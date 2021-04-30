Санду захотела посетить Россию

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30 апреля, пятница | Последнее обновление — 02:30 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Киргизия и Таджикистан подписали заявление по итогам переговоров
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В дивном новом мире безвиз для украинцев отменен не де-юре, но де-факто. И речь о проблемах не только для путешественников, но и для целой армии трудовых мигрантов, большая часть которых не имеют вида на жительство в ЕС.
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Гордиться можно. Презирать нельзя. Твой успех – это папины гены, мамины старания, талантливый учитель. Ну и твое личное трудолюбие, конечно. И его величество Случай, потому что людей с работающей головой и упорством в жизни куда больше, чем для элиты отведено места.
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Про солидарную высылку русских дипломатов я уже не стану даже напоминать. Сказано – надо выслать. Значит – надо выслать. И совершенно не важно, хочет кто–то высылать дипломатов или нет. Важно лишь, чтобы все были повязаны одной общей ответственностью.
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В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
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В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Санду захотела посетить Россию
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Президент Молдавии Майя Санду заявила, что хотела бы посетить Россию, отношения с которой считает важными для республики.
«Я открыта к этому визиту, хотя пандемический и, возможно, политический кризис, пока не создали условия для него. Для нас важны отношения с Россией, где работает большое число наших граждан. Важны они и с точки зрения торговых отношений», – приводит ТАСС слова президента Молдавии в ходе выступления на телеканале «ПРО ТВ».
Санду заметила, что хочет провести переговоры для продления льготного режима для молдавских товаров, который закончился 31 марта.
«Я направляла письмо с просьбой продлить беспошлинный режим для экспорта молдавских товаров в Российскую Федерацию и мне хотелось бы системного решения этой проблемы», – пояснила глава Молдавии. Она также сообщила, что в настоящее время проблемы двусторонних отношений обсуждаются по дипломатическим каналам.
«Обсуждаю с послом России многие проблемы, направила несколько писем, в том числе по поводу поставки нам вакцины. Мы благодарны за гуманитарную помощь, которую предоставила нам Россия», – отметила Санду.
В минувшую субботу Санду поблагодарила Россию за поставленную Молдавии в качестве гуманитарной помощи партию вакцины «Спутник V». Днем ранее Санду заявила, что у Молдавии «есть много проблем, которые нужно решить с Россией». В январе Санду пообещала приложить усилия для выстраивания взаимоуважительных и взаимовыгодных отношений с Россией.
Госдеп США снял с Турции вину за геноцид армян в Османской империи
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден не пытался возложить на Анкару вину за геноцид армян в Османской империи в начале XX века, Турция является критически важным союзником США и в НАТО, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Как отметил президент [США Джо Байден], стремление отмечать день поминовения призвано почтить [память] жертв [событий, произошедших в Османской империи в начале XX века], а не возложить [на кого-то] вину. И, конечно, в центре нашего внимания находились события последних дней Османской империи», – приводит слова Блинкена ТАСС.
Как отметил госсекретарь США, Байден изложил давно имеющиеся у него взгляды, когда от его имени Белый дом в минувшие выходные дни распространил заявление, в котором американский президент признал геноцид армян в начале XX века в Османской империи.
«Однако также важно отметить, что у президента [США Джо Байдена] состоялся [23 апреля] хороший [телефонный] разговор с президентом [Турции Тайипом] Эрдоганом. Знаю, что они с нетерпением ждут возможности встретиться. Есть много вопросов и сфер, по которым мы тесно работаем вместе. Турция является критически важным союзником Соединенных Штатов и в НАТО. Мы действуем как партнеры по многим общим региональным и глобальным интересам», – отметил руководитель внешнеполитического ведомства США.
«Мы будем продолжать добиваться [поддержания] прочных двусторонних отношений [с Турцией], включающих расширенные области сотрудничества, а также эффективного управления [теми сферами], в которых между нами имеются разногласия. И, как между большинством стран, между нами есть противоречия», – подчеркнул Блинкен.
Накануне перед штабом командования сухопутных войск ОВС НАТО в турецком Измире прошел митинг против признания Байденом геноцида армян. Участники акции потребовали признать Крым российским и закрыть авиабазу Инджирлик для американских военных.
