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Из-за образования тромбов после вакцины AstraZeneca в Британии умерли семь человек
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В Великобритании у 30 человек образовались тромбы после вакцинации препаратом AstraZeneca, семь из них умерли, сообщил британский медицинский регулятор – Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA).
Ранее регулятор сообщил, что у 30 человек в Британии образовались тромбы после прививки от AstraZeneca. Из общего количества в 22 случаях был зафиксирован тромбоз церебрального венозного синуса, восемь человек получили иные виды тромбозов.
«Из 30 случаев в нашем заявлении... семь (человек), к сожалению, скончались», – сообщил регулятор, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.
Регулятор отметил, что подобных случаев у получавших вакцину BioNTech/Pfizer зафиксировано не было.
Ранее в Нидерландах решили отказаться от использования вакцины AstraZeneca для лиц моложе 60 лет из-за побочных эффектов, а именно тяжелых тромбозов. Отмечалось, что в общей сложности у пяти женщин в возрасте от 25 до 65 лет после вакцинации AstraZeneca был выявлен тромбоз и низкое количество тромбоцитов.
В настоящее время некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у вакцинированных. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.
Тем временем вакцина против коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину.
Так, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
В США спрогнозировали скорое восстановление экономики России
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Восстановление российской экономики набирает ход после удивительно небольшого падения в 2020 году, ВВП России может вернуться к докризисным показателям к четвертому кварталу 2021 года, заявил эксперт по экономике Скотт Джонсон.
Как отмечается в публикации Bloomberg, экономика России пострадала значительно меньше экономик многих других стран из-за куда более мягких ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Однако, по мнению автора статьи, в стране появились проблемы с инфляцией, которая была спровоцирована ростом мировых цен на продукты питания и последующим ослаблением рубля, что в итоге побудило Банк России повысить ключевую ставку, передает РИА «Новости».
«После удивительно небольшого падения в 2020 году восстановление экономики [России] набирает ход, подпитываемое замедлением пандемии, прогрессом вакцинации и высокими ценами на нефть. При этом вирус остается угрозой. До возвращения к нормальности еще далеко, но ВВП может вернуться к докризисным показателям к четвертому кварталу [2021 года]», – считает эксперт по экономике Скотт Джонсон.
Напомним. в среду Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики России в 2021 году до 2,9%, в 2022 году предсказал ускорение до 3,2%. При этом, согласно прогнозу Минэкономразвития, рост экономики России по итогам 2021 года составит 3,3%.
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Академик РАН сравнил масштаб заболеваемости COVID-19 в России и Франции
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Высокая заболеваемость коронавирусной инфекцией во Франции напрямую связана с тем, какие меры принимает местное правительство, сказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев. Он уверен, что в России такого точно не повторится.
За последние сутки во Франции выявлено более 50,5 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией. От последствий заражения погибли 314 человек. Днем ранее в стране было зарегистрировано 59 тысяч заболевших.
«Не уверен, что это уже результаты третьей волны во Франции, потому что вирус циркулирует. Это скорее связано с теми мерами, которые принимают, а точнее, не принимают власти. Думаю, у нас ничего подобного не будет», – считает Зверев.
Академик подчеркивает, что с высокой вероятностью в ближайшее время в России также не ожидается третьей волны коронавирусной инфекции. «Причем вакцинация тут совсем ни при чем, у нас провакцинировались всего 2–3% населения. А вот правильные меры, своевременно принятые нашим правительством, сыграли в этом основную роль. Тем более, что значительная часть людей уже переболели в легкой форме, поэтому, скорее всего, уже не будет ничего. Во всяком случае как во Франции – точно не будет», – уверен вирусолог.
Из-за большого количества заболевших COVID-19 в стране французские врачи написали открытое письмо, в котором предупредили о надвигающейся на страну катастрофе из-за пандемии и призвали правительство немедленно закрыть границы.
