Жертва «скопинского маньяка» рассказала о сотнях изнасилований

Одна из жертв «скопинского маньяка» Виктора Мохова Екатерина Мартынова заявила, что преступник изнасиловал ее вместе с другим мужчиной около 900 раз.

«Ему дали 17 лет. Он нас с Леной изнасиловал не один раз, а примерно по 900. То есть нужно судить за каждый отдельный эпизод, я считаю. Значит, надо менять законы», – сказала Мартынова в интервью журналистке Ксении Собчак, передает 360.

Во время своего заточения девушки пытались вести нормальный образ жизни, ели крупы и тушенку, иногда – фрукты и овощи. Мартынова отметила, что до сих пор не выносит запаха яблок сорта «Антоновка».

Также Мартынова пояснила, что ей пришлось принимать роды по медицинскому пособию, она не знала, как выглядят плацента и пуповина.

Мохов в интервью Собчак также порассуждал о любви и пошутил об одной из своих жертв.

Ранее ряд СМИ сообщили, что Собчак якобы встречалась с Моховым в ресторане «Сахар» в Скопине Рязанской области, а позже вместе со съемочной группой посетила дом «скопинского маньяка». После этих сообщений Собчак раскритиковал телеведущий Владимир Соловьев. В свою очередь Собчак опровергла сообщения о встрече в ресторане со «скопинским маньяком», уточнив, что встречалась со следователем Дмитрием Плоткиным, который 17 лет назад занимался этим делом.

Напомним, 70-летнего «скопинского маньяка» Виктора Мохова, отбывшего целиком назначенный ему почти 17-летний срок за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, выпустили на свободу в начале марта. В МВД пояснили, что мужчина в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. При этом сообщалось, что сразу после освобождения Мохов нарушил условия административного надзора и якобы поехал в Москву для участия в ток-шоу. Впрочем, федеральные каналы опровергли участие «скопинского маньяка» в своих шоу.

Также Мохов сообщал, что намерен жениться, маньяк говорил, что нашел себе возможную избранницу. Также он хочет встретиться со своими жертвами и попросить у них прощения.