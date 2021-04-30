Кузнецова отметила рост числа детей с ограниченными возможностями здоровья в России

Чешский генерал заявил об отсутствии убедительных доказательств версии событий во Врбетице

Убедительных доказательств якобы участия агентов ГРУ в подрыве складов во Врбетице чешские власти не предоставили, а правительство явно не было готово к своим заявлениям, они сделаны в спешке и хаотично, заявил бывший глава военной разведки Минобороны Чехии бригадный генерал Андор Шандор.

«Меня удивило официальное объяснение событий во Врбетице, с которым пришло правительство. Я не говорю, что это неправда. Но мы не получили ни одного качественного доказательства того, что это (взрывы на складах) сделали агенты ГРУ. То, что (Анатолий) Чепига с (Александром) Мишкиным были накануне взрывов в Остраве, это задокументировано (в гостинице), но то, что они действительно были (на складах) во Врбетице, отрицают как представители фирмы Imex Group, так и ее адвокат», – сказал Шандор, передает РИА «Новости».

По словам генерала, его весьма удивило, что спустя почти семь лет после событий во Врбетице руководители чешского правительства, озвучив столь громкую версию, не привели в ее подтверждение никаких доказательств. «Если это (взрывы) действительно сделали люди из ГРУ, то они должны были иметь помощников на складе и помощников на государственном уровне, которые сообщили бы им о том, что данная фирма собирается вывозить вооружение в Болгарию. Они ведь не могли прочитать об этом в «Комсомольской правде», не так ли!?» – говорит Шандор.

При этом генерал полагает, что Imex Group не смогла бы получить в 2014 году официального разрешения на экспорт вооружения в запрещенный регион. «Я работал в этой сфере и знаю, что госорганы с большой строгостью следят за выдачей лицензий на вывоз вооружений. В частности, категорически запрещен вывоз оружия частными фирмами в районы конфликтов, это тщательно контролируют МИД, спецслужбы и полиция. Я не верю тому, чтобы фирма Imex Group могла экспортировать вооружение на Украину. Возможно, она хотела отправить его этому болгарскому торговцу (Емельяну Гебреву). Но ведь Болгария в 2014 году уже была членом НАТО, и отправка туда оружия не давала поводов для беспокойства», – сказал Шандор.

По его словам, власти Чехии ни в коем случае не позволили бы экспорт вооружения на Украину или в Сирию, он в этом абсолютно уверен.

Возвращаясь к теме информирования 17 апреля общественности руководителями чешского кабмина об инциденте во Врбетице, Шандор отметил, что они явно не были готовы к этому и свои заявления сделали в спешке и хаотично. «Во-первых, я не верю тому, что они (премьер Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек) якобы узнали об этом (инциденте) в последний момент. Во-вторых, они вынуждены были выйти с этой информацией на пресс-конференцию вечером в субботу, потому что опасались утечки в СМИ. Они не были готовы, сделали все хаотично. Что касается утечки важной информации, то в Чехии это, к сожалению, обычное дело», – сказал Шандор.

При этом он полагает, что политики РФ и Чехии еще не исчерпали возможные взаимные претензии. «Конечно, нельзя исключить дальнейшей эскалации отношений обеих стран. Пока что остановились на том, что до конца мая сотрудники посольства РФ покинут Прагу. Потом будет период неких попыток договориться. Думаю, что обе стороны не могут быть полностью уверены в том, что ничего больше (в отношениях обеих стран) уже не будет происходить», – сказал в заключение генерал.

Ранее глава Минюста республики Мария Бенешова заявила, что существует больше двух версий инцидента со взрывами на складах в чешской деревне Врбетице в 2014 году.

Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.