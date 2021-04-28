В Кремле оценили темпы вакцинации россиян от коронавируса

Темпы вакцинации от коронавируса в России на сегодня соответствуют востребованности, но в будущем они будут расти, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, темпы вакцинации будут наращиваться, будут расти. В настоящий момент темпы вакцинации абсолютно соответствуют востребованности населения. Все регионы обеспечены вакцинами, и, конечно, мы рассчитываем, что со временем спрос на эти вакцины будет расти и таким образом темпы вакцинации увеличатся. Кроме того, конечно, еще нельзя и не учитывать уровень естественной иммунизации, то есть это те, кто столкнулся с этим вирусом и переболел», – передает его слова РИА «Новости».

Вместе с тем, комментируя данные о статистике заболеваемости, Песков подчеркнул, что «никакой второй бухгалтерии нет и быть не может на этот счет».

«Ни о какой другой, второй бухгалтерии речи идти не может, иные утверждения абсурдны и не соответствуют действительности», – уточнил представитель Кремля. Он напомнил, что оперативный штаб ежедневно публикует полную статистику по коронавирусу в России.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что на сегодняшний день вакцинацию первым компонентом вакцины от коронавируса прошло 11,9 млн человек, двумя компонентами – 7,5 млн россиян.