В центре Гамалеи дали совет заподозрившему у себя COVID лидеру Аргентины
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Разработчик российской вакцины против коронавируса «Спутник V» – институт Гамалеи – заверил президента Аргентины Альберто Фернандеса, подозревающего у себя COVID-19, что вакцинация предохранит его от серьезных форм заболевания.
В институте отметили в ответ на сообщение Фернандеса о подозрении на коронавирус, что «Спутник V» на 91,6% эффективен против заражения и на 100% эффективен против тяжелых случаев», потому «если инфекция действительно подтверждена и происходит, вакцинация обеспечивает быстрое выздоровление без серьезных симптомов», передает РИА «Новости».
«Желаем скорейшего выздоровления!», – добавили там.
Директор центра НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что «вакцинация не исключает заражение, как мы и говорили, 8% привитых находятся в зоне риска, но она исключает тяжелые последствия».
«Те симптомы (у президента Арегентины), о которых сообщается – это гриппоподобный синдром, это не исключено. Будем надеяться, что на 37,3 все остановится и никаких более серьезных симптомов не будет», – добавил он.
После аргентинская газета Clarin сообщила в субботу со ссылкой на источники, что Фернандес якобы уже был привит двумя дозами вакцины от коронавируса.
Напомним, президент Аргентины изолировался после получения положительного результата теста на коронавирус.
Сбербанк предсказал новую волну коронавируса в России
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Количество новых случаев заражения коронавирусом в России к 15 апреля может вырасти почти вдвое – до 15 тысяч, подсчитали эксперты аналитического портала «СберИндекс» на основе математической модели с учетом степени соблюдения людьми санитарных мер.
По прогнозу, заболеваемость начнет вновь расти уже 4 апреля – число новых случаев увеличится на 198, до 8 тыс. 650. После количество инфицируемых будет расти в среднем на 570 человек в день, и к 15 апреля показатель перевалит за отметку в 15 тыс., передает РИА «Новости».
Оценка «СберИндекса» делается на базе эпидемиологического симулятора, использующего математическую модель SEIR. Она помогает описать динамику распространения болезни, а также прогнозирует прирост числа заразившихся в зависимости от соблюдения мер предосторожности жителями.
Ранее в Кремле заявили о сохранении угрозы третьей волны коронавируса.
Также врач и телеведущий Александр Мясников предрек России новые волны коронавируса.
Власти Чехии: Политика ЕС подталкивает к переговорам о закупке «Спутника V»
Евросоюз «непрямо вынуждает» Чехию начать переговоры с Россией о закупке вакцины от коронавируса «Спутник V», еще до того, как она получит сертификат европейского регулятора, заявил премьер республики Андрей Бабиш.
«Я не удивляюсь, что австрийский канцлер Себастьян Курц говорит, что купит миллион «Спутников V», и что словаки уже купили 2 млн «Спутников V» (Братислава закупила в России пока первую партию из 200 тысяч доз, а 2 миллиона – весь объем планируемой закупки – ред.ВЗГЛЯД). Мы, наоборот, сказали, что хотим, главным образом, вакцины, которые уже одобрены (европейским регулятором). Но сейчас мы оказались в ситуации, где, с одной стороны, говорится о солидарности, но когда доходит речь до того, чтобы проявить ее, то это не действует», – приводит РИА «Новости» слова Бабиша .
Также премьер заявил о том, что ЕС «непрямо вынуждает Чехию» начать переговоры о покупке российской вакцины «Спутник V» еще до того, как она получит сертификат европейского регулятора.
Ранее Бабиш раскритиковал заявление председательствующей в Евросоюзе Португалии о том, что в ЕС достигнут компромисс по разделению дополнительных 10 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech. Большинство европейских стран отказались от вакцины в пользу наиболее пострадавших от пандемии Словакии, Латвии, Эстонии, Хорватии и Болгарии. Чехия в этот список не попала, хотя в октябре 2020 года и феврале 2021-го находилась на первом месте в мире по числу новых больных и умерших от COVID-19 в пересчете на 100 тысяч жителей.
