Блогер Эдвард Бил раскаялся в совершенном ДТП

Блогер Эдвард Бил после того, как суд Москвы принял решение не отправлять его под арест, заявил, что раскаивается в совершенном им ДТП на Садовом кольце в столице.

На вопрос журналистов, раскаивается ли он, блогер ответил: «Да». После ответа на вопрос он прошел в свою квартиру, сообщает РЕН-ТВ.

В субботу суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий блогеру Эдварду Билу по делу о ДТП на Садовом кольце. При этом защита женщины, пострадавшей в ДТП с блогером, недовольна слишком мягкой мерой пресечения.

Напомним, 1 апреля на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате серьезно пострадала женщина. Столичный дептранс опубликовал видеозапись с моментом происшествия, согласно которой один из автомобилей перед ДТП выехал на встречную полосу движения. Виновником ДТП, предположительно, стал водитель спорткара Audi RS6 одного из последних поколений, оценочная стоимость которого превышает 9 млн рублей. По словам источника в правоохранительных органах, за рулем Audi RS6 находился блогер и пранкер Эдвард Бил (Эдуард Биль). Сам блогер сначала заявил о своей невиновности в аварии. При этом, по словам блогера, за рулем Audi RS 6 Avant якобы находился его приятель, а сам он подъехал на место, чтобы разобраться в инциденте. Однако позже блогер признал, что в момент аварии действительно находился за рулем, о чем говорили свидетели ДТП.