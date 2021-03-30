Жертва «скопинского маньяка» написала на него заявление в СК

Бывшая пленница «скопинского маньяка» Екатерина Мартынова обратилась в Следственный комитет, чтобы добиться возбуждения нового уголовного дела в отношении Виктора Мохова либо ограничить его публичные высказывания и активность в социальных сетях.

«Заявление подано в Следственный комитет в Москве, чтобы возбудить новое уголовное дело на Мохова. Я не знаю, будет ли дело возбуждено, но как-то ограничить его публичные выступления, активность в соцсетях. (Сейчас) получается у него нет никаких рамок, что говорить, что делать – он может говорить, что хочет встретиться со мной», – сказала Мартынова, пояснив, что Мохов попытался добавить ее в друзья в социальной сети «ВКонтакте».

18 марта руководитель регионального следственного управления СК РФ Владимир Никешкин провел беседу с Мартыновой, в ходе которой предложил ей написать заявление на госзащиту. «В заявлении (поданном в СК) есть некоторые моменты, что конкретно мне нужно по мерам защиты», – пояснила Мартынова, передает ТАСС.

Очередной скандал вокруг Мохова разразился после того, как у него взяла интервью Ксения Собчак. Это решение раскритиковали российские журналисты и блогеры, заявив, что она опошлила и без того жуткую историю, а также призвав к блокировке фильма на YouTube.

Депутат Госдумы Оксана Пушкина написала запросы во ФСИН и Генпрокуратуру после заявлений «скопинского маньяка» о желании помочь его жертве «зачать детей». Пушкина заявила, что брать интервью с освободившимся из тюрьмы маньяком недопустимо, также недопустимо «делать из него героя».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следственному управлению по Рязанской области организовать процессуальную проверку после интервью «скопинского маньяка» телеведущей Ксении Собчак.