В понедельник генсек турецкой партии «Родина» на митинге перед посольством США призвал признать Крым российским, установить контроль над военными базами Инджирлик и Кюреджик, а американские войска в течение 15 дней вернуть в США. В Пентагоне сочли, что решение Байдена не должно отразиться на отношениях с Турцией в военной сфере.
Напомним, в прошлую субботу президент США Джо Байден официально признал геноцид этнических армян в Османской империи в начале XX века. В ответ Турция обвинила США в подрыве отношений между странами и предупредила Вашингтон о последствиях. Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал решение Байдена, а президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган осудили позицию Вашингтона.
В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали Палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Ранее геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия.
Опубликовано видео неудачного пуска «Калибра» с фрегата «Маршал Шапошников»
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Пользователи опубликовали видеозапись с учений фрегата Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников», где, по информации подписчиков соцсетей, прошел неудачный пуск крылатой ракеты «Калибр-НК».
Как видно на видеофрагменте, показанном блогером Дмитрием Милиным в Facebook, во время запуска ракеты ее траектория нарушилась, и она упала в море, не достигнув условной цели.
В начале апреля «Маршал Шапошников» из акватории Японского моря впервые произвел пуск крылатой ракеты «Калибр» по наземной цели. Позже модернизированный фрегат «Маршал Шапошников» провел артиллерийские стрельбы по береговым целям в Японском море, в том числе по невидимой.
Фрегат «Маршал Шапошников» был впервые спущен на воду в 1985 году на калининградском заводе «Янтарь» как большой противолодочный корабль проекта 1155. Вошел в состав Военно-морского флота СССР в 1986 году. Предназначался для борьбы с атомными субмаринами противника, а также для обеспечения действий своих подлодок и охраны других надводных кораблей. Корабль неоднократно выполнял дальние походы и, в частности, регулярно нес антипиратскую вахту в Аденском заливе. В 2010 году благодаря экипажу «Маршала Шапошникова» был освобожден от сомалийских пиратов танкер «Московский университет».
Джабаров: При отключении России от SWIFT ЕС придется платить за нефть наличными в чемоданах
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Антироссийская резолюция Европарламента не имеет юридической силы, в случае отключения России от SWIFT Евросоюзу придется платить за нефть «наличными в чемоданах», заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
«Европарламент – это орган, который ничего никогда не решает, его рекомендации, резолюции не имеют юридической силы. Он превратился в очаг русофобии», – сказал Джабаров.
«Очень хорошо, пусть отключают, у нас готов дублер этой системы, о чем уже заявил глава МИД РФ. Мне интересно, как они будут расплачиваться с нами за нефтепродукты, наличку в чемоданах возить?» – заявил сенатор, комментируя предложение отключить Россию от SWIFT.
Парламентарий предупредил, что если европейцы захотят покупать энергоресурсы у США, это обойдется им в полтора раза дороже. Они также могут захотеть воспользоваться различными хитрыми реверсивными схемами, но при этом им придется переплачивать посредникам, добавил он. «В Европарламенте находятся политики с мышлением прошлого века, которое не соответствует современным реалиям, они не уважают даже интересы своих стран», – заключил законодатель.
Ранее Европарламент внес пункт об отключении России от SWIFT в проект резолюции, еврочиновники также предлагают отказаться от российских поставок нефти и газа «в случае продолжения агрессии на Украине». Между тем позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация, а также заморозить строительство газопровода «Северный поток – 2», так как за этот проект тоже отвечают частные компании.
В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в России есть база для создания аналога платежной системы SWIFT. В свою очередь директор Департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских заявил, что Запад вряд ли решится отключить Россию от платежной системы SWIFT.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется отключение России от SWIFT.
Соловьев: Госдеп нанес колоссальный удар по Эрдогану
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«Госдеп в очередной раз попытался исправить ситуацию в отношениях с Турцией, но сделал только хуже», – сказал газете ВЗГЛЯД тележурналист Владимир Соловьев, комментируя заявление главы Госдепа Энтони Блинкена о том, что Джо Байден не пытался возложить на Анкару вину за геноцид армян в Османской империи в начале XX века.