Между тем, президент Чехии Милош Земан неоднократно заявлял о возможности использования в республике «Спутника V», а заявления Бабиша на эту тему носили противоречивый характер. В частности, он хвалил «Спутник V» за высокую эффективность и посетил Венгрию и Сербию, чтобы познакомиться с тем, как там применяют российскую вакцину.
В РФПИ заявили, что производство «Спутника V» на полную мощность за границей выйдет в апреле.
«Спутник V» зарегистрирован в более чем 50 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 млрд человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем меди цинском журнале The Lancet.
СМИ: «Спутник V» может помочь дипломатическому сближению России и ЕС
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Россия и Запад могут преодолеть трудности в отношениях при помощи российского препарата против коронавирусной инфекции «Спутник V», считает британское издание Spectator.
Журнал обратил внимание на конференцию президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которой обсуждалась возможность регистрации «Спутник V» в ЕС, передает ТАСС.
Автор материала предположил, что в скором времени излишне политизированное отношение в некоторых странах ЕС к России может улучшиться. Он отметил, что Еврокомиссия может заключить с Москвой договоренность о поставках российского препарата на территорию ЕС, что открыло бы дорогу к «дипломатическому сближению» Брюсселя и Москвы.
Журналист отметил, что в этом заинтересованы Франция и Германия, но сопротивляются Прибалтика и Польша.
Повышенный скепсис в отношении российского препарата в свете подтверждений его эффективности выглядит «еще более политизировано», чем предыдущие сомнения, добавил автор статьи.
При этом ожидаемая регистрация «Спутник V» в Европе может стать важным сигналом для Британии о необходимости активизировать дипломатические усилия на материке, где упало доверие к британско-швейцарской разработке AstraZeneca.
«Спутник V» зарегистрирован в более чем 50 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 млрд человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
Президент России Владимир Путин отмечал, что российская вакцина эффективна против всех известных до сих пор вариантов коронавируса.
Голикова: Уровень заболевания COVID может иметь сезонные колебания
С учетом того, что COVID также будет носить сезонный характер, не исключены колебания количества граждан, которые заболевают коронавирусом, и здесь стабилизация может сменяться некоторым ростом, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании проектных комитетов по нацпроектам «Здравоохранение» и «Демография».
«В регионах ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции имеет тенденцию к стабилизации. Но хотела бы обратить внимание, что традиционно апрель-май мы имеем сезонные заболевания, повышение сезонных заболеваний. С учетом того, что COVID, по заключению специалистов, также будет носить сезонный характер, не исключены колебания количества граждан, которые заболевают новой коронавирусной инфекцией, и здесь стабилизация может сменяться некоторым ростом», – сказано в заявлении вице-премьера, опубликованном на сайте правительства России.
Вице-премьер отметила, что вакцинация является залогом стабильной ситуации и имеющихся достижений.
Ранее в Роспотребнадзоре предположили, что пандемия при оптимистичном прогнозе закончится через полгода, но при пессимистичном сценарии может затянуться на год. Советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев назвал август возможным сроком окончания эпидемии коронавируса в России.
Немцев предупредили о жестких ограничениях на «несколько недель»
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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в телеобращении предупредил сограждан о жестких ограничениях в следующие несколько недель из-за пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба политика.
«Следующие несколько недель снова потребуют серьезных ограничений, вы знаете это не хуже меня. И, наоборот, я хочу вас заверить: как пандемия требует от вас многого, так и вы можете требовать многого от политики. Ваши ожидания от власть имущих ясны: соберитесь! Конечно, от пандемии нет волшебного средства. Вот почему нужен политический спор, но спор не должен становиться самоцелью», – приводит текст речи Штайнмайера РИА «Новости».
Глава государства подчеркнул, что стране «нужны ясность и решимость», нужны понятные и прагматичные правила, чтобы люди смогли ориентироваться, «чтобы эта страна могла снова продемонстрировать то, что в ней заложено». Он назвал ситуацию вокруг пандемии «историческим кризисом», указав, что для некоторых граждан речь идет не только о потерянных из-за коронавируса доходах, а просто о выживании.
