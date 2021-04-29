Михалков привился от COVID из-за потери бдительности

Режиссер Никита Михалков сообщил, что вакцинировался, потому что понял, что «теряет бдительность»: стал «ловить себя на том, что забыл маску».

«Вроде пока все слава богу. Я должен через три недели сделать второй укол. Я только привился, результата пока не знаю... Я могу по своему опыту сказать, что я вакцинировался, потому что понял, что теряю бдительность: хожу, общаюсь. Я стал ловить себя на том, что забыл маску. Где тебя бахнет – бог его знает где. А раз так, то нужно вакцинироваться», – цитирует РИА «Новости» Михалкова. В октябре 2020 года режиссеру исполнилось 75 лет.

В Кремле оценили темпы вакцинации россиян от коронавируса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в России на сегодня соответствуют востребованности, но в будущем они будут расти.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что на сегодняшний день вакцинацию первым компонентом вакцины от коронавируса прошло 11,9 млн человек, двумя компонентами – 7,5 млн россиян.