«Я полагаю, что Энтони Блинкен в попытке сделать как лучше просто нанес колоссальный удар по неоосманским амбициям Эрдогана. Вероятно, таким образом глава Госдепа хочет показать, что Турция не является правопреемником Османской империи», – предполагает тележурналист Владимир Соловьев.
По мнению собеседника, такой подход однозначно повлияет на двусторонние отношения США и Турции. «Однако нельзя забывать, что пока Турция является членом НАТО, ей от США никуда не деться. Но Эрдоган зачастую воспринимает все происходящее очень личностно. У него не было никаких иллюзий по поводу антипатии к нему со стороны американского руководства. Поэтому теперь он будет еще внимательнее следить за сигналами со стороны США. Он ведь хорошо помнит предыдущую попытку переворота и постарается не допустить повторения такой ситуации», – заключил Соловьев.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден не пытался возложить на Анкару вину за геноцид армян в Османской империи в начале XX века, а Турция является критически важным союзником США и в НАТО.
«Есть много вопросов и сфер, по которым мы тесно работаем вместе. Турция является критически важным союзником Соединенных Штатов и в НАТО. Мы действуем как партнеры по многим общим региональным и глобальным интересам», – отметил руководитель внешнеполитического ведомства США.
Ранее перед штабом командования сухопутных войск ОВС НАТО в турецком Измире прошел митинг против признания Байденом геноцида армян. Участники акции потребовали признать Крым российским и закрыть авиабазу Инджирлик для американских военных.
В понедельник генсек турецкой партии «Родина» на митинге перед посольством США призвал признать Крым российским, установить контроль над военными базами Инджирлик и Кюреджик, а американские войска в течение 15 дней вернуть в США. В Пентагоне сочли, что решение Байдена не должно отразиться на отношениях с Турцией в военной сфере.
В прошлую субботу президент США Джо Байден официально признал геноцид этнических армян в Османской империи в начале XX века. В ответ Турция обвинила США в подрыве отношений между странами и предупредила Вашингтон о последствиях. Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал решение Байдена, а президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган осудили позицию Вашингтона.
В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали Палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Ранее геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в отношениях Вашингтона и Анкары, которые не отличались прочностью, наступил критический момент. По мнению экспертов, Джо Байден приступил к «дрессировке» Турции.
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Кремль: Россия не будет терпеть то, что сейчас творят в Чехии
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Москва не станет терпеть «то, что сейчас творят в Чехии», и четко это демонстрирует, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
«То, что сейчас творят в Чехии, как к ним присоединяются болгары, как к ним в рамках этой так называемой солидарности присоединяются прибалты и другие. Мы не будем этого терпеть, и мы этого уже не терпим. Мы четко это демонстрируем», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Он также заявил, что Россия готова выстраивать добрые отношения со всеми, но это упорно не хотят слышать ни в США, ни в европейских столицах. «Главное все-таки это желание России быть в добрых отношениях. Вот эту часть... почему-то упорно не хотят слышать ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в европейских столицах», – сказал Песков.
Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Позже представитель главного прокурора Болгарии Сийка Милева сообщила, что прокуратура страны подозревает шестерых россиян в организации в период с 2011 по 2020 год четырех взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Емельяну Гебреву.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что так можно дойти и до обвинений в убийстве эрцгерцога Фердинанда. Он также призвал ЕС разобраться с выполнением обязательств по торговле оружием.
В Киргизии заявили о выходе из-под контроля ситуации на границе с Таджикистаном
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Ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля, идет перестрелка, заявил замглавы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев.
Тулаев сообщил, что «ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля», в данный момент «перестрелка продолжается, стреляют силовики», передает «Интерфакс».
При этом информация о том, кто начал стрелять первым, разнится.
Пресс-центр пограничных войск ГКНБ Таджикистана сообщает, что в 13.05 на участке водораспределительного пункта «Головной», который находится в верховьях реки Исфара вблизи села Ходжаи Аъло джамоата Чоркух, военнослужащие Киргизии открыли огонь по военнослужащим пограничных войск Таджикистана.
В свою очередь Киргизия заявляет, что первыми огонь открыли погранвойска и спецназ МВД Таджикистана в 14.00.