«Я все больше понимаю нетерпение, разочарование по поводу неудач последних нескольких месяцев. Многое сделано и многое достигнуто. Тем не менее, были ошибки – при тестировании, вакцинации, цифровых решениях», – заявил президент.
«Год назад мы с нетерпением ждали следующей Пасхи, весны без пандемии. Но наши надежды не оправдались. Напротив, по нам сильно ударила третья волна. Я знаю, что после 13 месяцев призывы к стойкости не помогают. В эти изнурительные времена притупляются все призывы к терпению, разуму и дисциплине. Чувство бессилия и разочарования распространяется, и поэтому к беспокойству о здоровье, школе, работе и экономике добавляется еще одно измерение: кризис доверия», – добавил Штайнмайер.
Президент ФРГ напомнил о роли вакцинации в борьбе с пандемией, подчеркнув, что вакцины от коронавируса «были разработаны в рекордно короткие сроки, и самое главное – здесь, в Германии». Штайнмайер заявил, что «поставки вакцин в ближайшие недели значительно вырастут, производство в Европе будет расширено».
«Позавчера я получил свою первую прививку, и я доверяю всем – подчеркиваю: всем – вакцинам, одобренным в Германии. Вакцинация – самый важный шаг на пути к выходу из пандемии, поэтому воспользуйтесь возможностями! Участвуйте! К сожалению, путь оказался длиннее, чем предполагалось. Не только для нас – многие из наших соседей пострадали еще сильнее. Некоторые опередили нас. В любом случае до цели еще никто не дошел», – сказал Штайнмайер.
«Я спрашиваю себя: почему в Германии всегда должна быть превосходная степень – приветствовать до небес или печалиться до смерти? Правда в том, что мы не чемпионы по пандемии, но и не полные неудачники. Мы – Федеративная Республика Германия. Мы сильно сомневаемся, но и многое умеем! И теперь это вопрос способностей, а не сомнений. Мы вместе живем в этой стране и вместе хотим хорошего будущего. Итак, будем уверены в себе и будем заботиться друг о друге. Дорогие соотечественники, для христиан Пасха означает уверенность в том, что последнее слово не за смертью и угнетением, и это должен быть праздник надежды для всех людей в нашей стране. У нас есть все основания надеяться на это. Желаю вам счастливой Пасхи», – заключил президент ФРГ.
Накануне из результатов опроса, проведенного Infratest dimap для телеканала ARD, стало известно, что более двух третей граждан Германии якобы поддержали ужесточение ограничительных мер для сдерживания распространения коронавирусной инфекции.
Напомним, со 2 апреля власти Берлина ввели в городе комендантский час. 23 марта канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении режима карантина в стране до 18 апреля. Месяцем ранее Меркель заявила о третьей волне коронавируса в Германии.
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В России сократилось число умерших от коронавируса
Количество умерших от коронавируса россиян в феврале 2021 года сократилось по сравнению январем, следует из доклада Федеральной службы государственной статистики.
Если в январе от COVID-19 умерли 27 455 человек, то в феврале число умерших составило 24 369, сообщается на сайте Росстата.
Росстат выделяет четыре группы смертей лиц с диагностированным коронавирусом: COVID-19 основная причина смерти – в феврале 2021 года зафиксировано 14 171 случаев (снижение по сравнению с январем на 37,7%); COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но для подтверждения наличия вируса необходимо провести дополнительные медицинские исследования – в феврале зафиксировано 2 405 случаев (снижение по сравнению с январем на 48,9%); COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента – в феврале 1 954 случая (снижение на 16,4%); COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти – в феврале 5 839 случаев (снижение на 27,8%).
Общая смертность в феврале также сократилась по отношению к январю – 172 672 человека против 219 769. Кроме того сообщается, что в феврале было зарегистрировано 52 тыс. браков, 43,7 тыс. разводов, родились 102,1 тыс. младенцев.
В России выявили 9 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 9021 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «выявлен 9021 новый случай коронавируса в 84 регионах», из них 13,6% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2011, Санкт-Петербурге – 717, Московской области – 594.
