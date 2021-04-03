Президент Аргентины изолировался из-за подозрения на коронавирус

Президент Аргентины Альберто Фернандес изолировался после получения положительного результата теста на коронавирус.

«Вечером, после того как у меня появилась температура 37,3 и легкая головная боль, я сдал тест для выявления антигена, который оказался положительным», – приводит слова Фернандеса ТАСС.

Президент Аргентины заверил, что чувствует себя хорошо. «Хотя мы ждем подтверждения [результатов первого тестирования] ПЦР-тестом, я уже изолировался, в соответствии с протоколом, и следую рекомендациям врачей», – сообщил Фернандес.

Напомним, 20 января в Аргентине одобрили использование «Спутника V» для вакцинации лиц старше 60 лет. После этого «Спутником V» привились президент Аргентины Альберто Фернандес и вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер.

В феврале Фернандес в ходе разговора с Владимиром Путиным высоко оценил вакцину «Спутник V» и попросил обеспечить российским препаратом всю Латинскую Америку. 10 декабря 2020 года Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавируса. Всего Аргентина приобрела 30 млн доз «Спутника V». 23 декабря Минздрав Аргентины разрешил экстренное применение российской вакцины.

Первая партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в Аргентину 24 декабря 2020 года. 16 января в южноамериканскую республику доставили 300 тыс. доз второго компонента вакцины. 27 января Аргентина направила в Россию самолет за третьей партией «Спутника V». Президент Аргентины поблагодарил Владимира Путина за поставку российской вакцины в республику. Власти Аргентины рассчитывают начать производство «Спутника V» на территории республики к весне-осени 2022 года.

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