На месте идут переговоры, ситуацию со стороны Киргизии пытается урегулировать первый замглавы ГКНБ Уларбек Шаршеев. От Таджикистана на место конфликта выехал начальник УМВД по Согдийской области генерал-майор милиции Абдулло Навджувонов и региональные власти.
Напомним, новый виток обострения конфликта случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух стран произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном.
Эксперт оценил угрозу развития конфликта на границе Киргизии и Таджикистана.
Захарова: Украина отказалась от Минских соглашений на уровне президента
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Слова украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости изменения Нормандского формата говорят об отказе Киева от выполнения Минских соглашений, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Принципиально отличие в том, что эти заявления впервые сделаны на уровне президента страны. Их трудно расценивать иначе как подтверждение того, что отказ от Минских соглашений теперь становится не личным мнением отдельных руководящих представителей Украины», – цитирует Захарову ТАСС.
По ее словам, в этом случае речь идет «уже об официальной позиции Украины», что «вызывает большую тревогу».
Если подобный подход будет доминировать в переговорном процессе, который и так заблокирован упорным саботажем Киева выполнения Минских соглашений в том виде, в котором они были зафиксированы, то рассчитывать на прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе не приходится», – указала дипломат.
Напомним, Зеленский в ходе визита в Херсонскую область заявил, что для урегулирования конфликта в Донбассе параллельно нормандскому может быть создан еще один формат с участием заинтересованных стран. Представитель французского внешнеполитического ведомства, комментируя слова Зеленского, отметил, что Париж и Берлин работают в рамках нормандского формата с целью полного выполнения минских соглашений.
Также Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
В городах России задержали готовивших теракты сторонников украинских неонацистов
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Сотрудники ФСБ задержали 16 членов украинского молодежного радикального сообщества «М.К.У.», они готовили взрывы и вооруженные нападения.
По данным службы, глава «М.К.У.» Егор Краснов с Украины координировал деятельность группировки на территории России. Вовлечение новых членов велось поэтапно. Сначала он предлагал им нанести экстремистские надписи на здания, далее – избить бездомного или представителя молодежных субкультур. Затем нужно было напасть на граждан, сотрудников правоохранительных органов с оружием, поджечь и подорвать здания органов власти. Об этом рассказали также задержанные, отметили в ФСБ.
«В... Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе Краснодарского края, Пущино Московской области, Переславле-Залесском Ярославской области задержаны 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества «М.К.У.», причастных к совершению насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан», – передает РИА «Новости» сообщение ФСБ.
Во время обысков у задержанных изъяли холодное оружие, экстремистскую атрибутику, данные о совершенных и планируемых террористических и экстремистских преступлениях, видеоотчеты о проведенных насильственных акциях, отправленные главарю группировки, а также переписку с ним.
«В рамках возбужденных уголовных дел проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на вскрытие всех эпизодов их противоправной деятельности», – отмечается в релизе.
Ранее ФСБ России задержала в Геленджике и Ярославле 14 участников украинского молодежного радикального неонацистского сообщества «М.К.У», у которых изъяты нацистские материалы, оружие и инструкции по изготовлению взрывных устройств.
Рогозин по-чешски ответил на критику Национального космического центра
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил подписчику из Чехии, который назвал Национальный космический центр «потемкинской деревней».
Автор комментария назвал строящийся Национальный космический центр «потемкинской деревней», а самого Рогозина – шутником.
«Ты ревнуешь? Раньше в Чехословакии было много заводов и талантливых инженеров. Теперь есть только такие люди, как ты», – написал Рогозин в Twitter.
Отметим, Глава Роскосмоса свободно владеет несколькими языками, в том числе и чешским.
Напомним, 3 октября глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что работы по созданию в российской столице Национального космического центра начались, проект одобрен правительством Москвы и Роскосмосом. Сообщалось, что строители планируют сдать НКЦ в конце 2022 года.
В центре площадью 250 тыс. кв. метров в 2023 году будут размещены не менее 20 тыс. инженеров ведущих конструкторских бюро, расположенных в Москве, базовые кафедры ведущих технических университетов.
