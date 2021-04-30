Роскомнадзор напомнил Twitter о сроках удаления запрещенной в России информации

Социальная сеть Twitter удалила 60% запрещенной в России информации, до 15 мая ей нужно удалить еще 1 тыс. материалов, говорится в сообщении Роскомнадзора.

«После принятия 10 марта 2021 года мер по замедлению на территории РФ трафика Twitter, администрация социальной сети удалила или заблокировала 60% материалов с запрещенной в России информацией – детской порнографией, пронаркотическим и суицидальным контентом. Доступными остаются свыше 1 тыс. противоправных материалов», – говорится в сообщении Роскомнадзора.

В то же время по данным Роскомнадзора, всего за время принятия ограничительных мер в «Твиттере» было выявлено более 900 новых запрещенных материалов. Среднее время реагирования соцсети по этим материалам составляет 81 час вместо 24 часов с момента получения уведомления органа исполнительной власти.

После очередного уведомления Роскомнадзором руководства Twitter об отведенных на полное удаление запрещенной информации сроках по инициативе Twitter 28 апреля состоялась встреча, в которой помимо вице-президента по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Шинейд МакСуинни принял участие вице-президент по юридическим вопросам компании Twitter Inc Джим Бейкер. Руководство соцсети было вновь проинформировано о необходимости удалить всю запрещенную информацию в срок до 15 мая.

Администрация соцсети в свою очередь выразила готовность в приоритетном порядке удалить или заблокировать оставшиеся противоправные материалы и повысить скорость реагирования на требования Роскомнадзора. На встрече также была достигнута договоренность об организации прямой линии связи между подразделениями Роскомнадзора и службой модерации Twitter.

«Администрация Twitter также сообщила о том, что подготовит дорожную карту, следуя которой приведет полностью свою деятельность в России в соответствие с российским законодательством. В том числе со вступившим в силу с 1 февраля законом, который обязал соцсети самостоятельно оперативно выявлять и блокировать противоправные материалы», – указали в Роскомнадзоре.

В начале марта Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за неудаления незаконного контента. Комментируя решение Роскомнадзора, юрист Александр Журавлев заявил газете ВЗГЛЯД, что давно «сложилась ситуация, при которой Twitter систематически не исполняет требования российского законодательства». Также больше полутора лет данная платформа не оплачивает штрафы.