Повторный тест выявил у президента Аргентины коронавирус

Повторный тест подтвердил заражение президента Аргентины Альберто Фернандеса коронавирусом, сообщила администрация главы республики.

«Диагноз «заражение COVID-19» был подтвержден после получения положительного результата ПЦР-теста», – приводит текст сообщения ТАСС.

Лечащий врач президента Аргентины Федерико Сааведра сообщил, что состояние главы республики оценивается как стабильное, его анализы в норме и симптомов болезни нет. «Ясно, что у него легкая форма течения болезни во многом благодаря защитному эффекту введенной вакцины», – отметил Сааведра.

В свою очередь министерство здравоохранения южноамериканской страны сообщило, что после проведенной вакцинации коронавирусом заразились менее 0,2% аргентинцев «в случае, когда после первой прививки прошло не менее двух недель». Для иммунизации населения в Аргентине используются российский препарат «Спутник V», вакцина китайской компании Sinopharm и препарат индийского производства Covishield.

Из доклада следует, что из 2824344 человек, привившихся первой дозой вакцины, коронавирусом заразились 4212 человек. Из 650071 жителя, получившего две дозы, заболели 1003 человека. «Была получена информация о смерти 15 человек в возрасте от 61 до 94 лет, которым была введена первая доза (0,0005%). Среди тех, кто вакцинировался двумя дозами, умерших зарегистрировано не было», – отметили в Минздраве республики.

Ранее президент Аргентины изолировался после получения положительного результата теста на коронавирус. Разработчик российской вакцины «Спутник V» – институт Гамалеи – заверил, что вакцинация предохранит президента Аргентины Альберто Фернандеса от серьезных форм вызванного коронавирусом заболевания (COVID-19).

Напомним, в январе президент Аргентины Альберто Фернандес и вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер привились «Спутником V». В феврале Фернандес в ходе разговора с Владимиром Путиным высоко оценил вакцину «Спутник V» и попросил обеспечить российским препаратом всю Латинскую Америку. 10 декабря 2020 года Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавируса. Всего Аргентина приобрела 30 млн доз «Спутника V».

23 декабря Минздрав Аргентины разрешил экстренное применение российской вакцины. Первая партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в Аргентину 24 декабря 2020 года. 16 января в южноамериканскую республику доставили 300 тыс. доз второго компонента вакцины. 27 января Аргентина направила в Россию самолет за третьей партией «Спутника V». Власти Аргентины рассчитывают начать производство «Спутника V» на территории республики к весне-осени 2022 года.

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