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Глава Минюста Чехии заявила о наличии трех версий в деле о взрывах во Врбетице
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Существует больше двух версий инцидента со взрывами на складах в чешской деревне Врбетице в 2014 году, заявила глава Минюста республики Мария Бенешова со ссылкой на записи с заседания правительства.
«Я присутствовала на заседании кабмина, когда это (инцидент во Врбетице) обсуждалось. У меня об этом мнение, весьма схожее с мнением президента (Милоша Земана). При этом я видела только сообщение контрразведки, к «живым» материалам расследования никто не имеет доступ. Я даже считаю, что существует еще одна (третья) возможная версия (расследования)», – сказала Бенешова, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Novinky.
На просьбу журналиста сообщить о том, что представляет собой эта третья версия, глава Минюста ответила отрицательно. «Я не могу об этом сказать, это информация, которую я не могу привести. Но все это есть на записи с заседания правительства», – сказала Бенешова.
В свою очередь, премьер Бабиш в ответ на просьбу издания прокомментировать слова Бенешовой о том, что существует и третья версия расследования, заявил, что действительна прежняя информация о том, что есть только одна версия. «Действует единственная версия (расследования), о которой мы с главой МВД Яном Гамачеком заявляем, и мы ее придерживаемся. Это все», – сказал Бабиш.
Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. До этого член комитета Бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США.
Байден пригрозил России последствиями
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Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности с Россией, но действия Москвы имеют последствия, говорится в обнародованном Белым домом тексте речи американского президента Джо Байдена перед членами обеих палат Конгресса США.
«Что касается России, я ясно дал понять президенту [Владимиру] Путину, что, хотя мы не стремимся к эскалации, их действия имеют последствия», – приводит слова Байдена ТАСС.
«Я прямо и соразмерно ответил на вмешательство России в наши выборы и кибератаки на наше правительство и бизнес – они сделали и то, и другое, и я ответил», – заявил американский президент.
Он добавил, что Москва и Вашингтон «могут сотрудничать, когда это отвечает взаимным интересам» обеих стран. В пример Байден привел продление в феврале на пять лет российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). «Как мы это сделали, когда продлили новый ДСНВ по ядерным вооружениям, и как мы работаем над решением климатического кризиса», – указал президент США.
«Я выполнил свое обязательство созвать саммит по климату прямо здесь, в Америке, со всеми крупнейшими экономиками мира – от Китая и России до Индии и Европейского союза – в первые 100 дней [президентства]», – продолжал глава Белого дома, говоря о борьбе с изменением климата.
Ранее временный поверенный в делах России в США отверг утверждения Госдепартамента Соединенных Штатов о «дестабилизирующих действиях» Москвы.
Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заметил, что Москва пока не согласилась на проведение саммита Россия – США, этот вопрос по-прежнему изучается. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в свою очередь сообщил, что списка недружественных России стран «ждать осталось недолго».
Напомним, 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. МИД официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США. Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия.
ЕП призвал Евросоюз пересмотреть отношения с Россией
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Европейский парламент в итоговой резолюции призвал Евросоюз разработать новую стратегию отношений с Россией, предусматривающую усиленную поддержку гражданского общества и ограничивающую сотрудничество с Москвой.
«Европарламент призывает Совет ЕС и верховного представителя (Жозепа Борреля) разработать новый стратегический подход в отношениях ЕС и России, который должен больше поддерживать гражданское общество, усиливать контакты между народами, проводить четкие рамки для сотрудничества с российскими государственными субъектами», – передает РИА «Новости» текст резолюции.
Как заявили депутаты Европарламента, «любой диалог с Россией должен базироваться на уважении международного права и прав человека». Также они осудили прошедшие недавно учения российской армии вблизи границ Украины, отметив, что Киев ответил на них «сдержанно». «ЕП по-прежнему обеспокоен значительным военным присутствием на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму… Осуждает учения России, направленные на запугивание и дестабилизацию, приветствует взвешенный ответ Украины», – говорится в документе.
Кроме того, депутаты ЕП заявили о поддержке «независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ» и непризнании «незаконной аннексии Крыма». В сообщении отмечается, что резолюции ЕП по международным вопросам носят необязательный характер, при этом институты ЕС должны брать их во внимание.
