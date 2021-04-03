Мордовия и АСИ подписали соглашение о развитии промышленного туризма

В Технопарке Мордовии состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Мордовии и Агентством стратегических инициатив (АСИ).

Подписи под документом, предусматривающим взаимодействие в сфере развития промышленного туризма в регионе, поставили Врио Главы Мордовии Артем Здунов и директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева, сообщается на портале органов госвласти Мордовии.

Было отмечено, что в настоящее время о включении в проект уже заявили ряд региональных компаний из разных отраслей, от крупных производственных холдингов до небольших агропредприятий. Многие их них уже имеют опыт приема туристских групп: это ГМ «Талина», предприятие «Ростр», сыроваренный завод «Сармич», Технопарк, ГТРК «Мордовия», ликероводочный завод «Саранский», пивоваренный завод AB InBev Efes.

«Опыт приема туристов готовы перенять в станкостроительном, приборостроительном, мебельном, стекольном производствах. Новые туристские маршруты позволят не только нарастить турпоток в регионе, но и эффективно решать задачи производителей по продвижению своей продукции, расширению деловых контактов и каналов сбыта, профориентации и подготовке кадров», – говорится в сообщении.

Также стороны детально обсудили направления взаимодействия, реализацию совместных проектов в различных сферах. «Эти направления касаются не только развития бизнеса, наша совместная повестка ориентирована на жителей республики – это возможности в образовании, здравоохранении, социальной поддержке, это городская среда, развитие экологического туризма, – рассказала Чупшева.

По ее словам, у АСИ есть уже конкретные проекты, которые реализуются в других регионах, многие их них могут быть запущены здесь в самое ближайшее время. Н»апример, есть несколько проектов по развитию городской среды, мы видим большой запрос от молодежи и жителей регионов на современные общественные пространства. У нас есть формат для молодежи – «Точки кипения», мы привлекаем федеральных экспертов, интересных спикеров. Такие «места силы» будут появляться и в республике», – добавила она.

Врио главы Мордовии назвал АСИ стратегическим партнером региона и выразил уверенность, что взаимодействие будет эффективным. «Я вижу, что за последние годы Агентство стратегических инициатив шагнуло очень далеко вперед. Для нас очень актуальны такие направления, как городская среда, использование инфраструктуры спорта, наследия чемпионата, научно-техническое образование. Будем вместе работать и решать эти вопросы», – сказал Здунов.