества в Киеве его можно перенести в самопровозглашенные Донецкую или Луганскую народные республики, поскольку они являются территорией Украины, считает первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
«Представительство Россотрудничества можно открыть в ДНР или ЛНР – это также территория Украины», – передает РИА «Новости» слова сенатора.
Джабаров заявил, что санкции Украины в отношении представительства Россотрудничества в Киеве «аморальны, так на Украине проживает много этнических русских». Введя ограничения, Киев лишил их «возможности общаться с представителями русской культуры», отметил парламентарий.
В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) республики о применении санкций к Россотрудничеству, компании «Волга-Днепр» и другим предприятиям.
Ранее СНБО объявил о введении санкций против 11 российских компаний, в их числе Россотрудничество.
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