В четверг официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что отношения между Россией и ЕС находятся в низшей точке из-за действий Брюсселя.
Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано заявил, что полноценный диалог России и Евросоюза на высоком уровне возможен только при полном выполнении Минских соглашений по Украине.
Европарламент призывал отключить Россию от SWIFT, а также отказаться от российских нефти и газа «в случае продолжения агрессии на Украине». Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в России есть база для создания аналога платежной системы SWIFT. В свою очередь директор Департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских заявил, что Запад вряд ли решится отключить Россию от платежной системы SWIFT, Москва чувствует себя вполне уверенно, реагируя на угрозы отключения, и не оставит это без ответа.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Reuters заявил, что 19 апреля на видеоконференции с главами внешнеполитических ведомств стран Евросоюза призывал рассмотреть возможность «отключения России» от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.
До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение страны от международной системы SWIFT.
Участники марша нацистов в Киеве собрались «воевать в Москве»
Участники прошедшего в Киеве в связи с годовщиной создания дивизии СС «Галичина» «Марша вышиванок» заявили о намерении воевать в Москве, сообщило украинское издание «Страна.ua».
«Мы сила, которая ведет войну на своей территории. Мы сила, которая будет воевать в Москве», – приводит слова участников акции РИА «Новости». Как отмечает издание, марш закончился коллективным фото на фоне плаката с нацистскими солдатами.
Накануне в марше националистов в честь дивизии СС «Галичина» в Киеве приняли участие 100 человек. При этом в Киеве один из жителей города вмешался и попытался сорвать шествие в честь дивизии СС «Галичина», обозвав марширующих «нациками».
Политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «марш вышиванок» в Киеве оказался малочисленным, но все равно показал, что нацисты чувствуют себя на Украине хозяевами.
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Зеленскому предложили встретиться с Путиным в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский мог бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму, пишут украинские СМИ.
По мнению портала depo.ua, в случае такой встречи Зеленский мог бы заявить, что «Крым – это Украина». В таком случае рейтинги Зеленского, несмотря на скандал, стали бы значительно выше, чем после введения санкций против Виктора Медведчука, полагает автор статьи.
Издание также не исключает, что Зеленский не поедет ни в Крым, ни в Москву, а будет искать какую-то нейтральную территорию, передает РИА «Новости».
Ранее Зеленский в интервью римской газете la Repubblica заявил, отвечая на вопрос о возможной встрече с Путиным, что Ватикан мог бы стать «оптимальным» местом для проведения переговоров по урегулированию в Донбассе с российской стороной.
Напомним, Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
До этого Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
Адвокат ФБК подтвердил возбуждение нового дела в отношении Навального
Сведения о возбуждении нового уголовного дела в отношении блогера Алексея Навального, действительно, содержатся в материалах иска прокуратуры о признании ФБК (признан НКО-иноагентом) экстремистской организацией, заявил адвокат Иван Павлов, представляющий интересы фонда.
«В закрытой части материалов дела содержится постановление о возбуждении уголовного дела против Алексея Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова по ч. 2 ст. 239 УК РФ (Создание некоммерческой организации, деятельность которой сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний). Вынесено 4 февраля 2021 года. Дело расследуется в ГСУ СК РФ», – сказал Павлов, передает ТАСС.
Днем ранее Мосгорсуд по ходатайству прокуратуры запретил Фонду борьбы с коррупцией и Фонду защиты прав граждан (признана в России иностранным агентом) взаимодействовать со СМИ, организовывать публичные мероприятия, пользоваться банками и участвовать в выборах.
До этого прокуратура Москвы представила в Мосгорсуд материалы, из которых следует, что Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и штабы Алексея Навального ведут экстремистскую деятельность. По данным столичной прокуратуры, фактическими целями деятельности этих организаций «является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции».
Кроме того, прокуратура приостановила деятельность общественного движения «Штабы Навального». Приостановка деятельности – обеспечительная мера в рамках иска о признании вышеуказанных организаций экстремистскими.
Фонд защиты прав граждан был создан как некоммерческая организация в мае 2019 года сторонниками Алексея Навального. ФБК был включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, в октябре 2019 года, ФЗПГ – в декабре 2020 года.
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