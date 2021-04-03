Жертва «скопинского маньяка» аргументировала просьбу о госзащите

Бывшая пленница «скопинского маньяка» Виктора Мохова Екатерина Мартынова, написавшая на него заявление в СК, рассказала, что встретилась с рязанскими правоохранителями для уточнения причин предоставления ей госзащиты.

«Меня вызвали для уточнения, для чего мне нужна госзащита. Мне сказали, что они начали проверку», – сказала она, отметив, что встречалась с правоохранителями в Рязани, не уточнив, с представителями какого именно ведомства она общалась, передает ТАСС.

Ранее Мартынова рассказала, почему попросила Следственный комитет предоставить ей государственную защиту и потребовала возбудить новое уголовное дело против своего мучителя. По ее словам, Мохов «говорил не раз, что мечтает со мной встретиться», она расценивает это как угрозу.

В конце марта Мартынова обратилась в Следственный комитет, чтобы добиться возбуждения нового уголовного дела в отношении Мохова либо ограничить его публичные высказывания и активность в соцсетях.

Напомним, очередной скандал вокруг Мохова разразился после того, как у него взяла интервью телеведущая Ксения Собчак. Это решение раскритиковали российские журналисты и блогеры, заявив, что она опошлила и без того жуткую историю, а также призвав к блокировке фильма на YouTube.

Одна из жертв Мохова в этом интервью заявила, что преступник изнасиловал ее вместе с другим мужчиной около 900 раз. Мохов в интервью также порассуждал о любви и пошутил об одной из своих жертв.

Депутат Госдумы Оксана Пушкина написала запросы во ФСИН и Генпрокуратуру после заявлений «скопинского маньяка» о желании помочь его жертве «зачать детей». Она указала, что брать интервью с маньяком недопустимо, также недопустимо «делать из него героя».

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил следственному управлению по Рязанской области организовать процессуальную проверку после интервью Мохова.

70-летнего «скопинского маньяка» Виктора Мохова, отбывшего целиком назначенный ему почти 17-летний срок за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, выпустили на свободу в начале марта.