Всего в стране выявлено 4 572 077 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 195 869 человек, из них 9618 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 400 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 100 тыс. 17 человек.
Накануне, 2 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8792. Таким образом, число новых случаев за сутки увеличилось на 229.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Власти Франции заявили о трех новых случаях тромбоза после вакцины AstraZeneca
Во Франции выявлены три новых случая тромбоза, два из которых оказались смертельны, после использования вакцины, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca, сообщило французское Национальное агентство безопасности медикаментов и товаров медицинского назначения (ANSM).
С начала стартовавшей в декабре кампании по вакцинации, в стране «зафиксированы 12 случаев вызванных вакцинами тромбозов, из которых четыре завершились смертью пациентов», сообщило агентство, передает ТАСС.
По словам экспертов, речь идет об «атипичных тромбозах», то есть поражении крупных вен, по большей части мозга, но также желудочной полости, что является зонами, атипичными для образования тромбов. Это могло быть вызвано снижением количества тромбоцитов в крови, либо нарушением свертываемости крови, считают специалисты.
Ранее санитарное агентство уже предупреждало существовании риска образования тромбов после прививок вакциной AstraZeneca. Теперь оно сообщило населению, что подтверждает свой прежний диагноз – «возможности возникновения редких случаев образования тромбов». В то же время оно напомнило и о мнении Европейского агентства лекарственных средств (EMA), эксперты которого считают, что преимущества вакцины AstraZeneca преобладают над связанными с ее применением рисками.
Отмечается, что все случаи образования тромбов наблюдались спустя девять дней после вакцинации, в основном у женщин, не имевших ранее подобных заболеваний. Все они младше 60 лет.
Французское санитарное агентство посоветовало обратиться к врачам тем, кто почувствует себя плохо в течение трех дней после вакцинации. Основные симптомы: трудности дыхания, боль в грудной клетке, отеки ног, боли в брюшной полости, сильные головные боли, нарушение зрения, появление темных пятен на месте инъекции.
Ранее в Нидерландах решили отказаться от использования вакцины AstraZeneca для лиц моложе 60 лет из-за побочных эффектов, а именно тяжелых тромбозов. Отмечалось, что в общей сложности у пяти женщин в возрасте от 25 до 65 лет после вакцинации AstraZeneca был выявлен тромбоз и низкое количество тромбоцитов.
В настоящее время некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у вакцинированных. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.
В Германии рекомендовали вакцинировать AstraZeneca только лиц старше 60 лет.
Тем временем вакцина против коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину.
Так, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
Нидерланды запретили использовать вакцину AstraZeneca для лиц моложе 60 лет
Нидерланды прекратили использование вакцины от коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca для лиц моложе 60 лет из-за побочных эффектов, сообщили СМИ.
В Нидерландах вакцина от коронавируса AstraZeneca в ближайшем будущем будет использоваться только лицами в возрасте 60 лет и старше. Такое решение принял министр здравоохранения Хуго де Йонге после консультаций с Советом здравоохранения, Национальным институтом здравоохранения (RIVM) и медицинским агентством (MEB) из-за побочных эффектов вакцины, передает РИА «Новости» со ссылкой на RTL Nieuws.
Отмечается, что среди побочных эффектов применения вакцины в Нидерландах зафиксирован тяжелый тромбоз.
Ранее в Нидерландах из-за эмболии легких, возникшей после прививки вакциной от коронавируса производства AstraZeneca, умерла женщина. Отмечалось, что в общей сложности у пяти женщин в возрасте от 25 до 65 лет после вакцинации AstraZeneca был выявлен тромбоз и низкое количество тромбоцитов.
В настоящее время некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у вакцинированных. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.
В Германии рекомендовали вакцинировать AstraZeneca только лиц старше 60 лет.
Тем временем вакцина против коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину.
Так, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
На этом фоне ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве, Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
Президент Аргентины изолировался из-за подозрения на коронавирус
Президент Аргентины Альберто Фернандес изолировался после получения положительного результата теста на коронавирус.
