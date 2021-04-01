Блогер Эдвард Бил опроверг причастность к смертельному ДТП в центре Москвы

Блогер Эдвард Бил (Эдуард Биль) заявил, что в аварии с пятью машинами, которая произошла на Садовом кольце в Москве, за рулем его Audi RS 6 Avant находился его приятель, сам он подъехал на место, чтобы разобраться в инциденте. В результате этого ДТП погибла женщина.

«Вы меня снимаете, как будто я за рулем был. Я только что подъехал... Моя машина, я дал ее другу, она случайно попала в аварию. Я не знаю, что произошло... Я не знаю, где он (друг)», – цитирует блогера РИА «Новости».

Один из очевидцев сообщил, что в результате аварии пострадал мужчина в черном автомобиле, спасатели извлекали его около часа.

Ранее на Садовом кольце в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, сообщалось, что одного человека зажало после аварии в машине, его пытаются извлечь.

По данным ГИБДД, аварию спровоцировала выехавшая на встречную полосу движения машина, серьезно пострадала женщина-водитель. Департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале сообщил, что она погибла на месте происшествия.

Также департамент опубликовал видеозапись с моментом происшествия, на ней запечатлено, как один из автомобилей выехал на встречную полосу.

Между тем источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что за рулем находился сам блогер Эдвард Бил.

В ГИБДД по столице подтвердили, что, по предварительным данным, причиной аварии стал выезд одной из машин на встречную полосу.