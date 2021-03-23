Пушкина после слов «скопинского маньяка» о бывшей жертве обратилась в Генпрокуратуру

Депутат Госдумы Оксана Пушкина написала запросы во ФСИН и Генпрокуратуру после заявлений «скопинского маньяка» Виктора Мохова о желании помочь его жертве «зачать детей».

«Опасаясь за жертв маньяка и понимая, что высказанные им угрозы противозаконны, сделала два запроса – во ФСИН и Генпрокуратуру РФ», – заявила парламентарий в соцсетях, передает РИА «Новости».

Пушкина заявила, что брать интервью с освободившимся из тюрьмы маньяком недопустимо, также недопустимо «делать из него героя».

«Для кого-то нормально общаться с маньяком. И, возможно, это нормально. Если он сидит в тюрьме. Но на воле делать из него героя – аморально. На мой взгляд», – добавила Пушкина.

Она отметила, что журналист не должен пользоваться незаконными способами получения информации. «Нельзя запугивать собеседника, провоцировать его, предлагать взятки. Все это не только противозаконно, но и «морально безобразно», – подчеркнула она.

Ранее российские журналисты и блогеры раскритиковали решение телеведущей Ксении Собчак взять интервью у «скопинского маньяка» Виктора Мохова, заявив, что она опошлила и без того жуткую историю, а также призвав к блокировке фильма на YouTube.

Одна из жертв Мохова в этом интервью заявила, что преступник изнасиловал ее вместе с другим мужчиной около 900 раз. Преступник в интервью также порассуждал о любви и пошутил об одной из своих жертв.

70-летнего «скопинского маньяка» Виктора Мохова, отбывшего целиком назначенный ему почти 17-летний срок за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, выпустили на свободу в начале марта. В МВД пояснили, что мужчина в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. При этом сообщалось, что сразу после освобождения Мохов нарушил условия административного надзора и якобы поехал в Москву для участия в ток-шоу. Впрочем, федеральные каналы опровергли участие «скопинского маньяка» в своих шоу.

Также Мохов сообщал, что намерен жениться, маньяк говорил, что нашел себе возможную избранницу. Также он хочет встретиться со своими жертвами и попросить у них прощения.