«Вечером, после того как у меня появилась температура 37,3 и легкая головная боль, я сдал тест для выявления антигена, который оказался положительным», – приводит слова Фернандеса ТАСС.
Президент Аргентины заверил, что чувствует себя хорошо. «Хотя мы ждем подтверждения [результатов первого тестирования] ПЦР-тестом, я уже изолировался, в соответствии с протоколом, и следую рекомендациям врачей», – сообщил Фернандес.
Напомним, 20 января в Аргентине одобрили использование «Спутника V» для вакцинации лиц старше 60 лет. После этого «Спутником V» привились президент Аргентины Альберто Фернандес и вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер.
В феврале Фернандес в ходе разговора с Владимиром Путиным высоко оценил вакцину «Спутник V» и попросил обеспечить российским препаратом всю Латинскую Америку. 10 декабря 2020 года Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавируса. Всего Аргентина приобрела 30 млн доз «Спутника V». 23 декабря Минздрав Аргентины разрешил экстренное применение российской вакцины.
Первая партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в Аргентину 24 декабря 2020 года. 16 января в южноамериканскую республику доставили 300 тыс. доз второго компонента вакцины. 27 января Аргентина направила в Россию самолет за третьей партией «Спутника V». Президент Аргентины поблагодарил Владимира Путина за поставку российской вакцины в республику. Власти Аргентины рассчитывают начать производство «Спутника V» на территории республики к весне-осени 2022 года.
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Несколько бразильских штатов попросили разрешить в стране «Спутник V»
В Бразилии сразу несколько штатов попросили национальное агентство санитарного надзора Anvisa одобрить закупку «Спутник V» у России, об этом сообщили в самом регуляторе.
«Девять штатов обратились в Anvisa с запросом на выдачу разрешения на импорт доз российской вакцины «Спутник V», – цитирует заявление регулятора РИА «Новости».
Отмечается, что с соответствующим запросом в Anvisa обратились штаты Баия, Акри, Риу-Гранди-ду-Норти, Мараньян, Мату-Гросу, Пиауи, Сеара, Пернамбуку, Сержипи.
«Для того, чтобы агентство могло проанализировать этот запрос на импорт и прояснить технические аспекты, было предложено провести встречу директоров Anvisa и губернаторов на следующей неделе», – отмечается в сообщении.
Напомним, «Спутник V» зарегистрирован в более чем 50 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 млрд человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
Выдачу ковид-паспортов в США собрались доверить частникам
Власти Соединенных Штатов при содействии частного сектора в ближайшее время приступят к процессу внедрения так называемых паспортов или сертификатов для сделавших прививку от коронавируса, сообщила руководитель федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски.
«Насколько я понимаю, мы будем вводить это в нашей стране через частный сектор. Мы движемся вперед в этом плане. Мы считаем, что вакцинированные граждане хотят иметь возможность выбрать себе паспорт, который представляет для них наибольший интерес. И они будут делать это через частный сектор. Я считаю, что эта [возможность] уже скоро появится», – приводит ТАСС ответ Валенски на просьбу прокомментировать ситуацию с разработкой ковид-паспортов в США.
Глава ЦКПЗ добавила, что введение такого рода документов является важным вопросом во время пандемии. «Люди, получившие прививки, хотят иметь возможность продемонстрировать, что они вакцинированы. Я знаю, что некоторые правительственные учреждения в других частях мира выдают паспорта [для этого]», – добавила она.
По словам Валенски, в США над этим вопросом работает множество компаний, перед которыми стоит задача обеспечить конфиденциальность граждан, а также предоставить возможность использовать документы как в цифровом виде, так и в бумажном.
Напомним, 27 марта губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил, что власти штата первыми в США ввели в обращение цифровой «сертификат», который будет использоваться для официального подтверждения вакцинации от коронавируса и результатов тестирования.
Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данный момент не рекомендует вводить специальные паспорта вакцинации, которые давали бы какие-либо привилегии для их обладателей.
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